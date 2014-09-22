Кабмин из-за невыполнения контракта уволил гендиректора Национальной радиокомпании

Кабинет министров уволил с должности генерального директора Национальной радиокомпании Украины (НРКУ) Тараса Аврахова.

Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 17 сентября 2014 года.

Читайте такжеПреобразование ОГТРК в общественное вещание можно провести в два этапа - председатель Госкомтелерадио«Уволить Аврахова Тараса Григорьевича с должности генерального директора Национальной радиокомпании Украины в связи с невыполнением условий контракта», - сказано в документе.

Аврахов был назначен на должность гендиректора НРКУ в июне 2010 года.

НРКУ – государственная украинская радиокомпания, которая вещает по трем внутренним каналам и по одному международному: УР1 (Первый канал), УР2 (Второй канал «Проминь»), УР3 (Украинское радио «Культура») и «Всемирная служба «Радио Украина».