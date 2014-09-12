ТОП-10 (12 сентября)

Новые санкции Евросоюза против России вступили в силу

Польша возобновила поставки газа в Украину

Украина подготовила персональные санкции против тех, кто поддержал российскую агрессию

Кабмин ликвидировал Государственный земельный банк

«Газпром» сократил поставки газа уже четвертой стране Европы - Австрии

Временное применение ЗСТ Украины с ЕС отсрочено до 31 декабря 2015 года - заявление

Путин обвалил рубль до абсолютного рекорда

ЕС может обойтись без российского газа 9 месяцев - евродепутат

Россия угрожает ввести с 1 ноября санкции против Украины из-за ассоциации с ЕС

Гривня к закрытию межбанка упала до 13,80 за доллар

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Новые санкции Евросоюза против России вступили в силу

В официальном журнале ЕС в пятницу опубликованы названия компаний, в отношении которых вводятся новые санкции Евросоюза, ограничения на предоставление займов вводятся для пяти российских банков, трех нефтяных и трех оборонных компаний.

В частности, в новый санкционный список ЕС вошли "Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорации (ОАК).

Как сообщает Прайм, в санкционный список включены девять российских оборонных концернов - это концерн "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", концерн "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", концерн ПВО "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт". Поставки европейских технологий двойного назначения этим компаниям запрещаются с 12 сентября.

Также Евросоюз запретил организацию долгового финансирования для трех топливно-энергетических компаний России - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти". ЕС ввел запрет на торги облигациями этих компаний со сроком обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг.

Кроме того, ЕС ввел ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ и Россельхозбанка. Данные банки не перечисляются по названиям, этот список остался неизменен по сравнению с последней редакцией санкций от 31 июля этого года. Резиденты ЕС больше не смогут предоставлять этим российским банкам кредиты, кроме того запрещены операции с новыми выпусками облигаций и других ценных бумаг со сроками обращения свыше 30 дней.

Евросоюз внес еще 24 фамилии в "черный список" для России и Украины, доведя общее число его фигурантов до 119. Под санкции попали глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, премьер "ДНР" Александр Захарченко, Владимир Жириновский, вице-спикеры Госдумы Васильев, Мельников, Лебедев, Левичев.

Всем им запрещен въезд в страны Евросоюза, а их активы, в случае обнаружения таковых в европейских банках, подлежат замораживанию.

Санкции вступили в действие с момента публикации.

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Польша возобновила поставки газа в Украину

Польша сегодня утром возобновила поставки газа в Украину из Европейского Союза, приостановленные в среду, 10 сентября, из-за ограничений в поставках российского газа в страну.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Польше в пятницу сообщила пресс-секретарь оператора польской газотранспортной системы Gaz System Малгожата Полковская.

"Сегодня с начала газовых суток (6:00) поставки были возобновлены", - сказала она.

По данным Gaz System, сегодня компания планирует прокачать в Украину около 3,8 млн кубометров газа, что отвечает тем объемам, которые поставлялись до приостановки поставок с начала сентября. Это почти максимальный объем, который возможно прокачивать через пункт "Хермановице", используемый для этих поставок, – через него можно качать не более 4 млн кубометров в сутки.

Вчера, 11 сентября, глава Gaz System заявил, что компания ожидает по итогам 11 сентября увеличения поставок российского газа более чем на 30%, что, по его словам, позволит возобновить прокачку газа в Украину.

Через Польшу украинский "Нафтогаз" покупает газ по контракту с немецкой RWE Supply&Trading, а Gaz System предоставляет только услуги по транспортировке этого топлива. Условия контракта с польской компанией позволяют ей прекратить поставки в любой момент, когда она посчитает это необходимым.

Как сообщал УНИАН, польская Gaz System заявила, что была вынуждена остановить поставки газа в Украину из-за того, что польская компания PGNiG, которая занимается импортом газа в Польшу, в начале этой недели начала получать меньше газа, чем заказывала у российского "Газпрома". Представители PGNiG заявили, что "Газпром", несмотря на просьбы компании, по состоянию на 11 сентября не объяснил причин ограничения поставок.

