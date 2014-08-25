В Крым не пустили более тысячи раков с материка

Об этом сообщает сайт Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Общая масса груза, упакованного в хозяйственные сумки, составила более четверти тонны.

Читайте такжеРоссия решила пускать украинские продукты в оккупированный Крым до конца года«Кроме того, в багажном отделении автобуса было обнаружено более 100 килограммов обезличенной колбасы без этикеток и сопроводительных документов, что является грубым нарушением ветеринарно-санитарных требований, предъявляемым Решением Комиссии таможенного Союза к поставляемым из-за рубежа продуктам питания», ‑ говорится в сообщении .

Раков и колбасу якобы вернули на территорию материковой Украины.