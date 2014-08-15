ТОП-10 (15 августа)

ГТС смогут отдать в аренду только западным компаниям

«Нафтогаз» вскоре начнет переговоры о привлечении инвесторов к управлению ГТС

Оккупанты решили национализировать магистральные электросети Крыма

Россия боится санкций и продолжает избавляться от валюты

Нацбанк вышел на рынок с продажей 13 гривень за доллар

На закрытии межбанка гривня укрепилась до 13,15 грн/долл.

Украинские аграрии увеличили реализацию продукции на 25%

Правительство Украины собирается закрыть рыбные порты Крыма

Сырье на предприятия в зоне АТО доставляют по морю украинские и зарубежные суда

Минфин сегодня продал внутренних облигаций на 2 млрд гривень

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ГТС смогут отдать в аренду только западным компаниям

Украинский парламент разрешил аренду системы магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа (ПХГ), но без права их отчуждения. Оператором газотранспортной системы (ГТС) может быть только Украина, которой должно принадлежать не менее 51 процентов акций, пишет "Немецкая волна".

А партнером выступать только компании стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки или Энергетического сообщества. Окончательно участие такой компании в уставном капитале предприятия-оператора ГТС будет принимать Верховная Рада. Аналогичная схема предусмотрена и для участия западных компаний в предприятии на основе подземных газохранилищ. По словам премьер-министра Арсения Яценюка, иностранный партнер Украины будет обязан "раскрыть всю информацию по поводу структуры своей собственности и показать всех бенефициариев, которые являются владельцами этой компании, а любое изменение структуры собственности компании, выигравшей конкурс, возможно исключительно по согласию украинской стороны". Для выполнения этого закона на базе "Нафтогаза Украины" должны быть созданы два публичные акционерные общества: "Магистральные газопроводы" и "Подземные газовые хранилища Украины".

Аналитики считают, что закон об аренде ГТС и ПГХ отрезает возможность участия в управлении этими объектами для России и ее нефтегазового монополиста - "Газпрома". В то же время, президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко отметила в интервью украинской прессе, что на Западе достаточно компаний, тесно связанных с Россией, из-за которых Москва может попытаться взять под контроль украинскую ГТС. Эксперты также считают, что принятый парламентом Украины закон не сделает невозможным строительство Россией альтернативного газопровода "Южный поток", но станет одним из козырей Киева и Брюсселя в газовых торгах с Москвой.

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«Нафтогаз» вскоре начнет переговоры о привлечении инвесторов к управлению ГТС

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» намерен в ближайшее время начать официальные переговоры с заинтересованными компаниями из ЕС и США относительно их участия в управлении украинской газотранспортной системой, говорится в сообщении компании. «Подписание соответствующего соглашения возможно только после его согласования Верховной Радой Украины», - говорится в сообщении «Нафтогаза». «Принятие этого законопроекта - это важный шаг, который позволит уменьшить риски транзита газа по территории Украины, возникшие из-за обострения украинско-российских отношений», - цитирует пресс-служба главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Как отметили в компании, привлечение к управлению газотранспортной системой Украины ведущих западных компаний поможет полноценной интеграции нашей страны в единое европейское энергетическое пространство. «В сложившихся обстоятельствах это единственный действенный путь для защиты энергетических интересов нашего государства», - подчеркивается в сообщении. «Украинская ГТС останется в государственной собственности. При этом все бизнес-процессы будут построены по европейским стандартам. Это сделает украинскую систему транспортировки газа прозрачной и понятной западным партнерам», - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2014 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, которая подразумевает создание специальной компании-оператора, где 49% акций будет продано инвесторам из США и ЕС. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд долл. Кроме этого, в начале июня Кабинет министров принял решение о реорганизации «Нафтогаза Украины» и создании на его базе двух компаний - по транзиту и по хранению газа. Предлагается следующее решение: «Нафтогаз Украины» будет заниматься исключительно реализацией природного газа, а также создаются ПАО «Украинская газотранспортная система», которое в соответствии с европейским законодательством будет заниматься исключительно транспортировкой природного газа, и ПАО «Украинские газовые хранилища», которое будет заниматься хранением природного газа. Контроль над этими компаниями остается за государством.

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Оккупанты решили национализировать магистральные электросети Крыма

Оккупационная власть Крыма решила национализировать более 1,3 тыс. км магистральных электросетей полуострова. Они перейдут от украинской Крымской электроэнергетической системы (КрымЭС) к крымскому ГУП "Крымэнерго", пишет "КоммерсантЪ". До 15 августа активы КрымЭС и ее сотрудников планируется перевести в ГУП "Крымэнерго", находящегося в управлении нелегитимного Минтопэнерго Крыма, рассказал "Ъ" источник в отрасли.

