Контроль структур Фирташа над важными отраслями несет риски для экономики - эксперт

Контроль структур находящегося под арестом в Австрии бизнесмена Дмитрия Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну, рассказал УНИАН политолог Тарас Березовец.

«Риски заключаются в том, что эта группа контролируется Кремлем. Хозяин этого всего бизнеса не Фирташ, он работает в качестве дорогого менеджера. Реальный бизнес всего этого российские источники - это Семен Могилевич (основатель скандальной РосУкрЭнерго – УНИАН) и российский президент Владимир Путин», - сказал Березовец, подчеркнув, что все действия Фирташа ориентированы на защиту интересов агрессивно настроенного президента соседнего государства.

«Для этого также финансируется ряд политических партий, в том числе в парламенте, такие как «УДАР» и Гриценко. Это все их проекты», - добавил эксперт.

Он отметил, что монопольный контроль Фирташа над химической, титановой и энергетической отраслью, где работают тысячи человек, по указу России может принести вред украинской экономике.

«Риск в том, что если они захотят экономическую войну, они смогут это все остановить, пойти на сознательные убытки, но при этом осложнить социальную ситуацию, выгнав тысячи рабочих на улицы», - отметил эксперт.

«Остановка предприятий энергетики приведет к утрате обороноспособности страны. Если они обрубят, например, энергетические предприятия, которые питают систему ПВО, то в таком случае ничего не будет работать. Это может быть диверсия против обороны нашей страны», - добавил он.

Кроме того, эксперт сообщил, что Фирташ остается главой Федерации работодателей Украины, и таким образом он продолжает контролировать не только предприятия, но и рабочих.

По мнению Березовца, нужно провести расследование приватизации украинских предприятий структурами Фирташа и, в случае обнаружения нарушений, вернуть их в государственную собственность, после чего продать на открытых аукционах.

«В случае обнаружения нарушения закона, эти предприятия должны быть возвращены в государственную собственность, а потом реприватизированы. Их нужно продать в частные руки, но на честных аукционах», - сказал он.

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По словам эксперта, Фонд государственного имущества должен выписывать условия аукциона таким образом, чтобы предприятия, подлежащие приватизации, не были проданы под конкретного человека.

«Такие аукционы практиковал Фирташ и Ахметов. Когда было два участника - один Ахметов, а второй - тоже Ахметов, но подставной. И они между собой устанавливали свою цену и покупали предприятия по минимальной стоимости», - отметил Березовец.

Как сообщал УНИАН, в середине августа структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа пытались незаконно продлить аренду Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская обл.) и Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская обл.), чтобы остановить возврат этих предприятий в государственную собственность, который запланирован на сентябрь текущего года.

Компания Group DF Фирташа последние 10 лет за копейки арендовала 2 указанных комбината, использовала их для получения сверхприбылей, при этом средства в их развитие не вкладывались.

По оценке экспертов, при продаже этих предприятий на открытом аукционе государство может получить от 3 до 5 млрд долл. за один комбинат, что в условиях дефицита бюджета и острой нехватки средств на финансирование армии могло бы в общей сумме принести государству до 10 млрд долл.

Справка УНИАН. Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.

Фирташ был задержан 12 марта в Вене по обвинению в экономических преступлениях с целью возможной экстрадиции в США. Тогда же подконтрольная Фирташу Group DF официально заявила, что "действия правоохранительных органов Австрии в отношении Дмитрия Фирташа не связаны ни с ситуацией в Украине, ни с деятельностью группы в Европе и Америке, а касаются инвестиционного проекта 2006 года".