ТОП-10 (20 августа)

Нацбанк обяжет экспортеров продавать 100% валютной выручки – источник

Официальный курс гривни опустили до нового исторического минимума

Из-за военных действий на Донбассе бюджет потеряет 18 миллиардов

Кабмин обещает вдвое сократить количество контролирующих органов

Минэнергоугля планирует отдать лучшие госшахты на приватизацию

Россия не выдержала и отменила санкции на некоторые продукты из ЕС и США

В Кабмине рассчитывают на третий и четвертый транши, не получив еще второго

Украинцам могут разрешить платить валютные кредиты по курсу 8 грн/долл.

В «Нафтогазе» объяснили, почему отключили «Киевэнерго» от газа

Деньги МВФ потратят на нужды бюджета и выплату текущих долгов

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Нацбанк обяжет экспортеров продавать 100% валютной выручки – источник

Национальный банк Украины решил повысить норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, установленных в настоящее время, сообщил УНИАН источник в НБУ.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк продлил на 3 месяца, до 20 августа, требования по обязательной продаже 50% поступлений в свободно конвертируемой валюте и в российских рублях на межбанковском валютном рынке.

Одновременно Нацбанк продлил требования по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней также до 20 августа.

В начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл., таким образом обновив исторический минимум за последние 4 месяца.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе своего выступления в парламенте 12 августа заявила, что регулятор пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке рыночными механизмами, но готов применить и административные ограничения, среди которых повышение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 100% с 50%, установленных в настоящее время.

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Официальный курс гривни опустили до нового исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,223077 грн/долл., что на 27 копеек ниже вчерашнего официального курса и является исторически минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начал года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 65,49%, или на 5,23 грн.

Напомним, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня с 12:00 до 13:00 понизились на 15/20 копеек до уровня 13,30/13,45 грн долл. против 13,1500/13,2500 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,4500/13,6000 грн/долл., обновив, таким образом, исторический минимум за последние 4 месяца. В течение последней недели гривня на межбанке по отношению к доллару стабилизировалась на уровне 13,00-13,20 грн/долл.

Глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе своего выступления в парламенте 12 августа заявила, что регулятор пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке рыночными механизмами, но готов применить и административные ограничения, среди которых повышение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 100% с 50%, установленных в настоящее время.

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Из-за военных действий на Донбассе бюджет потеряет 18 миллиардов

Потери государственного бюджета по налоговым платежам из-за ситуации на востоке Украины до конца года составят не менее 18 млрд грн, заявил журналистам министр финансов Украины Александр Шлапак.

«В июле потери бюджета по налоговым платежам составили уже 1,2 млрд грн, - сказал министр. – А до конца года с такими темпами мы недополучим 18 млрд грн налогов. Не только с востока, но и в целом из-за текущей ситуации».

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Кабмин обещает вдвое сократить количество контролирующих органов

Кабинет министров Украины принял решение о создании Государственной регуляторной службы, которая займется вопросами дерегуляции, и намерен принять решения о сокращении вдвое количества инспекций и контролирующих органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Арсений Яценюк.

«Мы приняли решение о создании Государственной регуляторной службы. Сегодня утверждается положение о службе. Цель – уничтожение бюрократии в Украине, сокращение количества регулирующих и контролирующих функций. Сокращение количества чиновников и имеющихся дармоедов. И при этом (повышается - УНИАН) эффективность работы государственной машины, которая должна быть направлена в защиту человека и гражданина. Вот зачем они нанимаются, а украинцы платят налоги», - сказал глава правительства.

Он также заметил, что правительство рассмотрит проект постановления о существенном сокращении количества инспекций и регулирующих органов. «Это правильное решение. В связи с принятием решения о создании Государственной регуляторной службы, которая получит право отмены актов министерств, не отвечающих законам Украины и здравому смыслу, прошу, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято эпохальное решение о сокращении фактически вдвое инспекций, контролирующих и регулирующих органов», - сказал Яценюк.

Он также объявил, что сегодня правительство примет решение о полной и тотальной демонополизации рынка оценивания. «Была при Януковиче создана схема, когда несколько фирм имели право на оценку и все деньги шли им. Сегодня будет ликвидирован этот коррупционный институт оценивания», - отметил Яценюк.