О меньших поставках газа из России, которая поставляет ЕС около 30% необходимо этим странам топлива, на этой неделе заявили также представители газовых компаний из Германии, Словакии и Австрии.

Эксперты высказывали мнение, что ограничениями поставок в ЕС Россия может шантажировать Европу, чтобы она не вводила новые санкции за действия РФ в Украине, пытается заблокировать поставки газа из ЕС в Украину или же "Газпрому" просто не хватает топлива для того, чтобы обеспечить возросший спрос на него в Европе.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной из Европейского Союза, через которую Украина начала транспортировать газ в так называемом реверсовом режиме, но в то же время она имеет наименьшие технические возможности для таких поставок: около 1,5 млрд кубометров газа в год. Больше всего топлива Украина с сентября этого года может прокачивать через Словакию - до 10 млрд кубометров ежегодно. Еще около 4 млрд кубометров газа Украина может прокачивать через Венгрию.

Представители украинской власти заявляют, что Украине дешевле купить российский газ у партнеров из Европейского Союза, чем непосредственно у "Газпрома", который со 2 квартала этого года увеличил цену газа для украинцев почти вдвое, - до 485 долларов за тысячу кубометров.

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Украина подготовила персональные санкции против тех, кто поддержал российскую агрессию

Кабинет министров Украины согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечается в сообщении Департамента информации и коммуникаций с общественностью и СМИ, предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, поддержавших агрессию, блокирования активов юридических лиц, поддержавших российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запреты на выведение капиталов за пределы Украины юридическими лицами – резидентами Российской Федерации государственной формы собственности или резидентами, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, поддержавшими военную агрессию России в отношении Украины.

Кроме того, Кабмин предлагает не выдавать лицензии на ввоз в Украину с территории России национальной валюты - гривни, запретить юридическим лицам – резидентам РФ участие в приватизации, а также запретить осуществлять закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов Российской Федерации, кроме случаев, когда такие закупки не могут быть замещены и это подтверждено Министерством экономического развития и торговли.

«Также санкции предполагают запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности резидентам РФ и введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля продуктов питания, товаров легкой промышленности, косметических средств и товаров бытовой химии российского происхождения», - говорится в сообщении.

При этом в Кабинете министров не уточнили, в отношении каких именно компаний и физических лиц могут быть введены санкции. В то же время, в середине августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк анонсировал, что вступление закона в силу позволит правительству передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций в отношении 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, поддерживающих российскую агрессию на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября в Украине вступил в силу закон о санкциях, разработанный правительством, принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины. Текст закона опубликован в газете «Голос Украины».

Согласно тексту закона, его задачей является защита национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности, противодействие терроризму, защита и восстановление нарушенных прав украинских граждан. Санкции могут быть введены против иностранного государства, физического или юридического лица иностранного государства, лиц без гражданства против террористов и их пособников.

Основаниями для введения санкций являются прямые или потенциальные угрозы иностранного государства, физических или юридических лиц в отношении суверенитета Украины, ее территориальной целостности, оккупация территории Украины или создание барьеров для экономического роста Украины, причинение материального ущерба. Также основаниями для введения санкций могут служить решения Генеральной ассамблеи или Совета безопасности ООН, решения и регламенты Совета Европы, факты нарушения Общей декларации прав человека или Статуса ООН.

Виды санкций, согласно тексту закона, разделены на 25 позиций и предполагают, в частности, блокирование активов, ограничение торговли, ограничение или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по украинской территории, остановку выполнения финансовых обязательств, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на участие в приватизации, запрет на участие в процессе государственных закупок, запрет на участие в операциях с ценными бумагами, запрет на передачу технологий и имущественных прав, а также запрет и отмену всех переговоров, визитов и деловых контактов.

Как отмечается, санкции могут быть срочными или бессрочными. Решение о введении санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины и указом президента Украины оно вводится в действие.

