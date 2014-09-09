ТОП-10 (9 сентября)

Вступление в силу новых санкций ЕС притормозила Финляндия - СМИ

На Донетчине без электричества остаются 134 населенных пункта

С начала АТО на Донбассе уничтожено около 600 предприятий

Янукович и Ко разворовывали 150 млрд гривень ежегодно с помощью госзакупок

В МВФ сообщили, когда Украина может получить третий и четвертый транши

В Украину по просьбе Гонтаревой прибыла техническая миссия МВФ

Нацбанк не хочет повышать учетную ставку, несмотря на рекомендации МВФ

Украина в августе снизила производство легковых автомобилей почти в 30 раз

В Украине могут запретить проверки бизнеса с оборотом до 20 млн гривень

Фискальная служба предлагает ввести разовую амнистию доходов украинцев

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Вступление в силу новых санкций ЕС притормозила Финляндия - СМИ

Вступление в силу новых санкций Евросоюза в отношении России отложено из-за позиции ряда европейский стран, во главе которых стоит Финляндия, передает "Прайм" со ссылкой на газету Wall Street Journal. "Некоторые страны вслед за Финляндией хотели бы отсрочить применение новых санкций пока идут переговоры о прекращении огня между Киевом, Москвой и ополченцами", — пишет издание.

Премьер-министр Финляндии Александер Стубб, в частности, заявил, что в целом Хельсинки "придерживается мнения, что сейчас неподходящее время для новых санкций". Финский премьер опасается ответных действий Москвы. Российские санкции могут ударить по экономике Финляндии, для которой РФ всегда была выгодным соседом, подчеркнул он.

Стубб также подчеркнул, что и ранее во время принятия решений, связанных с ситуацией в Украине, страна входила в число тех, у кого "были сомнения относительно наращивания экономического давления на Россию". И на этот раз сразу несколько европейских стран присоединились к инициативе финнов.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз в понедельник в письменной процедуре принял второй раунд экономических санкций против России, которые будут опубликованы в Официальном журнале ЕС в ближайшие дни.

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На Донетчине без электричества остаются 134 населенных пункта

В Донецкой области в настоящее время обесточенными остаются 134 населенных пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК.

Так, полностью обесточены Ждановка, Авдеевка, Углегорск и Новоазовск, в Донецке - поселок Грабари. Частично обесточены Дебальцево, Амвросиевка, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Тельманово, Ясиноватая. Также частично без электроэнергии в Донецке остаются жители Куйбышевского, Киевского и Кировского районов. Кроме того, обесточенными остаются поселки Покровка, Грабское, Клёновка, Володарское, Новая Деревня, Зеркальный, Свободный, Зелёное, Садовое, Новониколаевка и др. Обесточенна насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточены Донецкая фильтровальная станция, Новостожковский водопроводный узел, Кировский водопроводный узел.

В ДТЭК сообщили, что 8 сентября бригады Горловского, Восточного, Авдеевского, Торезского, Дебальцевского, Снежнянского, Старобешевского, Ясиноватского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), Горловских, Харцызских «Высоковольтных сетей» (ДТЭК) не могли проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий. При этом 8 сентября бригадами «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) было восстановлено электроснабжение сел Передовое и Победа в Старобешевском районе.

Восстановлено электроснабжение водозабора "Кипучая Криница" в Старобешево и частично восстановлено электроснабжение Ясиноватой. В восстановлении электроснабжения в Донецкой области участвовали 382 энергетика ДТЭК в составе 147 бригад с использованием 122 машин спецтехники. В ДТЭК напомнили, что оплата коммунальных услуг в ряде городов Донецкой области проводится только в безналичной форме посредством интернет-банкинга. На 8 сентября оплата наличными через «Ощадбанк» временно невозможна в Донецке, Марьинке, Ясиноватой, Шахтерске, Торезе, Горловке, Енакиево, Новоазовске, Старобешево и Амвросиевке.

