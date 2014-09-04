ТОП-10 (4 сентября)

Эксперт: Официальный ввод войск РФ в Украину остановит транзит газа в Европу

Компании России массово сокращают штаты сотрудников на фоне санкций Запада

НБУ договорился с банкирами удерживать курс гривни на уровне 12,4-12,9 за доллар

Штрафы за долги по коммуналке могут ввести с 2015 года

Боевики заминировали автомобильный мост на Луганщине

Украина получила второй транш от МВФ в объеме $1,4 млрд

Нацбанк 8 сентября проведет аукцион по продаже валюты

В Нацбанке говорят, что доллары со счета можно получить через кассу

Гривня закрыла межбанк на отметке 13,10 за доллар

Минфин продал «военные» облигации для юрлиц на 21,4 млн грн

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Эксперт: Официальный ввод войск РФ в Украину остановит транзит газа в Европу

Официальный ввод войск РФ в Украину приведет к остановке транзита российского газа в Европу.

Об этом Эрик Найман написал в своем блоге. "Однако Европа уже готова к этому, накопив достаточные объемы газа, построив терминалы по приему сжиженного газа и проведя другие мероприятия", - считает Найман. А вот Россия, по его словам, от остановки поставок энергоносителей в Европу потеряет не только лицо, но и огромные деньги.

"Также для открытого вторжения нужно будет неформальное одобрение россиян. А его нет. И даже оголтелая пропаганда сегодня не может объяснить, за что погибают российские десантники в Украине - рейтинги Путина пошли вниз", - заявляет эксперт. Он также отметил, что если Совет Федерации России даст разрешение на официальный ввод российских войск в Украину, то будут введены новые жесточайшие санкции против России вплоть до остановки поставки российских энергоносителей (или оплаты, если Россия будет отключена от SWIFT). "И тогда в октябре-ноябре Россию накроет глубочайший экономический кризис с труднопредсказуемыми последствиями для кремлевских властей", - подытожил Найман.

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Компании России массово сокращают штаты сотрудников на фоне санкций Запада

Крупнейшая нефтяная компания РФ и мировой лидер по запасам "Роснефть" для экономии затрат хочет провести сокращение в центральном аппарате. Компания может уволить 20-25% персонала — около 1 тыс. сотрудников, пишет "КоммерсантЪ". Ряд госкомпаний также провели и ведут сокращения, но масштаб скромнее. Эксперты полагают, что в сложной экономической ситуации высокооплачиваемые экс-сотрудники "Роснефти" могут столкнуться с трудностями при поиске новой работы.

По данным РСБУ за второй квартал, средняя численность сотрудников ОАО "НК "Роснефть"" — 4 тыс. человек, расходы на оплату труда за 2013 год — 16,1 млрд руб. В самой "Роснефти" лишь говорят, что она "работает над сокращением затрат, в том числе и путем оптимизации численности персонала", но "речь о массовых сокращениях не идет".

По словам собеседников "Ъ", увольнения могут начаться уже в октябре, сейчас разрабатываются критерии. Как стало известно "Ъ", "Роснефть" в 2014 году может сократить и добычу нефти примерно на 2 млн тонн. Другие российские компании ТЭКа добывают меньше "Роснефти", там ниже и количество сотрудников. По словам источников "Ъ", в центральном офисе "Газпром нефти" работает около 1,3 тыс. человек, в "Башнефти" — около 1 тыс. человек. В "Газпроме" число работников в центральном аппарате не назвали. В центральном офисе ExxonMobil (зарубежный лидер по добыче — 213 млн тонн нефтяного эквивалента) работает около 3 тыс. человек.

"Роснефть" не первой из госкомпаний пытается урезать штат. В первом полугодии ОАО РЖД сократило численность персонала на 6,2%, до 847,2 тыс. человек, "Интер РАО" уменьшило число менеджеров на 9,7%, а "РусГидро" в 2014 году собирается сократить 25-30% исполнительного аппарата из 800 человек. В "Газпроме" "Ъ" заявили, что в компании и его дочерних структурах "нет планов по сокращению персонала". В "Ростехе" также не собираются начинать увольнения. Управляющий партнер Winner Partners Григорий Окунь говорит, что определить необходимое количество сотрудников компаниям масштаба "Роснефти" непросто. "Но раньше экономическая ситуация была гораздо лучше, сейчас многим компаниям из-за санкций и конъюнктуры в целом придется оптимизировать издержки, в том числе за счет увольнений",— полагает он.

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НБУ договорился с банкирами удерживать курс гривни на уровне 12,4-12,9 за доллар

Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями 40 крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 12,4-12,9 грн/долл. в течение ближайших недель. Об этом говорится в сообщении регулятора на странице в сети Facebook со ссылкой на итоги совещания. Согласно сообщению, участники встречи обсудили текущую ситуацию на валютном рынке, согласовали свои действия с целью сохранения тенденции к укреплению гривни и подтвердили свои намерения способствовать преодолению негативных тенденций на валютном рынке. Банкиры также отметили позитивное влияние антикризисных мер Нацбанка на валютный рынок. По мнению банкиров, объективным является обменный курс на уровне 12,4-12,9 грн/долл., который сложился сегодня на межбанке.

