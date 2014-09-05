ТОП-10 (5 сентября)

Роспотребнадзор приостанавливает ввоз кондитерских изделий из Украины

Украина подготовила список российских товаров, которые могут попасть под запрет

Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК возвращают в госсобственность

У Яценюка есть два сценария экономического развития Украины

НБУ продлил банкам сроки погашения кредитов

Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $239 млн

Европа заморозила совместный с Россией энергетический проект - СМИ

Кабмин назначил Максюту и.о. министра экономразвития

Налоговики не дали Курченко продать активы на 5 млрд гривень

Украина подготовила список российских товаров, которые могут попасть под запрет

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Роспотребнадзор приостанавливает ввоз кондитерских изделий из Украины

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 5 сентября приостанавливает ввоз на территорию РФ кондитерской продукции украинского производства, сообщается на сайте ведомства.

«В целях обеспечения прав потребителей Роспотребнадзор приостанавливает с 5 сентября 2014 года ввоз на территорию Российской Федерации кондитерских изделий производства Украины», - сказано в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, причиной запрета стало то, что «при осуществлении государственного надзора за оборотом пищевой продукции при исследовании кондитерских изделий, произведенных АО «ПО «Конти» и Компанией «АВК» (Украина), выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей (несоответствие требований, предъявляемых к маркировке продукции)».

Ведомство не указывает срок действия запрета.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, алкоголя, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, молочной продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков.

29 июля европейские лидеры договорились о введении экономических санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, также предусмотрено введения эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничения доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против некоторых физических лиц.

Также США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - «Банк Москвы», «Российский сельскохозяйственный банк» и «ВТБ-банк», а также «Объединенной судостроительной корпорации».

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Украина подготовила список российских товаров, которые могут попасть под запрет

Украина наконец решилась ответить России торговыми ограничениями и подготовила перечень товаров, импорт которых из РФ может быть запрещен.

Список состоит из 39 товарных групп на общую сумму около $3 млрд.

Ограничения, в частности, могут коснуться продуктов питания, косметики и медикаментов.

Об этом пишет интернет-издание "Апостроф".

Как стало известно изданию, в ответ на ограничения Москвой импорта из Украины официальной Киев может применить зеркальные меры и перекрыть ввоз товаров из России на сумму около $3 млрд, что составляет 8,4% импорта. Причем ответные меры могут быть применены без нарушения правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Виды таких мер и перечень товарных позиций, к которым они могут быть применены, состоит из 39 групп (список товаров, подпадающих под ограничения).

Ограничения, по мнению специалистов НАНУ, следует водить лишь в отношении товаров, аналоги которых производятся в Украине или могут закупаться в других странах, кроме России. В частности, среди таких товаров преимущественно продукты питания: молоко и молочные продукты, годовой импорт которых из России составляет почти $25,105 млн; чай и кофе – $116,61 млн; сахар и кондитерские изделия – $46,6 млн; продукты из мяса и рыбы, в том числе икра черная и красная – $50,082 млн. Кроме того, речь об ограничениях может идти и в отношении какао и продуктов из него – $121,2 млн, переработанных овощей – $27,13 млн, алкогольных и безалкогольных напитков – $45,3 млн, табака и табачных изделий – $104,3 млн.

Под действие запрета на импорт в Украину также могут попасть и инвестиционные товары. Кроме того, в перечне присутствуют эфирные масла, включая парфюмерию, средства по уходу за телом и волосами (в 2013 году их импортировано на общую сумму $163,6 млн), фармацевтическая продукция ($74,09 млн), химические соединения ($106 млн), пластмасса и полимеры ($179,12млн), каучук и резина ($162 млн).

По мнению экспертов, введение ограничений носит скорее политический, чем экономический характер, поскольку существенного влияния на общий экспорт России не окажет.

По словам экономиста Международного центра перспективных исследований Ангелы Бочи, процедура введения торговых заградительных мер не настолько проста. Они должны быть утверждены Межведомственной комиссией по международной торговле, а срок их рассмотрения и согласования может занять от 2 до 11 месяцев. Сами ограничения могут применяться в период от полугода до четырех лет.

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Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК возвращают в госсобственность

Кабинет министров Украины обязал Министерство экономического развития и торговли Украины закрепить право хозяйствования на имущественных комплексах Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, ранее арендованных компанией Дмитрия Фирташа «Крымский титан», за государственным предприятием «Объединенная горно-химическая компания».

