ТОП-10 (18 августа)

Еврокомиссия выделяет 125 млн евро аграриям, попавшим под санкции РФ

Украина увеличила запасы газа в хранилищах до 15,289 млрд кубометров

В России из-за закона о модернизации ГТС хотят подать на Украину жалобу в ВТО

Доходы госбюджета Украины за 7 месяцев составили 203 млрд гривень

Строительство терминала сжиженного газа поможет Украине избавиться от шантажа «Газпрома»

Спад промпроизводства в Украине за месяц ускорился до 12,1%

Беларусь готова обеспечить транзит бензина из Голландии в Украину

Украинцы приобрели половину выпуска «военных» облигаций

Объемы торговли между ЕС и Россией сократились на 13,1 млрд евро

«Дельта Банк» покупает «Универсал Банк»

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Еврокомиссия выделяет 125 млн евро аграриям, попавшим под санкции РФ

Европейская комиссия объявила об исключительных мерах, направленных на поддержку в ЕС производителей скоропортящихся фруктов и овощей, относительно которых Россия ввела ограничения.

В частности, к ноябрю в поддержку производителей будет направлено 125 млн. евро, сообщил сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии Роджер Уэйт.

В категорию продуктов, относительно которых будут действовать меры, попали помидоры, морковь, капуста белокочанная, перец сладкий, капуста цветная, огурцы и корнишоны, грибы, яблоки, груши, красные ягоды, столовый виноград и киви.

По его словам, финансовая помощь будет охватывать всех производителей.

Текущая ситуация на рынке ЕС для всех продуктов будет обсуждаться в эту пятницу в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте с.г. – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа Россия полностью запретила поставку говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции.

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Украина увеличила запасы газа в хранилищах до 15,289 млрд кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах с 8 по 16 августа увеличились на 1,2% - до 15,289 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, суточная добыча природного газа в Украине составляет около 50 млн кубометров, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 7 млрд кубометров.

Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд кубометров. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, который с 16 августа заработал в тестовом режиме.

«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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В России из-за закона о модернизации ГТС хотят подать на Украину жалобу в ВТО

Депутат Госдумы, член комитета по энергетике Андрей Крутов направил депутатский запрос на имя главы Минэнерго РФ Александра Новака и министра экономического развития Алексея Улюкаева, в котором предлагает рассмотреть возможность подачи жалобы против Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за ущемления прав российских компаний при акционировании газотранспортной системы страны, пишут "Известия".

В случае, если такая жалоба будет направлена и рассмотрена, Украину могут обязать отменить запрет на участие вертикально интегрированных компаний в газотранспортной системы (ГТС) и допустить "Газпром" к ее акционированию.

Напомним, 14 августа парламент Украины принял закон о привлечении иностранных инвесторов к модернизации и эксплуатации газотранспортной системы. Представляя документ, обсуждаемый в стенах парламента во втором чтении, премьер Яценюк подчеркивал: собственно ГТС и газовые хранилища останутся в 100%-ной собственности государства, компания – оператор ГТС - также на 51% будет принадлежать Украине. Инвесторов выберут на публичном конкурсе в присутствии депутатов Верховной Рады. Участвовать в конкурсе смогут только сертифицированные компании из ЕС и США с прозрачной структурой собственности. И, выиграв конкурс, инвесторы не смогут «втихую» изменить собственников без разрешения украинской стороны.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов не ответил на запрос "Известий".

Российский депутат не случайно вступился за интересы российских компаний в Украине. Он полагает, что возможность участия "Газпрома" в акционировании украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа может привести к достижению компромисса по оплате газового долга украинской стороной.

Министерство экономического развития и Минэнерго пока не получили запрос депутата Госдумы, однако их представители сообщили, что ведомства озвучат свою позицию в ближайшее время.

Руководитель практики разрешения споров и международного арбитража Art de Lex Артур Зурабян отмечает, что в случае, если Россия подаст жалобу в ВТО и выиграет дело, эта международная организация может обязать Украину снять ограничение для российских компаний по участию в своих газовых проектах. Но в ответ России придется пойти на уступки на своем рынке в адрес украинских компаний, которые попали под санкции.

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Доходы госбюджета Украины за 7 месяцев составили 203 млрд гривень

Доходы государственного бюджета Украины в январе-июле текущего года без учета трансфертов составили 203 млрд грн, при этом дефицит государственного сектора составил порядка 5% ВВП, сообщил в ходе брифинга в Министерстве финансов заместитель министра Денис Федашкин.

