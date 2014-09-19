Путин хочет отключить Россию от глобального интернета

На следующей неделе запланировано несколько мероприятий с участием высокопоставленных российских чиновников, посвященных работе российского сегмента сети интернет в чрезвычайных ситуациях, пишут в пятницу "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких российских операторов связи, интернет-компаний и некоммерческих организаций.

В частности, эта тема будет обсуждаться в ближайший понедельник на совещании Совета безопасности России с участием президента Владимира Путина.

По данным газеты, чиновники Минкомсвязи доложат президенту о результатах июльских учений, целью которых было протестировать устойчивость работы интернета на территории РФ и предотвратить нарушения в условиях недружественных "целенаправленных действий". Возможно, с докладом выступит и помощник президента Игорь Щеголев, курирующий в том числе информационную безопасность.

В итоге планируется принять несколько решений, укрепляющих суверенитет российского сегмента всемирной сети. В частности, может быть введен особый порядок управления интернетом, предусматривающий возможность отключения России от глобальной сети.

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Учения, проведенные Минкомсвязи, показали, что рунет уязвим, и сейчас обсуждаются меры по минимизации рисков, в том числе и возможность временного отключения рунета от внешнего мира, подтвердил сотрудник спецслужб.

О постоянном отключении доступа в международную сеть речи не идет, подчеркивают сотрудники крупного оператора связи и некоммерческой организации. Но российские операторы должны будут настроить оборудование так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации российский интернет можно было оперативно отключить от глобального. Чрезвычайной ситуацией могут считаться как военные действия, так и, например, серьезные протестные выступления внутри страны, считает один из собеседников "Ведомостей".

Вторая идея, которую обсудят чиновники, - передача государству функций администратора доменов, которые ныне исполняет общественная организация - Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ). Скорее всего этим займется Федеральное агентство связи, подчиненное Минкомсвязи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что на 22 сентября запланировано оперативное совещание членов Совбеза. Какие вопросы там будут обсуждаться, он не уточнил, напомнив лишь, что часть повестки таких мероприятий традиционно закрытая.