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Кабмин ликвидировал Государственный земельный банк

Кабинет министров Украины ликвидировал Государственный земельный банк, назначив заместителя министра аграрной политики Украины Андрея Дикуна главой ликвидационной комиссии банка. Об этом говорится в постановлении правительства №418.

Этим же постановлением Кабмин признал утратившими силу постановления о создании Государственного земельного банка и утверждении его устава.

Справка УНИАН. Государственный земельный банк Украины был создан в форме публичного акционерного общества в июле 2012 года.

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«Газпром» сократил поставки газа уже четвертой стране Европы - Австрии

Системный оператор энергетики Австрии E-Control сообщил, что объем поставок газа из России 11 сентября снизился на 15%, заявил в интервью австрийскому телевидению руководитель газового подразделения E-Contol Бернхард Пайнц.

По его словам, "одно из объяснений - в России происходит заполнение газовых хранилищ, поэтому меньше газа идет на транзит и экспорт в Европу".

Как передает Прайм, в то же время в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что "российские партнеры заранее проинформировали" о снижении объема поставок. В компании также спрогнозировали, что поставки из РФ могут быть ограничены и в ближайшие несколько дней.

Как сообщал УНИАН, в среду польская PGNIG заявила об ограничении с начала этой недели российским "Газпромом" - без объяснения причины - поставок газа в Польшу. 10 сентября, по ее данным, польская компания получила на 45% меньше газа, чем заказывала после того, как двумя днями ранее недопоставки были на уровне 24 и 20%.

О снижении поставок газа из России заявил также немецкий E.On. и словацкая SPP, которая заявила о том, что за последних два дня поставлено на 10% меньше газа, чем она заказывала.

Ранее на этой неделе британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует ограничить поставки газа в Европейский Союз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки газа из ЕС в Украину.

В июне Россия полностью прекратила поставки газа украинцам, которые, благодаря поставкам, главным образом, из Словакии, а также Венгрии и Польши хотели компенсировать часть возникшего газового дефицита.

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Временное применение ЗСТ Украины с ЕС отсрочено до 31 декабря 2015 года - заявление

Украина, Россия и ЕС согласились отсрочить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года, зато ЕС на этот период продолжит автономные торговые меры для украинских товаров, обеспечив их доступ на европейский рынок.

Об этом говорится в совместном заявлении европейского комиссара по вопросам торговли Карл Де Гюхта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

"Чтобы иметь возможность полностью поддержать стабилизацию Украины, Европейская Комиссия готова в случае, если Украина ратифицирует соглашение об ассоциации с ЕС, предложить дополнительную гибкость. Такая гибкость будет состоять из отсрочки до 31 декабря 2015 года временного применения углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, продолжая автономные торговые меры ЕС в интересах Украины в течение этого периода", - говорится в заявлении.

Кроме того, Украина и Россия подтвердили, что они будут "продолжать применять льготный режим в рамках ЗСТ с СНГ".

"Они согласились с тем, что важно способствовать либерализации торговли для поддержки экономического роста и процветания, в соответствии с их обязательствами перед ВТО. Они согласны с тем, что необходимо гарантировать, что Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли Украина-ЕС и ЗСТ с СНГ способствуют более интегрированному экономическому пространству в регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, сообщается, что стороны продолжат консультации о том, как решать проблемы, поднятые Россией. Прогресс этих консультаций будет рассмотрен на уровне трехсторонних встреч министров.

"Этот процесс должен быть частью всеобъемлющего мирного процесса в Украине, уважая право Украины определять свою судьбу, и уважая ее территориальную целостность", - отмечается в тексте.

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Путин обвалил рубль до абсолютного рекорда

Рубль завершает вторую неделю сентября на абсолютных минимумах после запуска новых санкций ЕС и США против России и заседания совета директоров ЦБР, на фоне спроса на валюту США и низких нефтяных цен, сообщает Reuters.

Доллар США в пятницу достиг отметки 37,96 рубля впервые в истории, всего с начала месяца потери рубля к американской валюте - более двух процентов, а с начала года превышают 15 процентов.

Вечернее обновление экстремумов в пятницу было после заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что западные санкции против РФ направлены на срыв мирного процесса в Украине.