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Минэнергоугля планирует отдать лучшие госшахты на приватизацию

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение отказаться от передачи наиболее перспективных государственных угольных предприятий в концессию и включило их в список шахт, подлежащих приватизации на открытых аукционах.

Об этом заявил первый заместитель главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Зюков в интервью парламентской газете «Голос Украины».

«В прошлом году предшественники (правительство Николая Азарова – УНИАН) подготовили часть шахт — лучших — для передачи в концессию. То есть под конкретного владельца, которому предприятия должны были достаться за бесценок. Нетрудно догадаться, кто были эти «счастливчики». А худшие шахты — для продажи за деньги», - сказал он.

«Мы этот список полностью пересмотрели. И те шахты, которые были «зарезервированы», тоже включили на приватизацию. Принцип будет один: только аукцион, только открытые торги и только за деньги. Никакой концессии», - добавил Зюков.

Он сообщил, что из существующих в Украине 90 госшахт, 35-40 являются перспективными, закрывать которые планов и министерства нет.

В то же время Зюков добавил, что 26—30 шахт будут законсервированы на несколько лет, до возможного востребования. Это связано с тем, что их освоение на сегодня настолько капиталоемкое, что ни у государства, ни у инвестора к ним нет интереса. При этом затапливать такие шахты неразумно.

Вместе с тем первый замглавы Минэнергоугля отметил, что в ближайшие несколько лет необходимо закрыть 29 шахт, которые числятся работающими, но добывают всего 20—50 тонн угля в сутки. А работают на таком предприятии 900 человек. При этом государство, то есть налогоплательщики, отдают на такую шахту каждый месяц 10—12 миллионов гривен.

По его словам, с закрытых госшахт на другие угольные предприятия, которые расширят производство и почувствуют необходимость в дополнительной рабочей силе, смогут перейти горняки трудоспособного возраста, а остальные уйдут на пенсию.

«У нас около 40 процентов работающих на шахтах, подлежащих закрытию, уже имеют пенсию. Им нужно культурно заплатить то, что полагается по законодательству, поблагодарить», - сказал Зюков.

Он отметил, что программа по снижению дотаций угольному сектору и закрытию неперспективных шахт рассчитана на четыре года, чтобы уже в 2019 году эти шахты работали без дотации.

«Государственная поддержка останется только для тех шахт, которые нельзя закрыть по экологическим причинам», - резюмировал чиновник.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 августа исключил 2 шахты из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах. В частности, правительство исключило из списка шахту им. Ленина в Макеевке Донецкой области, а также шахту «Заречная» в с. Селец Львовской области.

Кроме этого, Кабмин дополнил приватизационный список шахтой №17 в Шахтерске Донецкой области и шахтой «Южная» в Луганской области.

Справка УНИАН. В сентябре 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил перечень угледобывающих предприятий, подлежащих приватизации в 2012-2014 гг., куда вошло 66 государственных шахт, расположенных в Донецкой, Луганской, Львовской и Волынской областях.

В августе 2013 года Кабмин исключил 11 шахт из данного списка.

Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.

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Россия не выдержала и отменила санкции на некоторые продукты из ЕС и США

Российское правительство исключило из санкционного списка безлактозное молоко, мальков лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридную сахарную кукурузу и лук, биологически-активные добавки (БАДы). Постановление правительства подписано премьером Дмитрием Медведевым и опубликована на сайте, пишут "Ведомости".

Кремля О том, что эти продукты будут выведены из-под санкций, еще неделю назад говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. В то же время он говорил, что продуктовые ритейлеры уже нашли замену половине запрещенных к импорту в Россию продуктов. С 7 августа Россия на год запретила импорт мяса, фруктов и овощей, молока и молочных продуктов из стран — членов Евросоюза, США и других государств, поддерживающих санкции в отношении нее. Еврокомиссия в понедельник заявила, что потратит 125 млн евро на экстренную поддержку пострадавших производителей продовольствия. Официальный представитель ЕК Роджер Уэйт уточнил, что «средства будут использованы для изъятия с европейского рынка фруктов и овощей для удержания цен от падения», в первую очередь — «с целью бесплатного распределения». Кроме того, список запрещенных к ввозу в РФ продуктов пополнился живой рыбой, за исключением мальков лосося и форели.

