ТОП-10 (26 августа)

Украинские магазины отказываются от российских товаров

"Нафтогаз Украины" вернул "Газпрому" $10,5 млн за транзит

Fitch прогнозирует спад экономики Украины на 6,5%

В ЕС хотят помочь Украине заполнить газохранилища

Официальный курс гривни третий раз за месяц опустили до исторического минимума

Украина отказывается от услуг России в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС

"Военный налог" с зарплат могут продлить до 2016 года

Доллар на межбанке достиг нового максимума - 14,30 гривень

Предприятия Украины за полгода понесли 136 млрд гривень убытка

Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины

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Украинские магазины отказываются от российских товаров

В середине августа Верховная рада Украины приняла рамочный законопроект, который позволит ей ввести более 20 видов санкций против "главного торгового партнера" — России, пишет "КоммерсантЪ". Украина сможет блокировать активы физлиц, отзывать лицензии у компаний и банков, ограничивать транзит российского газа в Европу. Составлен, но пока не обнародован список из 172 физических и 65 юридических лиц, против которых будут введены санкции. Остановку транзита газа или импорта российского топлива со стороны Украины один из экспертов в беседе с корреспондентом издания сравнил с выстрелом себе в ногу. Но вот российский бизнес, не имеющий стратегического значения для Украины, может пострадать.

По данным Infoline, в физическом выражении объемы продаж в продуктовом ритейле в Украине упали всего на 1% (в денежном выражении падение больше из-за девальвации). При этом, по данным УАПТС, падение продаж российских товаров с начала 2014 года составило от 25% до 40%. "Мы отказались от многих российских товаров в связи с отсутствием спроса,— комментирует Елена Разумова, представитель "Ритейл Груп" (магазины "Велика Кишеня", "Велмарт", "Альта-центр", "Экватор"). - Если раньше покупатель не обращал особого внимания на производителя, то сегодня ситуация обратная: потребитель максимально и добровольно поддерживает отечественного производителя. Российские товары попросту перестали покупать". Отличить российские товары в супермаркетах на Украине очень просто: согласно законодательству, торговые сети обязаны маркировать страну-производителя, добавляет представитель ГК "Евротэк" Елена Обухивская. Поэтому в украинских супермаркетах на ценниках, как правило, размещен флаг страны-производителя.

Другие торговые сети также начали выводить из ассортимента российские товары. Мелкие ритейлеры действовали более радикально: например, торговые сети Ивано-Франковска, владеющие магазинами "Плюс", "Славянка" и "Тростянецкий", заявили, что полностью исключили российские товары из своего ассортимента. "Аналогично поступили и отдельные продуктовые магазины в Житомире",— сообщает УАПТС.

Волынский ритейлер "Наш край", управляющий более чем 100 магазинами, сообщил о сокращении линейки российской продукции за счет алкоголя, чая, сопутствующих товаров, бытовой химии и молокопродуктов. По отношению к российским одежным и обувным ритейлерам и заведениям общепита на Украине есть доля негатива, но меньшая, чем в случае с продуктами. Это можно объяснить просто: свою принадлежность к России флагами на ценниках никто не афиширует. Хотя в начале 2014 года в интернете появился список "Знай ненаших" — перечень российских брендов, работающих на Украине, от которых потребителям лучше отказаться. В него включили "Иль Патио", "Якиторию", "Шоколадницу", "Кофе Хауз", Incity, Ostin, Love Republic, Carlo Pazolini. Часть этих компаний, например Carlo Pazolini, относят себя к международным, но были созданы в России. Рестораторы этот список характеризуют как студенческое развлечение. "Наш франчайзи рассказывал, что заходили студенты, ложились на пол в знак протеста, но все довольно мирно и безобидно",— поясняет владелец "Евразии Холдинг" Алексей Фурсов.