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С начала АТО на Донбассе уничтожено около 600 предприятий

С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе было уничтожено около 600 предприятий, на восстановление которых может уйти десятки миллиардов долларов.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус, передает ТСН.ua. "396 компаний уничтожено в Донецкой области, около 200 компаний - в Луганской. Это те компании, которые восстановить быстро не удастся. Речь идет о физическом уничтожении", - сказал Билоус.

По его словам, материальные потери, причиненные инфраструктуре предприятий военными действиями, являются значительными, поскольку речь идет о большом промышленном регионе. Фактический ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов, его можно будет оценить только после окончания военных действий. Читайте также: В Луганске боевики захватили офис предприятия и угнали 17 автомобилей Также Игорь Билоус добавил, что за август Украина недополучила из Донецкой и Луганской областей налогов на общую сумму более 900 миллионов гривен.

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Янукович и Ко разворовывали 150 млрд гривень ежегодно с помощью госзакупок

Власти Украины под руководством экс-президента Виктора Януковича выводили из бюджета Украины порядка 150 млрд грн в год через злоупотребления на тендерах по государственным закупкам. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник заявил министр юстиции Павел Петренко.

"За последние четыре года это явление приобрело массовых характер (разворовывание средств с помощью тендеров - УНИАН), когда средства, которые выделялись из госбюджета, просто разворовывались. По данным СБУ, около 75% государственных ассигнований, которые выделялись на государственные закупки, использовались с нарушениями. Эти деньги просто разворовывались. Речь идет о 150 млрд грн в год", - сообщил Петренко.

Он отметил, что по подсчетам экспертов, злоупотребление в тендерах по госзакупкам вело к сокращению ВВП страны на 6-7%. Также министр юстиции отметил, что за последние четыре года в закон о госзакупках было внесено 30 изменений, которые предусматривали более 40 исключений из основного документа, позволяющие избегать прозрачности тендеров. «Многострадальный закон о государственных закупках превратился в "письмо из Простоквашино", в которое постоянно вносили изменения с одной целью, чтобы создать очередную схему по изъятию средств из государственного бюджета», - отметил Петренко. Кроме того, министр сообщил, что до 2010 года через публичные торги проходило 82% всех государственных закупок, однако за последние четыре года количество госзакупок, которые проводились через прозрачную процедуру, сократилось в два раза.

Как сообщал УНИАН, по мнению экс-председателя Агентства конкуренции и государственных закупок Грузии Тото Урджумелашвили, Украина теряет минимум 100 млн грн в день из-за отсутствия системы электронных тендеров и из-за коррупции в сфере государственных закупок. 10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам, что до сих пор не реализовано.

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В МВФ сообщили, когда Украина может получить третий и четвертый транши

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не исключает выделения Украине третьего и четвертого кредитных траншей общим объемом 2,7 млрд долл. в рамках двухлетней программы сотрудничества до конца 2014 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава представительства МВФ в Украине Жером Ваше.

«Мы готовы объединить две оценочные миссии и подготовить к заседанию Совета директоров объединенный доклад по Украине. Совет директоров состоится в конце года и на совете директоров может быть принято решение о выделении объединенных третьего и четвертого траншей в объеме 2,7 млрд долл., - сказал Ваше. – Если решение Совета директоров фонда будет положительным, то средства поступят быстро – до конца 2014 года».

Ваше также подтвердил, что оценочная миссия Фонда может приехать в Украину уже в октябре. А кроме того, в октябре будет проведена переоценка экономического развития Украины с учетом военных действий на востоке страны. «Мы видим, что ситуация на востоке страны оказывает значительное влияние на экономику страны. Это вынуждает нас провести переоценку прогнозов развития Украины. Мы должны пересмотреть прогнозы роста и наши фискальные предположения. Ранее мы предполагали, что падение ВВП Украины по итогам года составит «минус» 6,5% и ожидали роста в 2015 году на уровне 1%. Но сейчас нам придется заново оценить ситуацию», - сказал Ваше.

