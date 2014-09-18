ТОП-10 (18 сентября)

"Газпром" не может увеличить поставки газа в Европу и снижает его добычу

Кабмин заложил в проекте бюджета-2015 курс 12,9 грн за доллар

Европарламент хочет окончательно запретить строительство «Южного потока»

Спад промпроизводства в Украине ускорился до 21,4%

Гривня на межбанке упала до 14,35 за доллар

Валовой внешний долг Украины сократился до $137 млрд

Добыча угля в Украине за август сократилась на 60%

Украина из-за дефицита угля ограничила экспорт электроэнергии на 50%

Украина начала расследование импорта легковых автомобилей из РФ

Порошенко попросил США создать спецфонд для инвестиций в Украину

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"Газпром" не может увеличить поставки газа в Европу и снижает его добычу

Крупнейший в мире производитель газа "Газпром" сообщил, что снижает прогноз добычи газа и производство в 2014 году, не видя пока возможности удовлетворять потребности Европы в дополнительных объемах топлива, передает Reuters.

Однако экспортер сможет выполнить заявки на увеличение поставок от европейских клиентов по мере роста запасов газа в принадлежащих "Газпрому" подземных хранилищах Европы.

"Газпром" осуществляет стабильные суточные поставки европейским потребителям, мы полностью идем в наших контрактных обязательствах. Речь (в запросах стран ЕС) шла о так называемых дополнительных объемах", - сказал глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с Путиным.

Это же подтвердил в среду и представитель Еврокомиссии, который на условиях анонимности сообщил журналистам, что "Газпром" корректирует объемы поставок, однако не выходит за предусмотренные контрактами диапазоны.

Еврокомиссия считает, что запасы газа в хранилищах на сегодня позволяют обеспечить спрос, однако чиновники ЕС обеспокоены дальнейшим развитием ситуации.

"Газпром" обещает выполнить свои обязательства по запасам газа: Миллер сказал, что сейчас экспортер закачал в свои европейские ПХГ 3,8 миллиарда кубометров и планирует закачать 5 миллиардов.

"По мере накопления газа активного в наших ПХГ, мы сможем удовлетворить спрос наших европейских потребителей", - добавил глава "Газпрома".

Миллер сказал также, что концерн снизил прогноз добычи на 2014 год до 463 миллиардов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» сократил поставки газа в Польшу и Словакию, а также повысил цену на газ для Венгрии. Три страны являются ключевыми поставщиками реверсного газа в Украину.

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Кабмин заложил в проекте бюджета-2015 курс 12,9 грн за доллар

Кабинет министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2015 год среднегодовой курс гривни на уровне 12,9 грн/долл., сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на министра Александра Шлапака.

«Мы закладывали в проект бюджета курс доллара 12,9. Средний по году. Он может быть пересмотрен - ситуация меняется очень быстро. И я допускаю, что макропоказатели бюджета будут пересмотрены», - сказал Шлапак.

По словам министра, валютные колебания обусловлены событиями на востоке, и Национальный банк с банкирами смогут с этим справиться.

«У меня есть убеждение, что и руководство Национального банка, и коммерческие банкиры справятся с этой ситуацией. Я полностью разделяю точку зрения, что именно нервозность, которая у нас есть на востоке, вызывает колебания доллара. У нас нет никаких оснований для такого быстро роста курса», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины не ожидает резких скачков курса гривни в 2014 году и рассчитывает на стабилизацию курса в 2015 году.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что наиболее приемлемым для украинской экономики курсом является 12 грн за доллар.

По оценкам Национального банка Украины, национальная валюта обесценилась по отношению к доллару США на межбанковском рынке в январе-августе на 66,9%. Средневзвешенный курс гривни к доллару США на межбанке 17 сентября на конец рабочего дня составил 13,0367 грн/долл.

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Европарламент хочет окончательно запретить строительство «Южного потока»

Европейский парламент призовет к продолжению переговоров Украины, России и ЕС для решения спорных газовых вопросов, а страны ЕС – отменить запланированные соглашения с Москвой в энергетическом секторе, в частности строительство газопровода «Южный поток».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в проекте резолюции, которая будет вынесена на голосование в Европейском парламенте в четверг.

