ТОП-10 (15 сентября)

Российский рубль из-за санкций упал до нового исторического минимума

Украина за две недели получила из Словакии 352 млн кубометров газа

Экспорт товаров из Украины превысил импорт на $880 млн

Газовая встреча 20 сентября не состоится. Россию не устроила дата

Гривня на закрытии межбанка остановилась на 14 за доллар

Падение экономики Украины по итогам года составит 7% при инфляции 11%

Яценюк отказался подавать проект бюджета-2015 без принятия реформ

Проект госбюджета-2015 предусматривает рост экономики на 2% при инфляции 13%

Кабмин предлагает ввести всеобщее декларирование с разовой налоговой амнистией

Правительство хочет по-новому облагать налогом доходы украинцев

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Российский рубль из-за санкций упал до нового исторического минимума

Курс доллара впервые в истории превысил ключевой уровень в 38 российских рублей в результате введенных Западом новых санкций.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» к 10.13 мск повышался на 24 копейки - до 38,02 рубля (рос до 38,0325 рубля), курс евро - на 30 копеек, до 49,25 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при этом росла на 27 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила 43,07 рубля.

Таким образом, стоимость корзины, на которую Центральный банк РФ ориентируется в своей курсовой политике, приблизилась к историческому рекорду в 43,21 рубля, достигнутому в марте.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября США и ЕС обнародовали новый список санкций против России.

Под санкции Европейского Союза попали российские компании «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Кроме того, в «черный список» попали предприятия «Калашников», «Сириус», «Станкоинструмент», «Чемкомпозит», Тульский оружейный завод, «Технологии машиностроения», «Высокоточные комплексы», «Алмаз Антей», «Базальт». Также в списке есть «Оборонпром», «Объединенная авиационная корпорация», «Уралвагонзавод».

Министерство финансов США, со своей стороны, добавило «Сбербанк России» в список российских государственных банков, которым ограничено финансирование. США также ввели запрет на экспорт товаров, сервиса и технологий для глубоководных и прибрежных проектов для пяти российских фирм. Еще пяти государственным оборонно-технологическим компаниям заблокировали активы.

Новые санкции США относительно ограничения финансирования касаются в частности таких российских компаний как «Транснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк России», «Сургутнефтегаз».

Усилены ограничения в отношении «Банка Москвы», «Газпромбанка», «Новатэка», «Роснефти», «Россельхозбанка», «Внешэкономбанка», «ВТБ Банка».

Новые «персональные» санкции против юридических лиц, замораживание возможных активов в США и запрет на транзакции с ними касаются компаний «Алмаз-Антей», «НИИ машиностроения», Машиностроительный завод имени Калинина, Мытищинский машиностроительный завод, НПП «Долгопрудный».

Кроме того, 12 сентября Кабинет министров Украины согласовал перечень персональных санкций, вводимых в связи с российской агрессией, для дальнейшего обсуждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Предложения правительства касаются запрета на въезд на территорию Украины гражданам России и других стран, которые поддержали агрессию, блокирование активов юридических лиц, которые поддержали российскую агрессию, терроризм и оккупацию части Украины, а также запрета на вывод капиталов за границы Украины юридическими лицами-резидентами Российской Федерации государственной формы собственности или резидентами, часть собственности которых принадлежит Российской Федерации, которые поддержали военную агрессию России в отношении Украины.

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Украина за две недели получила из Словакии 352 млн кубометров газа

Украина за две недели работы словацкого маршрута импортировала по нему 352,148 млн кубометров природного газа.

Согласно данным оператора газотранспортной системы Словакии – компании Eustream, среднесуточные поставки газа с 1 по 14 сентября составили 25,153 млн кубометров.

Максимальные суточные объемы поставок газа по словацкому направлению составляют 27 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров в год (27 млн куб. м в сутки).

Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома».

Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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Экспорт товаров из Украины превысил импорт на $880 млн

Положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам января-июля 2014 года составило 880,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 5,639 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-июле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 5,3% - до 33,429 млрд долл., импорт - на 20,5%, до 32,548 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-июле 2014 года составил 1,03 (в январе-июле 2013 года – 0,86).

По итогам июля по сравнению с предыдущим месяцем количество стран - партнеров Украины по внешнеторговым операциям выросло на 2 страны, до 208 стран.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 32,6% от общего объема экспорта, в другие страны - 67,4% (за январь-июль 2013 года - 26,9% и 73,1%, соответственно). Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Египет - на 34,7%, Польшу - на 22,1%, Италию - на 13,9%, Германию - на 7%, Китай и Венгрию - на 3,4%. Одновременно, сократился экспорт в Россию на 23,7%, Индию - на 2,2%.

