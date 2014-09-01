ТОП-10 (1 сентября)

Украинцев предупреждают о возможных отключениях света, как в 90-х годах

Тестовая прокачка газа из Словакии в Украину завершилась успешно

Импорт украинских товаров в ЕС вырос на 14%

Нацбанк запретил выдавать валюту по карточкам

Доходы госбюджета Украины выросли почти на 49 млрд гривень

Межбанк закрылся долларом по 13,50 гривень

У Яценюка хотят установить штраф за несвоевременную оплату жилкомуслуг

Кабмин хочет отменить импортные пошлины на оборонную продукцию

Fitch понизил долгосрочный рейтинг Киева, Харькова и Одесской области

Украина в августе увеличила импорт газа из Европы на 13%

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Украинцев предупреждают о возможных отключениях света, как в 90-х годах

Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

«Решение прибегнуть к таким методам обусловлено разбалансированием между производством и потреблением электроэнергии из-за дефицита топлива и гидроресурсов», - говорится в сообщении «Прикарпатьеоблэнерго» со ссылкой на документ Минэнергоугля.

«Выполняя решения государственного предприятия «Национальная энергокомпания Украины» «Укрэнерго» и профильного министерства, энергетики вынуждены вводить так называемые графики аварийных отключений с целью экономии топлива», - подчеркивается в сообщении облэнерго.

Как отметили в компании, отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

«Отключение отдельных групп потребителей продлится не более двух часов. Графики вводятся в действие в течение 10-15 минут после распоряжения главного диспетчера электроэнергетической системы Украины», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее такие ограничительные графики были введены для предприятий и юридических потребителей области, но они не дали ожидаемого эффекта.

Отметим, что для каждой области установлены конкретные лимиты мощности. В случае, если область превысит потребление электроэнергии, в действие будет введены графики аварийных отключений. Сейчас наша область не укладывается в определенные лимиты, поэтому отключения вполне вероятны», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, 43% – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, остальное - гидро- и зеленая энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

«Решение прибегнуть к таким методам обусловлено разбалансированием между производством и потреблением электроэнергии из-за дефицита топлива и гидроресурсов», - говорится в сообщении «Прикарпатьеоблэнерго» со ссылкой на документ Минэнергоугля.

«Выполняя решения государственного предприятия «Национальная энергокомпания Украины» «Укрэнерго» и профильного министерства, энергетики вынуждены вводить так называемые графики аварийных отключений с целью экономии топлива», - подчеркивается в сообщении облэнерго.

Как отметили в компании, отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

«Отключение отдельных групп потребителей продлится не более двух часов. Графики вводятся в действие в течение 10-15 минут после распоряжения главного диспетчера электроэнергетической системы Украины», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее такие ограничительные графики были введены для предприятий и юридических потребителей области, но они не дали ожидаемого эффекта.

Отметим, что для каждой области установлены конкретные лимиты мощности. В случае, если область превысит потребление электроэнергии, в действие будет введены графики аварийных отключений. Сейчас наша область не укладывается в определенные лимиты, поэтому отключения вполне вероятны», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, 43% – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, остальное - гидро- и зеленая энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

***

Тестовая прокачка газа из Словакии в Украину завершилась успешно

Тестовые поставки природного газа со стороны Словакии в Украину, которые начались 16 августа, завершились успешно.

«Вояны-Ужгород»: тестовая прокачка газа на плановую мощность 27 мкм/с (27 млн кубометров в сутки – УНИАН) завершена успешно», - написал на своей персональной страничке в соцсети Facebook глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме. А с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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Импорт украинских товаров в ЕС вырос на 14%

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу отмечает положительное влияние ряда мер, принятых Еврокомиссией для оказания поддержки экономике Украины. Об этом он сказал журналистам в субботу после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Брюсселе, напомнив, что пакет мер помощи на сумму в 1 миллиард евро Еврокомиссия одобрила еще в марте этого года, передает "Радио Свобода".

Одним из действенных механизмов помощи президент Еврокомиссии назвал введены с 15 мая односторонние торговые меры, предусматривающие отмену 98% импортных пошлин на украинские товары в ЕС.

