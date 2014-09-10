Россия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешало Украине вступить в ТС

Россия требует от Украины и Европейского Союза внести изменения в Соглашение об ассоциации, которые бы "не препятствовали" интеграции Украины в Таможенный союз.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на документ "Предложения российской стороны по внесению поправок Соглашения об ассоциации между ЕС и государствами – членами ЕС с одной стороны и Украиной с другой стороны в целях минимизации рисков, возникающих от вступления в силу указанного соглашения».

В частности, российская сторона расписала, каким образом следует "подправить" Соглашение об ассоциации, препятствующий, по убеждению РФ, "дальнейшему участию Украины в иных, помимо ЕС, интеграционных объединениях".

"В Соглашении (статья 39) об ассоциации необходимо предусмотреть, что данное соглашение не препятствует сохранению или созданию таможенных союзов, зон свободной торговли или договоренностей о приграничной торговле, и не является основанием для выхода Украины из таких союзов, объединений и соглашений, а также для пересмотра ранее достигнутых договоренностей и соглашений в таких объединениях и союзах.

Таким образом, в соглашении будет обозначено, что целью ассоциации Украины с ЕС не является причинение прямого или косвенного ущерба интересам иных объединений и позволит сохранить за Украиной суверенное право участия в иных объединениях. Ассоциация Украины и ЕС не должна препятствовать принятию и применению национального законодательства Украины и законодательства интеграционных объединений, участником которых Украина является (или может являться)", - сказано в п. 2.1. документа.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выдвинула Украине и ЕС свой список изменений в Соглашение об ассоциации. Среди прочего, документ предполагает исключения из взаимной либерализации торговли Украины с ЕС около 20% товаров, а также прописать гарантии для России в сфере торговли энергоносителями.