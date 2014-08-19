ТОП-10 (19 августа)

ГТС Украины интересует Евросоюз в стратегическом смысле - эксперт

Санкции Путина взвинтили цены на продукты в России

В Донецке приостановил работу крупнейший производитель бытовой техники «Норд»

Кабмин хочет продать все госпредприятия, кроме стратегических

Ущерб от боевых действий на востоке Украины может составить $8 млрд - Яценюк

Минфин привлек в госбюджет 276,8 млн гривень

Россия пытается обвинить Украину в краже газа – Продан

Украина надеется обеспечить 50% своих нужд за счет поставок газа из ЕС

Нацбанк выкупил у "Нафтогаза" облигации на 14,5 млрд гривень

Россия обвиняет Беларусь в реэкспорте запрещенных продуктов из ЕС

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ГТС Украины интересует Евросоюз в стратегическом смысле - эксперт

Газотранспортная система Украины (ГТС) интересует Евросоюз и Германию "в стратегическом, а не в экономическом смысле", считает глава отдела энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудиа Кемферт. Об этом она заявила в интервью "Немецкой волне". Кемферт подчеркнула, что по территории Украины все еще транспортируется около 50% общего объема газа, который экспортируется в ЕС.

Евросоюз заинтересован в надежной газотранспортировке, отмечает эксперт, учитывая ГТС Украины. Именно поэтому "конкретно в этом случае ЕС может предоставить Украине финансовую поддержку и таким образом модернизировать старую ГТС", считает Кемферт. На восстановление ГТС за свой счет у Украины сейчас нет финансовой возможности, убеждена эксперт, поэтому Киеву "необходимы инвесторы и финансовые партнеры". Приняв закон о реформе ГТС и позволив компаниям из ЕС и США ее частичную аренду, "Украина хочет помешать тому, чтобы Россия полностью взяла контроль над 100% газотранспортных путей", считает Клаудиа Кемферт.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления единой газотранспортной системой Украины (№ 4116а).

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Санкции Путина взвинтили цены на продукты в России

Несмотря на заверения федеральных властей, что санкции в отношении продукции из ЕС и США едва ли негативно отразятся на потребителях, в Москве и регионах начали расти оптовые цены на некоторые товары, пишет "КоммерсантЪ". Так, в столице РФ свинина для мясоперерабатывающих комбинатов подорожала на 6%. Но ощутимо цены изменились в Приморье, где некоторые виды рыбы подорожали на 40%. Рекорд побила Сахалинская область, где рост стоимости куриных окорочков достиг 60%.

По словам чиновника, местные ритейлеры объясняют рост тем, что повысились оптовые цены в Приморском крае, который является основным поставщиком продуктов на Сахалин. Так, в Приморье мясо подорожало на 26%, некоторые виды рыбы — на 40%, импортируемые из Китая яблоки — почти на треть, сообщили опрошенные "Ъ" представители торговых сетей Сахалина. На острове розничные цены на продовольствие увеличились на 3-60%.

7 августа правительство РФ объявило список агропродукции из ЕС, США, Австралии и Норвегии, которая теперь запрещена к ввозу в Россию, - в списке все овощи и фрукты, рыба, молоко и молочная продукция, свинина, говядина и мясо птицы. Список шире и жестче, чем предполагалось, он затрагивает экспорт на сумму около $10 млрд. В Москве анализ цен проводится ежедневно, серьезного дефицита и, следовательно, ощутимого роста цен на продукты питания не наблюдается, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В то же время, по словам чиновника, за десять дней с момента ввода санкций подорожало сырье для московских мясоперерабатывающих комбинатов: так, цена полутуши свинины выросла на 6%, до 180 руб. Немерюк добавил, что к зиме может подорожать живое молоко, используемое в том числе в производстве сыров. Охлажденная рыба, которая доставлялась в Москву из Норвегии и ЕС, заканчивается, но глава департамента рассчитывает на скорые поставки из Аргентины и Чили.

Производители продовольствия из Евросоюза пытаются найти новые каналы сбыта своей продукции в России, следует из вчерашнего заявления главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Его ведомство несколько дней подряд фиксировало поставки в Россию через Белоруссию партий яблок, персиков, слив, томатов якобы из Турции, Сербии, Македонии и даже Зимбабве, в отношении которых санкции не введены. Но на самом деле это - продукция из Польши, Словении, Нидерландов, Литвы. Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что участники Таможенного союза, куда кроме России входит Белоруссия и Казахстан, смогут поставлять в РФ продукцию из ЕС или США, но высокой степени переработки.

