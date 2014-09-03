Во Львове матери мобилизованных объединились для помощи военным в зоне АТО

Во Львове создана общественная организация "Матери мобилизованных", которая предоставляет консультации родственникам мобилизованных и самим военнослужащим, а также осуществляет психологическую и юридическую помощь. Кроме того, объединение занимается координацией совместных действий родственников участников АТО и органов власти.

Инициатором создания общественной организации является мать троих сыновей, один из которых уже мобилизован в армию, Лидия Котеляк.

По словам госпожи Котеляк, сейчас много матерей в тупике, поскольку не знают, куда им обращаться, чтобы помочь сыновьям, которые ранены или попали в плен.

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"Задача организации "Матери мобилизованных" проста и абсолютно понятна. Помочь нашим военнослужащим, которые находятся в зоне АТО, вернуться домой живыми. А еще с победой. Мы хотим, чтобы они гордились нами так, как мы гордимся ими", - говорит инициатор движения "Матери мобилизованных» Лидия Котеляк.

В колл-центре организации работают специалисты, предоставляющие родственникам воинов, что находятся в зоне АТО, квалифицированную психологическую и юридическую помощь.

"Мы помогаем семьям и самим мобилизованным ребятам, оказывая психологическую помощь, разгружая матерей, отвлекая их от грустных мыслей. Добрым советом, мудрым словом, оптимистичным настроением. Мы поднимаем им дух, потому что они должны быть сильными. Это надежный тыл наших детей. Им будет легче на фронте, когда они будут знать, что матери их сильные, хотя сердце плачет, но нам надо держаться", - рассказывает координатор движения Оксана Патрик, сын которой служит в Нацгвардии.

Горячая линия центра "Матери мобилизованных" работает круглосуточно, а обращаются к ней люди со всей Украины.

Кроме моральной и юридической поддержки семей участников АТО, «Матери мобилизованных помогают военной амуницией солдатам, которые едут на восток бороться за независимость и целостность Украины.