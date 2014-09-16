ТОП-10 (16 сентября)

Рубль из-за санкций и дешевой нефти упал до нового рекордного уровня

Военный налог в Украине могут продлить до 2016 года

Еврокомиссар: односторонние преференции для Украины равнозначны свободной торговле

Евросоюз может отменить отсрочку ЗСТ с Украиной, если Россия нарушит договоренности

Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 14,30 за доллар

Кабмин предлагает Раде увеличить местные бюджеты на 40 миллиардов

У Яценюка хотят, чтобы налог на недвижимость платили все

Розничная торговля в Украине сократилась на 4%

Депутаты отказались рассматривать пакет реформ Яценюка

В Украине могут создать единый Фонд соцстраха с 2015 года

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Рубль из-за санкций и дешевой нефти упал до нового рекордного уровня

Курс евро превысил отметку в 50 рублей впервые с апреля. Европейская валюта в первые минуты торгов на Московской бирже выросла на 36 копеек. Одновременно доллар подорожал на 24 копейки до 38,62 рубля.

Бивалютная корзина укрепилась на 30 копеек до 43,75 рубля, сообщает Лента.ру.

Доллар и евро в течение сентября обновили уже несколько исторических максимумов. Такие результаты связаны с целым рядом обстоятельств.

В последние недели нефть стабильно дешевеет, несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность в мире в целом и на Ближнем Востоке в частности.

На рубль негативно влияют санкции, принятые ЕС и США в отношении России.

Кроме того, Центробанк России с августа прекратил валютные интервенции, перестав поддерживать курс рубля. В качестве официального объяснения фигурирует сокращение в последние месяцы международных резервов страны.

В то же время, некоторые российские СМИ пишут, что ослабление рубля предпринимается с целью поддержки экспортеров, испытывающих трудности в связи с удешевлением нефти и других сырьевых ресурсов.

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Военный налог в Украине могут продлить до 2016 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины в рамках налоговой реформы сохранить норму о взимании военного сбора до 2016 года, увеличить ставку пенсионного сбора при покупке валюты до 2%, а также упразднить льготы по взиманию налога на недвижимость, определив ставку налога в размере 2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м площади.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (№5079), опубликованный на веб-портале парламента.

«Упразднить необлагаемый минимум общей площади жилой недвижимости всех видов. Расширить базу налогообложения налогом на недвижимое имущество за счет налогообложения коммерческой (нежилой) недвижимости. Предоставить местным общинам право устанавливать ставки на недвижимое имущество для объектов жилой и нежилой недвижимости в размере 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м площади, - говорится в пояснительной записке к проекту закона. - Также предлагается продолжить действие военного сбора до 1 января 2016 года и повысить ставку сбора на общеобязательное государственное пенсионное страхование при покупке иностранной валюты до 2%».

В целом, проект закона предполагает сокращение количества налоговых платежей с 22 до 9, введение расчета налога на прибыль согласно данным бухгалтерского учета, введение новых норм определения налогообложения доходов физических лиц, включая упразднение льгот по налогообложению доходов с одновременным сохранением социальной льготы в размере 50% прожиточного минимума.

«Кроме того, предполагается введение одноразового декларирования доходов, имущества финансового состояния физического лица, в том числе полученных с нарушением законодательства по вопросам налогообложения и валютного регулирования», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также Кабмин предлагает ввести в Украине 5%-ный сбор с розничной продажи подакцизных товаров и совмещение всех акцизных платежей и тарифных надбавок в единый акцизный налог.

Ранее Кабмин предложил парламенту в рамках внесения изменений в Бюджетный кодекс передать на местный уровень администрирование ряда налогов, увеличив, таким образом, ресурс местных бюджетов на 39 млрд грн.

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Еврокомиссар: односторонние преференции для Украины равнозначны свободной торговле

Европейский комиссар по вопросам торговли Карл Де Гухт заявляет, что Евросоюз идет на экономические жертвы, продолжая односторонние торговые преференции Украине, которые позволяют экспортировать товары так же, как если бы заработала зона свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом комиссар заявил во вторник в Страсбурге, выступая в Европейском парламенте.

