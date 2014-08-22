ТОП-10 (22 августа)

Банковская система потеряла 2 миллиарда из-за неплатежеспособных банков

Активы банков Украины в июле снизились на 14 млрд гривень

Нацбанк выкупил облигации у «Нафтогаза» еще на 12 миллиардов

Россия решила пускать украинские продукты в оккупированный Крым до конца года

В «Терра Банк» ввели временную администрацию

Официальный курс гривни снова опустили до исторического минимума

Доллар на закрытии межбанка взлетел до исторического максимума - 13,80 гривень

Украина может полностью отказаться от российских лекарств

Госдолг Украины в июле сократился на $284 млн

Украина зарезервировала $3,1 млрд для покупки газа

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Банковская система потеряла 2 миллиарда из-за неплатежеспособных банков

Банковская система Украины в январе-июле текущего года получила 2 млрд грн убытка из-за неплатежеспособных банков, без которых прибыль банковской системы составила 3,2 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, на финансовый результат банковского сектора Украины за январь-июль существенно повлияли убытки банков, которые отнесены к категории неплатежеспособных и в которых Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации, а также вооруженная агрессия и временные перерывы в работе банковских учреждений на территории проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

«Учитывая это, за январь-июль 2014 года банковский сектор получил отрицательный финансовый результат в размере 2 млрд грн, но без учета убытков банков с временной администрацией прибыль банков Украины составила 3,2 млрд грн», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, доходы банков в январе-июле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30,8% - до 121,4 млрд грн, расходы - на 35,7%, до 123,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам первого полугодия 2014 года получила 1,250 млрд грн прибыли, что на 5,8% превышает показатель прибыли за аналогичный период прошлого года.

Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.

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Активы банков Украины в июле снизились на 14 млрд гривень

Активы банков Украины в июле 2014 года по сравнению с июнем снизились на 14 млрд грн, или на 1,07%, – до 1,293 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, динамика активов с начала года остается положительной и в январе-июле активы банков выросли на 15 млрд грн, или на 1,17%, по сравнению с началом года.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в июле по сравнению с июнем снизились на 8 млрд грн, или на 0,55%, – до 1,446 трлн грн. С начала года общие активы выросли на 37 млрд грн, или на 2,63%.

Обязательства банков в июле снизились на 10 млрд грн, или на 0,89%, – до 1,119 трлн грн, с начала года – выросли на 34 млрд грн, или на 3,13%.

Капитал банков в июле снизился на 4,178 млрд грн, или на 2,34%, – до 174,246 млрд грн, с начала года – на 18,353 млрд грн, или на 9,53%.

По состоянию на 1 августа 2014 года количество банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, снизилось на два учреждения – до 172.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в июне 2014 года по сравнению с маем снизились на 8 млрд грн, или на 0,61%, – до 1,307 трлн грн.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом активы банков выросли на 13,39% – до 1,278 трлн грн.

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Нацбанк выкупил облигации у «Нафтогаза» еще на 12 миллиардов

Национальный банк Украины 20 августа выкупил у небанковских финучреждений облигации внутреннего госзайма на 11,982 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, объем облигаций внутреннего госзайма в портфеле НБУ 21 августа вырос на 12,999 млрд грн, в то время как объем ОВГЗ в портфеле небанковских учреждений снизился на 11,982 млрд грн.

Напомним, Нацбанк дважды в августе выкупал у небанковских финучреждений облигации внутреннего госзайма, в том числе 18 августа на 14,5 млрд грн и 19 августа на 14,5 млрд грн, что, по информации участников рынка, связано с частичным выкупом облигаций у НАК «Нафтогаз Украины» в рамках выпущенных правительством ОВГЗ на 42,1 млрд грн для капитализации компании.

Таким образом, с начала месяца НБУ выкупил облигации «Нафтогаза» на 41,016 млрд грн, что составляет 97% выпущенных правительством облигаций для капитализации компании.

С начала месяца объем ОВГЗ в обращении вырос на 54,890 млрд грн, в том числе объем облигаций в портфеле НБУ вырос на 44,774 млрд грн, в портфеле банков – на 6,173 млрд грн, в портфеле небанковских учреждений – на 516,21 млн грн, в портфеле нерезидентов – на 3,426 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июле 2014 года приобрел в собственность государственные облигации Украины на 6,2 млрд грн, что в 4,8 раза больше объема покупки в июне. С начала года объем покупки ОВГЗ Нацбанком составил 51,1 млрд грн и 5 млн долл., в то время как операции по продаже ОВГЗ из своего портфеля регулятор с начала года не проводил.

