ЕС: продление «открытого рынка» для Украины требует поддержки Европарламента

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине, комментируя вчерашнюю синхронную ратификацию Верховной Радой Украины и Европарламентом Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (ГВЗСТ), между ЕС и Украиной.

Как напомнили в Представительстве ЕС, Соглашением предусмотрено создание политической ассоциации и углубление экономической интеграции между ЕС и Украиной, а также обоюдный свободный доступ к рынкам. Политические положения приближают Украину к ЕС, открывая новые каналы для политического диалога и устанавливая принципы для сотрудничества, в частности, в энергетической, транспортной сферах, сфере образования. Соглашение требует от Украины реформ и уважения демократических принципов, прав человека и верховенства права.

Среди других правил, Соглашение предусматривает возможность для значительного движения рабочих, устанавливает цели для безвизового режима и способствует сближению нормативно-правовых баз обеих сторон, устанавливая конкретные сроки, в течение которых Украина должна перенести часть законодательства ЕС на собственные законы и ввести их.

Часть Соглашения, предусматривающая установление ГВЗСТ, в свою очередь ощутимо интегрирует рынки Евросоюза и Украины. Это происходит за счет отмены импортных пошлин и запрета других торговых ограничений; одновременно сохраняются особые ограничения и переходные периоды для наиболее «чувствительных» сфер, в частности, торговли сельскохозяйственной продукцией. Также Соглашение частично будет интегрировать рынки государственных закупок.

Как отметили в Представительстве ЕС, учитывая одновременное голосование в Европарламенте и Верховной Раде Украины, Соглашение об ассоциации будет временно применено. Однако дата применения должна быть еще подтверждена Советом. Чтобы вступить в полную правовую силу Соглашение должны ратифицировать все 28 стран-членов ЕС. Пока оно было ратифицировано лишь шестью странами-членами. С другой стороны, процесс полной ратификации в странах-членах может продолжаться в течение нескольких лет.

Сначала было запланировано, что торговые правила, содержащиеся в Соглашении, будут применяться с 1 ноября. Однако 12 сентября во время переговоров России, Украины и ЕС было решено отсрочить временное вступление в силу торговых правил до 31 декабря 2015 года.

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Европейская Комиссия, в свою очередь, заявляет, что будет продолжать применять по отношению к Украине так называемые «автономные торговые преференции», которые в одностороннем порядке открывают рынок ЕС для Украины. Решение о продлении таких преференций требует также поддержки со стороны Европейского парламента, отметили в Представительстве ЕС в Украине.