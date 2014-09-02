ТОП-10 (2 сентября)

В Минэнергоугля уверяют, что отключение света коснется только населения

Нацбанк объяснил запрет на выдачу валюты по карточкам

Депутаты разрешили поставлять в Украину оборонную продукцию без пошлин

«Нафтогаз» назвал условия, при которых оплатит газовые счета «Газпрома»

Рада все-таки уволила Шеремету

Украина открыла реверс газа из Словакии

Угля украинским ТЭС хватит до середины ноября

МВФ: экономика Украины из-за войны упадет на 7,25%

Боевики взорвали автомобильный мост на Донетчине

В Словакии гарантируют Украине прокачку не менее 6,4 млрд кубометров газа в год

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В Минэнергоугля уверяют, что отключение света коснется только населения

Временное отключение электроэнергии, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины, не затронет промышленных предприятий, а коснется только население, говорится в сообщении Минэнергоугля. В министерстве пояснили возможный переход к веерным отключениям, как это было в 90-х годах, недостаточно эффективным введением графиков ограничения потребления электрической энергии.

Также в ведомстве напомнили, что с 26 августа 2014 вступило в силу распоряжение Кабинета Министров от 13 августа 2014 г «О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии». Согласно сообщению, данным распоряжением кабмина устанавливается временные ограничения производства электрической энергии, в частности производителям из альтернативных источников энергии; обеспечение соблюдения установленных лимитов мощности; установление временных ограничений по пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины, а также определение условий осуществления и объемов межгосударственного перетока электрической энергии.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины. Отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальные – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанциями и «зеленой» энергетикой. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

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Нацбанк объяснил запрет на выдачу валюты по карточкам

Основной причиной решения об обязательной конвертации наличных зарубежных переводов в гривню является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова.

Напомним, со 2 сентября вступило в силу постановление правления Нацбанка №540, которым регулятор продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца. Согласно решению НБУ, выдача наличности в пределах Украины по электронным платежным средствам, а также по валютным переводам из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета выплачивается получателю только в гривнях. По словам Щербаковой, открытие счета в банке с полной идентификацией клиента позволяет ему избежать такой конвертации. "Указанная норма неоднократно обсуждалась, были обращения со стороны Службы безопасности Украины, чтобы усилить контроль с за операциями с наличностью. Поэтому я бы говорила, что это не столько конвертация, сколько ограничение оборотов в наличной форме", - сказала Щербакова в видеообращении на сайте регулятора. Щербакова также отметила, что конвертация будет осуществляться по рыночному курсу конкретного коммерческого банка, который тот устанавливает для всех валютообменных операций. По ее словам, запрет на выдачу в банкоматах иностранной валюты соответствует мировым правилам. "Вы нигде не можете получить по карточке через банкомат иностранную валюту в Европе - банкомат выдаст только евро, в Штатах - только доллары", - отметила она.

Щербакова также отметила, что введение ограничений на переводы за пределы страны в размере 15 тыс. грн без подтверждающих документов восстанавливает ранее действовавшую норму. Она подчеркнула, что меры постановления вводятся временно на три месяца и связаны со сложной ситуацией на денежно-кредитном и финансовом рынке, согласованы с ведущими банками и могут быть отменены досрочно в случае улучшения ситуации. "Мы рассчитываем, что положительные новости о выделении второго транша МВФ, решении Всемирного банка о выделении транша, об анонсированной президентом помощи со стороны ЕС должны в целом стабилизировать и успокоить ситуацию на денежно-кредитном рынке", - сказала она. Щербакова отметила, что регулятор проводил совещания с руководителями 40 крупнейших банков, в ходе которого были обсуждены решения принятого постановления.

