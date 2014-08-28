ТОП-10 (28 августа)

У Яценюка ожидают дефицит бюджета в 2015 году на уровне 3%, инфляцию – 9,8%

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2015 году до 2%, падение в этом году - на 6%

Из Донецка в Мариуполь начали ходить автобусы

Яценюк призвал заморозить все банковские активы России в мире до вывода войск из Украины

Нацбанк ожидает поступлений от МВФ и Всемирного банка 3 сентября

Нацбанк ограничил выдачу валютных кредитов

Нацбанк ввел дополнительные меры для стабилизации курса гривни

Доллар снизился до 13,95 гривень

Вице-президент Европарламента призвал Запад обвалить цены на энергоносители

Fitch вслед за суверенным понизило рейтинги 6 украинских корпораций

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У Яценюка ожидают дефицит бюджета в 2015 году на уровне 3%, инфляцию – 9,8%

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует показатель инфляции в 2015 году на уровне 8,7-9,8%, а дефицит государственного бюджета - около 3%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом ходе брифинга в Кабинете министров заявил первый заместитель министра Анатолий Максюта.

«Относительно потребительских цен – это 8,7-9,8%, цены производителей – 10,6-12,3%. Дефицит бюджета в районе 3%», - сказал Максюта.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины спрогнозировало рост экономики Украины в 2015 году на 0,3-2% ВВП, в зависимости от сценария развития страны.

«Правительство одобрило два сценария экономического и социального развития. И Минфин рассматривает их для того, чтобы продолжить подготовку госбюджета, который в сентябре должен быть подан на рассмотрение парламента страны. Эти сценарии не являются оптимистическими или пессимистическими. Первый сценарий более консервативный, второй – более прогрессивный. Если мы говорим о быстрых реформах, то приемлем прогрессивный сценарий, но он несет определенные риски для бюджета», - сказал Максюта.

При этом он отметил, что рост экономики в 2016 году может составить 4,5%, а в 2017- 6,5%. Такой рост позволит Украине вернуться на позиции «докризисного» 2007 года.

Как сообщал УНИАН, предпосылками роста экономики Украины, по данным Минэкономразвития должны стать разрешение военного конфликта, вопроса с поставками энергоносителей, а также стабилизации банковского рынка. Также в Минэкономразвития отмечают, что положительная динамика развития мировой экономики должна стать импульсом развития страны в части притока инвестиций и усиления позиции Украины на мировых рынках.

В то же время падение экономики Украины до конца года, по информации МЭРТ, составит 6%, поскольку Украина находится под влиянием многих факторов, демонстрируя негативную динамику по промышленности и положительную - по сельскому хозяйству. Однако проблемы текущего года – это системные явления, которые проявили себя.

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Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2015 году до 2%, падение в этом году - на 6%

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост экономики Украины на 0,3%-2% ВВП, в зависимости от сценария развития страны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в правительстве заявил первый заместитель министра Анатолий Максюта.

«В зависимости от сценариев развития мы прогнозируем рост ВВП от 0,3% до 2%», - сказал Максюта. При этом по его словам, рост экономики в 2016 году может составить 4,5%, а в 2017 - 6,5%. Такой рост, отметил Максюта, позволит Украине вернуться на экономические позиции «докризисного» 2007 года.

В то же время, предпосылками роста, по словам Максюты, должны стать разрешение военного конфликта, вопроса с поставками энергоносителей, а также стабилизации банковского рынка. Также в Минэкономразвития отмечают, что положительная динамика развития мировой экономики должна стать импульсом развития страны в части притока инвестиций и усиления позиции Украины на мировых рынках. «Относительно 2016 и 2017 года мы полагаем, что положительная динамика будет продолжаться при условии реализации положительного сценария развития экономики в 2015 году, – сказал Максюта. – В 2016 году темпы роста ВВП ожидаем на уровне 4,5%, в 2017 году – 6,5%. Соответственно будет мягкая ценовая динамика и улучшится ситуация с занятостью населения». При этом Максюта отметил, что если заявленные условия развития Украины не будут выполнены и достигнуты, ситуация может развиваться по другому сценарию.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство экономического развития Украины рассматривало два сценария развития экономики Украины в 2015 году и прогнозировало незначительный рост экономики на уровне от 0,3% до 2%, а также инфляцию на уровне 8,7-9,8%. Оба сценария предполагали восстановление положительной динамики роста ВВП в 2015 году, разница была лишь в глубине реформ, в ситуации на газовом рынке, в торговой сфере с Россией и ЕС. В то же время, в Минэкономразвития отмечали, что даже самые оптимистичные оценки не будут достаточными для преодоления кризисных явлений. В свою очередь Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обнародовало свой прогноз, по которому в 2015 и 2016 годах Украина не сможет выйти на положительную динамику роста экономики, и потому показатели роста ВВП страны окажутся на нулевом уровне. Кроме того, Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует падение экономики Украины до конца года на 6%, заявил в ходе брифинга в Кабинете министров первый заместитель министра Анатолий Максюта. «Мы прогнозируем реальный ВВП «минус» 6%», - сказал Максюта.

