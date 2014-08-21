«Укрпочта» в целях безопасности будет принимать посылки в открытом виде

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» в целях безопасности намерено принимать все посылки и бандероли для отправления в открытом виде, сообщает пресс-служба предприятия.

«С целью недопущения пересылки запрещенных и опасных для жизни людей отправлений «Укрпочта» будет принимать все бандероли и посылки в открытом виде», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятие усиливает безопасность пересылки бандеролей и посылок в связи с «участившимися случаями провокаций и незаконных вмешательств в работу операторов почтовой связи как на территории Луганской и Донецкой областей, так и по Украине в целом».

При этом содержимое посылок и бандеролей будет осматривать работник объекта почтовой связи с последующим запечатыванием отправлений исключительно в присутствии отправителя.

Как сообщал УНИАН, в конце июля «Укрпочта» временно приостановила прием и доставку почтовых отправлений в ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

С 18 августа предприятие возобновило пересылку почтовых отправлений в несколько городов на востоке Украины. Так, в Донецкой области возобновлена отправка почты и периодических печатных изданий в Дзержинск, в Луганской – в Северодонецк, Рубежное и Лисичанск. При этом почта в Дзержинск и в большинство населенных пунктов области сортируется и направляется через восстановленную почтовую инфраструктуру Славянска. В населенные пункты Луганской области почта будет направляться через Северодонецк.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 98 тысяч сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно распространяет около 10 тыс. наименований периодических изданий (более 1 млрд экземпляров) по подписке и в розницу.