На снижение экспорта в январе-июле 2014 года на 1,560 млн долл. по сравнению с январем-июлем 2013 года существенно повлияло снижение поставок вагонов железнодорожных или трамвайных - на 808,4 млн долл. (на 82%), удобрений минеральных или химических, азотных - на 433 млн долл. (на 50,3%), проката черных металлов - на 359,5 млн долл. (на 8,1%), труб из литейного чугуна и черных металлов - на 327,7 млн долл. (на 31,9%), кокса и полукокса из каменного угля - на 110 млн долл. (на 40%).

Объем импорта товаров из стран ЕС снизился против января-июля 2013 года на 2835,3 млн долл. (на 19,4%), в том числе за счет средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 54,4%, бумаги и картона - на 31,9%, механических машин - на 26,9%, разнообразной химической продукции - на 17%, пластмасс, полимерных материалов - на 15,9%, электрических машин - на 15,3%, фармацевтической продукции - на 10,2%.

Как сообщал УНИАН, положительное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам первого полугодия 2014 года составило 568,4 млн долл., в то время как за аналогичный период 2013 года баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 3,982 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года в 15,848 млрд долл.

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Газовая встреча 20 сентября не состоится. Россию не устроила дата

Трехсторонняя встреча Украины, России и Европейского Союза по решению спорных газовых вопросов 20 сентября в Берлине не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлен Холзнер.

По ее словам, предложенная дата не устроила российскую сторону.

"Российскую сторону не удовлетворила предложенная дата (20 сентября). Сейчас мы работаем над новой датой, которая удовлетворит все стороны", - сказала она.

Кроме того, Холзнер сообщила, что потоки российского газа в ЕС - в норме.

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-ЕС для решения спорных газовых вопросов должна была состояться 20 сентября в Берлине.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Гривня на закрытии межбанка остановилась на 14 за доллар

В понедельник, 15 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,4000/14,0000, к 12:00 сузился спрэд до 13,7000/14,0000. К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 13,7000/14,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,3435/18,1230, к 12:00 цены составили 17,7025/18,0940. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH понизились до 17,6915/18,0830.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3525/0,3683, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3593/0,3676. К закрытию торгов цены снизились до 0,3539/0,3674.

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Падение экономики Украины по итогам года составит 7% при инфляции 11%

Падение экономики Украины по итогам 2014 года при условии нынешней динамики социально-экономического развития составит порядка 7% при инфляции 11%, заявил в ходе заседания правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

При этом, по его словам, правительство рассчитывает уложиться в прогнозный показатель дефицита бюджета в 4,5% ВВП.

«Минус 7% - ожидаемый порог. Промпроизводство у нас по итогам августа будет порядка «минус» 12%, – сказал министр. – Что касается индекса потребительских цен, в среднем декабрь к декабрю мы получим в этом году порядка 11%. И примерно такой же показатель будет в следующем году», - сказал министр.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало падение экономики Украины до конца года на 6% из-за влияния многих факторов, демонстрируя негативную динамику по промышленности и положительную - по сельскому хозяйству. Однако проблемы текущего года, по мнению Минэкономразвития, – это системные явления, которые проявили себя. Украина вошла в рецессию в 2012-2013 году, и с тех пор ком проблем, в том числе активной социальной политики, не отвечавшей реалиям того времени, нарастал.

Также министр финансов Александр Шлапак, выступая в Верховной Раде 17 июля, заявил, что в пересмотренный государственный бюджет на 2014 год заложено падение ВВП на 6-6,5%, инфляция – около 19%.

Международный валютный фонд в середине июля также ухудшил оценку падения реального ВВП Украины в 2014 году до 6,5% с прогнозируемых ранее 5%. По оценкам фонда, дефицит госбюджета Украины составит 10,1% ВВП в 2014 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2014 года минимум на 6,5% и рост дефицита бюджета до 10% ВВП на фоне нестабильности на востоке страны.

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Яценюк отказался подавать проект бюджета-2015 без принятия реформ

Правительство предлагает Верховной Раде проголосовать пакет экономических реформ, который включает изменения в налоговое и бюджетное законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на заседании Кабмина.

"Мы подготовили два варианта государственного бюджета на 2015 год", - сказал он.