По состоянию на 21 августа объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 362,274 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 236,796 млрд грн, в собственности банков – 89,320 млрд грн, небанковских учреждений – 15,940 млрд грн, нерезидентов – 20,218 млрд грн.

Денежная масса в Украине в июле 2014 года снизилась на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарная база – на 0,6%, до 348,8 млрд грн. С начала года денежная масса в Украине выросла на 4,0%, монетарная база - на 13,6%.

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Россия решила пускать украинские продукты в оккупированный Крым до конца года

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) разрешила ввозить в оккупированный Российской Федерацией Крым продукты из Украины без дополнительных проверок до 1 января 2015 года, хотя ранее такое разрешение действовало до 1 октября 2014 года, сообщает крымский информационный портал BSNews.

«До 1 января 2015 года ввоз из Украины на территорию Республики Крым и города федерального значения Севастополь подконтрольной Россельхознадзору продукции осуществляется без разрешений Россельхознадзора, в сопровождении ветеринарных свидетельств, выданных государственной ветеринарной службой Украины», - говорится в указании российского ветеринарного ведомства, текстом которого располагает BSNews.

Согласно документу, ввозимое в Крым из Украины продовольствие может использоваться только на полуострове без права перемещения в другие субъекты РФ.

Вместе с тем, Россельхознадзор сохранил запрет на ввоз в Крым украинской свинины, свиноводческой продукции, а также товаров конкретных украинских предприятий, в отношении которых РФ ввела ограничения в связи с несоответствием выпускаемой продукции по показателям безопасности.

Как сообщал УНИАН, в июне Россельхознадзор вынужден был продлить срок ввоза в Крым украинской продукции с разрешительными документами Госветфитослужбы до 1 октября с 1 июля 2014 года «во избежание возникновения дефицита продовольствия».

В феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.

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В «Терра Банк» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Терра Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, временная администрация введена сроком на 3 месяца – с 22 августа до 22 ноября, временным администратором банка назначен Юрий Ирклиенко.

Напомним, с начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 15 банков: «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль». Таким образом, «Терра Банк» стал 16-м банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Фонд гарантирования напоминает, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Терра Банка» 24 июля временно отстранил от выполнения обязанностей главу правления банка Олега Савощенко до 1 сентября и назначил исполняющим обязанности главы правления Игоря Шевченко.

В начале августа акционеры банка сообщили о подготовке конкурса для привлечения инвесторов по выходу банка из сложного положения, в котором он оказался за период работы под руководством президента банка Кирилла Шевченко.

«Терра Банк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу средних финучреждений по активам. По информации на сайте банка, с декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета банка Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.

Напомним, Фонд гарантирования до 25 сентября осуществляет временную администрацию в «Пивденкомбанке», основным владельцем которого также был Циплаков, но в начале июля вышел из состава акционеров банка.

По информации СМИ, Цыплаков является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича.

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Официальный курс гривни снова опустили до исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,365434 грн/долл., что на 25 копеек ниже вчерашнего официального курса и является исторически минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 67,27% или на 5,38 грн. Напомним, на этой неделе Нацбанк уже обновлял исторический минимум официального курса, установив его 20 августа с 14:00 на уровне 13,223077 грн/долл. В начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,45/13,60 грн/долл., обновив минимум за последние 4 месяца после исторического минимума на уровне 13,40/13,80 грн/долл. 11 апреля. После этого в течение недели гривня на межбанке по отношению к доллару стабилизировалась на уровне 13,00-13,20 грн/долл., но сегодня к открытию торгов снова обесценилась до уровня 13,35/13,60 грн/долл. Нацбанк объясняет напряженную ситуацию на валютном рынке продолжением военных действий на востоке Украины и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками рынка с целью получить быструю прибыль.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке регулятор на 3 месяца, до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций. Нацбанк в письме коммерческим банкам 21 августа НБУ сообщил, что не будет подтверждать заявки банков в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке с признаками манипулирования, к которым относятся заявки по курсу, существенно отличающемуся от официального, заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций банка за предыдущий месяц и заявки со значительным для рынка объемом.

Сегодня НБУ расширил перечень сделок, по которым не будет подтверждать заявки банков на межбанковском валютном рынке, включив в него покупку валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам, фиктивным сделкам с ценными бумагами, а также мнимым соглашениям, призванным исказить реальную суть операции и скрыть валютную выручку от обязательной продажи.

