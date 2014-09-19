ТОП-10 (19 сентября)

В России назвали дату трехсторонней встречи по газу

Генпрокуратура передумала закрывать дело против бывшего главы "Нафтогаза" Бакулина

Медведев подписал постановление о введении пошлин на украинские товары

Россия обвинила украинские виноград и яблоки в молдавском происхождении

ExxonMobil и "Роснефть" из-за санкций остановили бурение на арктическом шельфе

"Газпром" из-за прекращения поставок в Украину переживает худшие времена

Украина подтвердила, что газовые переговоры состоятся 26 сентября в Берлине

Гривня к закрытию межбанка упала до 14,90 за доллар

Экономическая часть ассоциации вступит в силу после открытия украинского рынка для товаров из ЕС

ЕС проверит качество украинской молочной продукции на следующей неделе

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В России назвали дату трехсторонней встречи по газу

Очередная трехсторонняя встреча в формате РФ-Украина-ЕС по газу состоится 26 сентября в Берлине, эта дата пока устраивает все стороны.

Об этом заявил журналистам в Сочи глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Двадцать шестого числа в Берлине», - сказал Новак, отвечая на вопрос о сроках проведения трехсторонней встречи России, ЕС и Украины по газу.

«Наша позиция остается прежней - погашение задолженности за ноябрь-декабрь (2013 года), частичное погашение за май и апрель, суммарно примерно два миллиарда долларов», - заметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС по решению спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине. Однако Россию эта дата не устроила.

Европейская комиссия предложила провести трехсторонние переговоры по разрешению вопросов поставок газа в Украину и его транзита в ЕС в формате Украина-Россия-ЕС 27 сентября, однако российская сторона не давала согласия на такие переговоры

Министр энергетики Украины Юрий Продан отметил, что нашу страну удовлетворяет любая дата переговоров, кроме 22-23 сентября, когда пройдет заседание Совета министров стран - членов Европейского энергосообщества, где Украина является председателем.

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Генпрокуратура передумала закрывать дело против бывшего главы "Нафтогаза" Бакулина

Постановление о закрытии уголовного производства в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина отменено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В отношении Бакулина постановление о закрытии уголовного производства вчера отменено", - сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно, что Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении экс-главы крупнейшей государственной энергетической компании «Нафтогаз Украины» Бакулина и ряда топ-менеджеров компании.

Согласно постановлению Генпрокуратуры, которым располагает УНИАН, Бакулина, его заместителя Геннадия Юрьева и председателя департамента реализации газа НАК «Нафтогаз Украины» Валентина Франчука подозревали в злоупотреблении служебным положением, следствием чего стало нанесение ущерба компании в размере 1,948 млрд грн.

Кроме того, судья снял арест на деньги, движимое и недвижимое имущество Бакулина, а также остановил розыск Юрьева и Франчука.

Согласно документу, в частности, снят арест на 19 счетов Бакулина в украинских банках, а также снят арест на имущество, принадлежащее Бакулину: два дома под Киевом, квартиру в Лисичанске (Луганская обл.), квартиру в центре Киева, автомобиль Porshe Cayenne S.

Кроме того, снят аресты с 7 счетов Юрьева в украинских банках, с квартиры в Киеве и автомобиля Lexus LX 470.

«Уголовное производство в отношении Бакулина Евгения Николаевича... закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364 УК Украины», - сказано в постановлении Генпрокуратуры.

Согласно материалам следствия, речь идет о договоре поставки природного газа между «Нафтогаз Украины» и компанией «ГазУкраина-Коммерс», подконтрольной скандальном бизнесмену Сергею Курченко.

Согласно документу, в марте 2012 года «Нафтогаз» в лице первого заместителя председателя Владимира Триколича заключил с «ГазУкраина-Коммерс» (Крым, Симферополь) договор на куплю-продажу газа. Согласно условиям договора, «Нафтогаз» обязался передать в собственность «ГазУкраина-Коммерс» в период с 1 апреля по 31 декабря 2012 года 340 млн кубометров природного газа по цене 3 528,8 грн за тыс. кубометров. Общая стоимость договора - почти 2 млрд грн.

