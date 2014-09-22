В Москве готовят к открытию кафе «ЛНР» и «ДНР»

В Москве готовятся к открытию кафе под названием "ЛНР" и "ДНР". Они появятся на Луганской и Донецкой улицах, на юге Москвы. Соответствующие товарные знаки «ЛНР Мы на Луганской» и «ДНР Мы на Донецкой» регистрируются по классам 43 (закусочные, услуги баров) и (услуги клубов по организации встреч), пишут "Известия".

Читайте такжеРоссия собирается оспорить санкции Запада в ВТОКак сообщил Анатолий Аронов, президент «Первой патентной компании», участвующий в проекте в качестве консультанта по вопросам маркетинга, предполагается, что это будут своеобразные клубы, где можно будет обсудить ситуацию на востоке Украины.

Продвижение новых мест планируется осуществлять через социальные сети. Так же, планируется провести конкурс на логотип кафе.

Читайте такжеРоссийские министры готовы отдать деньги пенсионеров попавшим под санкции друзьям ПутинаЗапускает проект участник боевых действий на стороне сепаратистов, решивший сохранить анонимность. Кафе будут работать по краудфандинговой системе.

Читайте такжеСбербанк России уже в полной мере ощутил влияние санкций ЗападаИгорь Березин, партнер консалтинговой компании Semperia M&S, смотрит на начинание скептически. Он напомнил, что после запрета на курение в общественных местах, доходность в ресторанном бизнесе значительно упала. "Закрывается много кафе и ресторанов, в этой ситуации сложно представить, что новый проект сможет выстрелить, - отметил Березин. Тем более, по его мнению, необычное позиционирование вряд ли поможет привлечь аудиторию.