По словам Яценюка, первый вариант - принятие бюджета на действующей налоговой базе и в соответствии с действующим налоговым законодательством.

"У нас было несколько заседаний правительства. И я хотел бы четко заявить, это общая позиция всего состава Кабинета министров - на действующей налоговой базе, без проведения налоговой реформы, реформы единого социального взноса и бюджетной реформы правительство не будет подавать бюджет, так как это будет бюджет экономического падения, а не стабилизации. Именно поэтому несколько недель назад Минфину было поручено разработать настоящий пакет экономических реформ, которые должны стать фундаментом для принятия нового качественного бюджета. Сегодня правительство одобряет этот пакет, который состоит из следующих законов: новая редакция налоговых изменений, радикально новая система налогообложения единого социального взноса и изменения в бюджетный кодекс. Это является той основой, чтобы внести уже просчитанный четвертый документ - закон о государственном бюджете на 2015 год, который рассчитан исключительно на основе пакета экономических социальных реформ", - пояснил он.

Яценюк призвал парламент во вторник, 16 сентября, проголосовать пакет экономических реформ и в зависимости от того, что парламент проголосует, правительство безотлагательно вносит бюджет на 2015 год на новой налоговой базе.

Яценюк подчеркнул, что позиция правительства – единая: есть пакет реформ, которые необходимо осуществить в социальной, налоговой и бюджетной сферах. «Мы работали над этим пакетом три месяца. Он готов для принятия. Налоги – сокращаем с 22 до 9. Налог на прибыль, приводим его к европейскому стандарту – не так, как хочет налоговый инспектор, а так как выписано в бухгалтерском учете. Единый социальной взнос. Мы принимаем решение об уменьшении с 41% до 15% по заработной плате, которая выше двух минималок. Малый и средний бизнес: каждый, кто до 20 млн. в течение года получит доходы, освобождается полностью от всех видов проверок и вдвое сокращается ставка налога на малый бизнес», - сказал Яценюк.

Также Яценюк отметил, что реформа местных бюджетов предлагает регионам действительный ресурс. «Просят регионы деньги – мы даем ресурс на области. Это настоящая децентрализация, которая позволит регионам лучше работать и зарабатывать», - сказал Яценюк.

Также Яценюк отметил, что реформа будет касаться и социальных фондов. «По социальным фондам мы принимаем решение закрыть эту лавку из трех фондов, которые не контролировало ни правительство, ни парламент с миллиардными расходами, и создать один социальный фонд и только при первой прикидке уменьшить расходы на содержание этих фондов и перенаправить эти средства на другие социальные программы – это почти 600 млн. грн», - сказал глава правительства.

Он добавил, что предложенный правительством пакет реформ – не наилучший, но он «точно лучше существующей системы». «Мы свою налоговую, бюджетную и социальную реформу вносим в парламент и требуем от парламента ее принять. Бюджет должен быть рассчитан на новой основе. Неимоверного улучшения никто обещать не будет, ситуация крайне тяжелая и несмотря на то, что экономика падает, и мы должны уменьшать все социальные расходы, мы их не уменьшаем. На 2015 год, если мы принимаем пакет реформ, будет небольшое увеличение. Пойдет дело лучше, остановится война, пойдут инвестиции – поменяем бюджет», - резюмировал Яценюк.

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Проект госбюджета-2015 предусматривает рост экономики на 2% при инфляции 13%

Проект государственного бюджета, который подготовлен правительством на основе нового налогового законодательства, предусматривает рост экономики на 2% при инфляции порядка 13% и дефиците бюджета 3,7%, сообщил в ходе заседания правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Третий год подряд у нас падение ВВП. Оно существенно усилилось во втором полугодии (2014 года - УНИАН). Ситуация ухудшается на фоне событий на востоке. Если не принимать никаких мер и противостояние усилится в будущем, мы получим нулевой рост. Если же принять пакет реформ, то рост (в 2015 году - УНИАН) будет порядка 2%, - сказал Шлапак. – Что касается индекса потребительских цен, то в среднем декабрь к декабрю мы получим в этом году порядка 11%. И примерно такие же показатели в следующем году». При этом согласно сопроводительным материалам, которыми пользовался министр, показатель инфляции составлял 13%.

Дефицит бюджета, по его словам, составит порядка 3,5-3,7%.

«Мы сделаем все, чтобы в следующем году не росли наши долги. Мы работаем над специальной программой с Национальным банком и уверены, что эта программа сработает», - сказал Шлапак.

