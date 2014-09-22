ТОП-10 (22 сентября)

Россия введет пошлины на товары из Украины после начала имплементации соглашения с ЕС

Экспорт американского СПГ снизит прибыль «Газпрома» на 18% - СМИ

Украинские птицеводы уже компенсировали потерю рынка Таможенного союза

Нацбанк отменил 100%-ную продажу валюты

НБУ ограничил продажу валюты украинцам 3 тысячами гривень в сутки

Гривня к закрытию межбанка укрепилась на 10 копеек

Нацбанк отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа

Украина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в Евросоюз

Рубль из-за санкций Запада против России продолжает дешеветь

ЕС назвал Украине условия для получения миллиарда евро

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Россия введет пошлины на товары из Украины после начала имплементации соглашения с ЕС

Россия введет пошлины на товары из Украины в течение 10 дней после начала процесса имплементации соглашения об ассоциации с ЕС, говорится в опубликованном в понедельник, 22 сентября, тексте постановления правительства РФ, передает ПРАЙМ.

В том числе это коснется мяса, молочной и кондитерской продукции, фруктов и зерновых, а также пива, вина, спирта и сигарет. Кроме этого, пошлины возрастут на легковые автомобили, одежду, обувь и сантехнику.

В списке также оказались пассажирские и грузовые суда, продукция машиностроения, косметика, а также ткани, мебель, спортивное оборудование. Всего в перечень правительства включены 174 товарные позиции.

Напомним, в минувшую пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о введении ввозных таможенных пошлин на украинские экспортные товары.

Он отметил, что "эти пошлины будут введены, если Украина все-таки начнет применять экономические статьи соглашения (об ассоциации с ЕС) раньше названного срока (начало 2016 года), то есть, начнет или юридическую имплементацию, или фактическое применение этих положений". Однако в тот день текст постановления опубликован не был.

Согласно документу, в правительстве будет образован контрольный механизм по постоянному наблюдению за исполнением экономической части соглашения об ассоциации, заключенного Украиной с Европейским союзом 27 июня 2014 года.

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Экспорт американского СПГ снизит прибыль «Газпрома» на 18% - СМИ

Экспорт американского сжиженного природного газа может снизить прибыль «Газпрома» на 18%, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Согласно докладу Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, европейским потребителям, предположительно, придется платить на 11% меньше за поставляемый им газ благодаря «понижающему давлению» на мировые цены, которое будет создавать американский экспорт СПГ. По этой же причине, считают эксперты, может снизиться прибыль российского «Газпрома».

Однако последствия для всего экспортного дохода России окажутся более умеренными по сравнению с «Газпромом», предполагают специалисты.

В докладе также говорится о том, что Европа, по всей вероятности, останется крупным потребителем российского газа, поэтому ей понадобится усилить свою энергетическую инфраструктуру, чтобы справиться с потенциальными перебоями поставок.

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Украинские птицеводы уже компенсировали потерю рынка Таможенного союза

Украинские птицеводы в январе-июле текущего года сумели компенсировать потери из-за закрытия для них рынка Таможенного союза благодаря наращиванию поставок в другие страны, сообщили в ассоциации «Украинская аграрная конфедерация».

По данным УАК, объем экспорта мяса птицы из Украины за семь месяцев 2014 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 85,7 тыс. тонн.

В частности, поставки этой продукции в Россию за указанный период сократились до 3,4 тыс. тонн с 23,6 тыс. тонн в январе-июле 2013 года, в Казахстан – до 5,6 тыс. тонн с 17 тыс. тонн. В то же время, отечественные птицеводы нарастили почти до 22 тыс. тонн с 8,6 тыс. тонн экспорт в Ирак, до 10,6 тыс. тонн с 3,3 тыс. тонн - в Узбекистан. Дают о себе знать и торговые преференции со стороны Европейского Союза – за семь месяцев текущего года объем поставок мяса птицы в Нидерланды составил 4,7 тыс. тонн.

«Прирост по указанным странам (25,2 тыс. тонн) с лихвой перекрыл снижение экспорта по РФ», - резюмировали в УАК.

Как сообщал УНИАН, наряду с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской молочной продукции, свинины и продуктов из нее, картофеля, ряда другой растениеводческой продукции, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, кондитерской продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков, алкоголя и пива.

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Нацбанк отменил 100%-ную продажу валюты

Национальный банк Украины сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, установленные с 21 августа, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на постановление НБУ от 22 сентября №591.

«Этим постановлением предусмотрено уменьшение размера обязательной продажи поступлений в иностранной валюте со 100% до 75%. Либерализация этой нормы направлена прежде всего на создание условий для активизации внешнеэкономической деятельности и обеспечения субъектов хозяйствования валютными активами для покрытия их текущих обязательств в иностранной валюте», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что этим постановлением регулятор вводит дополнительные антикризисные меры в отношении некоторых валютных операций, включая импорт без ввоза товара на территорию Украины, перечисление резидентами за пределы Украины валютных средств для выкупа корпоративных прав у нерезидентов, осуществление операций на основании индивидуальных лицензий Нацбанка. Содержание мер не уточняется, текст постановления в открытых источниках пока отсутствует.

В сообщении подчеркивается, что установленные ограничения временные и будут отменены сразу после минимизации соответствующих негативных факторов на валютном рынке.

Постановление вступает в силу с 23 сентября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк Украины с 21 августа на 3 месяца повысил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, действовавших до 20 августа, а также продлил на 3 месяца действовавшее ранее требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

Напомним, в пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару США понизились до 14,6000/14,9000 грн/долл., преодолев очередной исторический минимум, установленный 27 августа на уровне 14,80 грн/долл.