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"Нафтогаз Украины" вернул "Газпрому" $10,5 млн за транзит

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» вернул российскому «Газпрому» ошибочный дополнительный платеж объемом 10,54 млн долл., полученный ранее за транзит газа за июль 2014 года, сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» вернул российскому «Газпрому» ошибочный дополнительный платеж объемом 10,54 млн долл., полученный ранее за транзит газа за июль 2014 года, сообщила пресс-служба «Нафтогаза». «Нафтогаз считает, что данный платеж был осуществлен безосновательно, в результате чего он был возвращен отправителю», - цитирует пресс-служба председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. Согласно сообщению, сложившаяся ситуация связана с несогласованностью между компаниями по определению размера ставки транзита по территории Украины. Формула расчета транзитного тарифа учитывает цену газа, поставляемого российской компанией для Украины, и по расчетам «Нафтогаза», аванс еще не был потрачен в полном объеме. По данным «Нафтогаза», с 16 июня 2014, когда российский монополист прекратил поставки газа для украинских потребителей, объем транзита газа из России по территории Украины составил 11,6 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, с начала апреля российская сторона настаивает на изменении цены газа для Украины с 268,5 долл./тыс. куб. м до 486 долл./тыс. куб.м газа. Украинская сторона считает такое изменение цены необоснованным. «Нафтогаз Украины» в июле 2014 года направил «Газпрому» предложение о пересмотре транзитного контракта от 2009 года, который российский энергетический гигант не выполняет на протяжении нескольких лет. Ответной реакции не поступило. По данным российской стороны, авансовые платежи «Газпрома» «Нафтогазу Украины» в 2012-2013 годах обеспечили оплату услуг по транзиту российского газа по территории Украины до середины 2014 года, частично включая июль. Поэтому «Газпром» оплатил транзит российского газа через территорию Украины в Европу за июль в размере 10,54 млн долл.

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Fitch прогнозирует спад экономики Украины на 6,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и рост дефицита бюджета до 10% ВВП на фоне нестабильности на востоке страны, говорится в сообщении агентства.

«По прогнозам Fitch, реальный ВВП сократится минимум на 6,5% в 2014 г., что значительно хуже, чем ожидалось агентством в феврале текущего года, - говорится в сообщении. - Дефицит консолидированного бюджета, включая убытки «Нафтогаза», достигнет 10% ВВП в 2014 г». При этом в Fitch отметили, что по итогам года прямой долг и гарантированный долг превысит 65% ВВП, что выше уровня, предусмотренного программой МВФ. В то же время, этот показатель, по мнению аналитиков Fitch, может стабилизироваться уже в 2015 году на фоне сокращения субсидий энергосектору. Также может сократиться и дефицит бюджета в 2015 году – до 6% ВВП. «Однако рефинансирование государственного долга по-прежнему является сложной задачей», - подчеркнули в агентстве.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак, выступая в Верховной Раде 17 июля, заявил, что в пересмотренный государственный бюджет на 2014 год заложено падение ВВП на 6-6,5%, инфляция – около 19%. Международный валютный фонд в середине июля также ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с прогнозируемых ранее 5%. По оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% ВВП в 2014 году. По данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%.

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В ЕС хотят помочь Украине заполнить газохранилища

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер стремится обеспечить Украину газом в случае прекращения его поставок из-за спора с Россией. Об этом Эттингер заявил в интервью немецкой газете Bild, передает Deutsche Welle.

"На крайний случай должно быть возможным перенаправить газ из стран ЕС в Украину", - цитирует его слова во вторник, 26 августа, информагентство AFP. На данный момент газохранилища Украины заполнены лишь наполовину, но должны быть заполнены до начала зимнего сезона. Сейчас Европейская комиссия по предложениям Эттингера готовит кризисный план на тот случай, если поставки российского газа в Европу полностью прекратятся. Этот план должен быть представлен к октябрьскому саммиту ЕС.

