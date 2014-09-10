ТОП-10 (10 сентября)

Россия выдвинула свой список правок в соглашение Украина-ЕС на 60 страницах

Россия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешало Украине вступить в ТС

Всемирный банк выделит Украине второй заем в начале 2015 года

Продан рассчитывает, что к ноябрю в украинских хранилищах будет 17,5 млрд кубов газа

Украина на фоне прекращения поставок газа из РФ запускает 6 новых месторождений

Польша из-за "Газпрома" сократила поставки газа в Украину

Предлагаемый россиянами Украине дешевый уголь мог быть украден на Донбассе

Украина получает газ из Словакии по $330

Гривня закрыла межбанк на уровне 13,30 за доллар

«Газпром» сделал венгерский реверс невыгодным для Украины

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Россия выдвинула свой список правок в соглашение Украина-ЕС на 60 страницах

Россия представила Киеву и Брюсселю список своих требований по изменению подписанного Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. В распоряжении ZN.UA оказался документ, подготовленный российской стороной. Список предлагаемых Москвой правок в СА внушительный. При этом Россия настаивает на их пакетном принятии, еще до ратификации парламентами.

Документ с длинным названием "Предложения российской стороны по внесению поправок в Соглашение об ассоциации между ЕС и государствами – членами ЕС с одной стороны и Украиной с другой стороны в целях минимизации рисков, возникающих от вступления в силу указанного соглашения" уместился на 60 страницах.

Анализ документа свидетельствует, что Россия хочет исключить из взаимной либерализации торговли Украины с ЕС (отказаться от отмены или значительного уменьшения импортных пошлин – ред.) ряд товаров - всего 2376 тарифных линий из 11600, указанных в Соглашении об ассоциации. То есть, Москва предлагает Киеву и Брюсселю изъять из их свободной торговли более 20% товаров. Список этих товаров занимает 45 страниц документа из 60.

Отметим, что на предварительных консультациях Украина, ЕС и РФ договорились, что Россия представит свои изменения в текст соглашения об ассоциации в трех сферах. Однако Москва хочет большего - предложенные ею изменения должны затронуть целых пять направлений, включая либерализацию тарифов и энергетику (кроме оговоренных ранее сфер по техническому регулированию; санитарным и фитосанитарным мерам (СФС); таможенному администрированию).

Что же касается шагов навстречу, то, как утверждают источники, в Минске россиянам было сказано (во всяком случае, в широком кругу), что украинская сторона готова быть максимально гибкой - там, где это возможно.

По информации ZN.UA, вплоть до последних дней россияне упрямо настаивали на том, что их "обеспокоенности" могут быть сняты исключительно внесением изменений в текст Соглашения – разумеется, до его ратификации Верховной Радой.

Правда, по оценкам экспертов, для удовлетворения всех предъявленных российских "хотелок" потребуется получение Еврокомиссией нового мандата на переговоры, а сами переговоры "о внесении изменений в СА" займут примерно года два.

"В этом, собственно, и заключается главная цель россиян на данном фронте – завалить Соглашение, не допустить его ратификации, уговорив Киев, как минимум, отсрочить этот акт, а еще лучше убедить его и Брюссель пуститься в новые "долгоиграющие" переговоры. А за это время всяко может случиться…" - пишет обозреватель ZN.UA Татьяна Силина.

По информации ZN.UA, на ближайшую пятницу, 12 сентября, намечена вторая встреча в Брюсселе на министерском уровне.

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Россия требует, чтобы соглашение с Евросоюзом не мешало Украине вступить в ТС

Россия требует от Украины и Европейского Союза внести изменения в Соглашение об ассоциации, которые бы "не препятствовали" интеграции Украины в Таможенный союз.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на документ "Предложения российской стороны по внесению поправок Соглашения об ассоциации между ЕС и государствами – членами ЕС с одной стороны и Украиной с другой стороны в целях минимизации рисков, возникающих от вступления в силу указанного соглашения».

В частности, российская сторона расписала, каким образом следует "подправить" Соглашение об ассоциации, препятствующий, по убеждению РФ, "дальнейшему участию Украины в иных, помимо ЕС, интеграционных объединениях".

"В Соглашении (статья 39) об ассоциации необходимо предусмотреть, что данное соглашение не препятствует сохранению или созданию таможенных союзов, зон свободной торговли или договоренностей о приграничной торговле, и не является основанием для выхода Украины из таких союзов, объединений и соглашений, а также для пересмотра ранее достигнутых договоренностей и соглашений в таких объединениях и союзах.

Таким образом, в соглашении будет обозначено, что целью ассоциации Украины с ЕС не является причинение прямого или косвенного ущерба интересам иных объединений и позволит сохранить за Украиной суверенное право участия в иных объединениях. Ассоциация Украины и ЕС не должна препятствовать принятию и применению национального законодательства Украины и законодательства интеграционных объединений, участником которых Украина является (или может являться)", - сказано в п. 2.1. документа.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия выдвинула Украине и ЕС свой список изменений в Соглашение об ассоциации. Среди прочего, документ предполагает исключения из взаимной либерализации торговли Украины с ЕС около 20% товаров, а также прописать гарантии для России в сфере торговли энергоносителями.