Как сообщал УНИАН, 27 августа к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановки проведения операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях. Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, а также продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца Меры регулятора привели к укреплению национальной валюты. Средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 сентября на конец рабочего дня составил 12,4590 грн/долл., что на 32 копейки выше курса на конец предыдущего рабочего дня.

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Штрафы за долги по коммуналке могут ввести с 2015 года

Пеня для потребителей в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от суммы просроченного платежа, предусмотренная новой редакцией закона «О жилищно-коммунальных услугах», в случае принятия Верховной Радой вступит в силу уже с 1 января 2015 года.

Как сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), об этом заявила начальник управления экономики систем жизнеобеспечения министерства Наталья Хоцяновская. При этом она напомнила, что норма о взыскании пени действовала и продолжает действовать в украинском законодательстве.

«Статьей 20 закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» установлено, что одним из обязательств потребителя является «в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги платить пеню в установленных законом или договором размерах». Однако размер и порядок начисления пени законодательно не определен», - цитирует Хоцяновскую пресс-служба Минрегиона. В то же время, чиновник отметила, что новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах» предусматривает пеню в размере 0,1% суммы просроченного платежа, которая начисляется за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга. При этом пеня за каждый месяц начисляется отдельно, то есть за 1 месяц размер пени может достигать максимум 3%. «Для примера: при возникновении у потребителя задолженности в размере 100 грн в месяц ему будет начислена пеня в размере 3 гривень», - резюмировала Хоцяновская. Поэтому, по ее мнению, введение пени является в большей мере психологической, нежели материальной мерой в решении проблемы задолженности населения за жилкомуслуги.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады новую редакцию законопроекта «О жилищно-коммунальных услугах» (проект закона №4563 от 29 августа 2014 года), которая, среди прочего предлагает установить пеню для потребителей в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в размере 0,1% от суммы просроченного платежа. Согласно документу, начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Начисление пени осуществляется исполнителем или управляющим многоквартирного дома При этом предельным сроком внесения платы за жилкомуслуги является 20 число месяца, следующего за расчетным. Пеня за каждый месяц начисляется отдельно. Законопроектом также предусмотрено, что порядок начисления и взыскания пени утверждается Кабинетом министров Украины.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в июле 2014 года по сравнению с июнем снизилась на 1,1% - до 11,032 млрд грн. При этом в январе-июле 2014 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 22,4 млрд грн, что составило 103,5% начисленных за этот период сумм. В 2013 году украинцы уплатили за жилкомуслуги 38,4 млрд грн, что составило 99% начисленных в прошлом году сумм.

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Боевики заминировали автомобильный мост на Луганщине

Боевики заминировали автомобильный мост в населенном пункте Стрельцовка Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В районе поселка Стрельцовка Меловского района Луганской области террористы заминировали автомобильный мост», - сказал Лысенко.

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Украина получила второй транш от МВФ в объеме $1,4 млрд

Украина 4 сентября получила второй транш кредита от Международного валютного фонда в объеме 1,39 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней кредитной программы stand-by, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«В соответствии с письмом о намерениях правительства Украины и Национального банка в Международный валютный фонд, которое было одобрено 29 августа Советом директоров Международного валютного фонда, Украина получила 4 сентября второй транш от МВФ по программе «стенд-бай» в размере 914,7 млн СДР (примерно 1,39 млрд долл.)», - говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, часть транша в сумме около 1 млрд долл. будет направлена на поддержку государственного бюджета.

По данным Минфина, кредит МВФ предоставляется под 3% годовых, ставка единоразовой комиссии составляет 0,15%, ставка сервисного сбора – 0,5% от суммы транша.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Совет директоров ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл.

МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка.

Осенью Украина рассчитывает убедить Совет директоров Фонда выделить нашей стране до конца года третий и четвертый кредитные транши одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США.

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Нацбанк 8 сентября проведет аукцион по продаже валюты

Национальный банк Украины в понедельник, 8 сентября, планирует провести аукцион по продаже иностранной валюты, сообщил УНИАН казначей крупного коммерческого банка.

Согласно информации собеседника агентства, минимальная заявка от банка на аукцион составляет 1 млн долл., каждый банк может подать одну заявку с определением целевых потребностей. Заявки могут быть поданы участниками до 15.00 4 сентября.

Казначей отметил, что купленная на валютном аукционе иностранная валюта должна быть использована по целевому назначению в течение пяти рабочих дней со дня зачисления этой валюты на корреспондентский счет уполномоченного банка.

По данным пресс-службы НБУ, соглашения на аукционе будут заключаться исключительно в долларах США.

