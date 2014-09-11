ТОП-10 (11 сентября)

Россия тестирует на Польше возможность газового шантажа Европы - аналитик

В Украине вступил в силу закон, позволяющий ввести санкции против России

"Газпром" сократил поставки газа в Польшу еще на 45%

«Газпром» сократил поставки газа в Словакию

Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 13,50 за доллар

На Харьковщине из-за нехватки угля остановилась Змиевская ТЭС

В пятницу против России введут новые санкции

Еврокомиссия выделяет 22 млн евро пострадавшим в результате конфликта на Донбассе

Россия в ответ на санкции грозится запретить импорт автомобилей и одежды

В Словакии уверяют, что могут гарантировать 40% импортного газа для Украины

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Россия тестирует на Польше возможность газового шантажа Европы - аналитик

Российская Федерация уменьшением объемов поставок газа в Польшу пытается шантажировать Европейский Союз, который планирует ввести новые санкции в отношении РФ из-за продолжения ее агрессии против Украины.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше выразил эксперт польского Института энергетических исследований (ISP) Павел Поправа, комментируя информацию о том, что "Газпром" с 8 сентября ограничил поставки газа для польского PGNIG.

"Вероятнее всего, это связано с текущей дискуссией о новых санкциях Европейского союза", - сказал эксперт.

Он обратил внимание, что «Газпром» впервые ограничил транзит топлива не только через Украину, которую он периодически обвинял в отборе транзитного газа, но и через Беларусь.

По словам Поправы, это поставило под угрозу не только государства Восточной Европы, которые больше всего пострадали во время двух предыдущих «газовых войн» Украины и России в 2006 и 2009 годах, но также Германию, которая через ямальский газопровод ежегодно получает около 30 млрд кубометров газа.

"В этой ситуации вся ответственность за прекращение поставок лежит на российских стороне", - отметил он.

Поправа выразил надежду, что государства Европейского Союза не поддадутся на шантаж РФ. По его словам, если они отреагируют на этот шантаж, то Россия может продолжить действовать подобным образом.

"Это самое худшее, что можно было бы сделать", - сказал эксперт.

В то же время Поправа признал, что часть стран, среди которых Словакия и Венгрия, могут под давлением россиян отказаться от реверсных поставок газа в Украину.

Эксперт также отметил, что Россия ограничением поставок газа в Польшу может попытаться заблокировать реверс газа из ЕС в Украину, но добавил, что польская газотранспортная система имеет наименьшие возможности для реверса: до 1,5 млрд кубометров газа в год, в то время как Венгрия и Словакия 4 и 10 млрд кубометров соответственно.

Поправа не исключил, что поставки газа в Польшу могли уменьшить по техническим причинам, но назвал это наименее правдоподобной версией.

10 сентября польская нефтегазовая компания PGNIG сообщила об уменьшении с начала этой недели поставок российского газа в Польшу, отметив, что до сих пор не получила от "Газпрома" объяснений по этому поводу.

Представители 28-ми стан Европейского Союза в начале этой недели утвердили новый пакет экономических санкций против России из-за дальнейшей агрессии против Украины, но пока не ввели их в действие. Представители ЕС намекают, что могут отказаться от введения дополнительных санкций, если будет соблюдено объявленное в конце прошлой недели перемирие между украинскими военными и пророссийскими боевиками на Донбассе.

9 сентября британская газета Financial Times написала, что "Газпром" планирует ограничивать поставки газа своим потребителям в Евросоюзе, чтобы вынудить их отказаться от реверсных поставок топлива Украине, которой российский газовый монополист полностью прекратил поставлять газ с середины июня этого года и которая благодаря реверсным поставкам намеревалась частично компенсировать недобор газа из РФ.

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В Украине вступил в силу закон, позволяющий ввести санкции против России

В Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Украины.

Текст закона опубликован в газете «Голос Украины».

