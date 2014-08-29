Прибыль TUI увеличилась на 21% в третьем квартале 2014 года

TUI Travel PLC продолжает уверенно увеличивать прибыль, несмотря на повышение конкуренции на европейском рынке отдыха и путешествий.

Высокие показатели за 3 квартал 2014 года по группе TUI Travel PLC: Операционная прибыль международной группы TUI Travel PLC увеличилась на 21% в третьем квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составила в общей сложности 112 млн. фунтов стерлингов.

Результаты продаж туров TUI Travel PLC летнего сезона 2014: Операционная прибыль TUI Travel PLC в Великобритании и Германии выросла на 17% и 16%, соответственно.

Продажи эксклюзивных предложений TUI Travel PLC составили 71% в общем объеме продаж туров сезона Лето 2014, что на 3% выше уровня продаж за аналогичный период прошлого года. Эксклюзивные предложения TUI были высоко оценены клиентами, что стимулировало повторные бронирования туров. Прямые продажи туров TUI Travel PLC летнего сезона при бронировании онлайн составили 36% от всего объема, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Группа TUI Travel PLC укрепила свои лидерские позиции и в секторе развитых рынков (Mainstream), куда входят рынки Европы (Германия, Великобритания, Франция и др.), а также с июля 2014 года и Украина. Ощутимые результаты были получены в сфере закупок, разработке концепции отдыха, продаж и онлайн-бронирования, авиаперевозок и клиентского сервиса в местах отдыха.

Сектор размещения в отелях группы TUI Travel PLC продолжает укреплять свои лидирующие позиции на мировом рынке с ростом общего оборота продаж туров Лета 2014 на 16% по сравнению с предыдущим годом.

Программа группы TUI Travel PLC по улучшению бизнеса, сфокусированная на генерации свободных денежных потоков, ROIC-коэффициенте и операционной продуктивности, показала прирост на 3 млн. фунтов стерлингов в третьем квартале 2014 года. Менеджмент компании ожидает дальнейшего повышения эффективности всей деятельности группы.

Уверенный старт продаж туров TUI Travel PLC сезонов Зима 2014/15 и Лето 2015: На сегодняшний день в Великобритании уже продано 23% туров TUI Travel PLC зимнего сезона, при этом объем продаж по раннему бронированию вырос на 3%, средняя стоимость тура также выросла на 3%.

Продажи эксклюзивных предложений TUI Travel PLC в Великобритании составляют 83% от всего количества бронирований, что на 3% выше показателя за предыдущий год.

В то же время, TUI Travel PLC продала свыше 29% туров зимнего сезона в Скандинавии, но компания приняла решение уменьшить количество предложений в данном регионе в целях усилить конкурентные позиции в сложных рыночных условиях. При этом раннее бронирование туров сократилось на 8%, хотя средняя стоимость тура выросла на 3%. Продажи эксклюзивных предложений TUI Travel PLC в странах Скандинавии составляют 93% от всего количества бронирований, что на 1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Питер Лонг, исполнительный директор TUI Travel PLC:

- Мы добились хороших результатов с начала 2014 года и рады представить финансовые показатели группы TUI Travel PLC за третий квартал 2014 года с увеличением операционной прибыли на 21%. Спрос на наши эксклюзивные предложения, на которые в настоящее время приходится более 70% летних туров, продолжает расти.

Международная туристическая группа TUI Travel PLC продолжает развивать свою гибкую бизнес-модель с фокусом на разработке эксклюзивных предложений и обеспечения полного цикла обслуживания клиента от начала путешествия до его завершения. Компания демонстрирует устойчивое и эффективное развитие в условиях повышения конкуренции на рынке туризма.

Более подробно ознакомиться с отчетом TUI Travel PLC можно на сайте компании

Для справки: TUI Ukraine ‐ крупнейшая туристическая компания Украины, включающая туроператора по зарубежным направлениям и сеть туристических агентств. TUI Ukraine является частью TUI Travel PLC – ведущего европейского туристического холдинга с более чем 40-летним опытом работы.

TUI Ukraine основана в 2009 году на базе украинской компании «Вояж Киев». В 2013 году в состав компании TUI Ukraine вошел один из сильнейших туроператоров Украины - Turtess Travel, что обеспечило TUI лидерские позиции на украинском рынке в качестве крупнейшего многопрофильного туроператора.

TUI Ukraine работает на более чем 25 туристических направлениях, среди которых страны Европы, Азии, Африки. Ежегодно TUI обслуживает в Украине порядка 250 тысяч клиентов. Компания активно развивает франчайзинговую сеть TUI Турагентств, которая сегодня включает более 200 офисов по всей стране. Кроме того, туроператор активно сотрудничает с более чем 4 тысячами независимых турагентств Украины. TUI Ukraine входит в состав холдинга TUI Travel PLC.

TUI Travel PLC (www.tuitravelplc.com) ‐ группа компаний, занимающая лидирующие позиции на мировом туристическом рынке. Компания TUI Travel PLC была образована в 2007 году в результате слияния двух туристических компаний: немецкой TUI Tourism и британской First Choice Holidays. Штаб-квартира

TUI Travel PLC расположена в городе Кроули (Великобритания), акции компании котируются на Лондон-ской фондовой бирже.

В группу TUI Travel PLC входит более 240 брендов. Это туроператоры, турагентства, сети отелей, авиакомпании, круизные компании и др. Ежегодно группа обслуживает более 30 млн. туристов в

180 странах, предлагая своим клиентам разнообразные варианты отдыха. Только в Европе TUI имеет более 3 000 туристических агентств. Общее количество сотрудников компании превышает 50 тыс.

TUI Тravel PLC обладает самым большим чартерным флотом в Европе - более 150 самолетов. Под брендом TUI Fly выполняют рейсы 7 авиакомпаний. В концерн входят известные цепочки отелей RIU,

Club Magic Life, Suntopia, Iberotel, Robinson Club, Sol Y Mar Club, Coral Sea, Jaz Resort и многие другие.

По итогам 2013 года TUI - лауреат престижной международной премии World Travel Awards в номинациях «Лучший в мире туроператор» и «Лучшая в мире чартерная авиакомпания». TUI – самая прибыльная туристическая компания в мире. Оборот компании в 2013 году составил рекордные 15 млрд. фунтов стерлингов, операционная прибыль - 589 млн. фунтов стерлингов.