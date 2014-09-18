Силовые структуры продолжают практику давления на малый и средний бизнес – бизнесмен

Об в интервью «Главреду» заявил Игорь Высочин, директор и учредитель компании «Грин Арт», занимающейся транспортировкой и захоронением отходов промышленных предприятий.

«Нас до Майдана почти более полгода терроризировала СБУ. После бегства Януковича - все резко наладилось. Мы вошли в нормальное русло. В стране новая власть, мы работаем. К нам вернулись все деловые партнеры. И вдруг в средине лета – все вернулось на круги своя. На горизонте появились знакомые нам сотрудники оперативных служб, которые ранее нас терроризировали. Снова стали звучать угрозы – мы вас порвем на куски, уничтожим», - сообщил Высочин в интервью журналистам, сославшись на собственный опыт взаимоотношений с сотрудниками СБУ.

По его словам, еще в марте 2013 года спецслужба буквально за неделю возбудила 6 уголовных дел совершенно по надуманным причинам.

«К примеру, едет наша машина, налетают сбушники и заодится дело по сливанию отходов в не положенных местах, хотя машина ехала к нам на полигон. А дальше – пошло поехало. Обыски, прессинги, блокирование работы фирмы путем изъятия документации, компьютеров. Потом бесконечные допросы, проверки», - сказал Высочин в интервью. У о том, что под видом фирмы

Бизнесмен также сообщил, что уже больше года фирму едва не каждый день по просьбе СБУ проверяли представили контролирующих органов, однако до сих пор никакие материалы не были отправлены в суд.

«Если мы виноваты, пойманы на чем-то незаконном, вопрос решается просто. Материалы подаются в суд и тот принимает соответствующее решение – от привлечения к уголовной ответственности до отзыва лицензии. Однако СБУ так не поступает. Они месяцами терроризирует нас проверками?», - отметил бизнесмен.

Кроме того, он в интервью обратил внимание и на то обстоятельство, что СБУ регулярно отправляет письма деловым партнерам компании «Грин Арт», без суда называя их мошенниками и настойчиво рекомендует не иметь с ними дела, что противоречит действующему законодательству.

«Я уже не говорю о хакерских взломах нашей электронной почты и массовой рассылки фейковых сообщений от нашего имени. Точно также к нам поступают анонимные угрозы. Мы пишем в силовые структуры обращения, однако на них никто не реагирует», - констатировал Высочин.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада приняла закон «Об очищении власти».

Согласно принятому сегодня закону субъектами люстрации являются все государственные служащие, служащие органов местного самоуправления, за исключением выборных должностей.

Премьер Яценюк уже заявил, что под действие данного закона подпадает около одного миллиона разного рода чиновников, государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов.

Справка УНИАН. Компания «Грин Арт» предоставляет услуги в сфере обращения с отходами производства (сбор, хранение, перевозка, удаления, захоронения) в зависимости от класса опасности отхода и его наименование. В течение многих лет сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавских областей.

Все работы компания проводит на основании на основании Лицензии Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

«ГРИН АРТ» является одним из немногих предприятий Украины, которое осуществляет окончательное размещение отходов, а именно - их захоронения.

Захоронение отходов осуществляется на технологически подготовленной спецплощадке для складирования отходов производства в правобережной части г.. Кременчуга.

Кроме того, компания для перевоза отходов использует специально оборудованные транспортные средства.