Как сообщила пресс-служба регулятора, неиспользованную по назначению иностранную валюту в сумме, превышающей 1 млн долл., банк будет обязан продать регулятору. Если же общий остаток средств неиспользованной иностранной валюты не превышает 1 млн долл., банк сможет использовать ее на другие цели.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в ходе совещания с представителями 40 крупнейших украинских банков договорился с банкирами об удержании обменного курса гривни на уровне 12,4-12,9 грн/долл. в течение ближайших недель.

27 августа к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США повысились до уровня 13,00/14,00 грн/долл. после очередного исторического минимума в 14,40/14,80 грн/долл. на 12:00. Нацбанк для стабилизации ситуации на валютном рынке повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% и продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановки проведения операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях.

Помимо этого, регулятор отменил штрафные санкции к банкам за нарушение экономических нормативов до 1 января 2015 года и обязал банки выдавать валютные кредиты юрлицам и предпринимателям исключительно для оплаты внешнеэкономических контрактов, а также продлил ограничения на депозитном рынке и по операциям клиентов с валютой, которые действовали до 1 сентября, еще на три месяца

Меры регулятора привели к укреплению национальной валюты. Средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 3 сентября на конец рабочего дня составил 12,4590 грн/долл., что на 32 копейки выше курса на конец предыдущего рабочего дня.

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В Нацбанке говорят, что доллары со счета можно получить через кассу

Иностранную валюту с собственного текущего счета, депозитного счета уполномоченный банк может выдать через кассу банка по заявлению на выдачу наличности.

Об этом сообщается на официальной странице Нацбанка в Facebook.

«В связи с многочисленными запросами банков относительно практического применения отдельных требований постановления Правления Национального банка Украины от 29.08.2014 № 540 “О введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины” Национальный банк Украины предоставляет следующие разъяснения», - говорится в сообщении

В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 Постановления № 540 выдача наличных денежных средств в пределах Украины за электронными платежными средствами, эмитированные как резидентами, так и нерезидентами, осуществляется исключительно в гривнях.

В сообщении отмечается, что снятие наличных средств с текущих (в том числе карточных) и депозитных счетов с использованием электронных платежных средств, осуществляется в гривнях.

При осуществлении такой операции используется курс покупки безналичной иностранной валюты за гривню уполномоченного банка на момент совершения операции (без подачи соответствующего заявления клиентом).

В то же время, если клиент желает получить наличные средства в иностранной валюте с собственного текущего (в том числе карточного), депозитного счетов, уполномоченный банк осуществляет выдачу наличной иностранной валюты через кассу банка по заявлению на выдачу наличности.

"Согласно 14 пункта 1 Постановления № 540 иностранная валюта, переведенная из-за границы в пользу физического лица - резидента и нерезидента для выплаты наличными деньгами без открытия счета, выплачивается получателю исключительно в гривнях", - сообщает НБУ.

С целью выполнения этого требования уполномоченные банки должны осуществлять выплату таких переводов: наличными в гривнях без открытия счета (без подачи соответствующего заявления клиентом) по курсу покупки безналичной иностранной валюты за гривню уполномоченного банка на момент осуществления операции; если клиент желает получить средства в иностранной валюте, банк осуществляет зачисление таких средств на текущие (в том числе карточные) счета клиентов.

Выдача наличной иностранной валюты с текущих (в том числе карточных), депозитных счетов осуществляется с учетом ограничений установленных Постановлением № 540.

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Гривня закрыла межбанк на отметке 13,10 за доллар

В четверг, 4 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 12,85/13,10 грн/долл. против 12,90/13,20 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,8000/17,1500 грн/евро против 16,9609/17,3540 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3470/0,3520 грн/рубль против 0,3490/0,3579 грн/рубль на 12:00.

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Минфин продал «военные» облигации для юрлиц на 21,4 млн грн

Министерство финансов Украины на сегодняшнем внеплановом аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма продало «военные» облигации, выпущенные для юридических лиц, на 21,402 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек все средства в результате размещения облигаций на 2 года под 7% годовых, удовлетворив обе поданные заявки.

Минфин напомнил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование Вооруженных Сил Украины и укрепление обороноспособности государства.

Как сообщал УНИАН, правительство выпустило «военные» облигации для юридических лиц номиналом 1 тыс. грн сроком обращения 2 года с доходностью 7% годовых и выплатой процентов два раза в год.

Размещение «военных» облигаций проводится через первичных дилеров, в перечень которых входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Эрсте Банк», «Сбербанк России», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Универсал Банк», «УниКредит Банк», «Ситибанк», «Надра», «ИНГ Банк Украина», «Хрещатик», ПУМБ.

Также правительство выпустило казначейские обязательства «военные» на 100 млн грн для физических лиц. Размещение облигаций среди физлиц проводится с 21 мая через государственный «Ощадбанк».

УНИАН