Де Гухт отметил, что было поставлено большое количество вопросов, касающихся договоренностей, которые были достигнуты в прошлую пятницу относительно отсрочки временного применения зоны свободной торговли Украина-ЕС на год.

"Мы продолжим автономные меры для Украины, чтобы они смогли продолжать экспортировать на европейский рынок так же, как если бы соглашение вступило в силу... Почему мы договорились об этом (отложить временное применение ЗСТ и продолжить торговые преференции)? – чтобы сделать ратификацию возможной. Без этой договоренности не было бы этой ратификации”, - заявил он.

По словам еврокомиссара, после введения односторонних торговых преференций для Украины, экспорт в ЕС с июня увеличился на 15%. Сам же ЕС идет „на экономические жертвы”, потому что такие меры действуют в одностороннем порядке.

Кроме того, Де Гухт выразил убеждение, что Россия пытается создать на востоке Украине новый замороженный конфликт, так же, как это произошло с Приднестровьем в Молдове и Осетией и Абхазией в Грузии.

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Евросоюз может отменить отсрочку ЗСТ с Украиной, если Россия нарушит договоренности

ЕС может изменить решение об отложении временного применения соглашения о зоне свободной торговли с Украиной до 2016 года, если Россия нарушит достигнутые договоренности по этому вопросу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Страсбурге заявил европейский комиссар по вопросам торговли Карел Де Гухт, выступая в ходе планерного заседания Европейского парламента.

"Если Россия не будет уважать условия отсрочки временного применения зоны свободной торговли и введет ограничительные меры в отношении Украины, мы тогда предложим Раде изменить решение о временном применении", - сказал он.

Де Гухт назвал сегодняшнюю ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС "историческим фактом и началом процесса направления Украины в демократический процесс, верховенства права, помощи украинцам преодолеть коррупцию и принести экономическое процветание".

По его словам, также ассоциация Украины и ЕС станет вкладом в поддержку суверенитета Украины, которая находится сегодня под давлением России.

«Европейская комиссия будет внимательно наблюдать за этим процессом, а также с учетом договоренностей, которых мы достигли в пятницу (12 сентября)", - отметил комиссар.

Кроме того, Де Гухт заверил, что ЕС обеспечит предоставление Украине, которая "дестабилизирована установлением нового замороженного конфликта", необходимую финансовую, политическую, экономическую помощь, чтобы "она смогла развивать суверенитет, демократию и независимость".

Справка УНИАН. Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание экономической части, которая включает положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по итогам встречи европейского комиссара по вопросам торговли де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева сообщается, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

Сегодня, 16 сентября, Верховная Рада и Европарламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Гривня на закрытии межбанка осталась на уровне 14,30 за доллар

Во вторник, 16 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,0000/14,3000, к 12:00 сузился спрэд до 14,1000/14,3000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 14,0000/14,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 18,1105/18,5015, к 12:00 цены ушли вверх до 18,2505/18,5135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 18,1250/18,5175.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3617/0,3695, к 12:00 цены поднялись до 0,3641/0,3697. К закрытию торгов цены снизились до 0,3632/0,3688.

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Кабмин предлагает Раде увеличить местные бюджеты на 40 миллиардов

Кабинет министров Украины в рамках реформы межбюджетных отношений предлагает Верховной Раде расширить доходную часть местных бюджетов в 2015 году на 39,2 млрд грн за счет передачи части налоговых платежей, ранее выплачиваемых в государственный бюджет, в ведение местных общин.

Об этом говорится в проекте закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№5078), опубликованном на веб-портале Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, в ведение местных властей передаются: плата за предоставление административных услуг (кроме 50% админсбора за госрегистрацию имущественных прав на недвижимость и госрегистрацию юридических и физических лиц-предпринимателей), государственные пошлины, до 80% сборов по экологическому налогу, а также сборы по налогу на недвижимость, включая налогообложение коммерческой недвижимости.