«Односторонние торговые меры, предложенные Еврокомиссией, привели к росту на 14% поставок украинских товаров в ЕС за последние месяцы», - сказал Баррозу.

Он также напомнил, что Еврокомиссия создала группу поддержки для обеспечения помощи украинскому правительству в проведении необходимых реформ.

Баррозу также напомнил, что Еврокомиссия готова оказать помощь в организации в конце этого года конференции доноров для Украины, которая должна включать, в частности, вопросы реконструкции разрушенной инфраструктуры восточных регионов страны.

Президент Украины Петр Порошенко находится в Брюсселе с однодневным рабочим визитом, встретился с президентом Совета Европейского союза Германом Ван Ромпеем. Глава Украинского государства также принимает участие в саммите Европейской народной партии, а также выступит перед главами 28 государств и правительств стран ЕС в рамках саммита Евросоюза.

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Нацбанк запретил выдавать валюту по карточкам

Выдача наличности в пределах Украины по электронным платежным средствам, а также по валютным переводам из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета выплачивается получателю только в гривнях.

«Постановлением №540 Нацбанк со 2 сентября продлевает действие постановления №328, действовавшего до 1 сентября, и вводит еще дополнительные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке», - сообщили в пресс-службе.

Согласно постановлению регулятора, "выдача наличных денежных средств в пределах Украины по электронным платежным средствами, эмитированные как резидентами, так и нерезидентами, осуществляется исключительно в гривнах".

Кроме того, Национальный банк Украины продлевает ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов.

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Доходы госбюджета Украины выросли почти на 49 млрд гривень

В общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-август, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 266,5 млрд грн, что на 22,4%, или на 48,7 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

По данным ведомства, бюджет за этот период выполнен на 94,1% к плановому показателю за этот период, и недополучения составили 16,8 млрд грн.

Согласно оперативным данным Госказначейства, в январе-августе 2014 года в общий фонд госбюджета поступило 234,5 млрд грн (96,7% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что на 49,6 млрд грн, или на 25%, превышает показатель января-августа 2013 года.

Недопоступления в общий фонд госбюджета за отчетный период составили 8 млрд грн. Государственной фискальной службой Украины не обеспечен сбор в общий фонд государственного бюджета на сумму 8,6 млрд грн (при плане 207,5 млрд грн в бюджет поступило 198,9 млрд грн, или 95,8%), в том числе налоговыми органами не обеспечен сбор на сумму 4,4 млрд грн, таможенными органами не обеспечено поступление на сумму 4,4 млрд грн.

В специальный фонд госбюджета в январе-августе 2014 года поступило 32,1 млрд грн. (78,4% суммы, предусмотренной бюджетной росписью на указанный период), что выше прошлогоднего показателя на 1,9 млрд грн, или на 6%. Недопоступления в специальный фонд за январь-август составили 8,8 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-августе т.г. возмещено 29,6 млрд грн НДС (90,9% плана), что на 7,3 млрд грн, или на 19,7%, меньше соответствующего показателя за январь-август 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины за январь-июль, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 229,6 млрд грн, что на 21,03%, или на 13,1 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

31 июля Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год", предполагающие увеличение объема доходной части государственного бюджета на 2014 год на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн и расходной части - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

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Межбанк закрылся долларом по 13,50 гривень

В понедельник, 1 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,10/13,50 грн/долл. против 13,2000/13,3833 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 17,21/17,73 грн/евро против 17,3388/17,5399 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до уровня 0,3570/0,3627 грн/рубль против 0,3622/0,3667 грн/рубль на 12:00.

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У Яценюка хотят установить штраф за несвоевременную оплату жилкомуслуг

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде установить штраф для потребителей в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от суммы просроченного платежа.

Соответствующая норма содержится в правительственном проекте закона №4563 от 29 августа 2014 года.

«В случае несвоевременного и/или не в полном объеме внесения платы за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан платить пеню в размере 0,1 процента суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100 процентов общей суммы долга, кроме определенных законом случаев», - говорится в законопроекте.

