ТОП-10 (21 августа)

Европарламент предлагает исключить рубль из международного финансового оборота

Министр экономразвития Шеремета все-таки подал в отставку

Крупнейший автозавод Украины практически остановил работу из-за ситуации в стране

Бизнес Курченко процветает в Германии, несмотря на санкции

Террористы заминировали все мосты через реку Кальмиус на Донетчине

Нацбанк нашел новый способ борьбы с валютными спекулянтами

В правительстве РФ заявили, что не будут терпеть "некачественный" McDonald's

Шеремета объяснил причину своей отставки

Минфин привлек в бюджет 22,5 млн гривень, повысив ставку доходности

Минфин выпустил третий транш НДС-облигаций на 955 млн гривень

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Европарламент предлагает исключить рубль из международного финансового оборота

Европе необходимо приготовить профилактические санкции в отношении ключевых сегментов экономики России и исключить рубль из международного финансового оборота, заявил заместитель председателя Европарламента Рышард Чарнецкий, передает «Газета.Ru».

Выступая в Сейме Польши, Чарнецкий сказал, что «российский рубль должен перестать быть конвертируемой валютой». По его словам, «рубль нужно исключить из международного финансового оборота».

Он также выразил мнение, что «в отношении России следует подготовить заранее профилактические санкции и работать на опережение».

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Министр экономразвития Шеремета все-таки подал в отставку

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета подал в отставку и его заявление уже передано в Верховную Раду, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины.

"Заявление (об отставке - УНИАН) действительно подано в Раду", - сообщили в пресс-службе. В то же время в пресс-службе отказались сообщить или прокомментировать причины отставки. В пресс-службе Министерства экономического развития и торговли заявили, что комментировать отставку не будут. Официальное заявление сделает сам министр на брифинге, запланированном в Киеве в 13.15. Однако на своей странице в социальной странице Facebook министр подтвердил намерение уйти в отставку и заявил: «Да. Вместо того, чтобы дальше воевать с системой, решил сосредоточиться на работе с завтрашними людьми, которые создадут завтрашнюю систему».

Как сообщал УНИАН, 20 августа, Кабмин принял решение о создании в Украине Института торгового представителя, задача которого - продвигать и защищать интересы украинских товаропроизводителей, и назначении на эту должность Валерия Пятницкого, занимающего должность правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции. Однако такое решение оказалось неприемлемым для министра Павла Шереметы. Это, как предполагается, и стало предполагаемой причиной отставки министра.

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Крупнейший автозавод Украины практически остановил работу из-за ситуации в стране

Крупнейший производитель легковых автомобилей в Украине Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) (Запорожье) практически остановил производство автомобилей и автобусной техники из-за девальвации гривни и войны на востоке Украины.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба завода. "В ситуации, когда более чем в полтора раза девальвировала национальная валюта, что привело к снижению покупательской способности граждан Украины, когда в восточном регионе фактически идет война, полностью остановлены продажи в Луганской и Донецкой областях, в условиях обвала продаж новых автомобилей на рынке Украины и фактической остановки экспортных поставок в РФ, производить автомобили «на склад» экономически нецелесообразно", - говорится в сообщении. При этом, в пресс-службе отметили, что о прекращении существования ЗАЗ речи не идет, а объемы производства будут увеличены, как только ситуация в Украине стабилизируется. Предприятие сообщает, что сократило избыточный кадровый фонд, указывая, что производство автомобилей ЗАЗ на начало года обеспечивали 6 000 сотрудников. В пресс-службе не привели конкретного числа уволенных, но отметили, что под сокращение попала небольшая часть рабочих.

Как сообщал УНИАН, ранее ЗАЗ перешел на трехдневную рабочую неделю. ЗАЗ в 2013 году увеличил чистую прибыль в 5,8 раза - до 2,6 млн грн. Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, г. Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию «УкрАВТО».

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Бизнес Курченко процветает в Германии, несмотря на санкции

Сергей Курченко ныне скрывается от следствия в России. Счета и активы Курченко в странах ЕС должны быть заморожены еще в марте, ведь он после свержения режима Януковича попал в санкционный список Евросоюза. Против этих санкций Курченко сейчас судится в Суде ЕС. Впрочем, как выяснилось, санкции не мешают его бизнесу в Германии, пишет "Немецкая волна". В частности, продолжает работать куплена в прошлом году группой "ВЕТЭК" сеть газовых автозаправок Sparschweingas. Открываются новые заправки, фирма даже запустила обновленный сайт. "У нас все в порядке", - сообщил в телефонном разговоре представитель фирмы. Расследование уголовного дела по подозрению в отмывании средств немецкой прокуратурой, очевидно, никак не отражается на деятельности компании, которую Сергей Кученко приобрел в то самое время, когда, по информации украинских правоохранителей, под крылом клана Януковича процветал его сомнительный бизнес в Украине. Как сообщили в прокуратуре города Гера, следствием до сих пор не установлено связи между Курченко и компанией Sparschweingas. "Направляются запросы о предоставлении правовой помощи в Швейцарии и Австрии. Готовится запрос в правоохранительные органы Украины", - говорится в ответе прокуратуры. По информации министерства экономики Германии, активов окружения Януковича на территории Германии до сих пор идентифицировано не было. По привычной для себя схеме, "младоолигарх" оформил свои активы в Германии на подставных лиц и "компании-прокладки", которые находятся в управлении одного международного траста.