«Также предполагается закрепление за местными бюджетами стабильных источников – налога на доходы физлиц по новым нормативам (бюджеты районов и городов областного подчинения получат 60% налоговых платежей, областные бюджеты – 15%, бюджет Киева – 25%), налога на прибыль (10%)», - говорится в пояснительной записке.

Также в документе предлагается ввести с 2015 года сбор за розничную продажу подакцизных товаров (алкоголь, сигареты, нефтепродукты) по ставке 5% от стоимости реализованного объема товаров. Такой сбор, как отмечается, заменит ранее взимавшийся налог на виноградарство, хмелеводство и садоводство.

Проект закона, помимо прочего, вводит новые виды трансфертов – базовую и реверсную дотацию, субвенцию на образование, подготовку рабочих кадров и медицину. Кроме того, как ожидается, в каждом местном бюджете появится новая статья – «бюджет развития», объем финансирования которой должен составлять не менее 10% от общего объема фонда собственных доходов местных бюджетов.

«По предварительным расчетам, рост ресурса местных бюджетов в 2015 году составит порядка 39,2 млрд грн. Поскольку система обеспечивает автономность принятия местных бюджетов и децентрализацию, то в будущем такие изменения дадут синергетический эффект, и доходы местных бюджетов вырастут в два-три раза. Таким образом, в распоряжении местных органов самоуправления появится ресурс для решения проблем развития общин», - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, Кабинет министров Украины подал на рассмотрение в парламент пакет изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы с целью формирования проекта бюджета на 2015 год на основе новой законодательной базы.

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У Яценюка хотят, чтобы налог на недвижимость платили все

Кабинет министров Украины предлагает отменить необлагаемый налогом на недвижимость минимум общей жилой площади для всех видов объектов, а также расширить базу налогообложения за счет объектов коммерческой недвижимости.

Соответствующие предложения содержатся в правительственном законопроекте №5079 от 15 сентября «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой реформы)».

Согласно пояснительной записке к документу, расширение базы налогообложения налогом на недвижимое имущество предусмотрено за счет налогообложения коммерческой недвижимости (здания предприятий и склады, гостиницы, рестораны и бары, туристические базы, торговые центры, магазины, СТО, столовые, базы и склады предприятий торговли и общественного питания, казино, игорные дома, здания бань и т.д.).

Кроме того, в законопроекте предусмотрено предоставление права местным органам власти устанавливать ставки налога на недвижимое имущество для объектов жилой и коммерческой недвижимости в размере до 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м площади.

Также законопроект предполагает перенос платы за землю в состав местных налогов и консолидацию платы за землю с налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в составе налога на недвижимое имущество.

Справка УНИАН. Согласно нынешней редакции Налогового кодекса, объектом налогообложения недвижимого имущества являются квартиры и дома, превышающие площадь 120 кв. м и 250 кв. м соответственно. Квартиры и дома меньшей площади являются предметом налоговой льготы.

Подлежит налогообложению суммарная площадь квартиры и дома, если она превышает 370 кв. м. Ставка налога составляет 1% от минимальной зарплаты для суммарной площади недвижимости от 370 кв. м до 740 кв. м и 2,7% - если она превышает 740 кв. м.

При этом собственно налог начисляется на количество метров, превышающее «льготное», не облагаемое налогом значение.

Вместе с тем, «льгота» по уплате налога снимается сразу же, как только будет доказан факт получения доходов с недвижимости – от сдачи ее в аренду, лизинг или использования в коммерческих целях.

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Розничная торговля в Украине сократилась на 4%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2014 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 569,603 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота за 8 месяцев текущего года отмечен в Кировоградской области – на 4,7%, до 11,074 млрд грн, в Киевской области – на 3,8%, до 26,815 млрд грн, в Черниговской области – на 3%, до 11,639 млрд грн, в Черкасской области – на 2,8%, до 14,77 млрд грн, а также в Херсонской и Винницкой областях – на 2,6% и 2,5%, до 13,323 млрд грн и 18,035 млрд грн соответственно.

