Без люстрации чиновников в регионах ситуация кардинально не изменится – бизнесмен из Днепропетровска

Об этом в интервью «Главреду» заявил Игорь Высочин, директор и учредитель компании «Грин Арт», занимающейся захоронением отходов промышленных предприятий.

В качестве примера в интервью бизнесмен рассказал о работе начальника экологической инспекции Днепропетровской области Дмитрия Шибко.

«Экологическая инспекция четко работает на свой карман. Начальник Шибко Дмитрий Витальевич ведет себя агрессивно. Он полностью приватизировал эту сферу. Работает на посту уже очень много лет. Никакой люстрации не боится. Систему выстроил таким образом, что ни одна машина с отходами в Днепропетровской области не движется без его ведома. Ни один завод в области не размещают свои отходы без его ведома», - сказал Высочин.

По словам бизнесмена, не успела компания «Грин Арт» заключить контракт с одним из крупных предприятий Днепропетровска, как он вызывает одного из партнеров фирмы и открыто начал угрожать.

«Он говорит – я Высочина разорву, это мой завод, при мне он строился, поэтому отходы возить буду я. Ведет себя как настоящий бандит», - отметил предприниматель.

Высочин также отметил, что работа с отходами промышленных предприятиях является высокоприбыльным делом, поэтому чиновник, оказывая давления на бизнес, пытается получить незаконные доходы.

«Шибко кричит, что этим заниматься должен только он. Это его вотчина. При чем работает он без документов, без проектов», - добавил Высочин.

По словам бизнесмена, на сталеплавильных заводах – а их в регионе большое количество - в ходе плавки металла собирается мелкодисперсная металлическая пыль, которую можно использовать в проектах по укреплению склонов или балок.

«Мы ищем партнеров, строителей, которые на законных основаниях занимаются вышеупомянутыми работами и поставляем эту пыль. Но заниматься поставками может опять-таки компания, которая имеет спецлицензию и спецтранспорт», - добавил Высочин.

Чтобы полностью отбить охоту у компании заниматься отходами, начальник экологической инспекции Днепропетровской области, по словам Высочина, идет на служебный подлог.

«Г-н Шибко делает заключение, что эта пыль особо опасна, 3 класса и насчитывает ущерб государству 26 млн. гривен! Как может вид отхода, который по всем классификаторам относится к 4 классу, розчерком пера г-на Шибко вдруг стал 3 классом опасности?», - сказал бизнесмен.

Также Высочин сообщил, что Государственная фискальная служба неоднократно проводила проверки по просьбе местного СБУ и экологической инспекции и не нашла никаких нарушений в уплате налогов.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла закон «Об очищении власти».

Согласно принятому сегодня закону субъектами люстрации являются все государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, за исключением выборных должностей.

Премьер Яценюк уже заявил, что под действие данного закона подпадает около одного миллиона разного рода чиновников, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов.

Справка УНИАН. Компания «Грин Арт» специализируется в сфере утилизации опасных отходов.

В течение многих лет сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавских областей. Компания также владеет современным полигоном в Кременчуге общей площадью 3 га. Ранее Министерство экологии и природных ресурсов выдало «Грин Арт» лицензию на работу по захоронению, сбережению и утилизации отходов 2, 3 и 4 класса опасности