К 19.05 мск американская валюта расчетами "завтра" оценивалась на Московской бирже в 37,85 рубля, что на 0,9 процента выше закрытия четверга.

На 1,1 процента дорожает евро, оцениваясь в 49,00.

Котировки бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) на биржевых торгах к этому времени находились на уровне 42,94 рубля, что на 50 копеек выше уровня предыдущего закрытия.

Совет директоров ЦБР в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 8 процентов годовых, ожидая замедления экономики во втором полугодии на фоне санкций в надежде, что текущая денежно-кредитная политика приведет к снижению инфляции до 4 процентов в среднесрочной перспективе после адаптации России к новым условиям.

Позже глава ЦБР Эльвира Набиуллина на брифинге отметила "определенную напряженность" с валютной ликвидностью, но, по ее словам, регулятор пока не видит оснований вмешиваться, хотя следит за ситуацией и обладает всеми возможностями для решения такой проблемы.

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ЕС может обойтись без российского газа 9 месяцев - евродепутат

Государства Европейского Союза за счет своих собственных ресурсов и альтернативных поставщиков могли бы обойтись без поставок газа из Российской Федерации в течение девяти месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Варшаве заявил депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский.

"Еще год назад проводилось исследование, и если бы ЕС хотел использовать газ как санкцию, то после полного перекрытия импорта газа из России Евросоюз продержится 9 месяцев за счет использования газа из хранилищ, поставок из Алжира, Норвегии, газа LNG из Америки", - отметил он.

Евродепутат отметил, что это привело бы к серьезным проблемам в России, которая наполняет свой бюджет главным образом за счет денег, которые получает от продажи газа.

Вольский также обратил внимание на то, что цены на нефть, продажа которой также является важным источником доходов для россиян, упали уже до уровня 98 долларов за баррель.

По его словам, по некоторым оценкам, бюджет РФ балансируется при условии, если нефть стоит 100-120 долларов за баррель.

Депутат отметил, что Европейский Союз в действительности имеет огромный арсенал методов воздействия на Российскую Федерацию, среди которых санкции в сфере ядерной энергетики или отключение России от системы SWIFT.

"Нет дефицита идей, есть дефицит воли, чтобы действовать", - сказал Сариуш-Вольский.

Он отметил, что принятая западным миром концепция воздействия на Россию для того, чтобы она прекратила агрессию против Украины, предусматривает, что рано или поздно, собственно, из-за экономических проблем Россия будет вынуждена остановиться.

Россия является одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС с около 30% долей на рынке. Некоторые государства ЕС - в первую очередь Восточной Европы - импортируют из РФ от 70 до 98% необходимого им газа.

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Россия угрожает ввести с 1 ноября санкции против Украины из-за ассоциации с ЕС

Россия с 1 ноября введет пошлины на импорт товаров из Украины и усилит таможенное администрирование и санитарный контроль украинских товаров, если с этой даты в полной мере заработает Соглашение об ассоциации Киева с ЕС.

Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, пишут РИА Новости.

"Повестка была подтверждена президентом — мы целиком настроены на поиск компромиссов, мы хотели бы найти на них ответы в этой непростой ситуации. Это последняя возможность… Если к нам не прислушаются наши партнеры, посчитают наши доводы неубедительными, то мы будем принимать адекватные защитные меры", — сказал Улюкаев журналистам в Брюсселе перед вторыми трехсторонними министерскими переговорами России, Евросоюза и Украины об ассоциации Украины с ЕС.

"Если 17-18 сентября состоится ратификация соглашения со всеми позициями, которые у нас вызывают беспокойство, и с 1 ноября этого года оно вступит в силу, то с этой же даты мы вводим защитные меры", — заявил Улюкаев.

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Гривня к закрытию межбанка упала до 13,80 за доллар

В пятницу, 12 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 13,30/13,80 против 13,30/13,65 на 12:00.

Как сообщили УНИАН казначеи коммерческих банков, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 17,2062/17,8489 против 17,1862/17,6385 на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3508/0,3643 против 0,3532/0,3628 на 12:00.

УНИАН