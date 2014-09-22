Сеть спецназначения будет передана от «Укртелекома» в госсобственность до 1 ноября

Кабинет министров поручил Государственной службе специальной связи и защиты информации до 1 ноября 2014 года принять в государственную собственность на бесплатной основе телекоммуникационную сеть специального назначения (ТССН) от «Укртелекома».

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Согласно документу, Госспецсвязи совместно с Фондом госимущества по согласованию с Министерством экономического развития и торговли должны в двухнедельный срок определить механизм передачи выделенной ТССН в госсобственность.

Читайте такжеОккупационные власти Крыма хотят отобрать у Ахметова активы «Укртелекома» в СевастополеГосспецсвязи также должна будет в трехмесячный срок разработать и подать предложения по урегулированию вопросов функционирования сети и использования ее ресурса.

В свою очередь, Министерство финансов при принятии госбюджетов на 2015 и следующие годы должно будет предусматривать выделение средств для Госспецсвязи на техническую эксплуатацию и обслуживание ТССН.

Как сообщал УНИАН, одним из условий приватизации «Укртелекома», которая состоялась в 2011 году, было создание в течение двух лет с даты перехода права собственности на пакет акций общества выделенной ТССН и бесплатная передача этой сети в госсобственность. По словам главы Госспецсвязи Владимира Зверева, задержка с передачей сети спецназначения связана с «юридическими сложностями и отсутствием процедуры передачи подобного нематериального ресурса».