Шесть стран Евросоюза на 100 процентов зависят от российского газа, уточнил еврокомиссар. Четыре из них получают российский газ напрямую из России без украинского транзита. "Наибольшую опасность я вижу в случае невозможности гарантирования транзита газа", - сказал Эттингер. Произойти это может по разным причинам. Например - теракт. "Тогда Болгария и Словакия будут полностью отрезаны от поставок газа", - уточнил он. И в этом случае Евросоюз должен быть готов к гибкому использование реверса до этих стран.

Вместе с тем Эттингер, опираясь на собственные данные, не ожидает того, что президент РФ Владимир Путин будет использовать энергоснабжение как политический инструмент. Минскую встречу еврокомиссар считает "хорошим знаком". Впрочем, учитывая конфликт и его эскалацию Эттингер говорит о необходимости скорейшего нахождения компромисса, и, прежде всего, установления режима прекращения огня. Россия должна гарантировать прекращение поддержки боевиков на Донбассе, считает Эттингер, а Украина должна при определенных условиях быть готовой к амнистии сепаратистов, сообщает информагентство Reuters.

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Официальный курс гривни третий раз за месяц опустили до исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,659408 грн/долл., что на 29 копеек ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является исторически минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 70,95%, или на 5,67 грн.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк дважды обновлял исторический минимум официального курса, установив его 20 августа на уровне 13,223077 грн/долл. и 22 августа - на уровне 13,365434 грн/долл. Сегодня к 12:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины снова обновили исторический минимум, снизившись до 13,90/14,10 грн/долл. По информации регулятора, напряженная ситуация на валютном рынке вызвана продолжением военных действий на востоке Украины и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками рынка с целью получить быструю прибыль.

НБУ для стабилизации ситуации на валютном рынке на 3 месяца, до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

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Украина отказывается от услуг России в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС

Украина отказывается от услуг российской компании «Росатом» в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС из-за отсутствия со стороны России каких-либо подвижек в реализации этого проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент оператора всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Российские варианты мы вообще не рассматриваем», - сказал Недашковский, отвечая на вопрос журналистов о планах достройки блоков ХАЭС российской компанией.

По его словам, с 2005 года Украина приняла множество постановлений, распоряжений и других важных документов для реализации достройки энергоблоков ХАЭС, при этом никаких подвижек с российской стороны не наблюдалось.

«То есть Украина со своей стороны сделала все, а победитель международного тендера 2008 года (компания «Атомстройэкспорт», основным акционером которой является «Росатом» - УНИАН) не сделал ничего», - сказал Недашковский.

«Поэтому даже в мирное время этот вопрос стоял под сомнением. А что уже говорить в нынешней ситуации», - добавил он.

Глава «Энергоатома» сообщил, что сейчас компания ведет переговоры с международными производителями оборудования для атомной промышленности, которые предлагают более безопасные и эффективные технологии по постройке атомных энергоблоков.

Он отметил, что наиболее приемлемым типом энергоблоков для ХАЭС является ВВЭР-1000. Кроме того, «Энергоатом» как один из вариантов рассматривает ядерный реактор чешского производства В-320, который удобно доставлять к ХАЭС железнодорожным транспортом.

Недашковский также добавил, что средства на финансирование достройки энергоблоков планируется привлечь за счет кредитов международных финансовых институтов, а также за счет доходов, которые компания может получить от экспорта электроэнергии за рубеж.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.

Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

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"Военный налог" с зарплат могут продлить до 2016 года

Министерство финансов Украины в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2015 год приняло решение подготовить предложения о продлении срока действия военного сбора в размере 1,5% на весь 2015 год, сообщается на сайте министерства.

«Было решено подготовить предложения относительно изменений в налоговое законодательство, которые обеспечат дополнительные поступления в бюджет для обеспечения боеспособности страны и восстановления разрушенной инфраструктуры восточных регионов, в том числе за счет продления срока действия военного сбора», - говорится в сообщении.

Также Минфин решил подготовить предложения о продлении срока действия законов, которые обеспечивают поступления в бюджет в 2014 году, на весь 2015 год.

Напомним, 31 июля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет и Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с заработной платы физических лиц, а также почти вдвое повышены ставки платы за пользование недрами для добычи природного газа, кроме реализуемого для нужд населения.