Как сообщал УНИАН, Постановлением №540 Нацбанк со 2 сентября продлевает действие постановления №328, действовавшего до 1 сентября, и вводит дополнительные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Нацбанк постановлением №328 установил максимальную сумму снятия клиентами средств со счетов на уровне 150 тыс. грн в день, а также запретил продажу наличной валюты физлицам и валютные переводы свыше эквивалента 15 тыс. грн в день, снятие валютных средств со счетов через кассы и банкоматы свыше 15 тыс. грн в день, досрочное погашение валютных кредитов резидентами, покупку-продажу валюты на межбанковском рынке без поставки и выпуск банками депозитных сертификатов. Помимо установленных ограничений, регулятор обязал банки проводить ежедневный мониторинг операций клиентов по покупке иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, а также анализировать эти операции на предмет их соответствия сути деятельности клиента и его финансовому состоянию.

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Депутаты разрешили поставлять в Украину оборонную продукцию без пошлин

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (об упрощении ввоза продукции оборонного назначения) (№4556).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

Статья 197 Налогового кодекса дополняется пунктом 197.23, согласно которому освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в таможенном режиме импорта на таможенную территорию Украины продукции оборонного назначения, определенной таковой согласно пункту 9 статьи 1 Закона «О государственном оборонном заказе», во время проведения антитеррористической операции, действия чрезвычайного или военного положения, по таким товарным позициям УКТВЭД: - 3601-3603 (ударные капсули, детонаторы, ракеты осветительные); - 8710 (танки и бронемашины с вооружением или без вооружения, их части); - включенные в группу 90 «Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, контрольные, измерительные, прецизионные; медицинские или хирургические; их части и принадлежности» (только для телескопических прицелов или других оптических устройств для оружия, если они не поставлены вместе с оружием, для которого они предназначены); - включенные в группу 93 «Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности», кроме товарных позиций 9303-9304, 9305 (предназначенных только для изделий товарных позиций 9303-9304), 96909 и 9307.

Действие закона не распространяется на продукцию оборонного назначения, которая ввозится под любыми таможенными режимами с территории государства, признанного в соответствии с законодательством Украины государством-оккупантом, или признанного согласно международному законодательству государством-агрессором, а также с территории государства, которое является стороной международного договора о коллективной безопасности или международного договора, имеет военную составляющую, если другой стороной такого международного договора (в том числе многостороннего) выступает государство-оккупант (агрессор) по отношению к Украине.

Закон вступает в силу с даты официального опубликования и также распространяется на товары военного назначения, которые находились под таможенным контролем, но не были выпущены для свободного использования на территории Украины до вступления в силу данного закона, кроме подпадающих под определение пункта 2 этого закона. Как отметил автор закона, народный депутат от "Батькивщины" Сергей Терехин, предлагается, в частности установить "освобождение как для импортного оружия, так и для производимого отечественными предприятиями".

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«Нафтогаз» назвал условия, при которых оплатит газовые счета «Газпрома»

Украина, отключенная с июня текущего года российским «Газпромом» от поставок природного газа, до арбитражного решения может оплатить газовые счета только на основе временной цены на топливо, которая должна быть равна ценам на европейских хабах за вычетом транспортной составляющей. Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины» накануне очередного раунда трехсторонних переговоров по газу.

«Такой подход является справедливым, учитывая то, что украинская сторона подала иск на «Газпром» в арбитражный суд о погашении излишне уплаченных средств (оценивается почти в 6 млрд долл.)», - говорится в сообщении компании. В «Нафтогазе» обратили внимание на то, что доминирующей тенденциях в контрактах «Газпрома» и его европейских клиентов является опора на цены спотовых рынков ЕС. Также в «Нафтогазе» считают, что действующих контракт с «Газпромом» на транзит российского газа по территории Украины к европейским потребителям должен быть пересмотрен в соответствии с протоколом о присоединении Украины к Энергетическому сообществу. В частности, международные обязательства Украины как члена Энергетического сообщества предусматривают, что контрагентом «Газпрома» в транзитном контракте должен быть «Укртрансгаз», не «Нафтогаз».