В июне 2012 года «ГазУкраина-Коммерс» направило письмо «Нафтогазу» с предложением покупки 2 млрд кубометров природного газа с гарантией оплаты.

Франчук, зная, что «ГазУкраина-Коммерс» не осуществила 100% предоплату, дал указание об отпуске газа путем визирования акта приема-передачи «голубого топлива» в подземных хранилищах «Укртрансгаза» объемом 1 млрд грн на сумму 3,529 млрд грн. После чего заместитель Бакулина Геннадий Юрьев подписал дополнительный договор с компанией Курченко на эти же 1 млрд кубометров.

В течение октября 2012 года - февраль 2013 года «ГазУкраина-Коммерс» перечислила «Нафтогазу» 2,11 млрд грн в качестве оплаты за поставленный газ. Остаток денег в размере 1,42 млрд грн до сих пор не перечислены. Задолженность «ГазУкраина-Коммерс» с учетом штрафных санкций составляет 1,948 млрд грн.

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Медведев подписал постановление о введении пошлин на украинские товары

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подписал постановление о введении торговых пошлин на украинские товары, которое вступит в силу, если Украина досрочно начнет реализовать положение о зоне свободной торговли с Европейским союзом. Об этом Медведев заявил сегодня на международном инвестиционном форуме в Сочи, передает РБК.

"Хочу вас проинформировать, сегодня я подписал постановление о введении ввозных торговых пошлин на украинские товары. То есть, вводятся обычные торговые ограничения", - заявил Медведев.

Он отметил, что речь идет об импортных пошлинах на продукцию легкой и продовольственной промышленности из Украины.

По словам Медведева, эти пошлины начнут действовать в случае, если Украина начнет досрочно применять положения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

"То, что Киев заключил соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, - это неотъемлемое право Украины как государства, я не могу это комментировать. Но я хочу напомнить, что мы договорились с европейской стороной и украинской, что снятие торговых ограничений (на украинском рынке доля товаров из ЕС) начнут действовать с 2016 года. ... Мы не можем допустить, что те положения, которые являются угрозой для России, стали действовать досрочно", - заявил Медведев.

Напомним, 16 сентября 2014 г., Верховная Рада Украины синхронно с Европейским парламентом ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Вместе с тем, по результатам трехсторонней министерской встречи в формате Украина-ЕС-РФ 12 сентября 2014 г. были достигнуты договоренности, согласно которым вступление в силу экономической части СА с ЕС, а именно зоны свободной торговли между ЕС и Украиной отложено на конец 2015 г.

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Россия обвинила украинские виноград и яблоки в молдавском происхождении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) рассматривает возможность введения временного ограничения на импорт винограда и яблок из Украины. Об этом ИТАР-ТАСС заявил руководитель службы Сергей Данкверт.

Напомним, Роспотребнадзор ранее запретил ввоз в Россию всех кондитерских изделий из Украины.

По его словам, Россельхознадзор регулярно фиксирует нарушения фитосанитарных норм при поставках яблок и винограда из Украины в Россию.

Данкверт добавил, что подкарантинная продукция может являться реэкспортом из Молдавии. "Скорее всего, они поставляют продукцию молдавскую. В фитосанитарных сертификатах они этого не пишут", - сказал он.

Россельхознадзор проводит анализ рисков, по итогам которого ведомство может принять решение об ограничении импорта из Украины всей растительной продукции или только яблок и винограда, заключил Данкверт.

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ExxonMobil и "Роснефть" из-за санкций остановили бурение на арктическом шельфе

ExxonMobil и "Роснефть" остановили бурение на арктическом шельфе, сообщает ПРАЙМ с ссылкой на Bloomberg.

В "Роснефти" не комментируют это сообщение.

Как отмечает Bloomberg, остановка бурения связана с санкциями, которые введены Западом в отношении "Роснефти" и других российских компаний и касаются поставки оборудования для арктического шельфа и сервисного обслуживания оборудования.

"Роснефть" и ExxonMobil в начале августа в рамках совместного предприятия "Карморнефтегаз" начали бурение самой северной скважины в Российской Федерации - "Университетская" - с помощью платформы West Alpha. Платформа West Alpha поставлена норвежской компанией North Atlantic Drilling, с которой "Роснефть" 30 июля 2014 года заключила долгосрочные соглашения по бурению на шельфе. West Alpha была транспортирована через Баренцево, Печорское и Карское моря и установлена на точке бурения на лицензионном участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море.