Таким образом, Минфин, помимо продления срока действия военного сбора, может инициировать продление повышенной ренты за пользование недрами.

Помимо этого, Минфин принял решение обеспечить согласование показателей проекта госбюджета на 2015 год с экспертами Международного валютного фонда, а также провести консультации с всеукраинскими ассоциациями органов местного самоуправления и сторонами социального диалога.

Минфин напоминает, что действующее законодательство предусматривает подачу проекта госбюджета на следующий год в Верховную Раду до 15 сентября.

Как сообщал УНИАН, изменения в госбюджет Украины на 2014 год предполагают увеличение объема доходной части госбюджета на 4,889 млрд грн – до 377,822 млрд грн и расходной части – на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

Одновременно приняты изменения в Налоговый кодекс, согласно которым временно, до 1 января 2015 года, практически вдвое увеличены ставки платы за пользование недрами для добычи природного газа, кроме реализуемого для нужд населения. Также до конца года введен новый общегосударственный военный сбор по ставке 1,5% с доходов физических лиц в форме зарплаты, поощрительных и компенсационных выплат, других выплат и вознаграждений.

По словам министра финансов Александра Шлапака, текущий дефицит госбюджета Украины составляет 5% ВВП при запланированном показателе в 4,5%, или 87 млрд грн в абсолютных цифрах, и правительство постарается сделать все возможное, чтобы по итогам года сохранить размер дефицита на запланированном уровне.

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Доллар на межбанке достиг нового максимума - 14,30 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,5000/13,9000 грн/долл. К 12:00 цены выросли 13,9000/14,1000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 13,9500/14,3000 грн/долл.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 17,8280/18,3590 грн/евро. К 12:00 цены ушли вверх 18,3365/18,6040 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 18,4020/18,8680 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3736/0,3847 грн/рубль. К 12:00 цены поднялись 0,3840/0,3899 грн/рубль. К закрытию торгов цены достигли верха 0,3845/0,3904 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1415 (-0,0135).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3180/1,3210.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины сегодня с 14:00установил курс гривни к доллару на уровне 13,659408 грн/долл., что на 29 копеек ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является исторически минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 70,95%, или на 5,67 грн.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк дважды обновлял исторический минимум официального курса, установив его 20 августа на уровне 13,223077 грн/долл. и 22 августа - на уровне 13,365434 грн/долл.

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Предприятия Украины за полгода понесли 136 млрд гривень убытка

Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2014 года получили 135,952 млрд грн убытка против 8,724 млрд грн прибыли, полученной за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года финансовый результат прибыльных предприятий вырос в 1,9 раза - до 159,712 млрд грн. Наибольший рост прибыли произошел в таких отраслях: финансовая и страховая деятельность, искусство, спорт, производство кокса.

В январе-июне 2014 года по сравнению с январем-июнем 2013 года убыток предприятий вырос в 3,9 раза - до 295,664 млрд грн. Наибольший рост убытка произошел в таких отраслях: операции с недвижимостью, научная деятельность, организация питания.

Также сообщается, что в первом полугодии 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству выросло на 3,5 п.п. – до 45,4%.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече в Минске заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом не является препятствием для сотрудничества с украинской стороной.

Как сообщал УНИАН, предприятия Украины, за исключением малых предприятий, банков и бюджетных учреждений, в 2013 году получили 24,722 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,4 раза ниже показателя за 2012 год (84,924 млрд грн).

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Fitch подтвердил кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-", говорится в сообщении агентства.

Fitch не привел прогнозов по рейтингам, однако отметил, что в числе факторов, которые могут изменить прогнозы по рейтингам, значатся усиление политического или экономического стресса, что потенциально может привести к дефолту по государственному долгу. "Основные факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к повышению рейтингов, - повышение политической стабильности, прогресс с реализацией мер экономической политики, согласованных с МВФ, улучшение внешней ликвидности", - говорится в сообщении.

УНИАН