«Доходы госбюджета за январь-июль без учета трансфертов составили 203 млрд грн, – сказал Фудашкин. – Совокупный доход госбюджета составляет 24% ВВП… При этом мы имеем существенный дефицит. Дефицит публичного сектора: сводный бюджет – 4,5% ВВП, дефицит госсектора – 5% ВВП».

Он также сообщил, что общий показатель доходов экономики страны (публичного сектора) составил 675,3 млрд грн, или 44% ВВП.

«На сегодня общие доходы публичного сектора составляют 675,3 млрд грн. Совокупные доходы публичного сектора составляют 44% ВВП. При этом 22,6% публичных финансов – это расходы на охрану здоровья, образование и социальную защиту», – сказал Фудашкин.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, наполнение бюджета в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилось за счет двузначного роста поддержки НБУ в виде авансового перечисления прибыли в размере 22 млрд грн, а также за счет снижения объемов возмещения НДС на 25,1% в годовом выражении. Без учета этих факторов, по оценкам экспертов, на конец июля доходы госбюджета реально сократились на 1,7% в годовом выражении и «недобор» в бюджет достиг 16,4 млрд грн за первые семь месяцев.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год, согласно которому доходы госбюджета в 2014 году повышены до 377,822 млрд грн, расходы – до 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит сохраняется на уровне 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга повышен до 806,962 млрд грн.

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Строительство терминала сжиженного газа поможет Украине избавиться от шантажа «Газпрома»

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подчеркивает необходимость в кратчайшие сроки построить в Украине терминал сжиженного газа, что сделает ее независимой от шантажа «Газпрому».

Об этом он сказал во время встречи с руководством компании «Клайпедас нефть», в ходе которой Турчинова ознакомили с опытом Литвы в строительстве терминала сжиженного газа в рекордно короткие сроки, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Турчинова, литовский опыт строительства такого терминала за три года «чрезвычайно важен для Украины». «Мы будем внедрять его в нашем государстве, чтобы сделать нашу страну независимой от шантажа «Газпрома», - подчеркнул он.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины 17-19 августа принимает участие в Конференции глав парламентов Северных и Балтийских стран (г. Паланга, Литовская Республика).

В начале июня глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Сергей Евтушенко выразил надежду на то, что в ближайшее время будут найдены источники финансирования для строительства LNG-терминала в Одесской области. По его словам, если появится финансирование, то уже через 12 месяцев Украина сможет начать поставки сжиженного газа.

При этом стоимость голубого топлива с учетом транспортировки составит около 380 долл. за 1 тыс. куб. м, если это будет газ из Европы, и 220-230 долл. за 1 тыс. куб. м, если поставщиком будут США, а объемы поставки составят 5 млрд куб. м газа в год, притом что стоимость переоборудования причала для приема сжиженного газа составляет всего 35-36 млн евро.

Справка УНИАН. Национальный проект «LNG Украина» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. Проект предусматривает строительство терминала для регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который будет расположен в морском порту «Южный» ПАО «Укртранснафты» в Коминтерновском районе Одесской области.

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Спад промпроизводства в Украине за месяц ускорился до 12,1%

Спад промышленного производства в Украине в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 12,1% с 5%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины. В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. По информации Госстата, по сравнению с июнем 2014 года спад промпроизводства ускорился до 2,2% с 1,5%, зафиксированных в июне по сравнению с маем 2014 года.

В январе-июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства ускорился до 5,8% с 4,7%, зафиксированных в январе-июне. Рост производства в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован только в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 4,1%. Остальные отрасли показали падение, в том числе наибольший спад в добыче каменного и бурого угля – на 28,7%, машиностроении – на 23,8%, химической промышленности - на 22,2%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 15,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 13,8%, производстве мебели и другой продукции – на 12,5%, металлургии – на 12,3%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в июне 2014 года по сравнению с июнем 2013 года, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, ускорился более чем вдвое - до 5%. По сравнению с маем 2014 года спад промпроизводства в июне составил 1,5%, в январе-июне 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 4,7%. По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Беларусь готова обеспечить транзит бензина из Голландии в Украину

Беларусь готова закупить 15 тыс. тонн голландских нефтепродуктов и обеспечить их транзит в Украину в августе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко. «Пошла навстречу наша страна, чтобы в Амстердаме закупить нефтепродукты, поставить танкером их в Вентспилс (Латвия - УНИАН), потом цистернами порядка 15 тыс. тонн бензина в этом месяце поставить в Украину», - заявил Величко.