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Доллар на закрытии межбанка взлетел до исторического максимума - 13,80 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,3500/13,6000, к 12:00 сузился спред 13,4700/13,5500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,6000/13,8000. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3702/0,3776, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3723/0,3749. К закрытию торгов цены подросли 0,3723/0,3754. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1995 (-0. 0805).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3259/1,3296. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 17,7402/18,0764, к 12:00 цены установились на уровнях 17,8929/18,0032. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись к отметкам 18,0452/18,3146.

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Украина может полностью отказаться от российских лекарств

Украина может полностью отказаться от импорта медицинских препаратов из Российской Федерации, заменив их медикаментами собственного производства и производства третьих стран. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам президент Всеукраинского совета по защите прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

«Мы привыкли покупать определенные препараты в России. Но по нашему предварительному анализу,100% всех российских препаратов можно заменить», - сказал Сердюк. По его словам, есть всего 20-30 медпрепаратов российского производства, аналогов которым нет, но это «препараты-«пустышки», либо же придуманные просто так». В пример Сердюк привел один из медикаментов, выпускаемых в РФ, от использования которого большинство стран мира отказалось еще в 30-е годы прошлого века. «Две или три недели назад все бегали с противогангренозной сывороткой, которая выпускается только в России. Мы подумали, что если она так нужна, то, наверное, она есть и в других странах, потому что гангрена есть где угодно. Мы дали запрос нашим европейским коллегам – найдите эту сыворотку. И они нашли. В музее Пастера! Почему? Потому что с 1939 года она не используется нигде, кроме России».

Всего, по оценкам эксперта, в 2013 году Украина импортировала из РФ медицинских препаратов на сумму 1 млрд грн. Справка УНИАН. По данным Государственной фискальной службы, в январе-июле текущего года Украина импортировала дозированных или фасованных для розничной торговли лекарственных изделий на 1,275 млрд долл., экспортировала – 134,4 млн долл. Основными поставщиками этой продукции в страну по итогам 7 месяцев текущего года были Германия, Индия и Франция.

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Госдолг Украины в июле сократился на $284 млн

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 июля 2014 года составила 69,226 млрд долл., что на 284 млн долл., или 0,41%, меньше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в июле по сравнению с июнем выросла на 15,608 млрд грн, или 1,9%, - до 837,445 млрд грн. В январе-июле государственный и гарантированный государством долг снизился на 3,884 млрд долл., или 5,31%, в то время как в гривневом эквиваленте – вырос на 253,076 млрд грн, или 43,31%. Государственный и гарантированный государством внешний долг в июле снизился на 400 млн долл., или 0,97%, – до 40,743 млрд долл. и составил 58,86% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг вырос на 116 млн долл., или 0,41%, – до 28,483 млрд долл. Прямой госдолг правительства Украины в июле снизился на 70 млн долл., или 0,12%, – до 56,774 млрд долл., что составляет 82,01% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В частности, внешний долг снизился на 249 млн долл., или 0,8% – до 30,909 млрд долл., внутренний вырос на 179 млн долл., или 0,7%, – до 25,865 млрд долл. Гарантированный государством долг Украины на 31 июля составил 12,453 млрд долл., в том числе внешний – 9,835 млрд долл., внутренний – 2,618 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 июня 2014 года составила 69,510 млрд долл., или 821,837 млрд в гривневом эквиваленте, что на 589 млн долл., или 0,84%, меньше показателя на начало месяца (в гривневом эквиваленте - на 3,576 млрд грн, или 0,43% меньше). Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.

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Украина зарезервировала $3,1 млрд для покупки газа

Украина, которая уже более двух месяцев отключена «Газпромом» от поставок российского газа, зарезервировала на счетах Нацбанка 3,1 млрд долл. для закупок «голубого топлива» по реверсным схемам в отопительный сезон. «Мы зарезервировали на счетах Национального Банка 3,1 млрд долл. США для покупки газа», - сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о поставках природного газа в зимний период.

Также Яценюк подчеркнул, что правительство сделает все для обеспечения Украины минимально необходимыми объемами топлива для прохождения осенне-зимнего сезона в комфортных условиях.

Справка УНИАН. «Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля и оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. В этот же день «Нафтогаз Украины» подал иск к «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью в первую очередь установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.