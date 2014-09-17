ТОП-10 (17 сентября)

Каждый день войны стоит Украине 80 млн гривень - Яценюк

Яценюк обещает не отдавать боевикам «деньги Львова, Полтавы, Киева»

Нацбанк ожидает в следующем году рост ВВП на 1% при инфляции 9%

В «Актабанк» ввели временную администрацию

Инфляция в Украине из-за падения гривни ускорится до 19% - Нацбанк

Еврокомиссия предложила провести газовые переговоры 27 сентября

Гривня на закрытии межбанка выросла до 14,20 за доллар

Прогноз урожая зерновых в Украине повысили до 60 млн тонн

Нацбанк может понизить учетную ставку, чтобы стимулировать кредитование

Украина может сократить производство и экспорт подсолнечного масла

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Каждый день войны стоит Украине 80 млн гривень - Яценюк

Каждый день войны стоит Украине 80 млн грн, но правительство готово создать специальный фонд финансирования восстановительных работ на освобожденный территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на заседании правительства.

«Каждый день войны стоит Украине 80 млн грн», - сказал он. Но правительство, по словам Яценюка, финансирует расходы. Вместе с тем, отметил глава правительства, по закону о специальном статусе отдельных территорий Донецкой и Луганской области, правительство должно также финансировать восстановительные работы.

«Закон предусматривает финансировать из государственного бюджета на 100% все расходы по восстановлению отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Напомню, что там, где мы освободили территории, правительство платит все заработные платы, все пенсии, все расходы - все до копейки, несмотря на то, что мы не поднимаем оттуда налоги. И ситуация ухудшается с каждым днем, - сказал Яценюк. - Я дал поручение подготовить Министерству финансов проект закона о создании специального фонда восстановления отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, который должен наполняться, во-первых - из пожертвований и финансирования украинских олигархов, и во-вторых – это международная донорская помощь. У нас будет проведена донорская конференция».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк отмечал, что масштабы разрушений на востоке таковы, что на восстановление инфраструктуры потребуются значительные средства - около 8 млрд долларов.

Вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что восстановительные работы на востоке страны, где ведется антитеррористическая операция, потребуют порядка 11,8 млрд грн.

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Яценюк обещает не отдавать боевикам «деньги Львова, Полтавы, Киева»

Правительство будет выделять бюджетные средства на восстановительные работы в зоне АТО только в случае установления полного контроля над территориями Донецкой или Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министра Украины Арсений Яценюк.

«Мы можем из государственного бюджета давать туда средства, если мы возобновим полностью контроль над всей территорией. Предприятия начнут работать и платить налоги в центральный бюджет. Забирать деньги у Львова, Полтавы, Киева, Житомира, у пенсионеров Украины, врачей, учителей и отправлять просто на восстановление, где эти деньги будут разворованы российскими террористами, правительство не будет», - сказал Яценюк.

Раньше он отметил, что каждый день войны обходится Украине в 80 млн. грн и правительство готово создать специальный фонд, из которого также могут идти средства на финансирование необходимых расходов, включая, в первую очередь, восстановление инфраструктуры.

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Нацбанк ожидает в следующем году рост ВВП на 1% при инфляции 9%

Совет Национального банка Украины утвердил денежно-кредитную политику на 2015 год, предполагающую рост реального ВВП в 2015 году на 1% при годовой инфляции около 9% и прогнозируемом приросте монетарной базы на 20%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Рассматривая основные принципы денежно-кредитной политики на 2015 год, члены совета отметили, что главным направлением денежно-кредитной политики на 2015 год должно быть снижение прироста индекса потребительских цен за год до уровня около 9%. Рост реального ВВП в 2015 году предполагается на уровне 1%, прирост монетарной базы прогнозируется на уровне 20%», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, данные показатели согласованы с другими органами государственной власти и Международным валютным фондом в рамках программы «Стенд-бай», и регулятор намерен придерживаться принятых в соответствии с этой программой обязательств.

Также сообщается, что стратегия денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе будет базироваться на применении режима инфляционного таргетирования, основанного на принципах приоритетности ценовой стабильности и гибкого обменного курса.

Помимо этого, совет НБУ утвердил смету доходов и расходов регулятора на 2015 год и часть прогнозируемой прибыли к распределению за 2015 год, которая будет перечислена в госбюджет. «Члены совета приняли к сведению запланированное сокращение расходной части сметы Национального банка Украины, в частности, намерения центрального банка избавиться от непрофильных активов, сократить расходы на содержание персонала, административно-хозяйственные расходы», - отмечается в сообщении.