"(ЕП) призывает к продолжению трехсторонних переговоров относительно поставок газа в Украину, которые были приостановлены с июня; (ЕП) вновь заявляет о необходимости обеспечить реверсивные поставки газа из соседних государств ЕС в Украину”, - отмечается в проекте документа.

Кроме того, Европарламент призовет ЕС рассматривать вопрос хранения газа, взаимосвязанности и реверсивных возможностей как стратегические активы. „(ЕП) призывает государства-члены отменить запланированные соглашения с Россией в энергетическом секторе, в том числе строительство газопровода "Южный поток”, - отмечается в проекте.

Вместе с тем ЕП подчеркнет необходимость „радикально повысить энергетическую безопасность, независимость и устойчивость к внешнему давлению ЕС путем консолидации энергетических секторов, последующего развития энергетической инфраструктуры в соседних странах ЕС и развития энергетических сообщений между этими странами и ЕС в соответствии с целями Энергетического содружества и для реализации проектов, представляющих общий интерес”.

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Спад промпроизводства в Украине ускорился до 21,4%

Спад промышленного производства в Украине в августе 2014 года по сравнению с августом 2013 года ускорился почти вдвое - до 21,4% с 12,1%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с июлем 2014 года спад промпроизводства ускорился до 12,7% с 2,2%, зафиксированных в июле по сравнению с июнем 2014 года.

В январе-августе текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства ускорился до 7,8% с 5,8%, зафиксированных в январе-июле.

Рост производства в августе 2014 года по сравнению с августом 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован только в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 8,7%.

Остальные отрасли показали падение, в том числе, наибольший спад в добыче каменного и бурого угля – на 60,4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 50,2%, машиностроении – на 31%, производстве мебели и другой продукции – на 30,8%, металлургии – на 30%, химической промышленности - на 19,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 17,3%, добыче металлических руд – на 14,96%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 14,8%, текстильном производстве – на 14,2%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 12,1%, по сравнению с июнем - до 2,2%, в январе-июле - до 5,8%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, по итогам 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Гривня на межбанке упала до 14,35 за доллар

В четверг, 18 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,9000/14,3000, к 12:00 сузился спрэд до 14,1000/14,3000. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 14,1000/14,3500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 17,8975/18,4155, к 12:00 цены составили 18,1715/18,4335. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на значениях 18,1560/18,4820.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3625/0,3730, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3667/0,3723. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3677/0,3720.

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Валовой внешний долг Украины сократился до $137 млрд

Объем валового внешнего долга Украины во втором квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом сократился на 0,4% или 592 млн долл., – до 136,790 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, с начала года объем валового внешнего долга сократился на 4% или на 5,730 млрд долл.

На конец второго квартала на сектор общего государственного управления пришлось 31,548 млрд долл. или 23,1% валового внешнего долга. Рост долга сектора общего госуправления во втором квартале составил 2,741 млрд долл. или 9,5%.

На банки пришлось 21, 271млрд долл. или 15,6% долга. Снижение долга банковского сектора за квартал составило 1,049 млрд долл. или 4,7%.

На органы денежного-кредитного регулирования пришлось 2,269 млрд долл. или 1,7% долга. Долг органов денежного-кредитного регулирования за квартал вырос на 841 млн долл. или на 58,9%.

На прочие сектора пришлось 70,373 млрд долл. или 51,5% долга. Снижение долга прочих секторов за квартал составило 2,903 млрд долл. или 4%.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) на конец второго квартала составили 11,329 млрд долл. или 8,3% долга. Долг по прямым инвестициям во втором квартале снизился на 222 млн долл. или на 1,9%.

Как сообщал УНИАН, объем валового внешнего долга Украины в первом квартале по сравнению с началом 2014 года сократился на 3% или 4,697 млрд долл. – до 137,382 млрд долл.

Объем валового внешнего долга Украины в 2013 году вырос на 7,455 млрд долл., или на 5,52%, - до 142,520 млрд долл.