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В Донецке приостановил работу крупнейший производитель бытовой техники «Норд»

Крупнейшая в Восточной Европе и СНГ и единственная в Украине компания-производитель сложной бытовой техники «Норд» (Донецк) вследствие боевых действий в регионе ощутила проблемы с поставкой комплектующих и отгрузкой готовой продукции, в связи с чем приостановила производство до 1 сентября, говорится в сообщении компании. «В связи с невозможностью проведения логистических операций по завозу материалов и комплектующих изделий и отгрузки готовой продукции публичное акционерное общество «НОРД» объявляет о приостановке своей деятельности до 1 сентября 2014 года», - сообщила пресс-служба компании.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против боевиков, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

Справка УНИАН. Группа компаний «Норд» (TM NORD) является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ производителем сложной бытовой техники (кухонных плит, торгово-холодильного оборудования, компрессоров). Штаб-квартира компании расположена в городе Донецк. Количество сотрудников на начало 2014 года составляло более 3,5 тыс. человек. Мажоритарным акционером и президентом компании по состоянию на четвертый квартал 2013 года является народный депутат Валентин Ландык (доля 78,42%). «Норд» в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократил чистый убыток в 2,8 раза – до 28,3 млн грн.

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Кабмин хочет продать все госпредприятия, кроме стратегических

Правительство намерено осуществить масштабную приватизацию всех государственных предприятий за исключением стратегических, поскольку государственная собственность превратилась в очаг коррупции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам во время рабочей поездки в Черкасскую область премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Задача правительства – продать государственную собственность, за исключением стратегии. Сегодня государственная собственность – предмет небывалой коррупции. Приемная премьер-министра полна народных депутатов. Думаете, они приносят концепции реформ? Они пекутся о назначении своих людей в государственные компании. Как преодолеть эту коррупцию другим путем, чем продать эти государственные компании, я не вижу», - сказал Яценюк.

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Ущерб от боевых действий на востоке Украины может составить $8 млрд - Яценюк

Ущерб от боевых действий, которые сейчас продолжаются на востоке Украины, может достигнуть 8 млрд долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

«Мы говорили о том, что Украине нужно 8 млрд грн (на восстановление инфраструктуры востока – УНИАН), но как бы ни вышло так, что нужно будет 8 млрд долл. Идет целевая атака на страну, убивают людей», - сказал глава правительства.

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Минфин привлек в госбюджет 276,8 млн гривень

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 276,779 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 августа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения гривневых ОВГЗ на 2,5 года под 18,98% годовых по двум поданным заявкам.

Минфин отклонил две поданные заявки на приобретение гривневых ОВГЗ сроком обращения 2 года.

На приобретение гривневых облигаций сроком обращения 5 и 7 лет инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, в августе Минфин провел семь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых четыре раза не привлекал средства в госбюджет и трижды смог провести размещение и привлечь в госбюджет 3,781 млрд грн. В августе Минфин планирует провести еще три ОВГЗ-аукциона – 21, 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 18 августа, с начала года в госбюджет поступило 118,082 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,967 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,958 млрд грн.

По состоянию на 19 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 360,297 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 209,297 млрд грн, в собственности банков – 88,753 млрд грн, нерезидентов – 19,761 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

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Россия пытается обвинить Украину в краже газа – Продан

Российский газовый монополист «Газпром» пытается трактовать технический дисбаланс транзита природного газа в Европейский Союз как нарушение Украины, которое может повлечь приостановку российской компании поставок «голубого топлива» европейским потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«Мы получили от российской стороны проект акта на транзитные услуги за июль месяц этого года, в котором технический небаланс, а это 0,03%, российская сторона пытается трактовать, как сверхконтрактный отбор газа», - сказал Продан. «Это технический небаланс (0,03% - УНИАН), потому что каждые сутки возникают определенные объемы дисбаланса газа, потому что газ идет по территории Украины 32 часа. Конечно, сбалансировать в нуль очень сложно», - сказал он. «Поставки газа в ЕС зависят только от «Газпрома». Украина не может прогнозировать поведение «Газпрома». Он может прекратить поставки в любой момент, как это было в 2009 году», - подчеркнул министр.

Также Продан напомнил, что за 19 дней января 2009 года Украина на 28 млн кубических метров поставила больше газа в ЕС, чем ей предоставил «Газпром». «Но это не остановило «Газпром», и «Газпром» прекратил подачу газа в европейские страны», - добавил министр.

Справка УНИАН. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа, в противном случае, если российская компания не выполняет этого условия, вступает в силу положение «транзитируй или плати». «Газпром» ни разу не выполнял данное условие, при этом объемы транзита падают в течение последних четырех лет.