По его словам, Украина находится под влиянием многих факторов, демонстрируя негативную динамику по промышленности и положительную - по сельскому хозяйству. Однако проблемы текущего года – это системные явления, которые проявили себя. Украина вошла в рецессию в 2012-2013 году, и ком проблем нарастал. А в этом году ситуация усугубилась военными действиями и торговыми барьерами для украинского экспорта со стороны России. «Экономика находится сейчас под влиянием внешних факторов, направленных на ослабление экономики. Это делается целенаправленно, и за полугодие мы видим, что экономика начала это ощущать. За второй квартал экономика упала на 4,7% ВВП, кумулятивный эффект по январю–июлю – «минус» 3,3%», - сказал Максюта.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Шлапак, выступая в Верховной Раде 17 июля, заявил, что в пересмотренный государственный бюджет на 2014 год заложено падение ВВП на 6-6,5%, инфляция – около 19%. Международный валютный фонд в середине июля также ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с прогнозируемых ранее 5%. По оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% ВВП в 2014 году. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и рост дефицита бюджета до 10% ВВП на фоне нестабильности на востоке страны.

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Из Донецка в Мариуполь начали ходить автобусы

В Донецке открыто автобусное сообщение с Мариуполем, но по-прежнему ситуация с междугородним автобусным сообщением остается напряженной, закрыты направления на восемь городов региона.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации. Согласно сообщению, сегодня утром открыто автобусное сообщение с Мариуполем, осуществляемое по объездной дороге через город Угледар. Планируется, что в обоих направлениях на маршруты выйдет по пять машин. Также осуществляется автобусное сообщение с городами Славянск и Святогорск.

Кроме того, на линию вышли автобусы, осуществляющие движение в Днепропетровск и Изюм. Продолжают ходить автобусы и в Макеевку - работают маршруты №№ 111 и 121. Вместе с тем в департаменте констатировали, что по-прежнему закрытыми остаются направления на Горловку, Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Марьинку, Красногоровку, Амвросиевку.

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Яценюк призвал заморозить все банковские активы России в мире до вывода войск из Украины

Премьер-министр Арсений Яценюк обратился к партнерам Украины с тем, чтобы активы и финансы Российской Федерации были заморожены до момента вывода войск РФ с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк отметил: "Введенные санкции не дали результата. В таких обстоятельствах одним из возможных элементов сдерживания российской агрессии должно быть рассмотрение введения санкций по замораживанию всех российских активов и остановке всех банковских транзакций РФ в странах - членах ЕС и в США, и в странах G7 ". По словам главы правительства, необходимо заморозить российские активы и финансы до момента вывода Россией вооруженных сил, техники и агентуры из Украины.

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Нацбанк ожидает поступлений от МВФ и Всемирного банка 3 сентября

Национальный банк Украины ожидает поступления второго транша Международного валютного фонда на 1,45 млрд долл. и 500 млн долл. от Всемирного банка уже 3 сентября текущего года.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба регулятора, ссылаясь на заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой на встрече с руководителями 40 крупнейших банков Украины по урегулированию ситуации на валютном рынке. «Гонтарева напомнила, что ожидает поступления второго транша МВФ в размере 1,45 млрд долларов США и 500 млн долларов США от Всемирного банка уже 3 сентября текущего года, что приведет к дальнейшему росту валютных резервов и стабилизации валютного рынка», - говорится в сообщении.

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Нацбанк ограничил выдачу валютных кредитов

Национальный банк Украины обязал банки выдавать валютные кредиты юридическим лицам, предпринимателям и постоянным представительствам нерезидентов исключительно для оплаты их внешнеэкономических обязательств.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 28 августа №534, имеющемся в распоряжении УНИАН, которое вступит в силу со дня его официального опубликования и готовится к публикации 29 августа.

«Уполномоченным банкам не допускать предоставления кредитов в иностранной валюте юридическим лицам, физическим лицам-предпринимателям и постоянным представительствам юридических лиц-нерезидентов (далее - клиенты) с целью использования этой иностранной валюты на внутреннем рынке Украины. Уполномоченные банки предоставляют кредиты в иностранной валюте клиентам исключительно для оплаты их внешнеэкономических обязательств», - говорится в постановлении.

Нацбанк подчеркивает, что в случае выявления случаев кредитования в иностранной валюте под внутренние обязательства клиентов регулятор будет применять к банкам жесткие меры воздействия, вплоть до отзыва генеральной лицензии на осуществление валютных операций.

Как сообщал УНИАН, в среду, 27 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. В течение сегодняшнего дня котировки гривни к доллару незначительно изменялись в диапазоне 13,00/14,00 грн/долл.

Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней до 21 ноября, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций

Поскольку этих мер оказалось не достаточно для стабилизации валютного рынка, 27 августа глава НБУ Валерия Гонтарева провела совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке, по итогам которого регулятор договорился с банкирами о принятии еще ряда мер, которые будут обнародованы в ближайшее время.