Об этом говорится в постановлении правительства №406, размещенном на веб-портале Кабмина.

Согласно документу, процедура передачи имущественных комплексов двух предприятий предусматривает, что сначала они должны быть переданы Фондом государственного имущества в ведение Минэкономразвития - на основании прекращения договора их аренды частным акционерным обществом «Крымский титан».

Затем, Минэкономразвития должно передать эти предприятия в госкомпанию и одновременно предложить наиболее эффективные механизмы использования производственных мощностей, включая организационно-правовую форму такого использования. Кроме того, Минэкономразвития поручено подать предложения об объемах и источниках инвестиций в предприятия титановой отрасли.

«Государственной службе геологии и Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности необходимо обеспечить выдачу госпредприятию «Объединенная горно-химическая компания» соответствующих лицензий и документов разрешительного характера, одновременно аннулировав такие лицензии, имевшиеся у частного предприятия «Крымский титан» или его дочерних предприятий в связи с использованием Иршанского и Вольногорского месторождений», - говорится в постановлении правительства.

Также Житомирской и Днепропетровской облгосадминистрациям предписано расторгнуть договоры аренды с «Крымским титаном» и заключить такие договоры в недельный срок с госпредприятием «Объединенная горно-химическая компания», а Минагрополитики, Госагентству по земельным ресурсам и Госагентству по лесным ресурсам предписано передать госпредприятию документацию на пользование новыми земельными участками для расширения карьеров и добыче полезных ископаемых.

Как сообщал УНИАН, в 2008-2009 годах государство уже пыталось вернуть под свой контроль Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК, однако проиграло борьбу. С приходом к власти Виктора Януковича, Дмитрий Фирташ смог без проблем продлить аренду комбинатов. Однако в начале июня 2014 года ФГИУ по поручению Кабмина уведомил компанию «Крымский титан» о намерении расторгнуть договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. В середине августа структуры Фирташа, намереваясь приостановить процесс возврата предприятий государству, пытались незаконно продлить аренду. По информации экс-министра промполитики Валерия Мазура, администрация предприятий заставляла рабочих под страхом увольнения ставить свои подписи под обращениями в органы власти.

По мнению политолога Тараса Березовца, контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.

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У Яценюка есть два сценария экономического развития Украины

Кабинет министров Украины утвердил прогнозные показатели экономического развития страны на 2015 -2017 годы, ранее представленные Министерством экономического развития и торговли Украины. Решение правительства закреплено в постановлении №404, опубликованном на веб-портале Кабмина.

В частности, согласно документу, предполагается, что Украина будет развиваться по одному из двух сценариев. Один предполагает незначительный рост ВВП уже в 2015 году – на 0,3%, второй – на 2%.

«Номинальный ВВП рассчитан по первому сценарию в объеме 1,7 трлн грн, по второму – 1,8 трлн грн», - говорится в постановлении.

Инфляция в годовом выражении, как ожидается, в 2015 году составит от 10,9% до 13% в зависимости от избранного сценария развития страны. Прибыль предприятий составит – от 235,9 млрд грн до 246,9 млрд грн, а фонд оплаты труда - от 506,2 млрд грн до 526,1 млрд грн. При этом средняя месячная зарплата штатного работника в зависимости от сценария составит от 3703 грн до 3846 грн. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда рассчитан в диапазоне 9,8% - 10,2%.

Кабмин также предполагает два сценария развития экономики страны в 2016 и в 2017 году. В частности, по первому сценарию рост ВВП в 2016 году составит 2,5%, в 2017 году – 3%. По второму сценарию - 4,5% и 6,5% соответственно. Инфляция в годовом выражении по первому сценарию составит в 2016 году 9%, в 2017 – 5,6%. По второму сценарию инфляция в 2016 году составит 9,4%, в 2017 году – 6,4%.

Прибыль предприятий в зависимости от сценариев развития страны рассчитан в диапазоне 274,9 млрд грн – 299,2 млрд грн в 2016 году, и 314,9 млрд грн – 360,4 млрд грн в 2017 году. При этом фонд оплаты труда составит от 555,6 млрд грн до 594,6 млрд грн в 2016 году, и от 600 млрд грн до 668,2 млрд грн в 2017 году.