Как сообщал УНИАН, в конце июля и в первых числах августа Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию положения в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма. 18 августа Медведев заявил, что надеется, что эмбарго на поставки продовольствия в РФ будет действовать не очень долго.

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В Кабмине рассчитывают на третий и четвертый транши, не получив еще второго

Украина рассчитывает получить третий и четвертый кредитные транши от Международного валютного фонда одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США до конца года, а оценочная миссия может приехать в Украину уже в конце октября, заявил журналистам по итогам заседания правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Мы предложили объединить второй и третий пересмотры программы, чтобы объединить третий и четвертый кредитные транши. Мы хотим, чтобы оценочная миссия приехала к нам в конце октября один раз», - сказал министр. При этом речи о пересмотре общей суммы двухлетней программы кредитования экономики, которая на текущий момент составляет 17 млрд долл, не идет.

Ранее Шлапак рассказал, что второй кредитный транш от Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл., выделение которого Совет директоров МВФ может одобрить 29 августа, будет направлен на нужды бюджета и выплату текущих долгов, а также пополнение резервов НБУ. МВФ в свою очередь уже подтвердил готовность рассмотреть вопросы по Украине, как и было запланировано ранее, 29 августа текущего года.

Как сообщал УНИАН, МВФ является ключевым и единственным крупным кредитором Украины, одобрившим программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.

В июне-июле в Украине работала оценочная миссия Фонда, изучавшая прогресс проводимых правительством Украины реформ. 29 июля МВФ призвал украинские власти к продолжению реформ, в частности, в налоговом законодательстве и в бюджетной сфере. В конце июля Верховная Рада приняла, а президент Украины подписал предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс и госбюджет на 2014 год.

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Украинцам могут разрешить платить валютные кредиты по курсу 8 грн/долл.

Министерство финансов Украины поддерживает принятие в Верховной Раде Украины закона о реструктуризации валютных кредитов граждан по курсу 8 грн за доллар по проекту Национального банка, заявил министр финансов Александр Шлапак на брифинге. «На сегодня наработан компромиссный законопроект авторства Национального банка, и Минфин его полностью поддерживает. Свою часть ответственности должен нести каждый участник трансакции - банк, заемщик и государство. Суть этого законопроекта в следующем: мы обсчитываем в гривне ту сумму, которую по состоянию на 1 января текущего года платил гражданин. Именно эту сумму он будет платить и в дальнейшем, а разницу между курсом 12 и 8 гривень за доллар мы забрасываем за конец этого кредитного договора. Если гражданин вежливо оплатит эти свои платежи по курсу 8, этот «хвост» ему аннулируется. Если же не будет платить, то с ним будет совсем другой разговор - возвращается курс 12», - сказал Шлапак. Вместе с тем, министр отметил, что в случае принятия этого закона банки и государство понесут определенные убытки: «Кроме того, что банк понесет определенные убытки, правительство недополучит налог на прибыль с этого коммерческого банка, но это будет солидарным участием всех в решении этой проблемы».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении проект Закона «О реструктуризации кредитных обязательств из иностранной валюты в гривню» (№ 4185а-2) по проекту представителя президента в парламенте Руслана Князевича. Проект предполагает реструктуризацию валютных кредитов, по которым общая сумма неуплаченных обязательств не превышает 1 млн грн по официальному курсу на 1 января 2014 года. Кредит должен быть получен на приобретение жилой недвижимости, которая является единственным жильем заемщика или его семьи, и обеспечен этой недвижимостью. Также по кредиту не должно быть задолженности на 1 января 2014 года, либо она должна быть погашена до момента реструктуризации.

Автор законопроекта предложил пересчитывать неуплаченные обязательства по кредиту в гривню по официальному курсу на дату реструктуризации, при этом ежемесячный платеж по кредиту не может быть выше эквивалента такого платежа по официальному курсу на 1 января 2014 года. Курсовая разница между обязательствами по кредиту на дату реструктуризации и на 1 января 2014 года подлежит уплате заемщиком последними платежами по кредитному графику, и банк может простить эти обязательства заемщика на договорных условиях.

