Россия ищет предлог, чтобы сорвать строительство Украиной стены на границе

Зампред комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям Михаил Дегтярев (ЛДПР) подготовил обращения в Министерство природных ресурсов и экологии России и во Всемирный фонд дикой природы с просьбой организовать международную комиссию по экологическому мониторингу и оценке строительства разделительных рвов, стены и других сооружений на границе России и Украины, которые возводятся по решению властей Украины, пишут "Известия".

Читайте такжеУкраина планирует построить "Стену" на границе с Россией до конца 2015 годаПо мнению законодателя, планы Украины могут нанести значительный урон флоре и фауне пяти российских регионов, вдоль которых планируются масштабные строительные работы.

Читайте такжеСтена от Путина: строим уже сегодня"Украинские горе-руководители не думают о своем народе и о своей природе, но мы же должны о них подумать. Людей американская пропаганда может разделить, но природу ведь не разделишь. Экологам нужно понять, что задумал сотворить в районе границы премьер-министр Арсений Яценюк, затем оценить возможный ущерб флоре и фауне, и всем миром остановить безумца", - заявил депутат Дегтярев.

Напомним, по поручению президента Украины Петра Порошенко 10 сентября начато выполнение первоочередных работ по фортификационному оборудованию и установке систем инженерного заграждения на границе Украины и России. Согласно заявлению пресс-центра АТО, «запланировано создать два оборонных рубежа, основным назначением является недопущение проникновения на территорию Украины противника. Основной объем работ составляет около полутора тысяч километров траншей и ходов сообщения, более восьми тысяч окопов для техники, более четырех тысяч блиндажей и создание 60-километрового невзрывного заграждения.