Согласно тексту закона, его задачей является защита национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности, противодействие терроризму, защита и восстановление нарушенных прав украинских граждан. Санкции могут быть введены против иностранного государства, физического или юридического лица иностранного государства, лиц без гражданства против террористов и их пособников.

Основаниями для введения санкций являются прямые или потенциальные угрозы иностранного государства, физических или юридических лиц в отношении суверенитета Украины, ее территориальной целостности, оккупация территории Украины или создание барьеров для экономического роста Украины, причинение материального ущерба. Также основаниями для введения санкций могут служить решения Генеральной ассамблеи или Совета безопасности ООН, решения и регламенты Совета Европы, факты нарушения Общей декларации прав человека или Статуса ООН.

Виды санкций, согласно тексту закона, разделены на 25 позиций и предполагают, в частности, блокирование активов, ограничение торговли, ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по украинской территории, остановку выполнения финансовых обязательств, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации, запрет на участие в процессе государственных закупок, запрет на участие в операциях с ценными бумагами, запрет на передачу технологий и имущественных прав, а также запрет и отмену всех переговоров, визитов и деловых контактов.

Как отмечается, санкции могут быть срочными или бессрочными. Решение о введении санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины и указом Президента Украины оно вводится в действие.

Как сообщал УНИАН, 14 августа парламент принял правительственный закон о санкциях. Вступление закона в силу позволит правительству в ближайшее время передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций в отношении 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, поддерживающих российскую агрессию на востоке Украины.

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"Газпром" сократил поставки газа в Польшу еще на 45%

Российский газовый монополист "Газпром" вчера сократил поставки газа в Польшу еще на 45% и до сих по не объяснил польской стороне причину такого решения, сообщила пресс-служба компании в четверг.

Ранее сегодня польский PGNIG, который экспортирует российский газ в Польшу, провел заседание кризисного штаба в связи с ограничением поставок из РФ являющейся основным поставщиком голубого топлива в страну.

"Поставки природного в рамках обязывающего ямальского контракта в пунктах Дроздовиче (Украина), Кондратки (Беларусь) и Высокое (Беларусь) дальше не реализовываются, согласно с поданными компанией заявками. Дефицит 10 сентября составил около 45%", - отметила пресс-служба.

Вчера компания сообщала, что PGNIG во вторник получил на 24% меньше заказанного газа после около 20% меньших поставок в понедельник.

Компания подчеркнула, что не заказывала максимальных объемов газа, что позволяет ей делать действующий контракт. Для того чтобы компенсировать дефицит топлива, компания начала закачивать газ через другие пункты на своей западной и южной границе, в частности, из Германии и Чехии.

"PGNiG до сих пор не получило никакой информации от "Газпрома" о причинах ограничения газовых поставок в Польшу", - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в «Укртрансгазе» 10 сентября отметили, что Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину из-за ограничений, введенных российским монополистом компанией "Газпром". По данным «Укртрансгаза», польская сторона попросила 2 дня технического перерыва в поставках газа в Украину для поиска необходимого ресурса у себя на рынке.

Тем не менее, оператор польской газотранспортной системы Gaz System сообщил, что по итогам 10 сентября в Украину через Польшу будет поставлено около 1,3 млн кубометров вместо ранее запланированных 3,8 млн кубометров.

Позже "Газпром" заявил, что не снижал поставок газа в Польшу, отметив, что они остаются на обычном уровне.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной из Европейского союза, через которую Украина начала транспортировать газ в так называемом реверсовом режиме, но в то же время она имеет наименьшие технические возможности для таких поставок: около 1,5 млрд кубометров газа в год. Больше всего топлива Украина с сентября этого года может прокачивать через Словакию - до 10 млрд кубометров ежегодно. Еще около 4 млрд кубометров газа Украина может прокачивать через Венгрию.

Представители украинской власти заявляют, что Украине дешевле купить российский газ у партнеров из Европейского союза, чем непосредственно у "Газпрома", который со 2 квартала этого года увеличил цену газа для украинцев почти вдвое, - до 485 долларов за тысячу кубометров.