Ранее Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировало два сценария развития экономики на 2015 год с учетом показателя инфляции в 2015 году на уровне 8,7-9,8%, а дефицит государственного бюджета - около 3%, рост экономики Украины в 2015 году на 0,3-2% ВВП, в зависимости от сценария развития страны.

Рост экономики в 2016 году может составить 4,5%, а в 2017- 6,5%. Такой рост позволит Украине вернуться на позиции «докризисного» 2007 года.

Предпосылками роста экономики Украины, по данным Минэкономразвития, должны стать разрешение военного конфликта, вопроса с поставками энергоносителей, а также стабилизации банковского рынка. Также в Минэкономразвития отмечают, что положительная динамика развития мировой экономики должна стать импульсом развития страны в части притока инвестиций и усиления позиции Украины на мировых рынках.

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Кабмин предлагает ввести всеобщее декларирование с разовой налоговой амнистией

Кабинет министров Украины предлагает Раде ввести в Украине в рамках налоговой реформы всеобщее декларирование, предполагающее разовую процедуру бесплатной налоговой амнистии, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак.

По словам министра, налоговая амнистия позволит гражданам безболезненно задекларировать все имеющиеся доходы и имущество, а затем декларировать изменения имущественного состояния.

«Мы предлагаем ввести общее разовое декларирование активов, – сказал Шлапак. – Платное оно будет или бесплатное – вопрос, который мы изучаем. Мы предлагаем бесплатное. Но далее пойдет автоматическое сопоставление доходов и расходов», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее идею введения в Украине всеобщего декларирования и разовой налоговой амнистии высказывало руководство Государственной фискальной службы. В частности, глава ГФС Игорь Билоус отмечал, что ГФС предлагает ввести нулевую налоговую декларацию доходов граждан и налоговую амнистию задекларированных сумм, а также одновременно внедрение непрямых методов налогообложения.

По словам Билоуса, это шаг навстречу европейским нормам декларирования доходов и расходов. Кабинет министров Украины планировал к сентябрю передать в парламент проект налоговых реформ, разработанных согласно программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Ключевой идеей реформы стало сокращение налогов с 22 до 9.

В частности, к ликвидации заявлены сборы за некоторые виды предпринимательской деятельности, целевая надбавка за природный газ, рентная плату за транспортировку нефти и газа, туристический сбор, сбор за парковку и сбор на виноградарство и садоводство. Остальные платежи остались нетронутыми, Кабмин объединил их в блоки. Акцизный налог вобрал в себя налог на роскошь, сбор за регистрацию первого транспортного средства, экологический налог с топлива и целевую надбавку за электроэнергию.

Второй блок - экологический налог и рента. Эконалог вобрал в себя сбор за пользование лесными ресурсами, а рента - все платежи за пользование недрами, включая нефть, газ, воду, руды и иные полезные ископаемые, а также плату за пользование радиочастотным ресурсом.

Третий блок – налог на недвижимость и единый налог. Также в рамках реформы Кабмин предложил несколько вариантов налогообложения доходов граждан и налогообложения зарплат, в частности, по определению объема платежей по единому социальному взносу на общегосударственное пенсионное страхование.

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Правительство хочет по-новому облагать налогом доходы украинцев

Кабинет министров Украины предлагает ввести новую прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Александр Шлапак на заседании правительства.

В частности, по его словам, предлагается 20% для лиц, которые получают доход от 500 тыс. грн до 1 млн грн, и 25% - свыше 1 млн грн.

"То есть более зажиточные граждане заплатят в бюджет больше", - сказал Шлапак.

Кроме того, что касается бизнеса, предлагается уменьшение нагрузки на фонд заработной платы, уменьшение количества отчетности, запрещение проверок на 2 года контролирующими органами, отмена необходимости ведения двойного учета, уменьшение нагрузки на плательщиков единого налога.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Кабинет министров после консультаций с парламентскими группами и фракциями согласился с рядом поправок парламентариев и предложил Верховной Раде повысить порог налогообложения доходов и оставить три ставки налога, включая базовую ставку в 15%. В частности, предлагалось, что до 500 тыс. грн доходов будет действовать ставка 15%; от 500 тыс. до 1 млн грн – 20%; свыше 1 млн грн – 25%.

Базовая ставка налога с доходов в 15% является действующей на текущий момент. По такой ставке облагаются доходы, размер которых не превышает десятикратный размер минимальной заработной платы. Размер доходов, который превышает такой размер, облагается по ставке 17%.

УНИАН