Совет признал, что денежно-кредитная политика в 2014 году проводилась в рамках утвержденных параметров и рекомендовал правлению НБУ сосредоточиться на стабильности банковской системы и валютного рынка, повышении ликвидности Фонда гарантирования физических лиц.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил прогнозные показатели экономического развития Украины на 2015-2017 годы по двум сценариям. Первый предполагает незначительный рост ВВП уже в 2015 году – на 0,3%, второй – на 2%. Инфляция в годовом выражении по прогнозу в 2015 году составит от 10,9% до 13% в зависимости от сценария развития.

По информации регулятора, с начала года денежная масса в Украине выросла на 7,0% - до 972,3 млрд грн, монетарная база - на 11,2%, до 341,4 млрд грн.

Прирост монетарной базы за 2013 год составил 51,918 млрд грн, что в 3,4 раза превышает показатель прироста монетарной базы за 2012 год. Денежная масса за этот период выросла на 17,2% - до 906,3 млрд грн.

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В «Актабанк» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Актабанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, временная администрация введена сроком на три месяца – до 17 декабря, временным администратором банка назначена Юлия Приходько.

Напомним, с начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 17 банков, включая «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль».

Таким образом, «Актабанк» стал 18-м банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Фонд напомнил, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 15 августа повторно отозвал валютную лицензию у «Актабанка», которая уже была отозвана в мае в связи с нарушениями законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, но в начале июня банк отменил решение регулятора в судебном порядке.

Справка УНИАН. «Актабанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу средних финучреждений. По информации на сайте НБУ, основными владельцами банка являются граждане Кипра через компанию «Центр-Агро-Трейд». СМИ связывают «Актабанк» с бизнесменом Вадимом Ермолаевым.

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Инфляция в Украине из-за падения гривни ускорится до 19% - Нацбанк

Национальный банк Украины оценивает девальвацию гривни к доллару США на межбанковском рынке в январе-августе в 66,9%, в связи с чем прогнозирует ускорение инфляции по итогам года до 19%, сообщается на сайте регулятора.

«Снижение обменного курса гривни, повышение административно регулируемых цен и тарифов в результате проведения назревших экономических реформ, а также ухудшение рыночных ожиданий сказались на ценовой динамике. Прирост индекса потребительских цен в годовом измерении в августе вырос до 14,2% по сравнению с 0,5% в декабре 2013 года. Ожидается, что на конец года индекс потребительских цен вырастет на 19% в годовом измерении», - говорится в документе «Основы денежно-кредитной политики на 2015 год», утвержденном советом НБУ.

Согласно документу, давление на национальную валюту оказывают накопленные внешние дисбалансы как следствие дефицита текущего счета платежного баланса в предыдущие годы, а также отток капитала из страны и депозитов из банковской системы, спровоцированный социально-политической ситуацией в стране.

«С целью усиления способности экономики и финансовой системы противостоять внешним шокам Национальным банком был введен переход к системе гибкого обменного курса. В результате в январе-августе обменный курс гривни к доллару США на межбанковском рынке снизился на 66,9% - до 13,6058 грн/долл.», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк утвердил основы денежно-кредитной политики на 2015 год, предполагающие рост реального ВВП в 2015 году на 1% при годовой инфляции около 9% и прогнозируемом приросте монетарной базы на 20%.

Согласно документу, приоритетной целью политики являются достижение и поддержка в среднесрочной перспективе (от 3 до 5 лет) низких стабильных темпов инфляции в пределах 3-5% в год до 2018 года. До этого времени ожидается, что инфляция в годовом измерении составит на конец 2015 года 9%, на конец 2016 года - 7%, на конец 2017 года - 5%.

Также сообщается, что снижение инфляции будет достигаться за счет перехода к монетарному режиму инфляционного таргетирования, запланированному на вторую половину 2015 года.

Инфляция в Украине в августе, без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, по сравнению с июлем 2014 года ускорилась до 0,8%, против августа 2013 года - до 14,2%, к декабрю 2013 года - до 12,9%.

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Еврокомиссия предложила провести газовые переговоры 27 сентября

Европейская комиссия предложила провести трехсторонние переговоры по разрешению вопросов поставок газа в Украину и его транзита в ЕС в формате Украина-Россия-ЕС 27 сентября, однако российская сторона не давала согласия на такие переговоры, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Европейская комиссия предложила 27 число (сентября), но российская сторона пока не подтвердила на сегодняшний день своего участия (в совещании) и, скорее всего, не подтвердит», – сказал министр.

Он отметил, что Украину удовлетворяет любая дата переговоров, кроме 22-23 сентября, когда пройдет заседание Совета министров стран - членов Европейского энергосообщества, где Украина является председателем.

