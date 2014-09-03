ТОП-10 (3 сентября)

Нацбанк докупит в резервы $1 млрд на межбанке

Яценюк оценил восстановление востока Украины в $8 млрд

Украина заключила контракт на поставки угля из ЮАР

Трехсторонняя встреча по газу может состояться на следующей неделе в России

Цена газа по словацкому маршруту ниже $385 – глава «Нафтогаза»

Аннексированный Крым может остаться без украинского света

Кабмин намерен ввести санкции против России в октябре

Украина потребует от России компенсации за разрушенный Донбасс

Украина будет строить новые атомные блоки

Кабмин предлагает лишать свободы за разворовывание газа

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Нацбанк докупит в резервы $1 млрд на межбанке

Национальный банк Украины намерен до конца года пополнить золотовалютные резервы на сумму не менее 1 млрд долл. за счет покупки валюты на межбанковском рынке, говорится в тексте обновленного Меморандума между Украиной и МВФ, размещенного на сайте Фонда.

«НБУ намерен аккумулировать по меньшей мере 1 млрд долл. за счет покупок на рынке до конца 2014 года», - говорится в меморандуме. В документе также подчеркивается, что Нацбанк не будет тратить резервы на решение долговых вопросов, включая финансовые требования НАК «Нафтогаз Украины». Нацбанк, как отмечается, будет рекомендовать покупать валюту, в том числе для расчетов по линии "Нафтогаза", на открытом рынке.

Одновременно с тем, Нацбанк намерен укрепить финансовую дисциплину банковского рынка. В частности, внимание будет уделено сразу трем направлениям деятельности – мониторингу государственной собственности и реструктуризации банков, продолжению стресс-тестов для банков и управлению активов ликвидированных банков. «С этой целью уже к концу сентября в Министерстве финансов будет создано специальное подразделение, которое займется управлением государственной доли в финансовых учреждениях и государственными пакетами акций на предприятиях», - говорится в меморандуме.

Кроме того, к ноябрю 2014 года будет подготовлена вся необходимая документация для проведения тендера по отбору компаний и фирм, готовых провести проверки в банках со временной администрацией на предмет эффективности уже предпринятых мер по спасению банков и защите вкладчиков.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что в августе Нацбанк дополнительно купил в золотовалютные резервы 210 млн долл., увеличив резервы до 16 млрд долл. Кроме того, Министерство финансов Украины по решению правительства направило в золотовалютные резервы Национального банка Украины 340 млн долл. США, которые пойдут на поддержку курса гривни.

29 августа Совет директоров Международного валютного фонда принял решение выделить Украине второй кредитный транш в рамках двухлетней программы stand-by в объеме 1,4 млрд долл. Из них 400 млн долл. также пойдут на пополнение резервов НБУ.

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Яценюк оценил восстановление востока Украины в $8 млрд

На восстановление востока Украины необходимо около 8 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, открывая заседание правительства и представляя план восстановления Украины.

"Сейчас мы проводим работу по инвентаризации всего ущерба, всех разрушений, которые есть на данный момент на Донбассе. Мы их сейчас не можем определить, не представляется возможным, только с фотографий спутников", - отметил Яценюк.

По его словам, "если два месяца тому назад, когда мы освобождали Славянск, наши оценки были 8 млрд грн, я могу смело заявить, что теперь гривни можно менять на доллары, это миллиарды долларов разрушенной инфраструктуры".

"Именно поэтому Евросоюз и наши западные партнеры сюда присылают специальную миссию для инвентаризации и оценки ущерба, и в ноябре мы проводим Международную донорскую конференцию", - отметил Яценюк.

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Украина заключила контракт на поставки угля из ЮАР

Правительство Украины заключило контракт на поставки 1 млн тонн угля для теплоэлектростанций из Южно-Африканской Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Что касается угля. Они (террористы - УНИАН) разбомбили основные шахты, из которых мы поставляли уголь на ТЭС. Правительство уже подписало соглашение на 1 млн тонн поставок угля из Южно-Африканской Республики, первый корабль грузится. Частные компании также закупают уголь", - сказал Яценюк.

Он отметил, что импортный уголь дорогой. "Но с другой стороны мы теперь переоснастим наши котлы на ТЭС, перейдем на более дешевый уголь, и вызовы в энергетическом секторе заставят нас проводить реальную модернизацию в энергетике", - сказал глава правительства.

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Трехсторонняя встреча по газу может состояться на следующей неделе в России

Переговоры по урегулированию газовых споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в формате Украина-ЕС-Россия могут состояться на следующей неделе на территории Российской Федерации.

«На следующей неделе будет трехсторонняя встреча. Она пройдет, вероятнее всего, в России. Будет Россия, Еврокомиссия и украинская сторона», - сказал перед заседанием Кабинета министров в среду, 3 сентября, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно сообщению пресс-службы вице-президента Еврокомиссии Гюнтера Эттингера, 4 сентября в Брюсселе пройдет техническое совещание на экспертном уровне между Россией и ЕС.

Затем 8 сентября будет проведено совещание между Эттингером и министром энергетики Украины Юрием Проданом в Баку (Азербайджан) в рамках неформальной встречи членов "Восточного партнерства".