«Кроме того, «Газпром» не может быть виртуальным оператором между Украиной, с одной стороны, и Словакией, Польшей, Венгрией и Румынией, с другой», - подчеркивается в сообщении НАК. «Тарифная политика (на транзит российского газа по территории Украины – УНИАН) должна быть скорректирована с учетом европейских нормативных требований», - отмечается в сообщении. Как ранее сообщал УНИАН, Украина считает дискриминационным очередное предложение российской стороны по цене на российский газ в 385 долл. за тыс. кубометров с учетом 100 долл. скидки. 29 августа глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что до решения Стокгольмского арбитражного суда Россия готова снизить цену на газ на 100 долл. за тысячу кубометров, что, по его мнению, позволит возобновить поставки топлива в Украину.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года. Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

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Рада все-таки уволила Шеремету

Верховная Рада поддержала решение об освобождении Павла Шереметы от должности министра экономического развития и торговли. Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 252 народных депутата из 314, зарегистрированных в сессионном зале. Как отметил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, ряд депутатов просили пригласить Шеремету в сессионный зал для выступления, чтобы услышать об основаниях, на которых он подал заявление об отставке.

Спикер сказал, что поручил Секретариату ВР сообщить об этом министру, но отметил, что министр, написав заявление, ушел в отпуск, поэтому его на рабочем месте нет. "Именно поэтому мы имеем право принимать решения и в отсутствие министра, который написал заявление о своей отставке", - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Шеремета подал заявление об отставке с должности министра, пояснив свое решение несогласием с проведением процедуры назначения заместителя министра - торгового представителя Украины Валерия Пятницкого. Сегодня ранее Верховная Рада не смогла уволить Шеремету с должности министра экономического развития и торговли. За соответствующее решение проголосовали 213 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

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Украина открыла реверс газа из Словакии

Украина и Словакия открыли реверс газа из Словакии в Украину, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь премьер-министра Украины Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

"Премьер-министры Украины и Словакии открыли реверс газа в Украину", - написала Лаппо.

Торжественный пуск топлива состоялся в поселке Велке Капушаны в Словакии

«Благодаря открытию реверса из Словакии и возможности для Украины приобретать газ в Европе, мы заместили 40% газа, который ранее покупали у российской компании «Газпром», на газ, который покупаем и транспортируем из Европы», - цитирует пресс-служба Кабмина слова премьер-министра Арсения Яценюка.

«Еще полгода назад мало кто надеялся, что мы совместными усилиями сможем приобретать из Европейского Союза до 10 миллиардов кубических метров газа. Это очень большой шаг вперед», - говорится в сообщении со ссылкой на слова Яценюка.

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме. А с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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Угля украинским ТЭС хватит до середины ноября

Запасов угля для украинских теплоэлектростанций (ТЭС) может хватить только до середины ноября, поскольку в условиях боевых действий на востоке Украины большинство расположенных там шахт не работает, а доставка угля с действующих шахт затруднена.

Об этом сообщил журналистам глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Угля хватит примерно до середины ноября. ... Сейчас на складах ТЭС находится около 1,7 млн тонн угля. Это было бы не критично, если бы шахты работали в нормальном режиме», - сказал Волынец.

По его словам, на Донбассе 50 шахт не добывают уголь, а только откачивают воду, при этом 18 шахт уже затоплено. В то же время на востоке Украины функционируют лишь 35 шахт.

При этом Волынец сообщил, что сейчас в Украине острый дефицит угля марок «Т» - тощие и «А» - антрацит, которые используются на ТЭС. Однако их добывают угольные предприятия, находящиеся на территории, контролируемой российскими военными и боевиками.

В то же время падения добычи угля газовой группы, который хуже хранится и меньше подходит для ТЭС, не наблюдается. Как рассказал глава профсоюза, такой уголь добывается на шахтах Львовской, Волынской, Днепропетровской, а также части Донецкой и Луганской областей.

«Этот уголь не может долго находиться на складах, поскольку он начинает тлеть и при высоких температурах превращается в золу», - сказал Волынец.

Он сообщил, что в текущих условиях до конца отопительного сезона 2015 года Украине нужно будет импортировать более 10 млн тонн угля. При этом Волынец отметил, что импортировать в страну нужно уголь, который в дефиците.

«Мы видим, какие регионы захвачены, по каким маркам угля у нас есть проблема. ... Есть институты и специалисты, которые посчитают, сколько нам по балансу нужно угля, каких марок и по какой цене», - подчеркнул глава Независимого профсоюза горняков.