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«Газпром» сократил поставки газа в Словакию

Российский газовый монополист "Газпром" на этой неделе также сократил поставки топлива в Словакию, которая вчера, 10 сентября, второй день подряд зафиксировала снижение на около 10%.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь словацкой национальной компании SPP (аналог украинского "Нафтогаза" - УНИАН) Петро Беднар, отвечая на запрос агентства.

"Также сегодня SPP зафиксировала незначительное снижение газовых поставок на уровне около 10%", - отметил он.

Беднар подчеркнул, что это сокращение не повлияло на поставки топлива клиентам компании, отказавшись прокомментировать сообщение оператора словацкой газотранспортной системы Eustream о стабильных поставках.

Ранее сегодня Eustream сообщал, что компания получает российский газ, который прокачивается через территорию Украины, в полном объеме.

Информированный источник сказал агентству, что разница в данных SPP и Eustream возникает из-за того, что первая компания подает информацию на базе заявки, которую она подает "Газпрому" по количеству газа, который хочет прокачать, и реальному объему, который российская компания соглашается поставить.

Вторая компания получает согласованные с "Газпромом" данные от SPP, сколько должно быть прокачано, и сравнивает их теми, сколько реально было поставлено.

Как сообщал УНИАН, вчера польская PGNIG заявила об ограничении с начала этой недели российским "Газпромом" - без объяснения причины - поставок газа в Польшу. 10 сентября, по ее данным, польская компания получила на 45% меньше газа, чем заказывала после того, как двумя днями ранее недопоставки были на уровне 24 и 20%.

О снижении поставок газа из России заявил также немецкий E.On.

Ранее на этой неделе британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует ограничить поставки газа в Европейский Союз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки газа из ЕС в Украину. В июне Россия полностью прекратила поставки газа украинцам, которые, благодаря поставкам, главным образом, из Словакии, а также Венгрии и Польши хотели компенсировать часть возникшего газового дефицита.

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Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 13,50 за доллар

В четверг, 11 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 12,9000/13,4000, к 12:00 цены повысились до 13,3000/13,5000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на отметке 13,5000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,6510/17,3024, к 12:00 цены ушли вверх до 17,1909/17,4535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 17,3148/17,4480.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3420/0,3614, к 12:00 цены поднялись до 0,3552/0,3609. К закрытию торгов цены снизились до 0,3578/0,3609.

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На Харьковщине из-за нехватки угля остановилась Змиевская ТЭС

В Харьковской области в связи с нехваткой угля Змиевская ТЭС приостановила выработку электроэнергии.

Об этом сообщили УНИАН в энергогенерирующей компаний «Центрэнерго», которая управляет Змеевской ТЭС.

По данным компании, по согласованию с системным оператором прекращается производство электрической энергии на Змиевской ТЭС с 11 сентября по 1 октября 2014 года.

«В указанный период будет проводиться накопление складских запасов топлива для устойчивой работы в течение осенне-зимнего периода 2014-2015 годов. На данный момент идет поиск путей диверсификации поставщиков энергетического топлива, включая зарубежных (ЮАР, Бразилия, Чили и др.)», - говорится в сообщении «Центрэнерго».

В компании отметили, что остановка ТЭС носит временный характер, поэтому сокращения персонала не будет. При этом разработаны мероприятия, направленные на сохранение работающего персонала в период сокращения отпуска электроэнергии и товарной продукции.

«Во время остановки ТЭС и нахождения ее в резерве будут проведены все технические мероприятия по сохранению работающего и резервного оборудования энергоблоков и подразделений, которые обеспечивают жизнедеятельность ТЭС. Кроме того, будут проводиться ремонтные работы в соответствии с графиком», - сообщили в компании.

В условиях полной остановки станции расходы на поддержание ее жизнеспособности, т. н. условно-постоянные расходы, будут формироваться в виде расходов на оплату труда, расходов электроэнергии на собственные нужды ТЭС, затрат на ремонтные материалы и т.д. С целью компенсации этих расходов на период накопления угля руководство компании обратилось в Министерство энергетики и угольной промышленности, НКРЭ с просьбой установить дополнительный платеж.