По его словам, сама Беларусь является значительным поставщиком нефтепродуктов в Украину, обеспечивая на нашем рынке около 20% бензина и около 60% дизельного топлива, но сейчас испытывает трудности с обеспечением необходимого количества продукции. Он отметил, что Беларусь не имеет энергетической нефтяной базы и вынуждена импортировать из России 22 млн тонн сырья в год, куда потом должна продавать готовую продукцию. «Нам очень сложно, поскольку и давалец забирает готовую продукции в Российскую Федерацию, и у нас есть контракты с Украиной», - подчеркнул Величко.

Справка УНИАН. В 2013 году Беларусь экспортировала 13,56 млн тонн нефтепродуктов на 10,18 млрд долл. Кроме того, на внешние рынки Беларусь поставила 1,62 млн тонн нефти на 1,24 млрд долл. Валютные поступления Беларуси от экспорта товаров в 2013 году составили 35,95 млрд долл. Таким образом, почти треть выручки Беларуси от экспорта товаров приходится на нефтяные позиции (нефть и нефтепродукты).

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Украинцы приобрели половину выпуска «военных» облигаций

Граждане Украины с 21 мая по 15 августа приобрели «военные» казначейские обязательства на сумму свыше 49,8 млн грн, что составляет половину выпуска этих обязательств, сообщается на сайте Министерства финансов Украины. Напомним, правительство выпустило казначейские обязательства «военные» на 100 млн грн для физических лиц номинальной стоимостью 1 тыс. грн, размещение которых проводится через «Ощадбанк», а средства от продажи будут направлены на финансирование Вооруженных сил Украины.

Минфин сообщает, что граждане приобщаются к общенациональной кампании в поддержку Вооруженных сил по всей Украине, и в особенности активно казначейские обязательства покупали жители Киева и области, Харьковской, Львовской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской областей.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Украины приобрели 35 «военных» казначейских обязательств за два дня акции, которую проводил государственный «Ощадбанк» в стенах Верховной Рады. «Ощадбанк» назвал такой спрос со стороны парламентариев «неутешительным» и призвал народных избранников оказать поддержку украинской армии, обратившись за казначейскими обязательствами в отделения «Ощадбанка» или приобрести их в стенах Верховной Рады на следующем пленарном заседании.

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Объемы торговли между ЕС и Россией сократились на 13,1 млрд евро

Торговля между Европейским Союзом и Россией сократилась на 13,1 млрд евро в первом полугодии 2014 года, согласно оценкам, опубликованным сегодня Евростатом, пишет Европейская правда со ссылкой на European Voice. Общий объем экспорта из ЕС в Россию сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, от 49,6 млрд до 43,6 млрд евро. Импорт из России в ЕС упал на 8%, или 7,1 млрд евро.

ЕС импортирует почти вдвое больше чем Россия, как и экспортирует. Основной статьей экспорта ЕС в Россию являются машины и транспортное оборудование, химикаты, медикаменты и продукты сельского хозяйства. Основными статьями российского экспорта в ЕС являются нефть и газ. На торговлю между двумя сторонами повлияла напряженность в отношениях, вытекающих из действий России на востоке Украины, а также аннексия Крыма, пишет издание.

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«Дельта Банк» покупает «Универсал Банк»

Входящий в группу крупнейших по активам «Дельта Банк» покупает дочернюю структуру греческой финансовой группы Eurobank в Украине, «Универсал Банк». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Дельта Банка». «Сделка состоялась, подробности будут известны позже», - сообщили в пресс-службе.

По информации на сайте Eurobank, 14 августа подписан договор купли-продажи дочернего банка в Украине «Универсал Банк» и передаче его активов «Дельта Банку». Как сообщается, сумма сделки составит 95 млн евро, и ее завершение ожидается до конца 2014 года после получения всех необходимым разрешительных документов. Также сообщается, что финансовым советником в сделке выступил VTB Capital, юридическим - Baker & McKenzie - CIS. Eurobank оценивает негативный результат от сделки примерно в 5 базисных пунктов от своего капитала первого уровня, который на конец первого квартала составлял 6,7 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года группа Eurobank сообщила о планируемом слиянии с группой NBG (Национальный банк Греции), однако в апреле сделка была приостановлена до момента докапитализации обоих банков. Дочерним банком группы Eurobank в Украине является «Универсал-банк», который на момент планирования слияния сообщал, что это не повлияет на его работу, и он не намерен сокращать свое присутствие в Украине. «Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 4,395 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2012 года его убыток составлял 272,600 млн грн. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.