Как сообщал УНИАН, обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. По информации Минэнергоугля, уже сегодня на украинских ТЭС наблюдается острый дефицит угля марки «А» – топлива, которое используется на половине станций страны.

В связи с этим Украина впервые за длительный период планирует начать импорт энергетического угля для ТЭС из Австралии, США и Новой Зеландии.

28 августа в Минэнергоугля сообщили, что американские компании готовы поставлять энергетический уголь в Украину для обеспечения потребностей ТЭС.

По оценкам экспертов, затраты Украины на импорт энергетического угля для теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) до конца текущего года могут составить 450-700 млн долл. в случае отсутствия его поставок с Донбасса. При этом средняя цена импортированного угля в Украину составит 85-95 долл./тонну.

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МВФ: экономика Украины из-за войны упадет на 7,25%

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд, руководствуясь допущением о том, что военные действия на востоке страны продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25% по итогам 2014 года с 6,5%, прогнозируемых ранее. Об этом говорится в докладе оценочной миссии МВФ, подготовленной к заседанию Совета директоров и опубликованной на сайте Фонда.

«Чтобы проиллюстрировать риски, связанные с дальнейшей эскалацией конфликта на востоке Украины и, как следствие, ослаблением экономики и возможностей бюджета, Фонд подготовил сценарий развития Украины при условии продолжения военных действий до конца 2014 года и в 2015 году. Рецессия углубится и потребует новых финансовых вливаний, - говорится в отчете Фонда. – Центробанк будет вынужден удерживать курс национальной валюты, что обусловит давление на резервы и необходимость поиска внешнего финансирования. Таким образом, реальный ВВП упадет до «минус» 7,25% в 2014 году, а в 2015-м падение составит 4,25%».

По расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом физического вывода из строя производственных мощностей Востока Украины. «В то же время в 2015 году Украина сможет несколько нарастить экспорт преимущественно за счет действия Зоны свободной торговли с ЕС», - говорится в отчете.

Однако в МВФ прогнозируют, что незначительный рост экспорта не покроет финансовых разрывов, неизбежных из-за оттока капиталов и сокращения прямых иностранных инвестиций. По данным аналитиков Фонда, дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл.

«В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании», - спрогнозировали в МВФ.

Также отмечается, что на фоне всех негативных событий вырастет и дефицит государственного бюджета – до 7,25% ВВП в 2014 году и до 8% ВВП в 2015 году против прогнозированных ранее 5,8% ВВП в 2014 году и 3,9% ВВП в 2015 году.

«Таким образом, принимая во внимание растущий дефицит бюджета и необходимость дополнительного финансирования, госдолг Украины вырастет с 69% ВВП в 2014 году до 83,25% в 2015 году против ранее прогнозированных показателей в 67,5% и 73,5% в 2014 и 2015 годах соответственно», - говорится в отчете Фонда.

Как сообщал УНИАН, в июле Международный валютный фонд ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с 5%, прогнозируемых ранее.

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Боевики взорвали автомобильный мост на Донетчине

Боевики взорвали автомобильный мост в Тельмановском районе Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжается уничтожение боевиками транспортной инфраструктуры Донбасса. Подорван автомобильный мост возле села Староласпа Тельмановского района Донецкой области», - сообщил он.

«Под опорами моста на автодороге Р-07 сообщением Меловое – Беловодск через р. Камышная в селе Стрельцовка Меловского района Луганской области обнаружено 32 ящика, вероятно, с взрывчаткой, подготовленных к подрыву. Сейчас на месте работают саперы Вооруженных сил Украины», - сообщил Лысенко.

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В Словакии гарантируют Украине прокачку не менее 6,4 млрд кубометров газа в год

Минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту, запущенному 2 сентября текущего года, с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год, говорится в сообщении оператора ГТС Словакии Eustream.

«Гарантированный минимальный объем трафика с 1 октября будет 6,4 млрд кубометров в год (17,6 млн кубических метров в сутки)», - говорится в сообщении Eustream.

Согласно сообщению, клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров (27 млн куб. м в сутки).

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

УНИАН