Пусковые расходы, в соответствии с действующими Правилами энергорынка, будут возмещены компании в полном объеме.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

Змиевская тепловая электрическая станция — тепловая электростанция, расположенная возле посёлка Комсомольское на территории Змиевского района Харьковской области в 55 км от Харькова и обеспечивающая электроэнергией регион 3-х областей: Харьковской, Полтавской и Сумской.

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В пятницу против России введут новые санкции

Страны-члены ЕС договорились в четверг о введении нового пакета санкций против России.

Об этом сообщают источники AFP в дипломатических кругах.

Новые санкции были предметом ожесточенных споров между странами Европы после начала режима прекращения огня на Донбассе.

Экономические санкции вступят в силу в пятницу, сообщили источники, с заявлением президента ЕС Хермана Ван Ромпея, которое ожидается позднее в тот же день.

В то же время собеседники Bloomberg отметили, что некоторые страны ЕС опасаются того, что дальнейшее ужесточение санкций лишь спровоцирует Кремль, давая ему предлог для нарушения режима перемирия на юго-востоке Украины. «В этой связи ЕС намерен обнародовать перечень условий, выполнив которые Россия избежит санкционных мер», - говорится в сообщении.

Ограничения коснутся компаний и физических лиц. В санкционный список попадут, по данным Уолл Стрит Джорнал, Роснефть, Газпромнефть и Транснефть. Как пишет Эхо Москвы, им фактически закрывают европейский рынок капитала. Также в списке окажутся оборонные предсприятия: Уралвагонзавод, Оборонпром и Объединенная авиастроительная корпорация. Они окажутся без финансирования через акции и облигации. Кроме того, девяти компаниям запретят продавать технологии двойного назначения. И, наконец, под санкции попадут 24 должностных лица, граждане России и Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине также вступил в силу закон о возможности применения санкций в отношении иностранных государств, юридический лиц и граждан-пособников террористов, посягающих на суверенитет Украины, ее территориальную целостность, права и свободы украинских граждан.

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Еврокомиссия выделяет 22 млн евро пострадавшим в результате конфликта на Донбассе

Европейская комиссия выделяет 22 млн евро, чтобы помочь населению регионов Украины, которые страдают от последствий военного конфликта.

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии, передает собственный корреспондент УНИАН. „Это финансирование состоит из двух частей: 5 млн евро гуманитарной помощи и 17 млн евро помощи на развитие”, - уточняет ЕК.

В этой связи президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что ЕС с „большой тревогой следит за продолжающимся конфликтом в Украине и, в частности, его влиянием на гражданское население”.

„Недавнее прекращение огня должно быть поддержано и использовано в качестве возможности облегчить положение тех, кто в этом нуждается, а именно, женщин и детей. Именно поэтому Европейская комиссия мобилизует 22 млн евро для предоставления помощи населению, которое в этом нуждается, и для содействия социально-экономическому развитию страны”, - сказал он.

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Россия в ответ на санкции грозится запретить импорт автомобилей и одежды

Россия подготовила ответные меры на новый пакет санкций, согласованный Евросоюзом, заявил помощник президента России Андрей Белоусов. В частности, она может ввести запрет на импорт автомобилей и некоторых видов одежды.

«У нас есть целый ряд несельскохозяйственных продуктов, где наши, прежде всего европейские, партнеры больше зависят от России, чем Россия от них. Это касается, например, завоза автомобилей, прежде всего подержанных автомобилей, это касается некоторых видов товаров легкой промышленности, где мы уже сами можем производить. Не всех, некоторых видов одежды», — сказал Белоусов в кулуарах Самарского экономического форума.

Впрочем, отметил помощник президента, есть надежда, что «здравый смысл возобладает» и ответные санкции не понадобятся. «Сейчас Минэкономразвития уже подготовило, насколько я знаю, перечень этих товаров. Но, я надеюсь, что здравый смысл возобладает и мы не будем вынуждены вводить эти ответные меры», — пояснил он.