«Относительно места проведения, то оно будет согласовано в рамках консультаций. Пока нет информации о месте встречи, потому что даже дата не согласована. Но, наверное, это будет одна из европейских стран», - сказал Продан.

Ранее представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер заявила, что Трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-ЕС для решения спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине. Однако позднее эта информация была опровергнута. В то же время Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду, что в ближайшие дни на трехсторонней встрече удастся решить энергетический конфликт между Украиной и Россией.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились безрезультатно. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Гривня на закрытии межбанка выросла до 14,20 за доллар

В среду, 17 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,1000/14,4000, к 12:00 сузился спрэд до 14,1500/14,2500. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 14,0000/14,2000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 18,2495/18,6410, к 12:00 цены составили 18,3350/18,4685. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз до 18,1380/18,4010.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3681/0,3760, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3686/0,3717. К закрытию торгов цены понизились до 0,3649/0,3679.

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Прогноз урожая зерновых в Украине повысили до 60 млн тонн

Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в сентябрьском балансе оценивает урожай зерновых в Украине в 2014 году на уровне 59,9 млн тонн, что на 2,4% больше августовского прогноза группы.

В частности, прогноз валового сбора пшеницы в этом году повышен на 13% - до 23,7 млн тонн, ячменя – на 12%, до 8,9 млн тонн, ржи – на 9,5%, до 0,5 млн тонн. Вместе с тем, оценка урожая кукурузы в стране в 2014 году ухудшена на 9,2%, до 25,2 млн тонн.

Экспорт зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) Минэкономразвития допускает на уровне 33,6 млн тонн, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы, 4,1 млн тонн ячменя, 15,5 млн тонн кукурузы.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод в 2014 году прогнозирует более высокий урожай зерновых, чем в 2013 году, когда страна собрала рекордные за годы независимости 63 млн тонн зерна.

Экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ составил 32,4 млн тонн, что на 42% больше, чем в предыдущем сезоне.

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Нацбанк может понизить учетную ставку, чтобы стимулировать кредитование

Национальный банк Украины намерен в 2015 году понизить учетную ставку при снижении темпов инфляции, чтобы стимулировать кредитование, сообщается на сайте регулятора.

«При снижении темпов инфляции будет проводиться регулирование учетной ставки в направлении ее снижения, что будет способствовать облегчению доступа субъектов хозяйствования к возможности получения кредитных ресурсов», - отмечается в документе «Основы денежно-кредитной политики НБУ на 2015 год», утвержденном советом регулятора.

Согласно документу, учетная ставка будет базовой ставкой для определения стоимости ресурсов по рефинансированию, однако стоимость размещения ресурсов может отличаться от учетной ставки в случае резкого изменения ситуации на денежно-кредитном рынке.

Также сообщается, что для усиления действенности процентных рычагов Нацбанк будет использовать коридор ставок по ежедневным инструментам, нижней границей которого будет ставка по депозитным сертификатам «овернайт», а верхней – ставка по кредитам рефинансирования «овернайт».

Как сообщал УНИАН, правление НБУ приняло решение с 17 июля повысить учетную ставку на 3 п.п. – до 12,5%. Последний раз регулятор пересматривал учетную ставку в апреле этого года, повысив ее уровень с 15 апреля на 3 п.п. – до 9,5%.

В 2013 году Нацбанк заявлял о намерениях постепенно снижать учетную ставку и в течение года проводил такое снижение дважды: до 7% с 10 июня и до 6,5% с 13 августа, в результате чего также снижались ставки по кредитам рефинансирования НБУ.

Национальный банк Украины при определении целесообразного размера учетной ставки ориентируется на возможный уровень инфляции в следующем году.

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Украина может сократить производство и экспорт подсолнечного масла

Министерство экономического развития прогнозирует сокращение объемов производства подсолнечного масла в Украине в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2014 – август 2015) на 14% по сравнению с предыдущим сезоном – до 4 млн тонн.

Согласно балансам Межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития, экспорт этого товара из Украины в текущем МГ составит 3,5 млн тонн, что на 16,4% меньше, чем в сезоне 2013/2104 года.

При этом, по оценкам министерства, в прошлом МГ Украина произвела 4,65 млн тонн подсолнечного масла, а поставила на внешние рынки 4,19 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, профильная ассоциация «Укролияпром» прогнозирует производство подсолнечного масла в стране в 2014/2015 МГ на уровне 4,3 млн тонн.

Согласно последнему прогнозу Минсельхоза США, урожай подсолнечника в Украине в этом году составит 10 млн тонн, производство подсолнечного масла – 4,25 млн тонн, экспорт – 3,7 млн тонн.

Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.

УНИАН