Среднемесячная зарплата штатного работника рассчитана для 2016 года в диапазоне 4076-4376 грн, для 2017 года – в диапазоне 4417-4935 грн.

Как сообщал УНИАН, в июле Министерство экономического развития Украины рассматривало два сценария развития экономики Украины в 2015 году и прогнозировало незначительный рост экономики на уровне от 0,3% до 2%, а также инфляцию на уровне 8,7-9,8%.

Оба сценария предполагали восстановление положительной динамики роста ВВП в 2015 году, разница была лишь в глубине реформ, в ситуации на газовом рынке, в торговой сфере с Россией и ЕС. В то же время, в Минэкономразвития отмечали, что даже самые оптимистичные оценки не будут достаточными для преодоления кризисных явлений.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings обнародовало свой прогноз, по которому в 2015 и 2016 годах Украина не сможет выйти на положительную динамику роста экономики, и потому показатели роста ВВП страны окажутся на нулевом уровне.

В свою очередь Международный валютный фонд спрогнозировал, что падение Украинской экономики в случае продолжения военных действий по итогам 2014 года составит не менее 7,25% и продолжит падение в 2015 году.

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НБУ продлил банкам сроки погашения кредитов

Национальный банк Украины принял решение о продлении сроков погашения банками кредитов, предоставленных им регулятором, для улучшения состояния их ликвидности, сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, соответствующая норма предусмотрена постановлением правления НБУ от 4 сентября № 551.

"Учитывая сложную экономическую ситуацию в Украине и существенное ограничение доступа банков Украины к внутреннему и внешнему фондированию, Национальный банк перенес сроки погашения банками основной суммы задолженности по кредитам Национального банка Украины для поддержания ликвидности и кредитам по сохранению ликвидности с сентября - ноября 2014 до 10 декабря 2014 года ", - отмечается в сообщении.

Комментируя принятое постановление, директор генерального департамента банковского надзора Алла Шульга отметила, что такой шаг позволит банкам временно высвободить средства, что повысит их способность обеспечивать своевременность и полноту выполнения обязательств перед клиентами.

Как сообщал УНИАН, до 30 сентября завершится стресс-тестирование 35 украинских банков, и после обработки отчетов о результатах этого тестирования Нацбанк определит необходимые объемы докапитализации банков.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 17 банков: «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

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Золотовалютные резервы НБУ за месяц сократились на $239 млн

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 сентября 2014 года составили 15,831 млрд долл., что на 1,48%, или на 239 млн долл., меньше показателя на 1 августа в 16,070 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 22,46%, или на 4,585 млрд долл. На 1 сентября резервы в иностранной валюте составили 14,163 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 1,68 млн долл., золото – 1,667 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 августа 2014 года составили 16,069 млрд долл., что на 5,9%, или на 1,013 млрд долл., меньше показателя на 1 июля в 17,083 млрд долл. В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл. В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

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Европа заморозила совместный с Россией энергетический проект - СМИ

Деятельность рабочих групп в рамках "Энергодиалога Россия-ЕС" заморожена, сообщил ИТАР-ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в состав проекта "Энергодиалог Россия-ЕС" входят шесть тематических групп - по энергетическим рынкам и стратегиям, по мониторингу исполнения "Дорожной карты" энергетического сотрудничества до 2050 года, по электроэнергетике, по атомной энергетике, по энергоэффективности и инновациям, а также Консультативный совет по газу. "В рамках Энергодиалога в этом году не проведено ни одного заседания. Более того, не начала работу тематическая группа по мониторингу "Дорожной карты" сотрудничества до 2050 года. Хотя в свое время глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу отмечал создание такой группы как достижение нашего сотрудничества в энергетике", - сказал источник.

Планировалось, что со стороны России работу тематической группы по мониторингу "Дорожной карты" сотрудничества возглавит вице-президент "Транснефти" Михаил Барков. Но Еврокомиссия не направила предложения о кандидатуре сопредседателя, уточнил источник. Более того, отметил он, работа Консультативного совета по газу "фактически заморожена". Запланированное на 10 июня заседание совета было перенесено на неопределенный срок. В Минэнерго РФ пока не прокомментировали ситуацию.

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Кабмин назначил Максюту и.о. министра экономразвития

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о назначении первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Анатолия Максюты временным исполняющим обязанности министра.

