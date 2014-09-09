ЕБРР инвестирует в компанию «Перша приватна броварня» $10 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет основным источником акционерной инвестиции в компанию «Перша приватна броварня» – независимого украинского производителя пива, находящегося во Львове. 10 миллионов долларов США будут направлены на пополнение собственных оборотных средств компании и на капитальные расходы.

«Эта инвестиция со стороны ЕБРР и других существующих акционеров создает новые возможности развития нашей компании: мы увеличим оборотный капитал и запустим новую линию разлива, – отмечает Андрей Мацола, основатель и ключевой акционер компании «Перша приватна броварня». – Мы гордимся поддержкой ЕБРР, главного международного финансового инвестора в Украине. Она создает основу устойчивого развития нашего бизнеса».

«ППБ» работает с нами с 2008 года, когда на заводе компании был внедрен ряд важных конструктивных инноваций по энергосбережению в контексте нашей Программы повышения энергоэффективности Украины. «Перша приватна броварня» является эталоном прозрачности и образцом европейского отношения к бизнесу. ЕБРР и другие украинские и международные акционеры рады поддержать развитие и рост этого перспективного украинского предприятия», – добавляет Шевки Акунер, директор ЕБРР в Украине.

Информация о компании

Компания «Перша приватна броварня» была создана в 2004 году семьей Андрея Николаевича Мацолы и оставалась исключительно семейным предприятием до января 2012 года.

В 2012 году произошло слияние компании с ПБК «Радомышль», который принадлежал международной группе OASIS CIS, специализирующейся на производстве пива и безалкогольных напитков в 6 странах. 30%‎ акций OASIS CIS принадлежат ‎Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР) и немецкому пивному концерну Oettinger. Контрольным пакетом OASIS CIS владеют 4 управляющих партнера компании – граждане США, Израиля, Великобритании и России.

В результате слияния «Перша приватна броварня» сегодня осуществляет управление 2 пивзаводами – во Львове и в Радомышле суммарной мощностью 2 млн гл пива в год. Крупнейшим акционером компании и ее СЕО остается украинец Андрей Мацола, второй по величине пакет принадлежит ЕБРР, оставшиеся акции распределены между концерном Oettinger и управляющими партнерами группы OASIS.

Информация о ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития – крупнейший финансовый инвестор в Украине. По состоянию на 1 июля 2014 года банк инвестировал почти € 9,2 млрд (11,5 млрд долл США) через внедрение 329 проектов.