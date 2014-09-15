РФ боится "ползучей" имплементации ассоциации Украина-ЕС и обещает защитить себя

Россия в случае "ползучей" имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом может отменить преференции в торговле с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев на совещании с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Мы обращаем внимание наших коллег, что так называемая ползучая имплементация, то есть фактическое принятие решения, которое формально не означало бы имплементацию, но фактически в ту или иную её стадию вводило, будет рассматриваться нами как нарушение соглашения, и мы оставляем за собой право вернуться к снятию механизма преференциального торгового режима с Украиной, а также к иным действиям в случае этих нарушений", – сказал Улюкаев.

Он подчеркнул, что российская сторона подтверждает готовность и намерение работать в рамках трёхстороннего механизма с целью поиска ответов на эти вопросы и корректировки соглашения.

По словам Улюкаева, в рамках Министерства экономического развития предполагается создать специальную группу по мониторингу законодательства Украины и фактических действий украинской стороны.

Глава Минэкономразвития РФ сообщил, что в этой комиссии будут также работать представители Минпромторга, Минсельхоза, Россельхознадзора, Федеральной таможенной службы и других федеральных органов исполнительной власти.

Улюкаев напомнил, что 12 сентября было принято компромиссное заявление относительно ассоциации Украины и ЕС.

В частности, Улюкаев отметил, что согласно этого документа после ратификации Украиной Соглашения об ассоциации имплементация соглашения не наступает в течение ближайших 15 месяцев, до 31 декабря 2015 года по меньшей мере.

Кроме того, в этот период будут действовать односторонние преференциальные меры, которые Европейский Союз относительно Украины уже применяет. Также в этот период продолжает действие преференциальный режим торговли между Украиной и Российской Федерацией в рамках зоны свободной торговли СНГ, то есть сохраняется статус-кво.

"Я напомню, что мы говорим о пяти позициях – о самом режиме тарифной либерализации, о техническом урегулировании, о санитарном и фитосанитарном контроле, о таможенном администрировании и об энергетике. Признается обоснованность этих беспокойств, и стороны принимают на себя обязательства продолжить в этот период поиск ответов на эти беспокойства в рамках этого трёхстороннего механизма", - сказал Улюкаев.

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Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 г., отложив подписание его экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по итогам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карла де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева говорится, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

14 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина начнет имплементацию Соглашения об ассоциации с ЕС включая положение о зоне свободной торговли на второй день после его ратификации в Верховной Раде.

Планируется, что Верховная Рада ратифицирует Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 16 сентября.