"Крымэнерго" учреждено 24 апреля нелегитимным госсоветом Крыма "для надежной работы электросетей и подстанций". В Минэнерго РФ "Ъ" подтвердили эту информацию. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ оккупированном Крыму нарастает угроза продовольственного коллапса КрымЭС владеет инфраструктурой магистральных сетей в Крыму (1353 км ЛЭП 220-330 кВ и 15 подстанций мощностью 3432,8 МВА) и выполняет функции диспетчера. По четырем ЛЭП, крымская часть которых находится у КрымЭС, в Крым поступает более 80% электроэнергии. Ранее деятельность КрымЭС оплачивало "Укрэнерго" за счет тарифа на передачу, но с момента оккупации Крыма Россией финансирование прекратилось из-за невозможности перевода средств.

Оккупанты полуострова уже незаконно национализировали Крымские железные дороги и порты. В мае Минюст Украины оценил ущерб от потери Крыма в 1 трлн гривен (2,76 трлн руб.), а в июле глава Минэнерго страны Юрий Продан заявил, что Киев потерял объекты ТЭК в Крыму на $300 млрд. После перехода сетей к "Крымэнерго" регион утвердит им тариф. В Минэнерго РФ заявили, что он составит 0,12 руб. за кВт ч. В нелегитимном комитете по тарифам и ценам Крыма сказали, что ставка не утверждена, но будет близка к этому уровню. В других регионах РФ тариф магистральных сетей во второй половине 2014 года выше — 0,187 руб. за кВт ч. Договора на транзит заключат с гарантирующими поставщиками (ГП) электроэнергии Крыма, в том числе с ДТЭК "Крымэнерго" Рината Ахметова, поясняют в комитете.

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Россия боится санкций и продолжает избавляться от валюты

Банк России остается одним из немногих центральных банков, который продолжает наращивать золото в своих резервах, пишет "КоммерсантЪ". 29 июля комитет постпредов стран ЕС согласовал пакет жестких мер, включающий новые черные списки, ограничения, направленные на изоляцию Крыма, но главное — секторальные санкции в отношении российской банковской сферы, оборонки и энергетики.

Благодаря своим защитным свойствам золото используется центральными банками многих стран для диверсификации резервов, отмечает главный экономист Дойче-банка Ярослав Лисоволик. Это повышает устойчивость структуры валютных резервов. "То, что Россия активизировала процесс диверсификации, отражает тот факт, что довольно высокую долю в резервах занимали доллар и евро, тогда как доля золота оставалась низкой",— отмечает господин Лисоволик. По данным Банка России, на 1 июля доля золота в международных резервах России занимала всего 9,7%. Между тем среднее значение доли золота в резервах крупнейших стран превышает 25%, а у ведущих западных стран — 65-72%. Необходимость диверсифицировать международные резервы стала очевидна в конце первого квартала, в связи с ростом геополитической напряженности в отношениях между ЕС, США и РФ из-за ситуации в Украине.

"Из-за геополитического обострения ЦБ занялся активным перераспределением валютных резервов, замещая казначейские облигации США золотом",— отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. По словам главного аналитика Промсвязьбанка Игоря Нуждина, при локальных валютных рисках, например рисках замораживания каких-либо активов ЦБ в долларах или евро, золото или иные валюты выглядят предпочтительнее. "В случае ухудшения отношений с развитыми странами из-за ситуации в Украине может сложиться ситуация, когда использование долларов и евро может быть либо ограничено, либо затруднено",— соглашается директор департамента стратегических инвестиций ГК "Регион" Валерий Пятницев.

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Нацбанк вышел на рынок с продажей 13 гривень за доллар

Национальный банк Украины вышел на валютный рынок с интервенцией по курсу 13 грн/долл., в то время как текущие рыночные котировки гривни к доллару находятся на уровне 12,95-13,15 грн за доллар, сообщили УНИАН участники рынка.

"Нацбанк вышел на межбанк с продажей по 13 (грн за доллар). Сейчас котировки на рынке 12,95-13,15 (грн за доллар)", - сообщил источник на рынке.

Другие участники рынка подтвердили УНИАН эту информацию.

Как позднее сообщила финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня Национальный банк покупал и продавал доллары США на межбанковском валютном рынке по курсу 12,9000/13,0000 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, 15 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов выросли до 13,0000/13,1500 грн/долл. против 13,1000/13,2500 грн/долл. на 12:00.

Нацбанк в августе после 3-месячного перерыва трижды выходил на валютный рынок в течение недели с интервенциями и потратил на поддержку гривни 150 млн долл. золотовалютных резервов. По словам главы НБУ Валерии Гонтаревой, проведение более масштабных интервенций невозможно, поскольку это приведет к сокращению резервов ниже уровня, предусмотренного программой с МВФ, и срыву финансирования Фонда.

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На закрытии межбанка гривня укрепилась до 13,15 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,2000, к 12:00 цены повысились до 13,1000/13,2500. К закрытию торгов ценовые уровни откатились до 13,0000/13,1500.

Как сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3585/0,3701, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3637/0,3683. К закрытию торгов цены понизились до 0,3614/0,3660.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3360/1,3390.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 17,3740/17,6475, к 12:00 цены ушли вверх до 17,5325/17,7370. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH опустились до 17,3972/17,6020.

