ТОП-10 (27 августа)

Официальный курс гривни опустили до нового минимума - 13,89 грн/долл.

Гривня укрепилась до 14 грн/доллар

Яценюк: экономика Украины не выдержит курса выше 12 грн за доллар

Яценюк: Россия хочет полностью перекрыть транзит газа через Украину

Очередные переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия пройдут 6 сентября

Нацбанк может укрепить гривню до 12,5-13 грн/доллар уже на этой неделе – источник

Из Донецка закрыты 8 автобусных направлений в города региона

СНБО: Из-за военных действий остановились все химические и коксохимические предприятия Донбасса

Террористы повредили магистральный газопровод на Луганщине - СНБО

Швейцария расширила санкции против России

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Официальный курс гривни опустили до нового минимума - 13,89 грн/долл.

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,890974 грн/долл., что на 23 копейки ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 73,85%, или на 5,90 грн.

Напомним, с начала месяца Нацбанк уже трижды обновлял исторический минимум официального курса, установив его 20 августа на уровне 13,223077 грн/долл., 22 августа - на уровне 13,365434 грн/долл., 26 августа - 13,659408 грн/долл.

Сегодня к 12:00 котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины также обновили исторический минимум, снизившись до уровня 14,40/14,80 грн/долл.

По информации регулятора, напряженная ситуация на валютном рынке вызвана продолжением военных действий на востоке Украины и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками рынка с целью получить быструю прибыль.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке на 3 месяца, до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

Напомним, сегодня глава НБУ Валерия Гонтарева проводит совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке. По информации банкиров, в ходе совещания рассматриваются проблемные вопросы денежно-кредитного и валютного рынка, обсуждение пока продолжается.

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Гривня укрепилась до 14 грн/доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,0000/14,5000, к 12:00 цены выросли 14,4000/14,8000. К закрытию торгов ценовые уровни упали 13,0000/14,0000.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3872/0,4011, к 12:00 цены поднялись 0,3983/0,4098. К закрытию торгов цены достигли верха 0,4016/0,4103. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,0040 (-0,0860).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3155/1,3190. Рынок евро-гривня открылся котировками – 18,4535/19,1155, к 12:00 цены ушли вверх 18,9760/19,5070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH так же упали 17,1360/18,4580.

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Яценюк: экономика Украины не выдержит курса выше 12 грн за доллар

Экономика Украины не выдержит курса гривни выше 12 грн за доллар, заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он заявил, что, несмотря на то, что вопрос валютного курса – это вопрос Национального банка, правительство готово сделать все необходимое для того, чтобы помочь Нацбанку стабилизировать валютный курс в Украине.

«Для украинской экономики приемлемый курс – на уровне 12 грн. Выше мы не можем выдержать. И поэтому все, что нужно сделать от правительства, – мы делаем. Программа с Международным валютным фондом работает, законы принимаются. Я готов оказать полную поддержку Национальному банку Украины. Главное – стабилизация ситуации на валютном рынке. Мы, как правительство, не выходим на рынок, мы покрываем свои потребности собственными ресурсами. Я убежден, что Национальному банку хватит профессионализма, чтобы стабилизировать ситуацию. Нужны быстрые и эффективные решения», - сказал Яценюк.

Он также напомнил, что 29 августа правительство ожидает позитивное решение МВФ о выделении второго транша кредита.

«Это (кредитный транш - УНИАН) даст возможность увеличить золотовалютные резервы и стабилизировать ситуацию», - сказал Яценюк.

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Яценюк: Россия хочет полностью перекрыть транзит газа через Украину

Действия Российской Федерации угрожают глобальной энергетической безопасности, но Украине и Европейскому Союзу известны планы Москвы относительно полного отключения поставок газа и отстранения Украины от всех энергетических ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Действия России угрожают как глобальной военной безопасности, так и глобальной энергетической безопасности. Мы предложили четкий рыночный подход. Есть два варианта – принимается общий подход Украины и ЕС. Второй – дело будет решаться исключительно Стокгольмским судом, – сказал глава правительства. - Мы подали на российский «Газпром» в суд в Стокгольме с требованием возмещения 6 млрд долларов. Украина приняла закон о реформировании ГТС. Я обратился к канцлеру Германии и нашим западным партнерам относительно привлечения иностранных инвесторов к модернизации ГТС. «Нафтогаз» сообщил «Газпрому» о необходимости пересмотра ставок по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы проводим трехсторонние консультации на уровне ЕС, Украины и России. У нас есть общая позиция с ЕС».

По словам Яценюка, ситуация в энергетике является сверхсложной. «Мы знаем о планах России полностью перекрыть транзит даже для стран-членов ЕС. И именно для этого компаниям (Европы - УНИАН) даны указания максимально закачивать из хранилищ на территории Европы. Мы знаем о планах России отключить Украину от всех энергетических ресурсов. Правительство накопило сейчас в хранилищах 15 млрд кубометров газа, хотя еще полгода назад было только 5 (млрд кубометров). Мы начали программу диверсификации поставок угля, поскольку РФ и ее наемники бомбят и разрушают шахты, в которых мы добываем энергетический уголь».

Как заявил Яценюк, позиция Украины является четкой, подходы к энергобезопасности страны высказаны России в общем виденье Украины и ЕС.

«Мы ожидаем следующий раунд консультаций между еврокомиссаром Эттингером, министром Проданом и российскими должностными лицами», - сказал Яценюк.

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Очередные переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия пройдут 6 сентября

6 сентября текущего года пройдут очередные консультации по вопросам энергетики между Украиной, Евросоюзом и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в заявлении для СМИ после встреч 26 августа с представителями ЕС и главами государств Евразийской тройки в Минске.

