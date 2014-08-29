ТОП-10 (29 августа)

Дефицит платежного баланса Украины за 7 месяцев составил почти $5 млрд

В России заявили, что готовы временно снизить цену газа для Украины на 100 долларов

Россия предлагает Украине реструктуризацию газового долга

Бюджет в августе недополучит 900 млн гривень налогов с востока Украины

Дефицит бюджета Украины вырос на 8%

Гривня продолжает укрепляться - 13,80 грн за доллар

Нацбанк опровергает информацию об отставке Гонтаревой

Ограничения на снятие средств с депозитов продлили еще на три месяца

Украина считает дискриминационным предложение России о $100 скидки на газ

МВФ решил дать Украине второй транш кредита на $1,4 млрд

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Дефицит платежного баланса Украины за 7 месяцев составил почти $5 млрд

Платежный баланс Украины в январе-июле 2014 года сведен с дефицитом 4,494 млрд долл. против профицита в 1,883 млрд долл. за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оперативным данным НБУ, в июле 2014 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 263 млн грн.

В июле дефицит текущего счета сократился до 330 млн долл. по сравнению с дефицитом за июль прошлого года в 1,7 млрд долл.

В июле экспорт товаров сократился на 7,4% в годовом измерении – до 4,9 млрд долл. Как и в предыдущие месяцы, снижение происходило по всем группам экспорта, в частности, в машиностроении объемы экспорта сократились на 31,5%, что было обусловлено сокращением поставок по большинству товарных подгрупп в Россию, в химической промышленности – на 34,5% из-за остановки производства на крупных предприятиях востока Украины, в металлургии – на 1,9% из-за сокращения поставок труб на 26,9% на рынки СНГ, а также из-за того, что ряд ведущих производителей находятся в зоне конфликта на востоке Украины.

Темпы падения импорта товаров в июле ускорились до 31,1% в годовом измерении – до 5,2 млрд долл. вследствие остановки импортных поставок природного газа из России. На сокращение неэнергетического импорта на 26,4% в годовом измерении повлияла низкая покупательная способность домохозяйств, ухудшение финансовых результатов предприятий и сокращение государственного финансирования.

В июле положительное сальдо капитального и финансового счета составило 67 млн долл. Прирост наличной валюты вне банков в июле составил 85 млн долл.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в январе-июне 2014 года сведен с дефицитом 4,231 млрд долл. против профицита в 2,181 млрд долл. годом ранее.

Платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как в 2012 году платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.

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В России заявили, что готовы временно снизить цену газа для Украины на 100 долларов

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак подтвердил, что до решения Стокгольмского арбитражного суда Россия готова снизить цену на газ на 100 долл. за тысячу кубометров, что позволит возобновить поставки в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Новак сказал на пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Мы обсудили, что для того, чтобы не дожидаясь решения арбитражного суда, необходимо восстановить поставки в Украину", - сказал Новак.

По его словам, вопрос цены можно решить, как это предлагала российская сторона еще в период весенних переговоров, в части предоставления скидки, предусмотренной действующим контрактом, - отменить таможенную пошлину.

"Таким образом, российская сторона подтверждает те свои предложения, которые звучали и ранее, о возможности предоставления скидки в размере 100 долл. относительно цены, которая складывается с формулой контракта", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что спор решается в суде, Россия заинтересована, чтобы зима прошла в штатном режиме, и готова на предоставление этой скидки.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

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Россия предлагает Украине реструктуризацию газового долга

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности разработать для Украины график реструктуризации долга за газ в случае погашения его части.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером в Москве.

"Этот вопрос (реструктуризации – УНИАН) может быть урегулирован путем оплаты безусловного долга за ноябрь-декабрь в сумме 1,451 млрд долл., частичной оплаты за апрель-май и половину июня", - сказал Новак.

По его словам, после этого можно разработать график реструктуризации оставшейся задолженности.

При этом Новак отметил, что общий долг "Нафтогаза" перед «Газпромом» составляет 5,3 млрд долл. и, таким образом, не оплаченными являются 11,5 млрд кубометров природного газа.

В то же время он заявил, что в ходе встречи глава «Газпрома» заверил, что компания поставит необходимое количества газа для европейских потребителей в соответствии с контактами.

Как сообщал УНИАН, 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Этому предшествовали двухмесячные переговоры НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» при участии Еврокомиссии. Однако газовые переговоры не привели стороны к конструктивному решению.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж. Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Бюджет в августе недополучит 900 млн гривень налогов с востока Украины

Глава Государственной фискальной службы Игорь Билоус ожидает недобор налоговых поступлений в августе из Донецкой и Луганской областей на сумму 900 млн грн, в связи с военной ситуацией на востоке страны.