Больше всего оборот розничной торговли снизился в Луганской и Донецкой областях – на 27,9% и 20,4%, до 19,723 млрд грн и 48,131 млрд грн соответственно. Розничный товарооборот в Киеве в январе-августе текущего года снизился на 4,8% - до 76,268 млрд грн. Помимо столицы и двух восточных регионов, снижение розничного товарооборота в Украине в пределах от 0,2% до 4,9% наблюдалось в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июле 2014 года снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 495,218 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.

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Депутаты отказались рассматривать пакет реформ Яценюка

Верховная Рада не поддержала включение в повестку дня своей работы пакет правительственных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня сессии этого пакета проголосовали лишь 117 (при необходимых 226 - УНИАН) из 264 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовала в полном составе группа "За мир и стабильность", а из фракций партии «УДАР» и фракции Партии регионов проголосовали "за" только по одному народному депутату.

Председатель парламента Александр Турчинов предложил депутатам "включить в повестку дня пакет правительственных законов о реформировании Бюджетного кодекса Украины (межбюджетная реформа) (№5078); законопроект под №5079 - внесение изменений в Налоговый кодекс (налоговая реформа) и законопроект о реформировании общеобязательного государственного социального страхования и реорганизации фонда оплаты труда (№5080)".

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В Украине могут создать единый Фонд соцстраха с 2015 года

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде объединить фонды социального страхования в единую структуру, а также ужесточить правила оформления трудовых отношений.

Соответствующий законопроект №5080 опубликован на сайте парламента.

"Принятие указанного законопроекта обусловлено необходимостью реализации мероприятий по экономному и рациональному использованию государственных средств, недопущения потерь бюджета и создания условий для снижения нагрузки на фонд оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, согласно документу, правительство предлагает с 1 января 2015 года объединить Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности и создать единую структуру – Фонд социального страхования Украины, содержание которого будет осуществляться за счет средств, поступивших от единого взноса, а не за счет госбюджета. Кабмин считает, что это повысит эффективность управления в сфере занятости и соцстрахования, сократит и оптимизирует затраты на управление и упростит обслуживание застрахованных лиц и работодателей.

Также законопроект предусматривает введение понижающего коэффициента 0,4 к ставке единого соцвзноса (ЕСВ), если база его начисления превышает двукратный размер минимальной заработной платы. Если база начисления ниже, тогда единый соцвзнос рассчитывается как произведение двукратного размера минимальной заработной платы на действующую ставку единого взноса.

Кабмин также инициирует пересмотр законодательства об оплате труда, административного и уголовного законодательства, чтобы появились механизмы способствовать легализации заработной платы и занятости.

В частности, правительство предлагает в обязательном порядке заключать трудовой договор с работником при его устройстве на работу.

«Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора в письменной форме и сообщения Государственной фискальной службе о приеме работника на работу», - говорится в пояснительной записке.

При этом в случае выявления оформления трудовых отношений без заключения трудового договора, а также работы на условиях неполного рабочего времени при фактическом выполнении работы за полный рабочий день, работнику выплачивается зарплата не ниже средней за установленный период работы.

Также правительство в законопроекте предусмотрело финансовые санкции для работодателей в виде штрафа в размере от 1 до 30 минимальных заработных плат (от 1218 грн до 36,5 тыс. грн) за допуск работника без трудового договора. Кроме того, предусмотрены штрафы за увольнение работника по личным мотивам.

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить в 1,3-2 раза размеры штрафов за нарушение порядка начисления ЕСВ, нарушения при представлении отчетности по ЕСВ, подачу недостоверных сведений, неуплату или несвоевременную уплату единого взноса.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября правительство предложило Верховной Раде проголосовать пакет экономических реформ, который включает изменения в налоговое и бюджетное законодательство.

Ранее министр финансов Александр Шлапак заявил, что Кабмин инициирует снижение ставки единого социального взноса до 15% на сумму зарплаты, превышающую две минимальные.

УНИАН