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Украинские аграрии увеличили реализацию продукции на 25%

Аграрные предприятия Украины, за исключением малых, в январе-июле 2014 года реализовали на 24,7% больше сельхозпродукции, чем в январе-июле 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

В частности, реализация продукции растениеводства за указанный период выросла на 36,4%. Продажи зерновых культур составили 14,93 млн тонн, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем реализации пшеницы вырос на 28,8%, кукурузы – на 52,7%, ячменя – на 58,3%, ржи – на 6%. Продажи семян подсолнечника увеличились на 69,2%, рапса – на 0,8%, а сои – сократились на 6,9%.

Что касается продукции животноводства, то в январе-июле текущего года объем ее реализации вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи скота и птицы (в живом весе) увеличились на 11,3%, молока – на 5,8%, а яиц – на 13,4%.

В Госстате также сообщили, что средние цены продажи аграрной продукции в январе-июле 2014 года по сравнению с ценами аналогичного периода 2013 года выросли на 8,6%, в том числе продукции животноводства – на 12,8%. Стоимость растениеводческой продукции выросла на 4%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем производства продукции растениеводства в 2013 году вырос на 18,1% по сравнению с 2012 годом, в том числе на сельхозпредприятиях - на 25,2%, в хозяйствах населения – на 9,3%. Валовое производство продукции животноводства в 2013 году выросло на 4,8%.

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Правительство Украины собирается закрыть рыбные порты Крыма

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины совместно с Государственным агентством рыбного хозяйства подготовили проект постановления Кабинета министров о временном закрытии морских рыбных портов на аннексированном Россией Крымском полуострове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода.

Согласно сообщению, рыбные порты должны быть закрыты на период до восстановления на аннексированной территории полуострова и города Севастополя конституционного строя Украины.

Проект постановления также предусматривает закрытие государственных предприятий и акваторий ГП «Керченский морской рыбный порт» и «Севастопольский морской рыбный порт».

«Соответствующие меры необходимо принять в связи с вторжением на территорию Украины вооруженных формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессией Российской Федерации, что препятствует осуществлению предусмотренных законодательством Украины видов государственного контроля и угрожает безопасности судоходства», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина официально закрыла морские торговые порты на территории Крыма для международного судоходства, в частности, порты в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии и Ялте.

15 апреля Верховная Рада приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины, в котором Автономная республика Крым и Севастополь признаются оккупированными Российской Федерацией.

Принятое решение означает, что любое судно, заходящее в крымские порты, делает это на свой страх и риск. При этом судовладельцы и капитаны судов, которые проигнорировали запрет, могут столкнуться с серьезными проблемами - штрафами, или даже тюремными заключениями.

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Сырье на предприятия в зоне АТО доставляют по морю украинские и зарубежные суда

Министерство инфраструктуры Украины в связи с тем, что террористы нанесли значительные повреждения железнодорожной инфраструктуре на востоке страны, организовало регулярное каботажное сообщение между портами Мариуполя и другой континентальной части Украины для доставки сырья на расположенные в зоне АТО промышленные предприятия с целью предотвращения аварийных остановок производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, в каботажных перевозках сырья для нужд металлургических предприятий Донецкой и Луганской областей задействован флот Украины и других государств.

В сообщении подчеркивается, что каботажные перевозки судами под иностранными флагами могут осуществляться при условии получения разрешения Мининфраструктуры в соответствии со статьей 131 Кодекса торгового мореплавания Украины.

"Специалисты министерства и Укрморречинспекции оперативно готовят необходимые документы согласно заявкам агентов, чтобы предотвратить остановку работы предприятий, являющихся одними из основных составляющих экономики Донбасса", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины 187 объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце» по минимальным подсчетам в 400 млн грн.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.

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Минфин сегодня продал внутренних облигаций на 2 млрд гривень

Министерство финансов Украины возобновило продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) после двух неудачных аукционов и привлекло в госбюджет 2,032 млрд грн под 18,98% годовых сроком на 3 года, сообщается на сайте министерства.

Напомним, в ходе двух предыдущих плановых аукционов 12 и 14 августа Минфин не смог провести размещение ОВГЗ, поскольку инвесторы не подали ни одной заявки, и сегодня министерство анонсировало проведение внепланового аукциона.

Как сообщается, Минфин привлек все средства в результате размещения гривневых ОВГЗ по трем поданным заявкам.

Как сообщал УНИАН, в августе Минфин провел шесть ОВГЗ-аукционов, в ходе которых четыре раза не привлекал средства в госбюджет и дважды смог провести размещение и привлечь в госбюджет 1,749 млрд грн.

В августе Минфин планирует провести еще четыре ОВГЗ-аукциона – 19, 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 11 августа, с начала года в госбюджет поступило 116,033 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,775 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,391 млрд грн.

По состоянию на 13 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 358,581 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 194,822 млрд грн, в собственности банков – 88,570 млрд грн, нерезидентов – 17,853 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

УНИАН