Похоже, в решении оффшорных "схем" Сергея Курченко не очень продвинулась и Генеральная прокуратура Украины. "Недавно люди из прокуратуры неформально спрашивали меня, нет у меня доказательств того, что немецкая сеть автозаправок принадлежит Курченко", - рассказал координатор работы "Канцелярской сотни" Денис Бигус. Журналист вместе с командой волонтеров уже несколько месяцев восстанавливает и анализирует порезанные документы из офисов группы компаний "ВЕТЭК", которые пытались уничтожить после побега молодого бизнесмена. Несмотря на то, что в прошлом году в "ВЕТЭК" в официальном ответе на запрос DW признали покупку сети Sparschweingas, немецкие и украинские следователи до сих пор не могут свести "концы с концами". Не смогла этого сделать и команда Дениса Бигуса. "По этих заправках пока ничего нет. Есть на данный момент информация о несколько офшорных компаниях, через которые они "гоняли" деньги. Возможно, они выведут нас на Германию", - надеется активист. Впрочем, шансы на это весьма высоки, признается Бигус. Ведь, по его словам, все следы обычно теряются в "черных оффшорных дырах", таких как Сейшелы, Каймановы или Британские Виргинские острова. Решить "схемы" отмывания средств очень трудно через несовершенное законодательство - не только в Германии, но в странах ЕС, отметил в беседе аналитик антикоррупционной организации эксперт Transparency International Каспар фон Гауеншильд.

"Существующие выписки из торговых реестров, которые должны раскрывать информацию о собственниках, часто содержат лишь данные подставных лиц и фирм, где данные устаревшие. Даже банки, которые осуществляют транзакции, не имеют информации о клиенте, если он спрятался за миноритарной долей в компании. Итак, достаточной прозрачности нет", - критикует фон Гауеншильд.

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Террористы заминировали все мосты через реку Кальмиус на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, эти мосты расположены близ поселков Горбачево-Михайловка, Придорожное и Менчугово.

Также террористы в очередной раз обстреляли Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию в Донецке, и в результате ее обесточивания водоснабжение местных жителей осуществляется в ограниченном режиме.

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Нацбанк нашел новый способ борьбы с валютными спекулянтами

Национальный банк Украины не будет подтверждать заявку банка в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке в случае выявления фактов, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить манипулирование на денежно-кредитном рынке при покупке-продаже иностранной валюты.

Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 20 августа №28-311/46106 «Относительно возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке», текстом которого располагает УНИАН.

К фактам, которые могут свидетельствовать о манипулировании на денежно-кредитном рынке при покупке-продаже иностранной валюты, Нацбанк относит подачу заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного; предоставление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций этого банка, рассчитанного за предыдущий месяц; подачу заявки со значительным для рынка объемом и т.д.

Функцию контроля за банками регулятор возложил на свой департамент контроля, методологии и лицензирования валютных операций.

При выявлении операций с признаками манипулирования указанный департамент будет в рабочем порядке требовать у банков объяснения и копии документов, которые банки обязаны предоставлять в срочном порядке по электронной почте.

Департамент будет рассматривать документы в течение одного рабочего дня с момента их поступления, и в случае отрицательного результата такой проверки заявка банка в межбанковской системе подтверждения соглашений согласована не будет.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением от 20 августа №515 закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

Этим же постановлением НБУ на 3 месяца, с 21 августа до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, а также продлил действовавшее ранее требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

Напомним, в начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,45/13,60 грн/долл., таким образом обновив исторический минимум за последние 4 месяца (13,40/13,80 грн/долл. 11 апреля).

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В правительстве РФ заявили, что не будут терпеть "некачественный" McDonald's

Рестораны McDonald's в России, ранее четко выполнявшие санитарно-эпидемиологические требования, в последнее время стали этими нормами пренебрегать, с чем российские власти мириться не намерены, сообщил РИА Новости источник в правительстве.

"(Специалисты Роспотребнадзора говорят), что раньше McDonald's четко выдерживал все стандарты, сейчас - нет. Почему мы должны терпеть, если они не выдерживают стандарты по качеству?", - сказал источник.