«За июль мы потеряли 1,2 млрд грн. В этом месяце видим недобор около 900 млн грн с востока, поскольку еще не полный месяц», - сообщил Билоус на официальной странице в Facebook.

По его словам, в регионе, где проходит антитеррористическая операция, многие налоговые инспекции не работают, не говоря уже о бизнесе, который несет серьезные убытки.

«Сложная ситуация в Донецке и Луганске. Там работают лишь несколько инспекций и продолжают собирать налоги, хотя это и сложно. Большинство были эвакуированы в Мариуполь и Запорожье. Крупных предпринимателей мы перевели на центральный уровень - в Киев. Есть перечень предприятий, которые вообще разрушены и не работают», - говорится в сообщении.

Также Билоус напомнил, что в июле бюджет Украины недополучил 1,5 млрд грн налоговых поступлений, при этом он все равно был перевыполнен на 357 млн грн. «Мы собрали больше денег, чем за аналогичный период прошлого года. Все благодаря детенизации. Много средств получаем в разрезе тех налогов, которые ранее не платились: НДС, акциз, пресекаем контрабанду на таможне», - написал Билоус.

Как сообщал УНИАН, ранее Билоус заявлял, что в июле Фискальная служба обеспечила поступления в бюджет в объеме 22,3 млрд грн, что на 3,3% меньше, чем в июле 2013 года. Также по его словам, за шесть месяцев 2014 года ГФС собрала в государственный бюджет 75,8 млрд грн налогов и сборов, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 1% и практически полностью соответствует поставленным Министерством финансов задачам.

Справка УНИАН. Государственная фискальная служба создана на базе Министерства доходов и сборов. Подчиняется Министерству финансов. Главой службы назначен Игорь Билоус, его первым заместителем, который курирует налоговую милицию, Владимир Хоменко, а заместителем, курирующим таможенную политику, Анатолий Макаренко.

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Дефицит бюджета Украины вырос на 8%

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2014 года составил 32,788 млрд грн, что на 2,518 млрд грн, или на 8,32% больше дефицита за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета за январь-июль 2014 года составил 32,788 млрд гривень, что соответствует 41% годового планового показателя», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, сводный бюджет за январь-июль выполнен с дефицитом в 28,021 млрд гривень, что на 6,207 млрд грн, или на 18,13% меньше дефицита за аналогичный период 2013 года. Общий фонд госбюджета за январь-июль сведен с дефицитом в 28,008 млрд гривень, что на 3,409 млрд грн, или на 10,50% меньше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Доходы госбюджета в январе-июле составили 199,064 млрд гривень, что на 9,215 млрд грн, или на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Сводный бюджет за этот период получил 255,736 млрд гривень, то есть, на 8,358 млрд грн, или на 3,4% больше, чем годом ранее. В общий фонд госбюджета за январь-июль поступило 177,174 млрд гривень, и таким образом против аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 10,887 млрд грн, или на 6,5%.

Кассовые расходы госбюджета в январе-июле составили 230,579 млрд гривень, что на 10,712 млрд грн, или на 4,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Расходы сводного бюджета за этот период составили 282,480 млрд грн, то есть, на 1,168 млрд грн, или на 0,4% больше, чем годом ранее. Расходы общего фонда госбюджета в январе-июле составили 205,735 млрд гривень, и таким образом против аналогичного периода прошлого года выросли на 7,734 млрд грн, или на 3,9%.

Также сообщается, что в январе-июле погашение основной суммы долга госбюджета составило 56,775 млрд гривень, в том числе внутреннего долга – 38,402 млрд гривень, внешнего – 18,372 млрд гривень. Госзаимствования на финансирование бюджета проведены в объеме 91,804 млрд гривень, в том числе на внутреннем рынке – 36,906 млрд гривень, из внешних источников – 54,899 млрд гривень.

Поступления от приватизации государственного имущества в январе-июле составили 53,6 млн гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в первом полугодии 2014 года составил 22,686 млрд грн, что на 0,24%, или на 55 млн грн меньше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Как заявлял министр финансов Александр Шлапак 20 августа, текущий дефицит госбюджета Украины составляет 5% ВВП при запланированном показателе в 4,5%.

При этом он отметил, что правительство постарается сделать все возможное, чтобы по итогам года сохранить размер дефицита на запланированном уровне.

Верховная Рада 31 июля приняла предложенные правительством изменения в госбюджет на 2014 год. Согласно доработанному закону, доходы госбюджета в 2014 году составят 377,822 млрд грн, расходы - 441,587 млрд грн, бюджетный дефицит – 68,564 млрд грн, предельный уровень госдолга - 806,962 млрд грн.