В июле Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» направила газовому монополисту компании «Газпром» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет.

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Украина надеется обеспечить 50% своих нужд за счет поставок газа из ЕС

Украина, которая уже на протяжении двух месяцев отключена «Газпромом» от поставок российского газа, после открытия в сентябре словацкого маршрута сможет покрыть нужду в импортном «голубом топливе» на 50% за счет поставок из ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«С учетом Словакии, Польши и Венгрии можем более чем на 50% закрыть свои нужды в импортном газе», - сказал он.

«Объем реверсных поставок, которые мы можем получить со словацкой стороны, оценивается сегодня от 8 до 10 млрд кубических метров в год», - добавил Продан.

Также министр уточнил, что общий объем импорта природного газа из ЕС в год сможет составить 16 млрд кубических метров.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

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Нацбанк выкупил у "Нафтогаза" облигации на 14,5 млрд гривень

Национальный банк Украины 18 августа выкупил у небанковских финучреждений облигации внутреннего госзайма на 14,5 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, при неизменном объеме облигаций внутреннего госзайма в обращении объем ОВГЗ в портфеле НБУ 18 августа вырос на 14,5 млрд грн, в то время как объем ОВГЗ в портфеле небанковских учреждений снизился в таких же пределах.

По информации участников рынка, Нацбанк частично выкупил облигации у НАК «Нафтогаз Украины», которые были выпущены правительством для капитализации компании 12 августа в общем объеме 42,1 млрд грн. Участники рынка полагают, что состоявшийся выкуп облигаций «Нафтогаза» не должен существенно повлиять на валютный рынок, поскольку Нацбанк в ходе последних интервенций уже купил практически полный объём валюты, необходимой для предстоящей оплаты за газ.

С начала месяца объем ОВГЗ в обращении вырос на 53,381 млрд грн, в том числе объем облигаций в портфеле НБУ вырос на 17,276 млрд грн, в портфеле банков – на 5,903 млрд грн, в портфеле небанковских учреждений – на 27,096 млрд грн, в портфеле нерезидентов – на 3,106 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июле 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 6,2 млрд грн, что в 4,8 раза больше объема покупки в июне. С начала года объем покупки ОВГЗ Нацбанком составил 51,1 млрд грн и 5 млн долл., в то время как операции по продаже ОВГЗ из своего портфеля регулятор с начала года не проводил.

По состоянию на 19 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 360,297 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 209,297 млрд грн, в собственности банков – 88,753 млрд грн, нерезидентов – 19,761 млрд грн.

Денежная масса в Украине в июле 2014 года снизилась на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарная база – на 0,6%, до 348,8 млрд грн. С начала года денежная масса в Украине выросла на 4,0%, монетарная база - на 13,6%.

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Россия обвиняет Беларусь в реэкспорте запрещенных продуктов из ЕС

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) обвинила Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь в неспособности контролировать поставки в РФ запрещенные продукты питания, что влечет «угрозу продовольственной безопасности России».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в результате мероприятий по предотвращению ввоза в Россию запрещенной к поставкам растительной продукции на автодорогах М 13 «Брянск-Новозыбково» (Брянская область) и М1 «Москва-Минск» (Смоленская область) в период с 11 по 15 августа пресечена попытка ввоза такой продукции в 11 случаях общим весом более 93 тонн, из которых в 9 случаях выявлена продукция неустановленного фитосанитарного состояния без сопровождения фитосанитарными сертификатами, в том числе происхождения из стран ЕС в 4 случаях из 9; а в 2 случаях – запрещенная к ввозу из стран происхождения Венгрия, Испания в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

«Указанное свидетельствует о неспособности Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь контролировать перемещение продукции, в том числе предназначенной для России, что в свою очередь из-за неоднозначного подхода и отсутствия единого перечня карантинных объектов и единых карантинных фитосанитарных требований Таможенного союза повлечет за собой угрозу продовольственной безопасности Российской Федерации», - говорится в сообщении.

В связи с этим Россельхознадзор подготовил обращения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси о необходимости принятия исчерпывающих мер по недопущению подобных случаев, а также о рассмотрении вопроса по организации фитосанитарных контрольных постов на территории Беларуси на дорогах белорусско-российского направления в целях организации двустороннего контроля продукции, предназначенной для РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию положения в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте с.г. – после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа Россия полностью запретила поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, овощей, фруктов, молочной продукции из стран, которые ввели против нее санкции.

«Я подписал постановление правительства. Россия вводит полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции – овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Королевства Норвегия», - сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

УНИАН