«Достигнута договоренность о том, что 6 сентября пройдут очередные консультации по энергетическим вопросам с участием еврокомиссара Оттингера и министров топлива и энергетики России и Украины», - сказал он.

Также президент проинформировал, что в контексте обсуждения имплементации Соглашения между Украиной и ЕС относительно создания зоны свободной торговли была достигнута договоренность о начале консультаций на уровне экспертов, которые обеспечат минимизацию последствий имплементации этого Соглашения для стран-соседей.

«Что касается углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли договорились резко интенсифицировать переговорный процесс на уровне экспертов», - отметил Президент.

Он выразил благодарность высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон «за постоянную и мощную поддержку, которую ЕС продемонстрировал Украине в Минске».

В свою очередь Эштон отметила, что главное на сегодняшний день – мир и безопасность и прекращение военных действий, а также нахождение путей гарантирования безопасности украинско-российских границ.

Она сообщила, что во время обсуждения экономических аспектов имплементации Соглашения состоялась «позитивная дискуссия».

Как сообщал УНИАН, 26 августа Порошенко провел переговоры с Эштон, а также состоялась двусторонняя встреча президента Украины с его российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча двух президентов состоялась после переговоров в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка.

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Нацбанк может укрепить гривню до 12,5-13 грн/доллар уже на этой неделе – источник

Национальный банк Украины намерен стабилизировать валютный рынок, что может укрепить гривню до уровня 12,5-13 грн/долл. уже на этой неделе, за счет пересмотра нормативов валютной позиции, сообщил УНИАН руководитель одного из банков со ссылкой на итоги совещания регулятора с банкирами.

«Нацбанк пересмотрит требования к валютной позиции банков. Решение должно быть уже сегодня-завтра. Это позволит освободить дополнительный объем валюты, который появится на межбанке», — сказал собеседник агентства. По его словам, эти меры будут способствовать укреплению гривни до уровня 12,5-13 грн/долл. уже на текущей неделе.

Как сообщал УНИАН, сегодня к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. сегодня на 12:00. Напомним, сегодня глава НБУ Валерия Гонтарева проводила совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке, в ходе которого рассматривались проблемные вопросы денежно-кредитного и валютного рынка. Также сегодня регулятор довел банкам решение, которым он временно, до 1 января 2015 года, отменил штрафные санкции к банкам за нарушения экономических нормативов, связанные с оккупацией Крыма, военными действиями в Донецкой и Луганской областях и девальвацией гривни, при выполнении этими банками ряда ограничений в работе.

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Из Донецка закрыты 8 автобусных направлений в города региона

В Донецке ситуация с междугородним автобусным сообщением остается напряженной, закрыты направления на 8 городов региона. Об этом УНИАН сообщили в департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации. Согласно сообщению, 27 августа с 7.00 до 10.00 было закрыто движение в сторону г. Мариуполя.

По состоянию на 11.00 два автобуса по объездной дороге через г. Угледар все же смогли выехать в данном направлении. Если будут складываться благоприятные условия с выпуском автобусом из Донецка, они продолжат отправляться в Мариуполь, отметили в ОГА.

В сокращенном режиме осуществляется автобусное сообщение с городами Славянск и Святогорск. Также на линию вышли автобусы осуществляющие движение в Днепропетровск и Изюм. Осуществляется сообщение с Макеевкой - работают маршруты №№ 111 и 121. Но, в департаменте констатировали, что по-прежнему, закрытыми остаются направления на Горловку, Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Марьинку, Красногоровку, Амвросиевку. Как сообщал УНИАН, 27 августа по состоянию на 14.00 в Донецке были периодически слышны одиночные залпы в микрорайонах Широкий и Текстильщик. Согласно сообщению на сайте Донецкого городского совета со ссылкой на местных жителей, общественный транспорт на автомагистралях города работает в штатном режиме. Автобусное сообщение Донецка с другими городами осуществляется через автовокзал "Южный". Автовокзал "Западный" и диспетчерская станция "Артемовская" по-прежнему закрыты. Отправление пассажирских поездов дальнего следования на Донецкой железной дороге осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.

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СНБО: Из-за военных действий остановились все химические и коксохимические предприятия Донбасса

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе из-за военных действий остановлены все предприятия коксохимической и химической отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По состоянию на сегодня в результате боевых действий террористов и российских наемников в зоне проведения АТО остановлены все предприятия коксохимической и химической отрасли Донбасса», - заявил он.

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Террористы повредили магистральный газопровод на Луганщине - СНБО

Террористы повредили магистральный газопровод в Станично-Луганском районе на востоке Луганской области, в результате чего без газоснабжения осталось около 15 тысяч человек. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В результате боевых действий террористов в Станично-Луганском районе поврежден магистральный газопровод, который обеспечивал подачу природного газа из Ольгинского месторождения в населенные пункты области. В итоге без газоснабжения осталось около 15 тысяч жителей региона», - отметил он.

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Швейцария расширила санкции против России

Федеральный Совет Швейцарии принял решение расширить список санкций против России из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщает официальный сайт Совета. "Учитывая ситуацию в Украине, Федеральный Совет принял решение принять дальнейшие меры, чтобы избежать обхода международных санкций", - сказано в сообщении.

В частности, к санкционного списка были добавлены 11 имен. Санкции затронули и пять российских банков. Кроме того, Швейцария запретила экспорт нефтедобывающего оборудования в Россию и инвестиции в оккупированные Крым и Севастополь. Решение вступит в силу сегодня вечером.