«Именно после этой встречи мы договоримся о дате и месте проведения следующих трехсторонних газовых переговоров, удобных для всех трех сторон. Это может случиться в середине сентября», - говорится в сообщении пресс-службы Эттингера.

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Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Цена газа по словацкому маршруту ниже $385 – глава «Нафтогаза»

Цена на природный газ для Украины, который она со 2 сентября начала получать по словацкому маршруту, ниже 385 долл. за тыс. кубометров.

«Цену мы не комментируем, но эта цена меньше 385 долл. за тысячу кубометров, но точного уровня я не скажу, потому что это коммерческая тайна», - сказал журналистам перед заседанием Кабинета министров в среду, 3 сентября, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным оператора ГТС Словакии, компании Eustream, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом в компании отметили, что клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров (27 млн куб. м в сутки).

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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Аннексированный Крым может остаться без украинского света

Государственная компания по внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» не исключает полного прекращения поставок электроэнергии потребителям в аннексированный Россией Крым. Согласно сообщению компании, с 3 сентября 2014 года по поручению Минэнергоугля «Укринтерэнерго» из-за дефицита топлива для нужд тепловой генерации на материковой части Украины ограничивает объемы перетока мощности «ДТЭК Крымэнерго».

«Укринтерэнерго» необходимо снизить переток мощности из энергосистемы Украины в Крымскую энергосистему до следующих лимитов: на время утреннего (с 8 до 10 по киевскому времени) и вечернего (с 18 до 22 по киевскому времени) максимумов нагрузки - до 300 МВт; в дневной зоне - до 500 МВт; в ночное время (с 23 до 6 по киевскому времени) - до 600 МВт. «В случае если лимиты не будут выполняться потребителями Крыма, компания будет вынуждена полностью отключать питающие линии на полуостров», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины. Отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт на Донбассе из-за военных действий привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

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Кабмин намерен ввести санкции против России в октябре

Кабинет министров Украины рассчитывает ввести санкции в отношении России как страны-агрессора в октябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Плане восстановления страны, который представил на заседании Кабинета министров премьер-министр Арсений Яценюк. «Ввести санкции против агрессора, российских граждан и предприятий, которые поддерживают агрессию России против Украины в октябре 2014 года», - говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, общий ущерб, нанесенный Россией Украине, составляет более 1 трлн грн.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Верховная Рада приняла закон о санкциях против России, который предусматривает более чем 20 видов ограничительных мер, в частности, прекращение транзита энергоресурсов. Это позволит правительству в ближайшее время передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций в отношении 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, которые поддерживают российскую агрессию на востоке Украины.

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Украина потребует от России компенсации за разрушенный Донбасс

Украина будет требовать от России компенсации за убытки, нанесенные востоку страны в результате военной агрессии. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на брифинге в Кабинете министров.

По его словам, Украина будет требовать компенсации через международные судебные инстанции.

"Сегодня соответствующее поручение премьер дал Министерству юстиции и ведомствам экономического блока", - сказал Петренко. "Мы сейчас собираем все эти факты и будем подсчитывать убытки, нанесенные нашим инфраструктурным объектам на востоке страны, и будем добиваться компенсации этих убытков от России как от государства-агрессора", - заявил он.

По словам Петренко, подсчет этих убытков сейчас ведется. "Конечный подсчет убытков возможен, когда завершатся боевые действия, но Россия однозначно будет нести, в том числе имущественную, ответственность за те убытки, которые нанесены на востоке (Украины)", - сказал министр и добавил, что это уничтожение шахт, мостов, вывоз оборудования с заводов и пр.

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Украина будет строить новые атомные блоки

Правительство Украины до конца года должно заключить контракты на строительство новых атомных энергоблоков для увеличения поставок электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Кабинета министрам премьер-министр Арсений Яценюк. "Украина приняла решение о строительстве новых атомных блоков для увеличения объема электрической энергии, которая производится безопасными атомными электростанциями. До конца этого года – заключение соглашения на строительство новых атомных блоков", - сказал Яценюк.

Кроме того, по словам премьера, правительство будет пытаться массированно финансировать строительство линий электропередач. В мае 2015 года, сообщил Яценюк, может быть введена в эксплуатацию мощная линия электропередач.

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Кабмин предлагает лишать свободы за разворовывание газа

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за разворовывание газа. Об этом сказал министр Кабинета министров Остап Семерак по результатам заседания Кабинета правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам Семерака, предлагаемые законопроектом санкции за разворовывание природного газа – до трех лет лишения свободы. «Речь идет о том, что якобы в связи со сложными обстоятельствами с поставками газа на украинский рынок происходят потери газа. Но в действительности речь идет о банальном разворовывании природного газа», – сказал он. При этом Семерак отметил, что «есть разные механизмы и модели, как это происходило». В итоге плата за украденный газ потом равномерно распределялась на всех потребителей, в том числе на граждан, которые платили согласно счетчикам за потребленный газ. Семерак отметил, что в 2013 году было зафиксировано 40 таких уголовных дел, в суд попали лишь 2, и то «санкции были мягкими». «Сегодня мы приняли решение о том, что подобная практика недопустима», – подчеркнул правительственный чиновник.