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Всемирный банк выделит Украине второй заем в начале 2015 года

Миссия Всемирного банка, которая будет находиться в Украине до 19 сентября 2014 года, начала работу по обсуждению второго займа на политику развития финансового сектора, предоставление которого запланировано на первый квартал следующего года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, со ссылкой на встречу руководства Нацбанка с представителями миссии.

Во ходе встречи глава НБУ Валерия Гонтарева проинформировала представителей миссии Всемирного банка о первоочередных мерах регулятора по стабилизации банковской системы и необходимости проведения структурных реформ.

Стороны также обсудили предварительные результаты диагностического обследования и программы капитализации и планы реструктуризации 15 крупнейших по размеру активов банков Украины, а также ход диагностического обследования следующих 20 крупнейших банков.

Руководитель миссии Всемирного банка Ринко Чандра выразил надежду, что во время работы миссии состоятся конструктивные и плодотворные встречи с представителями украинского центрального банка. Чандра отметил, что представители миссии намерены детально обговорить мероприятия, направленные на улучшение системы кредитной информации и нормативно-правовой базы для уменьшения части негативно классифицированных кредитов в банках.

Как сообщал УНИАН, Украина 8 сентября получила 500 млн долл. кредита от Всемирного банка на поддержку реформ в финансовом секторе

Всемирный банк рассматривает возможность увеличения объема финпомощи украинскому банковскому сектору на 500 млн долл. - до 1 млрд долл.

Всемирный банк является основным партнером Украины в области развития. С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году общий объем обязательств банка в стране достиг более 9 млрд долл. США в рамках 45 проектов и программ.

4 сентября Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда в объеме 1,39 млрд долл. в рамках выполнения двухлетней кредитной программы stand-by.

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Продан рассчитывает, что к ноябрю в украинских хранилищах будет 17,5 млрд кубов газа

Украина, которая с июня 2014 года отключена «Газпромом» от поставок российского газа, рассчитывает к 1 ноября накопить в подземных хранилищах до 17,5 млрд куб. м топлива.

«У нас сейчас 16 млрд кубометров. Я думаю, с учетом реверса с территории Словакии мы ожидаем 17,2-17,5 млрд кубометров на 1 ноября», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан перед началом заседания правительства 10 сентября.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Украина на фоне прекращения поставок газа из РФ запускает 6 новых месторождений

Украина на фоне прекращения «Газпромом» поставок российского газа запускает 6 новых нефтегазовых месторождений в промышленную разработку.

Об этом говорится в соответствующих приказах Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 4 сентября 2014 года.

Согласно документам, речь идет о Западно-Староверовском газоконденсатном месторождении, Кобзевском газоконденсатном месторождении, Горобцивськом газоконденсатном месторождении, Евгениивськом газоконденсатном месторождении, Дробишивськом газоконденсатном месторождении и Валюхивськом нефтегазоконденсатном месторождении.

Все указанные месторождения разрабатываются крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування».

В документах не указываются прогнозируемые объемы добычи углеводородов на данных месторождениях.

Как ранее сообщал УНИАН, суточные потери природного газа госкомпании «Укргазвыдобування» из-за непрекращающихся военных действий на Донбассе увеличились на 42% - до 340 тыс. кубометров.

Согласно сообщению «Укргазвыдобування», компания приостановила работу месторождения в селе Счастье Луганской области, что повлекло за собой суточные потери природного газа в размере 100 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа.

В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.

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Польша из-за "Газпрома" сократила поставки газа в Украину

Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину из-за ограничений, введенных российским газовым монополистом компанией "Газпром", сообщил журналистам глава оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» Игорь Прокопив.

"Сегодня Российская Федерация начала ограничивать поставки газа в Польскую Республику, чтобы разорвать реверс из Польши, который мы получаем. В 14.00 поляки прекратили реверс в Украину, почти 4 млн кубометров в сутки", - сказал Прокопив.

По его словам, польская сторона попросила 2 дня технического перерыва в поставках газа в Украину для поиска необходимого ресурса у себя на рынке. «Поляки сегодня заявили («Газпрому» - УНИАН) 11 млн кубометров газа в сутки, а россияне подтвердили 7 млн. То есть «минус» 4 млн. А 4 млн – это и есть наш реверс», - добавил глава "Укртрансгаза".

По данным оператора польской газотранспортной системы Gaz System, по итогам сегодняшнего дня в Украину через Польшу будет поставлено около 1,3 млн кубометров вместо ранее запланированных 3,8 млн кубометров.

С начала текущего месяца через польскую ГТС Украина ежесуточно прокачивала около 3,8 млн кубометров газа, что составляет почти максимальные объемы, которые технически можно прокачать через пункт "Хермановице".