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Нацбанк ввел дополнительные меры для стабилизации курса гривни

Национальный банк Украины запретил банкам снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о прекращении обязательств зачетом встречных требований в связи с введением 100%-ной обязательной продажи валюты.

Об этом говорится в постановлении НБУ от 28 августа №534, имеющемся в распоряжении УНИАН, которое вступит в силу со дня его официального опубликования и готовится к публикации 29 августа.

«В связи с введением требования относительно обязательной продажи на межбанковском валютном рынке Украины поступлений в иностранной валюте из других стран в размере 100%, уполномоченные банки не могут снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований», - говорится в постановлении.

Нацбанк подчеркивает, что поступления в иностранной валюте по экспортным операциям клиентов банка должны быть проданы в полном объеме.

Также регулятор обязал банки подавать развернутую заявку об общем объеме обязательной продажи иностранной валюты, запланированном на следующий рабочий день, в течение двух часов после закрытия системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины.

Согласно постановлению, в развернутую заявку банка включается информация об общем объеме поступлений и обязательной продажи в разрезе валют, а также о виде поступлений.

В отношении операций на сумму свыше эквивалента 50 тыс. долл. США по текущему официальному курсу НБУ банки обязаны подавать расширенные сведения, включая идентификационный код, сокращенное название юрлица или фамилию предпринимателя, код валюты и объем обязательной продажи.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней до 21 ноября, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

Поскольку этих мер оказалось недостаточно для стабилизации валютного рынка, 27 августа глава НБУ Валерия Гонтарева провела совещание с руководителями крупнейших банков страны о ситуации на финансовом рынке, по итогам которого регулятор договорился с банкирами о принятии еще ряда мер, которые будут обнародованы в ближайшее время.

27 августа к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. В течение сегодняшнего дня котировки гривни к доллару незначительно изменялись в диапазоне 13,00/14,00 грн/долл.

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Доллар снизился до 13,95 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 13,0000/14,0000, к 12:00 сузился спрэд 13,7000/13,9000. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 13,8000/13,9500.

Как сообщила финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг", рублевый рынок открылся котировками 0,3576/0,3851, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3755/0,3814. К закрытию торгов цены снизились 0,3707/0,3793.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3170/1,3220. Рынок евро-гривни открылся котировками – 17,1665/18,4895, к 12:00 цены составили 18,0930/18,3610. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 18,1905/18,3925.

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Вице-президент Европарламента призвал Запад обвалить цены на энергоносители

Вице-президент Европейского парламента Рышард Чарнецкий считает, что западный мир должен ответить на открытую агрессию Российской федерации против Украины действиями, направленными на уменьшение цен на энергоносители и исключить российский рубль из международных финансовых расчетов.

Такое мнение он высказал УНИАН в четверг.

"Нужны санкции в виде неконвертируемости рубля и действия для максимального уменьшения цен на нефть и газ. Ибо последствия этого Россия почувствует очень сильно, гораздо больше, чем персональные санкции", - сказал он, отвечая на вопрос, что сейчас должен сделать Запад.

Депутат, представляющий в Европарламенте Польшу, выразил надежду, что у западных стран хватит "здравого смысла", чтобы принять такие меры.

Читайте такжеЭльмар Брок инициирует ужесточение санкции против РоссииОн также подчеркнул, что на агрессию России должны "в один голос" отреагировать все международные институты, среди которых он упомянул ООН, НАТО и ОБСЕ.

"Это последний момент для решительной реакции", добавил политик, который представляет оппозиционную в Польше партию "Закон и справедливость" (PiS).

Украинская власть сегодня заявила о нескрываемом вводе российских регулярных войск на территорию Украины и призвала провести чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН, а также заморозить все активы РФ за рубежом.

Россия, которая является одним из крупнейших в мире продавцов нефти и газа, удерживается на плаву за счет их продажи, поэтому резкое падение цен на энергоносители может привести к существенным проблемам с финансированием бюджета страны.

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Fitch вслед за суверенным понизило рейтинги 6 украинских корпораций

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной валюте 6 украинских корпораций до уровня «ССС» с «В-» вслед за аналогичным понижением рейтинга Украины, говорится в сообщении агентства.

В частности, понижен рейтинг агрохолдингов «Мироновский хлебопродукт», «Укрлендфарминг», «Авангард», «Кернел», «Креатив», а также горно-металлургической группы «Метинвест».

При этом краткосрочный кредитный рейтинг «Метинвеста» в нацвалюте также снижен до уровня «С» с «В».

Одновременно с тем, агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте указанных корпораций на уровне «ССС».

Как сообщал УНИАН, 26 августа агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «ССС» и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до «ССС» с «В-».

Агентство также спрогнозировало падение экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и нулевой рост в 2015 и 2016 годах на фоне нестабильной ситуации на востоке страны, а также падение экспорта в Россию и высокую вероятность нехватки энергоресурсов в зимний период. При этом рост дефицита бюджета составит, по оценкам Fitch, не менее 10% ВВП в 2014 году и 6% ВВП в 2015 году.

УНИАН