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Добыча угля в Украине за август сократилась на 60%

Добыча угля в Украине, большая часть которого производится на Донбассе, где с апреля орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией, в августе 2014 года сократилась по сравнению с августом 2013 года на 59,5% - до 2,2 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Добыча угля за 8 месяцев текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2% - до 35,1 млн тонн.

Справка УНИАН. С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция, которая продолжается и до сих пор.

Угледобывающие предприятия Украины в 2013 году сократили добычу угля по сравнению с 2012 годом на 2,6% - до 83,697 млн тонн.

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Украина из-за дефицита угля ограничила экспорт электроэнергии на 50%

Министерство энергетики и угольной промышленности из-за дефицита энергетического угля, большая часть которого добывается в зоне боевых действий на востоке Украины, ограничило экспорт электроэнергии на 50%.

«Мы ограничили на 50%», - сказал УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

Как сообщил УНИАН заместитель директора национальной энергетической компании «Укрэнерго» Сергей Корнюшев, экспорт электроэнергии в направлении «Добротворская ТЭС – Польша» на сегодняшний день не осуществляется.

«Добротвор имеет ноль», - сказал он.

В то же время министр энергетики Юрий Продан отметил, что на данный момент ситуация в энергосистеме Украины не настолько критическая, чтобы вводить временное прекращение электроснабжения населения, как это было в 90-х годах.

«Еще не такая критическая масса для того, чтобы мы начали вводить графики (ограничения электроснабжения – УНИАН). Мы готовимся к этому, но пока еще не та ситуация», - сказал Продан.

По словам министра, Минэнергоугля ведет переговоры с облэнерго, чтобы те, в свою очередь, договорились о снижении потребления электроэнергии в своих регионах.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

50% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

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Украина начала расследование импорта легковых автомобилей из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле Украины 15 сентября приняла решение о проведении антисубсидиционного расследования импорта в Украину легковых автомобилей из Российской Федерации.

Согласно документу, опубликованному в правительственной газете «Урядовый курьер», комиссия приняла решение о начале расследования на основе жалобы Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», а также отчета Министерства экономического развития и торговли Украины о результатах проведения антисубсидиционной процедуры импорта в Украину легковых авто из России.

Согласно жалобе, российские производители легковых авто пользуются отдельными льготами от субсидий, которые предоставляются государственными органами Российской Федерации для производства, продажи, переработки, транспортировки и/или экспорта легковых авто, в частности в рамках выполнения программы "Автомобильная промышленность" и "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы РФ.

Импорт в Украину легковых автомобилей российского происхождения осуществлялся в таких объемах и на таких условиях, что мог нанести вред национальному товаропроизводителю. В частности, уровень цен, по которым осуществлялся импорт, в значительной степени препятствовал возможному увеличению цен на легковые автомобили национального товаропроизводителя, которое, в противном случае, имело бы место, говорится в жалобе "Укравтопрома".

В документе сказано, что проведение расследования поручено Министерству экономического развития и торговли Украины.

В течение 30 дней со дня публикации сообщения о начале расследования Минэкономразвития осуществит регистрацию заинтересованных сторон расследования и рассмотрит комментарии по проведению слушаний, а в течение 60 дней - рассмотрит комментарии и информацию относительно возбуждения и проведения расследования, сказано в документе.

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Порошенко попросил США создать спецфонд для инвестиций в Украину

Президент Украины Петр Порошенко обратился к Конгрессу США за помощью в реформировании экономики и системы юстиции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на совместном заседании палат Конгресса США сегодня в Вашингтоне.

"Я прошу Конгресс создать специальный фонд, чтобы помогать американским компаниям инвестировать в Украину, и помочь нам реформировать нашу экономику и систему юстиции", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Украине нужны современные технологии, чтобы быть более интегрированной в мировую экономику. "И больше всего нам нужны вы - помощь вас, Америки", - сказал он.

Порошенко заверил, что вся помощь, полученная от Запада, будет использована "некоррумпированными учреждениями". "И новое поколение чиновников будет убеждать, что средства используются эффективно", - сказал он.

УНИАН