ТОП-10 (8 сентября)

Порошенко разрешил сдать украинскую ГТС в аренду иностранным компаниям

Украина получила $500 млн кредита от Всемирного банка

Крупнейший рыбный завод России требует отменить эмбарго на поставки из ЕС

Украина за первую неделю импортировала из Словакии 170 млн кубометров газа

Евросоюз завтра опубликует список новых санкций против России

На Луганщине из-за террористов пострадало свыше 3,7 тыс. объектов инфраструктуры

Для восстановления Луганщины потребуется не менее 8,5 млрд гривень

Бюджет Украины из-за войны недополучил 4,4 млрд гривень налогов

ГОКи Фирташа передали Минэкономразвитию

Гривня упала до 13,36 за доллар

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Порошенко разрешил сдать украинскую ГТС в аренду иностранным компаниям

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реформирования системы управления Единой газотранспортной системой Украины» (№ 4116а).

Как отмечается на сайте парламента, закон возвращен с подписью от президента 8 сентября.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2014 года Верховная Рада приняла закон о реформировании системы управления единой газотранспортной системой Украины, который предполагает создание специальной компании-оператора, где 49% акций будет продано инвесторам из США и ЕС.

Представляя законопроект, премьер-министр Украины Арсений Яценюк напомнил, что основные положения закона в том, что ГТС и хранилища останутся на 100% в государственной собственности, конкурс на привлечение инвесторов является публичным, а инвесторами могут быть только сертифицированные компании ЕС или США. Операторская компания контролируется исключительно государством – 51% принадлежит государству, 49% принадлежит ЕС или США.

По словам Яценюка, законопроект - это инвестиции, а также инструмент заинтересованности ЕС в увеличении транзита газа и поддержки Украины, в том числе в вопросе реализации проекта «Южный поток», который, по словам Яценюка, «строится исключительно против Украины».

Законом внесены изменения в законы «О трубопроводном транспорте», «О нефти и газе», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «О принципах функционирования рынка природного газа», которые направлены на реформирование Единой газотранспортной системы в соответствии с взятыми Украиной обязательствами согласно Договору об основании Энергетического содружества, в частности относительно требований Директивы 2009/73/ЕС Европейского парламента и Совета относительно общих правил для внутреннего рынка природного газа, и регламента 715/2009 Европейского парламента и Совета об условиях доступа к сетям передачи природного газа.

По словам председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева, стоимость украинской газотранспортной системы колеблется в пределах 25-35 млрд дол.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает до конца 2014 года подготовить конкурс по продаже 49% акций компании-оператора украинской газотранспортной системы иностранным инвесторам.

Правительство планирует провести большую конференцию, чтобы обсудить вопрос о реформировании украинской ГТС с ведущими мировыми энергетическими компаниями.

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Украина получила $500 млн кредита от Всемирного банка

Украина 8 сентября получила 500 млн долл. кредита от Всемирного банка на поддержку реформ в финансовом секторе, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Сегодня Минфин Украины получил средства первого займа на политику развития в финансовом секторе в сумме 500 млн долл. США в рамках соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, подписанного 8 августа 2014», - говорится в сообщении.

Напомним, что заем является частью общей помощи по преодолению кризиса в Украине, о которой группа Всемирного банка объявила в марте текущего года и объем которой до конца 2014 года составит 3,5 млрд долл.

По данным министерства, заем привлечен на 16 лет с 7-летним льготным периодом по переменной процентной ставке (на дату подписания - 0,63%), одноразовая комиссия - 0,25%.

В Минфине отметили, что заем будет направлен на поддержку реформирования банковского сектора и внедрение комплексной программы антикризисного управления в финансовом секторе Украины, в частности, на усиление операционного, финансового и регуляторного потенциала Фонда гарантирования вкладов физических лиц, улучшение платежеспособности банковской системы, укрепление правовой и институциональной базы для повышения устойчивости и эффективности банковской системы в долгосрочной перспективе.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк рассмотрит возможность увеличения объема финпомощи украинскому банковскому сектору на 500 млн долл. - до 1 млрд долл.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд долл. США в рамках 45 проектов и программ.

4 сентября Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда в объеме 1,39 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней кредитной программы stand-by.

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Крупнейший рыбный завод России требует отменить эмбарго на поставки из ЕС

«Мурманский рыбокомбинат» подал в Верховный суд иск к правительству России о признании постановления о введении эмбарго на ввоз продовольствия из стран Запада частично недействительным.