В то же время он отметил, что Фонд высоко ценит решимость правительства проводить реформы, в том числе в банковском секторе, в части курсовой политики, и в энергетическом секторе, включая вопросы оздоровления НАК «Нафтогаз Украины». «Мы понимаем всю сложность ситуации, и в особенности сложность реформ в первую очередь в энергетическом секторе. Мы также понимаем, всю сложность работы по преодолению коррупции и реализации антикоррупционных инициатив. Но мы видим потенциал для выполнения поставленных задач и желание улучшить деловую среду", - сказал Ваше.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. В конце августа Совет директоров МВФ на своем заседании одобрил отчет о выполнении программы экономических реформ в Украине и принял решение выделить нашей стране второй транш кредитной программы stand-by в размере 1,39 млрд долл., не пересматривая при этом общего объема финансирования.

Одновременно МВФ, руководствуясь допущением о том, что военные действия на востоке страны продолжатся до конца 2014 года и будут иметь место в 2015 году, ухудшил прогноз падения экономики Украины до 7,25%. Рецессия, по данным МВФ, углубится и потребует новых финансовых вливаний. В 2015-м падение экономики составит 4,25%. По расчетам Фонда, экспорт по итогам 2014 года сократится на фоне дальнейшего ухудшения отношений с Россией, а также с учетом физического вывода из строя производственных мощностей Востока Украины. Дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл. В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании, спрогнозировали в МВФ. Также отмечается, что на фоне всех негативных событий вырастет и дефицит государственного бюджета – до 7,25% ВВП в 2014 году и до 8% ВВП в 2015 году против прогнозированных ранее 5,8% ВВП в 2014 году и 3,9% ВВП в 2015 году.

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В Украину по просьбе Гонтаревой прибыла техническая миссия МВФ

Техническая миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину по просьбе главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщила глава НБУ в ходе круглого стола.

«Мы находимся в программе Международного валютного фонда. Сейчас специально приехала миссия, которую лично я вызвала, во главе с Георгиевым (руководитель миссии Международного валютного фонда Николай Георгиев – УНИАН), которая обсуждает с нами идею создания маркетмейкеров», – сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует создать институт маркетмейкеров. По словам Гонтаревой, предполагается, что 15 банков-маркетмейкеров будут держать «очень твердые котировки на большие суммы с очень узким спредом». Глава Нацбанка прогнозирует, что этот институт будет введен в течение нескольких недель.

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Нацбанк не хочет повышать учетную ставку, несмотря на рекомендации МВФ

Национальный банк Украины считает нецелесообразным повышение учетной ставки, которая на сегодня составляет 12,5% годовых.

Об этом в ходе круглого стола заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

"Хотя МВФ и рекомендует увеличивать в связи с ростом инфляции, мы считаем, что это делать нецелесообразно", - сказала она.

Гонтарева также отметила, что в следующем году Национальным банком планируется учетная ставка на уровне 10%.

«Я горда вам сегодня сообщить, что, наверно, в первый раз в истории банковской системы Украины учетная ставка начала что-то значить», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, правление НБУ приняло решение с 17 июля повысить учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%. Последний раз регулятор пересматривал учетную ставку в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 7% с 10 июня и до 6,5% с 13 августа, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Национальный банк Украины при определении целесообразного размера учетной ставки ориентируется на возможный уровень инфляции в следующем году.

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Украина в августе снизила производство легковых автомобилей почти в 30 раз

Украина в январе-августе 2014 года снизила производство автотранспортных средств по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 15% - до 24 816 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, производство легковых автомобилей в январе-августе уменьшилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23 093 штук, а коммерческих - на 3%, до 1 131 единицы. Производство автобусов за отчетный период упало на 55% - до 592 штук.

В августе производство легковых автомобилей снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 28 раз - до 189 единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 44% - до 153 единиц, а производство автобусов упало на 61% - до 94 единиц.

По данным «Укравтопрома», лидирующую позицию по итогам восьми месяцев в легковом сегменте украинского автопрома занимает Запорожский автомобилестроительный завод, который уменьшил производство автомобилей по сравнению с январем-августом 2013 года на 6,3% - до 10 661 легкового автомобиля.