Согласно документу, начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Начисление пени осуществляется исполнителем или управляющим многоквартирного дома

При этом предельным сроком внесения платы за жилкомуслуги является 20 число месяца, следующего за расчетным. Пеня за каждый месяц начисляется отдельно.

Законопроектом также предусмотрено, что порядок начисления и взыскания пени утверждается Кабинетом министров Украины.

Как сообщал УНИАН, мораторий на взимание пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг был введен в 90-х годах прошлого века. Тогда законом предусматривалось, что мораторий может быть снят в случае, если будут погашены долги перед гражданами по выплате заработной платы.

С 2011 года Верховная Рада сняла мораторий на начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ. Однако на законодательном уровне до сих пор не определен размер такой пени и условия ее начисления и взимания, поэтому фактически пеня так и не взималась.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июне 2014 года по сравнению с маем снизилась на 2,5% - до 11,157 млрд грн. При этом в январе-июне текущего года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 20,3 млрд грн, что составило 103,2% начисленных за этот период сумм. В 2013 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных в прошлом году сумм.

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Кабмин хочет отменить импортные пошлины на оборонную продукцию

Кабинет министров Украины намерен отменить импортные пошлины на продукцию оборонного назначения на время проведения антитеррористической операции.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» опубликован на сайте Верховной Рады.

«Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины продукции оборонного назначения во время действия особого периода, введения чрезвычайного положения и в период проведения антитеррористической операции», - говорится в документе.

Точный перечень товаров, ввоз которых не будет облагаться импортной пошлиной, будет определяться Кабмином.

В пояснительной записке отмечается, что проект закона уже согласован с Министерством экономического развития и торговли и Министерством финансов.

Как сообщал УНИАН, в связи с прямым вторжением российских войск на территорию Украины 29 августа Кабинет министров поручил Министерству обороны совместно с государственным концерном "Укроборонпром" безотлагательно обеспечить проведение ремонта и модернизации вооружения и военной техники и их передачу Вооруженным силамза счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Кроме того, Минобороны, МВД совместно с ГК "Укроборонпром" обязано безотлагательно обеспечить поставку указанного вооружения и военной техники Вооруженным силам и другим воинским формированиям.

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Fitch понизил долгосрочный рейтинг Киева, Харькова и Одесской области

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте с «В-» до «ССС» Киева, Харькова и Одесской области вслед за аналогичным снижением рейтинга Украины, говорится в сообщении агентства.

Агентство подтвердило также их долгосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне «CCC» и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте на уровне «C».

Также сообщается, что национальные долгосрочные рейтинги подтверждены на уровне «BBB(ukr)» Киева, на уровне «A+(ukr)» - Харькова и на уровне «AA-(ukr)» - Одесской области, с негативным прогнозом.

Агентство отметило, что рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций Киева, находящихся в обращении на внутреннем рынке, на общую сумму 5,4 млрд грн понижен с уровня «B-» до «CCC», а рейтинг приоритетных еврооблигаций на общую сумму 550 млн долл. подтвержден на уровне «CCC». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте приоритетных необеспеченных облигаций Харькова на сумму 99,5 млн грн понижен с уровня «B-» до «CCC».

Как сообщал УНИАН, 26 августа Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "ССС" и снизило кредитный рейтинг страны в национальной валюте до "ССС" с "В-.

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Украина в августе увеличила импорт газа из Европы на 13%

Украина, которая уже более 2 месяцев отключена «Газпромом» от поставок российского газа, в августе 2014 года увеличила по сравнению с предыдущим месяцем импорт природного газа из Европы на 13% - до 250 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем Польши и Венгрии.

В частности, в августе из Польши было импортировано около 122 млн куб. м газа, из Венгрии – 128 млн куб. м.

Стоит отметить, что суточные объемы поставок газа из Венгрии, в отличии от Польши, уже на протяжении четырех месяцев не достигают максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа. В августе суточные поставки топлива из Венгрии в среднем составляли 4 млн кубометров.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме. А с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

УНИАН