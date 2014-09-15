Правительство ликвидировало ряд госинспекций

Кабинет министров Украины в рамках оптимизации работы органов исполнительной власти ликвидировал ряд инспекций, несущих контрольную функцию, включая Государственное агентство по вопросам инвестиций и управления национальными проектами, Государственную инспекцию по контролю за ценами и Государственную инспекцию по сельскому хозяйству.

Об этом говорится в постановлении правительства №442, опубликованном на сайте Кабмина.

Кроме того, Кабмин ликвидировал Госслужбу по защите персональных данных, Госслужбу по вопросам противодействия ВИЧ\СПИДу и другим социально опасным болезням, Госагентство по туризму и курортам, Государственную пробирную службу, а также Госагентство экологических инвестиций.

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Функции, которые выполняли эти службы, возложены на другие органы и министерства.

В частности, вопросы противодействия ВИЧ/СПИДу будет курировать Министерство здравоохранения, вопросы развития туризма и курортов, а также функции, ранее выполнявшиеся сотрудниками Госинвестпроекта, – Минэкономразвития и торговли. На Минфин и Госслужбу по вопросам безопасности продуктов питания и защите потребителей возложены функции Пробирной службы. На Госстат возложены функции Госценинспекции. Функции Госсельхозинспекции разделили между Государственной службой безопасности на транспорте, Госслужбой по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей и Государственной экологической инспекцией.

Функции Госагентства экологических инвестиций возложены на Министерство экологии и природных ресурсов.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что правительство в рамках экономических реформ устранило половину различных контрольных служб и учреждений. Также парламент принял законодательство, которое уменьшило количество лицензий с 893 до 90.

Следующим этапом реформ, по словам Яценюка, станет новый Налоговый кодекс, который уменьшит количество налогов с 22 до 9, введет новую схему администрирования налога на прибыль и налога с доходов физических лиц.