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Гривня продолжает укрепляться - 13,80 грн за доллар

В пятницу, 29 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились в покупке на 20 копеек, в продаже – на 50 копеек, до 13,50/13,80 грн/долл. против 13,70/14,30 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до уровня 18,00/18,20 грн/евро против 18,5500/18,9000 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до уровня 0,3650/0,3730 грн/рубль против 0,3750/0,3820 грн/рубль на 12:00.

Как сообщили УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов повысились в покупке на 30 копеек, а в продаже на 50 копеек - до 13,70/14,30 грн/долл. против 14,00/14,80 грн/долл. на открытии торгов.

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Нацбанк опровергает информацию об отставке Гонтаревой

Национальный банк Украины опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

«Валерия Гонтарева продолжает выполнять свои обязанности на занимаемой должности», - говорится в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что подобные «фейковые заявления не способствуют стабилизации ситуации на валютном рынке, а, наоборот, его расшатывают».

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Ограничения на снятие средств с депозитов продлили еще на три месяца

Национальный банк Украины продлевает ограничения на депозитном рынке, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

«Постановлением №540 Нацбанк со 2 сентября продлевает действие постановления №328, действовавшего до 1 сентября, и вводит еще дополнительные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Нацбанк постановлением №328 установил максимальную сумму снятия клиентами средств со счетов на уровне 150 тыс. грн, а также запретил продажу наличной валюты физлицам свыше 15 тыс. грн, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы свыше 15 тыс. грн, досрочное погашение валютных кредитов резидентами, покупку-продажу валюты на межбанковском рынке без поставки и выпуск банками депозитных сертификатов.

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Украина считает дискриминационным предложение России о $100 скидки на газ

Украина, которая на протяжении более двух месяцев отключена «Газпромом» от поставок природного газа, считает дискриминационным очередное предложение российской стороны по цене на «голубое топливо» в 385 долл. за тыс. кубометров с учетом 100 долл. скидки.

«Украинская сторона разочарована отсутствием конструктивного подхода с российской стороны в переговорах по урегулированию вопроса поставок газа в Украину», - цитирует пресс-служба министра энергетики и угольной промышленности слова министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана.

«Мы вновь слышим цену в 385 долл. США за счет применения т.н. скидки в 100 долл. США от цены 485 долл. США за счет отмены пошлины. То есть, по мнению российской стороны, цена в 485 долл. США является справедливой и рыночной. Мы считаем, что эта цена дискриминационная», - подчеркивается в сообщении Минэнергоугля.

В сообщении говорится, что украинская сторона совместно с Еврокомиссией сделали несколько предложений о действительно рыночных механизмах установления цены.

«Последнее наше предложение - рассчитывать цену, исходя из уровня цен, сложившихся на европейских газовых хабах, уменьшив ее на величину затрат на транспортировку газа от границы РФ в страны ЕС. Какая цена может быть более рыночной ценой, чем биржевая цена?», - отмечается в сообщении.

Также в министерстве в очередной раз обращают внимание на безосновательность заявлений российской стороны о возможном несанкционированном отборе российского транзитного газа Украиной.

«Эти предположения являются безосновательным и имеют целью одно - дискредитацию украинского маршрута и продвижение альтернативных путей поставки российского газа в страны ЕС – «Северного потока», «Южного потока», OPAL», - подчеркивается в сообщении.

«Факты несанкционированного отбора с украинской стороны отсутствуют - ни сегодня, ни в прошлом. Зато факт прекращения со стороны РФ поставок газа в Европу через территорию Украины в 2009 году все хорошо помнят», - цитирует пресс-служба слова Продана.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 августа глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что до решения Стокгольмского арбитражного суда Россия готова снизить цену на газ на 100 долл. за тысячу кубометров, что, по его мнению, позволит возобновить поставки топлива в Украину.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

***

МВФ решил дать Украине второй транш кредита на $1,4 млрд

Совет директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл.

Как отмечается в заявлении Фонда, текстом которого располагает УНИАН, таким образом, общий объем уже выделенных Украине средств составил 4,5 млрд долл.

Правительство Украины рассчитывало, что Совет директоров примет положительное решение, поскольку транш является критически необходимым ресурсом для украинской экономики. Кроме того, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Украина выполнила все промежуточные этапы реформ, необходимые для положительного решения фонда.

Как ожидается, выделенные 1,4 млрд долл. будут направлены на поддержку бюджета и пополнение золотовалютных резервов Нацбанка, а также послужат стабилизации валютного курса, который на текущий момент является неприемлемым для экономики страны.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.

Осенью Украина рассчитывает убедить Совет директоров Фонда выделить нашей стране до конца года третий и четвертый кредитные транши одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США.

УНИАН