Об этом сообщает информационное агентство FlashNord.

По данным агентства исковое заявление было зарегистрировано 2 сентября.

В заявлении отмечают, что постановление правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 нарушает безопасность страны, а также права и законные интересы ОАО „Мурманский рыбокомбинат“ в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как сообщалось, «Мурманский рыбокомбинат» остановил работу из-за отсутствия сырья "благодаря" санкциям.

Россия с 8 августа на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список попали говядина, свинина, рыба овощи, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи.

ОАО «Мурманский рыбокомбинат» входит в десятку крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий России. Производство располагается в Мурманском морском рыбном порту, мощность составляет 70 тыс. тонн в год.

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Украина за первую неделю импортировала из Словакии 170 млн кубометров газа

Украина в первую неделю работы словацкого маршрута импортировала по нему 170 млн кубометров природного газа.

Согласно данным оператора газотранспортной системы Словакии – компании Eustream, суточные поставки газа 1 сентября составили 21,54 млн кубометров, 2 сентября – 21,904 млн кубометров, 3 сентября – 22,306 млн кубометров, 4 сентября – 26,181 млн кубометров, 5 сентября – 26,189 млн кубометров, 6 сентября – 25,833 млн кубометров, 7 сентября – 26,135 млн кубометров.

Максимальные суточные объемы поставок газа по словацкому направлению составляют 27 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров в год (27 млн куб. м в сутки).

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома».

Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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Евросоюз завтра опубликует список новых санкций против России

Европейский Союз сегодня письменной процедурой примет второй раунд экономических санкций против России, которые будут опубликованы в Официальном журнале ЕС завтра, 9 сентября.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Пиа Аренкильде Хансен.

„Сегодня пакет будет адаптирован государствами-членами через письменную процедуру. Процедура продолжается. Детали мероприятий будут доступны, когда пакет будет опубликован в Официальном журнале во вторник”, - проинформировала она.

Хансен отметила, что эти санкции могут быть „приостановлены в зависимости от ситуации на месте”.

„Ми всегда можем действовать в зависимости от ситуации”, - прибавила представитель ЕК.

Она напомнила, что новые предложения были представлены 3 сентября, а 5 сентября президенты Европейской комиссии и Европейского Совета Жозе Мануэль Баррозу и Герман Ван Ромпей направили письмо, в котором проинформировали членов Европейского Совета о предпринятых шагах, направленных на исполнение решения Совета ЕС от 30 августа.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября после встречи Трехсторонней контактной группы в Минске президент Украины Петр Порошенко объявил о перемирии на востоке Украины.

Вместе с тем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в случае воплощения договоренностей о прекращении огня на востоке Украины действие санкций против РФ может быть приостановлено.

Президент Европейского совета Герман Ван Ромпей сообщил, что ЕС может не ввести новые санкции, если режим прекращения огня будут соблюдать.

В то же время боевики с 5 по 7 сентября десятки раз нарушали перемирие, обстреливая позиции украинских военнослужащих.

По данным The Wall Street Journal, очередное расширение санкций Евросоюза коснется трех российских нефтяных компаний, пяти банков, трех предприятий оборонной промышленности и девяти компаний, производящих продукцию двойного назначения.

Сегодня, 8 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил введение ограничений на пролет самолетов над территорией РФ, если страны Запада введут новые секторные санкции против России.

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На Луганщине из-за террористов пострадало свыше 3,7 тыс. объектов инфраструктуры

В Луганской области из-за действий террористов повреждено или разрушено свыше 3,7 тыс. объектов инфраструктуры. Об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН. "Инфраструктура Луганщины в результате действий террористов пострадала существенно: свыше 3 тыс. 700 объектов разрушены или сильно повреждены", - сказал Лысенко.

По его словам, больше всего повреждены объекты электроснабжения – 3311, а также жилищного строительства – 123. Разрушено в дорожно-транспортной инфраструктуре 74 объекта, в промышленности – 65, в сфере здравоохранения – 21. Также повреждено 65 объектов сферы физкультуры и спорта.

Лысенко отметил, что в результате действий террористов критическим остается состояние газоснабжения Луганского региона. На сегодняшний день частично отключены от газоснабжения, находятся в критическом состоянии и требуют обследования 168,3 тыс. объектов, из них частных домов – 79,7 тыс., многоквартирных домов – 88,6 тыс., предприятий – 1,4 тыс., объектов жизнеобеспечения – 13, газопроводов высокого давления – 49, среднего давления – 126, низкого давления – 457.

