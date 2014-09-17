Кабмин хочет сократить полномочия контролирующих органов

Кабинет министров намерен существенно сократить полномочия контролирующих органов в сфере хозяйственной деятельности, передав их часть судебной системе, а также усилить защиту предпринимателей от нарушений со стороны правоохранительных органов.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по минимизации противоправного вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность и защиты права собственности» опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Целью принятия законопроекта является ограничение возможностей для коррупционного влияния контролирующих органов в сфере хозяйственной деятельности и принятие решений исключительно судами о прекращении, лишении прав пользования, ограничении деятельности предприятий», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает также передачу судам исключительной компетенции относительно временного запрета деятельности предприятий и выдачи разрешений на право пользования или аренды при ведении бизнеса субъектами хозяйствования.

Согласно документу, все меры по остановке деятельности предприятия, а также по введению временных ограничений их деятельности осуществляются исключительно путем подачи исполнительными органами государственной власти соответствующих судебных исков.

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Законопроект существенно усиливает защиту предпринимателей от нарушений со стороны правоохранительных органов. Предполагается, что сотрудники правоохранительных органов будут нести ответственность за незаконное проведение обыска и осмотра не только жилья, а и производственных помещений, помещений хозяйственно-бытового назначения, транспортных средств, и также за проведение незаконного изъятия (выемки) документов и имущества.

Также устанавливается уголовная ответственность за кражу хозяйственной документации предприятия, его печатей и штампов, которая была осуществлена в ходе незаконных действий с проникновением в жилище или помещение, которое принадлежит как физическим, так и юридическим лицам.

Кроме этого, милиция имеет право проводить проверки по фактам нарушения законодательства, контроль за соблюдением которого отнесен к компетенции милиции, только в случае доследственной проверки по фактам, обращениям и сообщениям физических или юридических лиц.

Также предлагается внесение изменений, направленных на ограничение полномочий Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) по проведению обысков, осмотров, изъятию документов и истребованию информации.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Кабинет министров Украины в рамках оптимизации работы органов исполнительной власти ликвидировал ряд инспекций, несущих контрольную функцию, включая Государственное агентство по вопросам инвестиций и управления национальными проектами, Государственную инспекцию по контролю за ценами и Государственную инспекцию по сельскому хозяйству.

Кроме того, Кабмин ликвидировал Госслужбу по защите персональных данных, Госслужбу по вопросам противодействия ВИЧ\СПИДу и другим социально опасным болезням, Госагентство по туризму и курортам, Государственную пробирную службу, а также Госагентство экологических инвестиций.

Функции, которые выполняли эти службы, возложены на другие органы и министерства.