Согласно документу, обнародованному на веб-портале Кабмина, Максюта будет исполнять обязанности министра до назначения на эту должность нового чиновника в установленном законом порядке.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала решение об освобождении Павла Шереметы от должности министра экономического развития и торговли. «За» проголосовали 252 народных депутата из 314, зарегистрированных в сессионном зале. Как отметил председатель Верховной Рады Александр Турчинов, ряд депутатов просили пригласить Шеремету в сессионный зал для выступления, чтобы услышать об основаниях, на которых он подал заявление об отставке.

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Налоговики не дали Курченко продать активы на 5 млрд гривень

Государственная фискальная служба (ГФС) сорвала попытку находящегося в России скандально известного бизнесмена Сергея Курченко продать свои активы на сумму 5 млрд грн. Как сообщила пресс-служба финансовых расследований ГФС, во время обыска в офисе столичного банка, который проводился в рамках уголовного производства, сотрудники департамента финансовых расследований Фискальной службы обнаружили и изъяли документы компании - хранителя ценных бумаг. Эта компания предоставляла услуги предприятиям, подконтрольным бизнесмену Курченко. На счетах компании-хранителя в электронном виде хранились ценные бумаги, принадлежавшие олигарху, в частности, акции нефтеперерабатывающего завода, футбольного клуба, стадиона, нескольких банков и страховой компании.

"Ценные бумаги общей номинальной стоимостью 5,4 млрд грн были приобретены за средства, полученные незаконным путем", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по указанию ГФС запретила проводить любые операции с ценными бумагами, принадлежащими Курченко. «Акции будут "заморожены", поскольку их приобретение - это фактическая легализация средств, полученных незаконным путем. Таким образом, были предупреждены потери государственного бюджета на сумму стоимости ценных бумаг», - сообщила Фискальная служба. Согласно сообщению, следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, в мае министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн. Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

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Украина подготовила список российских товаров, которые могут попасть под запрет

Украина наконец решилась ответить России торговыми ограничениями и подготовила перечень товаров, импорт которых из РФ может быть запрещен.

Список состоит из 39 товарных групп на общую сумму около $3 млрд. Ограничения, в частности, могут коснуться продуктов питания, косметики и медикаментов. Об этом пишет интернет-издание "Апостроф". Как стало известно изданию, в ответ на ограничения Москвой импорта из Украины официальной Киев может применить зеркальные меры и перекрыть ввоз товаров из России на сумму около $3 млрд, что составляет 8,4% импорта. Причем ответные меры могут быть применены без нарушения правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Виды таких мер и перечень товарных позиций, к которым они могут быть применены, состоит из 39 групп (список товаров, подпадающих под ограничения). Ограничения, по мнению специалистов НАНУ, следует водить лишь в отношении товаров, аналоги которых производятся в Украине или могут закупаться в других странах, кроме России. В частности, среди таких товаров преимущественно продукты питания: молоко и молочные продукты, годовой импорт которых из России составляет почти $25,105 млн; чай и кофе – $116,61 млн; сахар и кондитерские изделия – $46,6 млн; продукты из мяса и рыбы, в том числе икра черная и красная – $50,082 млн. Кроме того, речь об ограничениях может идти и в отношении какао и продуктов из него – $121,2 млн, переработанных овощей – $27,13 млн, алкогольных и безалкогольных напитков – $45,3 млн, табака и табачных изделий – $104,3 млн.

Под действие запрета на импорт в Украину также могут попасть и инвестиционные товары. Кроме того, в перечне присутствуют эфирные масла, включая парфюмерию, средства по уходу за телом и волосами (в 2013 году их импортировано на общую сумму $163,6 млн), фармацевтическая продукция ($74,09 млн), химические соединения ($106 млн), пластмасса и полимеры ($179,12млн), каучук и резина ($162 млн). По мнению экспертов, введение ограничений носит скорее политический, чем экономический характер, поскольку существенного влияния на общий экспорт России не окажет. По словам экономиста Международного центра перспективных исследований Ангелы Бочи, процедура введения торговых заградительных мер не настолько проста. Они должны быть утверждены Межведомственной комиссией по международной торговле, а срок их рассмотрения и согласования может занять от 2 до 11 месяцев. Сами ограничения могут применяться в период от полугода до четырех лет.