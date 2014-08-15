В Украине три государственные лотереи признали нелегальными

Министерство финансов Украины назвало незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине, а именно «МСЛ», «Патриот» и «УНЛ», а также призвало граждан бойкотировать эти лотереи, заявил в ходе брифинга министр финансов Украины Александр Шлапак.

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Он сообщил, что правительство намерено обратиться в силовые структуры по этому вопросу и решать вопрос дальнейшей деятельности этих лотерей в судебном порядке.

По словам министра, лицензии этих компаний на проведение деятельности по выпуску и проведению государственных лотерей закончились еще в первом квартале 2014 года, но они продолжают работать, руководствуясь спорной нормой законодательства о государственных лотереях, которая позволяет работать после окончания срока лицензии до получения новой.

«Я хочу обратиться к гражданам: на сегодняшний день в Украине сложился абсолютно нездоровый рынок. Ваши средства, скорее всего, идут в карман не совсем прозрачным структурам, поэтому я призываю бойкотировать, чтобы эти структуры, которые за время своей деятельности набрались мощности и денег, стали партнерами для изменения правового поля. И пусть потом работают в новом правовом поле», - сказал Шлапак.

Он сообщил, что правительство намерено обратиться в силовые структуры по этому вопросу и решать вопрос дальнейшей деятельности этих лотерей в судебном порядке.

«Тот, кто проводит сегодня лотерейную деятельность, является нарушителем. Мы настаиваем на том, что нужно вести лотерейную деятельность в правильном правовом поле. Они продолжают работать – это их точка зрения. Наша точка зрения – что они не имеют права работать, и мы намерены разбираться с этим в судах. Уже кстати, ведутся судебные разбирательства … Мы уже обратились и будем обращаться далее к силовым структурам, чтобы они помогли навести порядок на этом рынке. Мы считаем, что несмотря на коллизию в законе, нужно руководствоваться общим законом, который определяет, что такое лицензия. Ты не имеешь права работать, если у тебя закончился срок лицензии. Остальное – от лукавого», - добавил Шлапак.

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Как сообщал УНИАН, правительство планировало легализировать лотерейный рынок в Украине еще в первом квартале прошлого года, когда у крупнейших операторов государственных лотерей закончился срок лицензий. Правительство вносило в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение моратория на выдачу новых лицензий на том основании, что лотереи являются разновидностью азартных игр, запрещенных в Украине с 2009 года. Впоследствии Минфин продлил срок действия лицензий крупнейшим операторам «М.С.Л.», «Патриот» и «УНЛ» еще на год.

Напомним, что запрет игорного бизнеса в Украине действует с 2009 года, но на практике игорный бизнес работает «в тени», и доступ населения к нему остается. В то же время, государство практически утратило контроль за ведением этого бизнеса и поступления в госбюджет от его ведения.