Как пишут «Ведомости», Белоусов также подтвердил, что российские власти поддержат попавшие под западные санкции компании. По его словам, формы поддержки уже вырабатываются. «Не хотел бы говорить по поводу “Роснефти” и компаний, которые попали (под санкции), и конкретные суммы называть. Сейчас вырабатываются формы поддержки. Она, безусловно, будет оказана — это единственное, что могу сказать», — заявил он.

Сегодня дипломатические источники в Брюсселе сообщили, что Евросоюз принял решение о новых санкциях в отношении России. Они вступят в силу в пятницу, 12 сентября, после публикации в официальном журнале ЕС. Впоследствии было опубликовано официальное заявление председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, в котором он подтвердил, что новые ограничительные меры в отношении России вступят в силу 12 сентября.

Ссреди этих мер будет дальнейшее ограничение доступа на европейский рынок капитала для российских компаний. Собеседники Bloomberg уточняют, что ЕС также раскроет условия, при которых санкции могут быть отменены.

Новые санкции в отношении Москвы могут коснуться добычи нефти в России крупнейшими мировыми энергокомпаниями, включая ExxonMobil и BP, рассказывали ранее источники Bloomberg. Они дополнят ограничения в финансовой, оборонной и энергетической сферах, сообщало агентство со ссылкой на двух чиновников. Газеты Financial Times и The Wall Street Journal писали, что они могут ударить по «Роснефти», «Газпром нефти», «Транснефти», «Оборонпрому», Объединенной авиастроительной корпорации и «Уралвагонзаводу».

Ответом России на предыдущий санкционный пакет Запада стал запрет от 7 августа на импорт фруктов, овощей, мяса и другой продовольственной продукции. Это привело к росту цен, который в некоторых регионах достиг 20-30%.

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В Словакии уверяют, что могут гарантировать 40% импортного газа для Украины

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак отмечает, что Словакия на сегодняшний день может гарантировать 40% импортного газа для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лайчак сказал во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Министр напомнил о реверсных поставках газа, «которые мы обеспечили собственными силами, которые со 2 сентября уже эксплуатируются».

«Таким образом, Словакия на сегодняшний день может гарантировать 40% импортного газа для Украины», - сказал он.

На вопрос журналистов о якобы снижении объемов российского газа, который проходит через Украину в Словакию, Климкин ответил: «Если у какого-то партнера, в частности у России, есть технические проблемы с поставками газа, это никоим образом не должно влиять на выполнение нами своих обязательств и своих контрактов».

«Мы полностью преданы их должному выполнению, и наши словацкие друзья, я надеюсь, также полностью преданы их должному выполнению, как и польские друзья. Мы выполняем свои обязательства. У нас никаких сомнений быть не может», - сказал Климкин.

Напомним, сегодня словацкая национальная компания SPP (аналог украинского "Нафтогаза" - УНИАН) сообщила, что "Газпром" на этой неделе сократил поставки топлива в Словакию, которая вчера, 10 сентября, второй день подряд зафиксировала снижение на около 10%.

Вчера польская PGNIG заявила об ограничении с начала этой недели российским "Газпромом" - без объяснения причины - поставок газа в Польшу. 10 сентября, по ее данным, польская компания получила на 45% меньше газа, чем заказывала после того, как двумя днями ранее недопоставки были на уровне 24 и 20%.

О снижении поставок газа из России заявил также немецкий E.On.

Ранее на этой неделе британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует ограничить поставки газа в Европейский Союз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки газа из ЕС в Украину. В июне Россия полностью прекратила поставки газа Украине, которая, благодаря поставкам, главным образом, из Словакии, а также Венгрии и Польши хотела компенсировать часть возникшего газового дефицита.

Как сообщал УНИАН, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров в год (27 млн куб. м в сутки).

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома».

Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

УНИАН