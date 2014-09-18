МИД Украины призвал Москву не искажать брюссельские договоренности

Украина требует от России безотлагательной отмены всех ограничительных мер по импорту из Украины, которые были введены стороной РФ на протяжении последних месяцев.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сегодня во время встречи с временным поверенным в делах Российской Федерации в Украине Андреем Воробьевым, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

Также заместитель министра подчеркнула необходимость четкого и безусловного соблюдения российской стороной трехсторонних договоренностей, в частности, относительно сохранения действующего режима свободной торговли в рамках СНГ.

Кроме того, в связи с недавними заявлениями ряда высоких официальных чиновников Российской Федерации по поводу ратификации и подготовки к имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, российскому дипломату было сообщено о недопустимости односторонней произвольной трактовки Россией содержания договоренностей, достигнутых по итогам трехсторонней министерской встречи в формате Украина-ЕС-РФ 12 сентября в Брюсселе.

«Было подчеркнуто, что принятое по итогам министерской встречи совместное коммюнике является единственным официальным документом, в котором четко определяются шаги сторон, направленные на деэскалацию напряженности в торгово-экономических отношениях между Украиной и РФ», - говорится в сообщении.

Российскому представителю также были предоставлены исчерпывающие разъяснения относительно порядка вступления в силу Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

В совместном заявлении по итогам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карла де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева говорится, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.

16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировали Соглашение об ассоциации.

Впоследствии Российская Федерация выдвинула три требования относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Во-первых, как говорится в письме главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева еврокомиссару по вопросам торговли Карлу де Гухту, обнародованному в Twitter, "Россия настаивает на юридическом оформлении отсрочки начала временного применения договоренностей по Соглашению".

Во-вторых, "начало полной или частичной имплементации положений Соглашения до 31 декабря 2015 года будет означать для России его фактическое вступление в силу, что приведет к тем рискам, о которых мы говорили ранее", заявил российский министр.

И в-третьих, в документе подчеркивается, что "работа трехсторонней группы по этому вопросу должна быть усилена".

"Россия настаивает на том, чтобы этой группе был предоставлен мандат, который был бы направлен на подготовку предложений о внесении изменений в Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, что снимет обеспокоенность РФ с помощью формулировок, которые будут иметь юридическую силу", - говорится в письме.