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В «Нафтогазе» объяснили, почему отключили «Киевэнерго» от газа

Отключение подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову «Киевэнерго» от газоснабжения происходит исключительно из-за долгов компании перед «Нафтогазом Украины», которые составляют 96% от общей задолженности города Киева. «Несмотря на отключение от газоснабжения большинства своих предприятий, «Киевэнерго» уменьшило задолженность (за неделю – УНИАН) лишь на 5,9 млн грн, что составляет 0,3% от общего долга этой компании за потребленный природный газ», - говорится в пресс-релизе госкомпании «Нафтогаз Украины». «Отключение от газоснабжения предприятий «Киевэнерго» происходит исключительно из-за невыполнения ими условий договора поставки и задолженности за потребленный природный газ, которая составляет 96% от общего долга города Киева», - подчеркивается в сообщении «Нафтогаза».

Также в сообщении «Нафтогаза» говорится, что предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 19 августа 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,8 млрд грн за потребленный природный газ, что всего на 0,01% ниже показателя прошлой недели. Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет 89% указанной суммы, долг ТЭЦ за природный газ, используемый в производстве электроэнергии, - почти 10%, долг прямых промышленных потребителей - около 1%. Суммарная просроченная задолженность перед «Нафтогазом» предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, потребленный для производства тепловой энергии, составляет 17,644 млрд грн, из них в 2014 году - 5,151 млрд грн. «Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ в этой категории накоплена у предприятий ТКЭ и ТЭЦ Киева (1,8 млрд грн), Донецкой (3,3 млрд грн), Днепропетровской (2,7 млрд грн), Харьковской (1,6 млрд грн), Луганской (0,9 млрд грн) и Одесской (0,8 млрд грн) областей», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей по состоянию на 22 апреля 2014 года перед НАК «Нафтогаз Украины» составлял 20,7 млрд грн. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

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Деньги МВФ потратят на нужды бюджета и выплату текущих долгов

Второй кредитный транш от Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл., выделение которого Совет директоров МВФ может одобрить 29 августа, будет направлен на нужды бюджета и выплату текущих долгов, а также пополнение резервов НБУ, заявил журналистам министр финансов Александр Шлапак. «Мы попросили перераспределения второго транша. Думали, что средства, как и раньше пойдут все в Нацбанк, но сейчас мы вынуждены попросить МВФ, чтобы 1 млрд долл. из транша пошли на пополнение бюджета, потому что нам эти средства нужны, в том числе, чтобы рассчитаться с долгами. А 400 млн долл. пошли в Национальный банк», - сказал Шлапак. Он также отметил, что правительство обратилось в МВФ с просьбой объединить третий и четвертый кредитные транши и предоставить их Украине единым платежом общим объемом 2,2 млрд долл.

«Мы предложили объединить второй и третий пересмотры программы, чтобы объединить третий и четвертый кредитные транши. Мы хотим, чтобы оценочная миссия приехала к нам в конце октября один раз», - сказал министр. В то же время, говоря о возможном пересмотре программы, Шлапак отметил, что Украина, возможно, и хотела бы увеличить программу кредитования, однако это повлечет остановку действующей программы stand-by и необходимость формирования новой программы, что потребует времени. В этой связи Министерство финансов Украины не видит необходимости изменять программу кредитования экономики страны со стороны Международного валютного фонда. «Увеличить программу (кредитования - УНИАН)? Мы бы хотели это сделать, но МВФ очень консервативная организация. Они говорят о том, что в этом случае потребуется менять программу stand-by в целом. Она позволяет взять максимум 850% квоты государства-заемщика. Мы выбрали максимум квоты, которая у нас есть. Если нет, то надо останавливаться и разрабатывать новую программу. Я считаю, что это было бы ошибкой. Мы будем действовать по тому, что есть», - сказал Шлапак. Он также подчеркнул, что в сентябре будет большая конференция доноров Украины. «Будем искать средства. Не только в МВФ. МВФ нам нужен как лакмус», - сказал министр, добавив, что на решение МВФ ориентируются и Всемирный банк, и другие государства и правительства, готовые предоставить Украине помощь.

Как сообщал УНИАН, МВФ является ключевым и единственным крупным кредиторов Украины, одобрившим программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.