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Для восстановления Луганщины потребуется не менее 8,5 млрд гривень

Как подсчитали в Луганской облгосадминистрации, в 2014 году спад производства в области составит «минус» 49,8%, или около 34 млрд. грн. Согласно предварительным оценкам, для восстановления объектов промышленности, малого и среднего бизнеса, торговли, строительства, энергетического и газового оборудования потребуется около 8,5 млрд. грн, заявили в администрации.

"Из-за разрушений и повреждений остановлена деятельность ЧАО «ЛИНИК», Попаснянского вагоноремонтного, Стахановского ферросплавного и вагоностроительного, Первомайского электромеханического заводов, ООО «Сталь», «Лугцентрокуз», Кировский «Центрокуз», «Металлы и полимеры», ПО «Трансмаш», ГП «Лутугинское объединение прокатных валков», ХКО им. Петровского и других предприятий области", – говорится в сообщении. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры и подтопления горных выработок также прекращена добыча угля на шахтах ГП «Луганскуголь», «Донбассантрацит», «Первомайскуголь», шахте «Белореченской».

Кроме того, информация о работе и повреждениях некоторых предприятий, находящихся в зоне АТО, отсутствует. Согласно подсчетам, более 30 тысяч человек потеряли работу в связи с боевыми действиями на Донбассе. "И это только за первое полугодие нынешнего года. Если такая тенденция сохранится, до конца года без работы останутся еще 80-85 тысяч человек", – заявила и.о. председателя облгосадминистрации Ирина Веригина.

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Бюджет Украины из-за войны недополучил 4,4 млрд гривень налогов

В январе-сентября 2014 году налогоплательщики Луганской и Донецкой областей недоплатили в бюджет 4,4 млрд грн налогов в связи с военными действиями на востоке Украины, заявил на пресс-конференции глава Государственной фискальной службы (ГФС) Игорь Билоус. «В связи с напряженной ситуацией в Луганской и Донецкой областях в общий фонд госбюджета недополучено 4,4 млрд грн к уровню прошлого года», - сообщил Билоус.

Он отметил, что за 8 месяцев налогоплательщики Украины уплатили в бюджет 270,5 млрд грн, что соответствует уровню прошлого года. При этом в августе в общий фонд госбюджета поступило 26,8 млрд грн, что на 26,5% больше, чем в августе прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, крупные государственные предприятия Украины не уплатили в бюджет порядка 5 млрд грн налогов в связи с военными действиями на востоке страны. Ранее глава ГФС заявлял, что в августе бюджет может недополучить порядка 900 млн грн из Донецкой и Луганской областей из-за войны на востоке.

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ГОКи Фирташа передали Минэкономразвитию

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передал целостные имущественные комплексы Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината в управление Министерства экономического развития и торговли, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества. «Фонд передал, а Минэкономразвития приняло, целостные имущественные комплексы Иршанского горно-обогатительного и Вольногорского горно-металлургического комбинатов», - говорится в сообщении ФГИУ.

В Фонде госимущества отметили, что данная передача была сделана во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров Украины. В ФГИУ также напомнили, что срок действия договоров аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК истек 5 сентября. Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обязал Министерство экономического развития и торговли Украины закрепить право хозяйствования на имущественных комплексах Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, ранее арендованных компанией Дмитрия Фирташа «Крымский титан», за государственным предприятием «Объединенная горно-химическая компания». Согласно документу, процедура передачи имущественных комплексов двух предприятий предусматривает, что сначала они должны быть переданы Фондом государственного имущества в ведение Минэкономразвития - на основании прекращения договора их аренды частным акционерным обществом «Крымский титан». Затем Минэкономразвития должно передать эти предприятия в госкомпанию и одновременно предложить наиболее эффективные механизмы использования производственных мощностей, включая организационно-правовую форму такого использования.

Справка УНИАН. Фонд госимущества в июне 2014 года по поручению Кабинета министров Украины уведомил «Крымский титан», контролируемый бизнесменом Дмитрием Фирташем, о намерении не продолжать договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

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Гривня упала до 13,36 за доллар

В понедельник, 8 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 13,10/13,36 грн/долл. против 12,90/12,98 грн/долл. на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились 16.9399/17.2998 грн/евро против 16,6932/16,8007 грн/евро на 12:00. По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,3523/0,3601 грн/рубль против 0,3498/0,3501 грн/рубль на 12:00.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,0000/13,3000 грн долл.