Ранее в четверг вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что у Роспотребнадзора нет планов проводить тотальную проверку предприятий быстрого питания McDonald's по всей стране. По ее словам, проверки проходят в соответствии с планами, а также в связи с нарушениями, которые обнаруживаются.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о выявленных нарушениях требований санитарного законодательства и временном запрете деятельности нескольких предприятий быстрого обслуживания McDonald's.

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Шеремета объяснил причину своей отставки

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета заявил, что подал в отставку в знак протеста против решения правительства назначить Валерия Пятницкого на пост торгового представителя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил журналистам в ходе конференции по налоговому реформированию.

При этом министр уточнил, что он не согласен не с кандидатурой Пятницкого, а с тем, что его назначение на пост торгового представителя в ранге заместителя министра произошло без согласования с ним.

"Меня не устроил сам принцип назначения заместителя министра. Это нарушение постановления 298 пункта 7 о том, что министр вносит кандидатуры заместителей", - отметил Шеремета.

«Я не планировал демарша, я планировал отпуск. По моему глубокому убеждению, заместителя назначает руководитель, а не руководитель руководителя», - объяснил он свою позицию

Как сообщал УНИАН, в среду 20 августа поздно вечером стало известно, что министр Шеремета подал в отставку.

В этот день Кабмин принял решение о создании в Украине Института торгового представителя, задача которого - продвигать и защищать интересы украинских товаропроизводителей. По информации ряда СМИ, на эту должность был назначен Валерий Пятницкий, занимающий должность правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции. Однако против этой кандидатуры выступил министр Шеремета.

Официально об отставке Шеремета пресс-служба правительства подтвердила только утром в четверг.

Вскоре об отставке написал и сам министр Павел Шеремета в социальной странице Facebook: «Да. Вместо того, чтобы дальше воевать с системой, решил сосредоточиться на работе с завтрашними людьми, которые создадут завтрашнюю систему».

Пресс-служба самого министра решила до конца сохранять интригу и не подтверждает отставку, отметив, что министр сделает заявление на брифинге в четверг.

Отставку министра принимает Верховная Рада.

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Минфин привлек в бюджет 22,5 млн гривень, повысив ставку доходности

Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 22,520 млн грн на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 21 августа, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения гривневых ОВГЗ на 2 года, повысив ставку размещения до 17,30% годовых, в то время как ранее размещение таких облигаций проводилось по ставке 17% годовых.

Минфин удовлетворил одну заявку из двух поданных инвесторами на эти облигации.

Также Минфин планировал размещение гривневых облигаций на 8 месяцев и 5 лет, но инвесторы не подали ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, в августе Минфин провел восемь ОВГЗ-аукционов, в ходе которых привлек в госбюджет 3,804 млрд грн. В августе Минфин планирует провести еще два ОВГЗ-аукциона – 26 и 28 августа.

По оперативным данным Госказначейства на 18 августа, с начала года в госбюджет поступило 118,082 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 56,967 млрд грн, на обслуживание госдолга – 25,958 млрд грн.

По состоянию на 20 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 359,693 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 223,797 млрд грн, в собственности банков – 88,327 млрд грн, небанковских учреждений – 27,933 млрд грн, нерезидентов – 19,647 млрд грн.

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

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Минфин выпустил третий транш НДС-облигаций на 955 млн гривень

Министерство финансов Украины 20 августа выпустило третий транш облигаций внутреннего государственного займа на 954,809 млн грн для возмещения налога на добавленную стоимость в рамках одобренного правительством выпуска таких облигаций на 7 млрд грн, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, выпуск облигаций проведен согласно реестру сумм налога на добавленную стоимость, задекларированных к возмещению до 1 января 2014 года и подтвержденных по результатам проверок Государственной фискальной службой Украины, в который вошли 50 налогоплательщиков.

Погашение долга по облигациям осуществляется до 14 августа 2019 года каждые шесть месяцев в размере 10% номинальной стоимости, которая по одной облигации составляет 1 тыс. грн. Проценты по облигациям выплачиваются дважды в год в феврале и августе, начиная с февраля 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 21 мая принял решение выпустить НДС-облигации с номинальной стоимостью 1 тыс. грн, сроком обращения 5 лет и ставкой купона на уровне учетной ставки НБУ. 20 июня Кабмин определил предельный объем выпуска НДС-облигаций на уровне 7 млрд грн.

Первый транш НДС-облигаций на 3,5 млрд грн Минфин выпустил 8 июля, второй на 2,2 млрд грн – 29 июля.

Одной из первых заявку на получение НДС-облигаций оформила швейцарская компания Ferrexpo, контролирующая в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты. Компания ожидает получить государственные облигации в счет долга по возмещению налога на добавленную стоимость на сумму 117 млн долл.

УНИАН