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"Газпром" из-за прекращения поставок в Украину переживает худшие времена

Агрессивная политика конкурентов, стагнирующая экономика России и прекращение поставок газа в Украину может обернуться в 2014 году историческим минимумом добычи "Газпрома", на доходы которого очень расcчитывает балансирующее на грани рецессии правительство, говорится в аналитическом материале Reuters.

"Газпром" в июне прекратил продавать газ Киеву, а затухающий экономический рост в стране не может обеспечить внутренний спрос на топливо. Независимые производители газа во главе с "Роснефтью" и "Новатэком" умудряются снять сливки даже на плохом рынке, отбирая доходы у "Газпрома".

"Пирог становится меньше, независимые игроки - агрессивней", - сказал Константин Черепанов из банка UBS.

"Причина спада - сужается доля монополии на домашнем рынке на фоне роста производства независимых и отсутствия роста потребления внутри РФ, а также падение экспорта из-за конфликта с Украиной", - пишет банк "Открытие" в обзоре.

Глава концерна Алексей Миллер заявил в среду о резком снижении прогноза добычи газа - до 463 миллиардов кубометров в 2014 году против прежних ожиданий в 496,4 миллиарда, хотя годом раньше концерн поставил 487 миллиардов кубометров - столько же, сколько в 2012 году.

Однако аналитики не ждут, что "Газпром" выполнит и новый, сниженный план добычи, предупреждая, что продажи будут еще меньше.

UBS ожидает, что "Газпром" продаст в этом году 454 миллиарда кубометров газа, "Сбербанк" прогнозирует 450 миллиардов или даже меньше.

С 2002 по 2011 годы добыча концерна, который обещал к 2020 году добывать до 1 триллиона кубометров, балансировала между 510 и 555 миллиардами кубометров в год, рухнув до 461,5 миллиарда лишь единожды - в кризисном 2009 году.

Статистика Минэнерго показывает, что за восемь месяцев 2014 года добыча "Газпрома" снизилась на 7 процентов до 282,5 миллиарда кубометров.

Экспорт в Европу, поддержавший добычу в прошлом году, сейчас остается на высоком уровне, и аналитики не ждут спада внешних продаж (прогноз UBS - 157 миллиардов кубометров поставок вне СНГ). Однако европейские хранилища газа уже сейчас заполнены на 91 процент, что снижает потребность в топливе, говорит аналитик "Сбербанка".

В то же время, в 2013 году уровень заполнения европейских хранилищ составлял 73 процента, добавляет он. По оценке "Сбербанка", доля независимых производителей на внутреннем рынке в 2014 году удвоилась до 35 процентов с 18 процентов в 2009 году.

"Независимые производители предлагают дисконт к газпромовским ценам, более гибкие ценовые условия, более комфортные условия обслуживания - контракты мягче, например, по объемам, которые можно добрать или не добрать", - говорит Черепанов из UBS.

Источник в "Газпроме" соглашается, что добычу подкосила Украина и падающий рынок РФ.

"Потребители на внутреннем рынке берут меньше газа, потому что у них объективные трудности", - говорит источник.

Ухудшение отношений с Украиной нанесло огромный удар по продажам газа: еще в 2013 году Киев купил всего 25,8 миллиарда кубометров топлива - это на 21 процент меньше, чем в 2012 году.

В этом году Украина получила всего 14 миллиардов кубометров - примерно в 2,5 раза меньше обычного годового объема - до июня, когда "Газпром" остановил поставки.

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Украина подтвердила, что газовые переговоры состоятся 26 сентября в Берлине

Украина, Россия и Европейская комиссия согласовали проведение трехсторонней встречи по газовым вопросам 26 сентября в Берлине, сообщила УНИАН пресс-секретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Елена Мищенко.

"По состоянию на сегодня эта дата устраивает все стороны", - сказала Мищенко.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что трехсторонняя встреча Украины, России и ЕС по решению спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине. Однако Россию эта дата не устроила.