Лидером по производству коммерческих автомобилей за первые восемь месяцев года стал кременчугский "АвтоКрАЗ", который произвел 733 авто, что на 38,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество автобусов в январе-августе выпустил завод "Черкасский автобус" – 235 автобусов, что превосходит результат января-августа 2013 года на 66,7%.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).

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В Украине могут запретить проверки бизнеса с оборотом до 20 млн гривень

Правительство в рамках проведения налоговой реформы намерено усилить защиту малого и среднего бизнеса, и сократить налоговую нагрузку на такие предприятия, заявил в ходе брифинга в Киеве глава государственной Фискальной службы Украины Игорь Билоус.

«Мы видим большую миграцию людей и капитала с востока в центр и на юг страны. Нужно дать людям возможность, чтобы не только перевозили свои чемоданы и банковские счета, а имели возможность восстанавливать свою деятельность, не забывали о бизнесе и рабочих местах. Нужно сделать более приемлемые условия для ведения бизнеса». – сказал Билоус.

Он отметил, что речь идет об уменьшении ставок единого налога, что позволит уменьшить максимальный размер налога для некоторых групп плательщиков в полтора – два раза, а также о запрете проверок плательщиков налога с оборотом до 20 млн грн. «Проверки этих категорий предпринимателей будут проводиться только по их заявке или по решению суда. Иными словами, малых предпринимателей трогать не будем. Пусть работают и платят чистую зарплату», - отметил Билоус.

Он также уточнил, что ставки единого налога предполагается ввести следующие: «Первая группа – до 900 тыс. грн дохода – ставка налога составит 10% минимальной зарплаты, вторая группа – до полутора миллионов и 10 нанятых работников – до 20% минимальной зарплаты. Третья группа – неограниченное количество работников, более полутора миллионов гривень дохода – ставка 2% дохода в случае уплаты НДС и 4% в случае, если не уплачивается НДС», - пояснил глава ГФС.

Ранее он отмечал, что правительство рассматривает разные возможности стимулирования развития деловой активности в Донецкой и Луганской областей после восстановления мира на этой территории, включая налоговые каникулы и формирование свободной экономической зоны.

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Фискальная служба предлагает ввести разовую амнистию доходов украинцев

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) в рамках проведения налоговой реформы предлагает ввести в стране нулевую декларацию доходов граждан, предполагающую разовое декларирование всего имеющегося у гражданина имущества по нулевой ставке налога. Об этом в ходе брифинга в Киеве заявил глава ГФС Игорь Билоус.

«Мы предлагаем ввести нулевую налоговую декларацию доходов граждан и налоговую амнистию задекларированных сумм, а также одновременно внедрение непрямых методов налогообложения, – сказал он. - Мы говорим о разовом декларировании средств, банковских металлов, ценных бумаг, автомобилей – по нулевой ставке позволяем людям декларировать все, что у них было, и потом они будут спокойно декларировать свои расходы, которые соответствуют доходам».

По словам Билоуса, это шаг навстречу европейским нормам декларирования доходов и расходов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планировал к сентябрю передать в парламент проект налоговых реформ, разработанных согласно программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Ключевой идеей реформы стало сокращение налогов с 22 до 9. В частности, к ликвидации заявлены сборы за некоторые виды предпринимательской деятельности, целевая надбавка за природный газ, рентная плату за транспортировку нефти и газа, туристический сбор, сбор за парковку и сбор на виноградарство и садоводство. Остальные платежи остались нетронутыми, Кабмин объединил их в блоки. Акцизный налог вобрал в себя налог на роскошь, сбор за регистрацию первого транспортного средства, экологический налог с топлива и целевую надбавку за электроэнергию. Второй блок - экологический налог и рента. Эконалог вобрал в себя сбор за пользование лесными ресурсами, а рента - все платежи за пользование недрами, включая нефть, газ, воду, руды и иные полезные ископаемые, а также плату за пользование радиочастотным ресурсом. Третий блок – налог на недвижимость и единый налог.

Также в рамках реформы Кабмин предложил несколько вариантов налогообложения доходов граждан и налогообложения зарплат, в частности, по определению объема платежей по единому социальному взносу на общегосударственное пенсионное страхование.

УНИАН