В августе Украина через Польшу по контракту с немецкой RWE Supply&Trading увеличила среднесуточную прокачку газа до около 3,9 млн кубометров с 3,6 млн месяцем ранее.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, также открыты венгерский и польский газовые маршруты.

Как сообщал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан, Украина получает по реверсу 30-32 млн кубометров газа в сутки, однако этот объем может быть увеличен. В частности, по реверсу из Словакии Украина может получать порядка 27 млн кубометров в сутки и порядка 14 млн кубометров с территории Польши и Венгрии.

Украинская добыча газа составляет 50-55 млн кубометров в сутки.

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Предлагаемый россиянами Украине дешевый уголь мог быть украден на Донбассе

Российские бизнесмены готовы продавать уголь Украине в неограниченных количествах по цене 64 долл. за тонну, среди которого может быть и украденный пророссийскими боевиками уголь с шахт Донбасса.

Об этом на пресс-конференции заявил экс-министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

«Буквально вчера на меня выходили россияне, которые готовы из Ростова грузить дешевый уголь», - сказал Кучеренко.

При этом на уточняющий вопрос журналистов о том, могут ли эти бизнесмены предлагать уголь, который пророссийские боевики украли с шахт Донбасса, экс-министр ЖКХ ответил, что вполне возможно.

«Может быть что угодно. Уголь - это же рыночный товар», - сказал Кучеренко, добавив, что боевики вывозят все, а не только уголь.

По его словам, некие российские бизнесмены готовы грузить сколько угодно угля Украине, а его цена составит 64 долл. за тонну на погруженном судне. При этом он подчеркнул, что Украине не нужно принимать это предложение.

«С ними нельзя принципиально заключать эти контракты, потому что в любой момент можно стать их заложником», - резюмировал экс-министр.

Как сообщал УНИАН, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец ранее сообщал, что вооруженные пророссийские боевики автомобильными колоннами вывозят уголь с некоторых шахт Луганской и Донецкой областей в Россию.

По его словам, это происходит потому, что некоторые шахты даже в условиях боевых действий продолжают добывать уголь, он обогащается, а вывезти его возможности нет. Таким образом, он накапливается на складах и становится предметом наживы для российских боевиков.

Как сообщал УНИАН, с апреля на Донбассе орудуют боевики, вооружаемые и финансируемые Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей.

24 августа Россия начала открытый ввод своих войск на территорию Украины. По обнародованным данным СНБО, в начале сентября на Донбассе действовало по меньшей мере 4 тактических группы российской армии численностью 1,6 тыс. человек.

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Украина получает газ из Словакии по $330

Цена газа, который Украина импортирует по реверсному маршруту из Словакии, составляет порядка 320-330 долл. за тысячу кубометров, сообщил журналистам глава оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» Игорь Прокопив.

«Мы из Словакии получаем газ по 320-330 долл. за тысячу кубометров», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а со 2 сентября он заработал в рабочем режиме. В первую неделю работы словацкого маршрута Украина импортировала по нему 170 млн кубометров природного газа.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Продана, Украина может получать по реверсу из Словакии порядка 27 млн кубометров в сутки.

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Гривня закрыла межбанк на уровне 13,30 за доллар

В среду, 10 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,2500, к 12:00 цены повысились до 12,9500/13,3500. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 13,0000/13,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,6875/17,1430, к 12:00 цены ушли вверх до 16,7460/17,2675. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 16,8150/17,2070.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3471/0,3565, к 12:00 цены поднялись до 0,3477/0,3588. К закрытию торгов цены снизились до 0,3466/0,3578.

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«Газпром» сделал венгерский реверс невыгодным для Украины

Российскому газовому монополисту «Газпрому» удалось искусственно повысить цены на газ для Венгрии, что автоматически сделало невыгодным использование реверсного маршрута поставок газа из Венгрии в Украину, сообщил журналистам глава оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаз» Игорь Прокопив.

«Венгрия сегодня загружена мало. Там поработали россияне. Они создали искусственно ситуацию с ценой газа на рынке Венгрии, он (стоит - УНИАН) порядка 400 долл. (за тысячу кубометров). Он для нас слишком дорогой», - сказал Прокопив.

При этом, говоря о том, каким образом цена была увеличена, глава «Укртрансгаза» подчеркнул: «За счет транспортных надбавок. У «Газпрома» есть много путей для этого».

Украина на протяжении более 3 месяцев не может довести суточные объемы поставок природного газа из Венгрии до максимально возможных 16 млн кубометров. В среднем объем суточного экспорта газа из Венгрии в Украину составляет от 3 до 5 млн кубометров.

Ранее Прокопив отмечал, что цена словацкого газа для Украины составляет 320-330 долл. за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий. Также для Украины технически открыты венгерский и польский газовые маршруты. Однако 10 сентября польская сторона сообщила о приостановке реверса из-за снижения объемов поставки газа со стороны «Газпрома».

УНИАН