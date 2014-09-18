В Еврокомиссии подтвердили, что получили от РФ письмо с требованиями по ассоциации

В Европейской комиссии подтверждают получение письма от министра экономического развития России Алексея Улюкаева, но не комментируют его содержания, отметив, что позиция ЕК базируется на достигнутых 12 сентября в Брюсселе договоренностях.

"Да, мы получили письмо, но не комментируем его содержания. Наша позиция базируется на трехсторонних договоренностях, достигнутых в прошлую пятницу в Брюсселе", - сказал собственному корреспонденту УНИАН пресс-секретарь европейского комиссара по торговый вопросам Карла де Гухта Войтек Талко.

Он отметил, что содержание достигнутых договоренностей было также предметом обсуждения в ходе телефонного разговора президента Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу с президентом России Владимиром Путиным. В этой связи Талко напомнил о соответствующем сообщении Европейской комиссии, в котором говорилось о том, что "оба президента подчеркнули свое согласие с общими выводами, которые были сделаны в ходе трехсторонних переговоров".

Как сообщалось, в минувшую пятницу, 12 сентября, в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ.

Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировали Соглашение об ассоциации.

В дальнейшем Российская Федерация выдвинула три требования по Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Во-первых, как говорится в письме главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева еврокомиссару по торговле Карлу де Гухту, обнародованном в Twitter, "Россия настаивает на юридическом оформлении отсрочки начала временного применения договоренностей по Соглашению".

Во-вторых, "начало полной или частичной имплементации положений Соглашения до 31 декабря 2015 году будет означать для России фактическое вступление в силу, что приведет к тем рискам, о которых мы говорили ранее", заявил российский министр.

И в-третьих, в документе подчеркивается, что "работа трехсторонней группы по этому вопросу должна быть усилена".

"Россия настаивает на том, чтобы этой группе был предоставлен мандат, который был бы направлен на подготовку предложений по внесению изменений в Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, что снимет обеспокоенность РФ посредством формулировок, которые будут иметь юридическую силу", - говорится в письме Улюкаева.