Сегодня, 19 сентября, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил журналистам, что очередная трехсторонняя встреча в формате РФ-Украина-ЕС по газу состоится 26 сентября в Берлине, эта дата пока устраивает все стороны.

«Наша позиция остается прежней - погашение задолженности за ноябрь-декабрь (2013 года), частичное погашение за май и апрель, суммарно примерно два миллиарда долларов», - заметил министр.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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Гривня к закрытию межбанка упала до 14,90 за доллар

В пятницу, 19 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,1000/14,4000, к 12:00 сузился спрэд до 14,2000/14,4000. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 14,6000/14,9000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 18,1750/18,5645, к 12:00 цены составили 18,2805/18,5420. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх до 18,7605/19,1500.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3672/0,3750, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3692/0,3748. К закрытию торгов цены поднялись до 0,3738/0,3820.

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Экономическая часть ассоциации вступит в силу после открытия украинского рынка для товаров из ЕС

Все экономические документы относительно имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступят в силу сразу после того, как только Украина откроет свой рынок для европейских товаров.

Об этом по итогам заседания правительственного комитета заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций Секретариата Кабмина.

Глава правительства напомнил, что Украина подписала Соглашение с ЕС, ратифицировала его и приняла решение об имплементации.

«Все экономические документы правительством разрабатываются. Они вступят в силу тогда, когда Украина откроет свой рынок для европейских товаров, - сказал Яценюк. - Пусть россияне свой шантаж оставят для себя».

При этом Яценюк подчеркнул, что если Россия введет ограничительные меры по украинским товарам, Украина безотлагательно введет зеркальные меры против России.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября этого года, стало известно 12 сентября после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились отложить до 31 декабря 2015 года введение в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле перед ратификацией Соглашения об ассоциации с Украиной сказал, что это решение было принято из-за угрозы РФ начать широкомасштабную торговую войну.

Президент Украины Петр Порошенко назвал выгодным это решение, поскольку благодаря ему украинские производители еще 15 месяцев смогут пользоваться льготным режимом поставок своих продуктов в ЕС, тогда как европейские не будут иметь доступа к украинскому рынку на таких же основаниях.

Сегодня, 19 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении пошлины на товары из Украины, но оно вступит в силу только при условии "нарушения Киевом договоренностей в свете ассоциации с ЕС".

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ЕС проверит качество украинской молочной продукции на следующей неделе

Миссия Евросоюза на следующей неделе проведет проверку отечественных производителей молочной продукции на предмет соответствия европейским стандартам и получения разрешения на поставки продукции в ЕС.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка.

«На следующей неделе в Украину приезжает миссия из Европейского Союза, которая должна оценить ряд производителей молочной продукции и подтвердить их право на экспорт в ЕС», - сказал Качка.

По его словам, предварительные внутренние оценки свидетельствуют о выполнении украинскими производителями требований ЕС.

Главным условием для выхода украинской продукции животноводства на рынок ЕС стало принятие Верховной Радой закона о безопасности пищевой продукции, который был подписан президентом Украины в понедельник, 15 сентября.

«Этот закон предусматривает имплементацию базовых элементов в течение года», - отметил Качка.

Он также сообщил, что в течение этого года должен быть принят ряд подзаконных актов, а также существенно реформирован регулирующий орган, который сейчас создается на основе Госветфитослужбы.

Качка напомнил, что на сегодняшний день единственная категория товаров, которую Украина не поставляет в ЕС, - это продукция животноводства. В частности, речь идет о молоке, мясе, за исключением мяса птицы, которое уже успешно поставляется в ЕС.

Как сообщал УНИАН, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют только 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда, что обусловлено несоответствием украинского законодательства в сфере безопасности продуктов питания европейскому, а также отсутствием необходимой сертификации у украинских предприятий.

По оценкам экспертов, из работающих в Украине 266 молокоперерабатывающих заводов около трети соответствуют требованиям Европейского Союза, поэтому в перспективе смогут получить право поставлять свою продукцию на европейский рынок. При этом наибольшие претензии инспекторы ЕС могут иметь не к процессу переработки молока в Украине, а к качеству сырья.

УНИАН