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НБУ ограничил продажу валюты украинцам 3 тысячами гривень в сутки

Национальный банк Украины снизил максимальную сумму продажи наличной иностранной валюты одному физическому лицу в один операционный (рабочий) день до эквивалента 3 тыс. грн, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на постановление НБУ от 22 сентября №591.

«Учитывая усиление напряжения на наличном сегменте валютного рынка, постановлением предусмотрено уменьшение максимальной суммы продажи наличной иностранной валюты одному лицу в один операционный (рабочий) день до суммы, не превышающей в эквиваленте 3000 грн», - говорится в сообщении.

С учетом текущего курса гривни к доллару на межбанковском валютном рынке, покупка валюты ограничивается суммой около 200 долл. США.

По информации НБУ, данное ограничение не распространяется на покупку физлицами-резидентами наличной валюты для погашения обязательств по валютным кредитам в банках.

Постановление вступает в силу с 23 сентября.

Напомним, желающие купить доллары в последнее время сталкиваются с их дефицитом. Гривня падает уже длительное время. В пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины гривня снизилась до 14,90 за доллар, преодолев таким образом очередной исторический минимум. Сегодня гривня выросла на 10 копеек, и ее курс составляет 14,80 за доллар, несмотря на обещания главы Нацбанка Валерии Гонтаревой укрепить национальную валюту до 12,90 за доллар.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 23 сентября сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, а также ввел дополнительные антикризисные меры в отношении некоторых валютных операций, включая импорт без ввоза товара на территорию страны, перечисление резидентами за пределы Украины валютных средств для выкупа корпоративных прав у нерезидентов, осуществление операций на основании индивидуальных лицензий Нацбанка.

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Гривня к закрытию межбанка укрепилась на 10 копеек

В понедельник, 22 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 14,6000/14,8000 против 14,1500/14,9000 на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 18,7475/19,0080 против 18,1835/19,1515 на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3753/0,3834 против 0,3661/0,3859 на 12:00.

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Нацбанк отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа

Национальный банк Украины отменил установленное со 2 сентября требование по обязательной конвертации в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физических лиц без открытия счета, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook со ссылкой на постановление НБУ от 22 сентября №591.

По оценкам НБУ, такие меры позволят увеличить поступления иностранной валюты в Украину по текущим неторговым операциям.

Постановление вступает в силу с 23 сентября.

Напомним, со 2 сентября в рамках антикризисных мер НБУ на валютном рынке выдача наличности в пределах Украины по электронным платежным средствам, а также по валютным переводам из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета выплачивается получателю только в гривнях.

Регулятор называл основной причиной обязательной конвертации зарубежных переводов борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, поскольку открытие счета в банке с полной идентификацией клиента позволяет избежать конвертации.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 23 сентября сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, а также ввел дополнительные антикризисные меры в отношении некоторых валютных операций, включая импорт без ввоза товара на территорию Украины, перечисление резидентами за пределы Украины валютных средств для выкупа корпоративных прав у нерезидентов, осуществление операций на основании индивидуальных лицензий Нацбанка.

В пятницу, 19 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару США понизились до 14,6000/14,9000 грн/долл. и, таким образом, преодолели очередной исторический минимум, установленный 27 августа на уровне 14,80 грн/долл.

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Украина заметно увеличила экспорт аграрной продукции в Евросоюз

Украинские аграрии в январе-июле текущего года поставили на рынок Европейского Союза сельскохозяйственной продукции почти на 3 млрд долл., что на 14% больше, чем за аналогичный период 2013 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, доля ЕС в общей структуре внешнеторгового оборота украинской аграрной продукции за указанный период составила 35,3%.

В целом, по данным министерства, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса Украины в январе-июле составил 13,3 млрд долл., что составляет 20,5% всего внешнеторгового оборота страны. Положительное сальдо торговли сельхозпродукцией за семь месяцев составило 5,3 млрд долл. Обеспечить его удалось за счет реализации зерновых культур (36,8% от экспорта продукции АПК), подсолнечного масла (25%) и семян масличных культур (5,8%).

«В связи с политической ситуацией и условиями военной агрессии и экономического спада отношений с Российской Федерацией приоритетными рынками сбыта отечественного продовольствия являются страны ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Азии», - резюмировали в Минагропроде.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них.

Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, украинские сельхозпроизводители могут экспортировать в ЕС только несколько видов продукции – зерновые и технические культуры, мясо птицы, мед, соковый концентрат, казеин, рыбу.

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Рубль из-за санкций Запада против России продолжает дешеветь

Рубль подешевел в понедельник за счет локального спроса на валюту, а также на фоне повсеместного выхода из рискованных и сырьевых активов из-за опасений замедления экономического роста в Китае, сообщает Reuters.

Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) на 18.00 мск оценивалась в 43,53 рубля, подорожав по сравнению с биржевым закрытием пятницы на 21 копейку.

Ранее было достигнуто значение 43,70 - что менее чем в одном проценте от абсолютного максимума корзины, установленного в прошлый вторник на фоне новых санкций Запада против России и отсутствия явных намерений Центробанка ужесточать политику по итогам последнего заседания совета директоров ЦБ.

"Есть спрос на валюту, резкий, порой даже экстраординарный. С одной стороны, он может быть вызван девальвационными ожиданиями на фоне геополитической ситуации и проблем в экономике, с другой стороны - потребностью в валюте для погашения внешних займов. Эти "биды", физический спрос, сейчас преобладают над экспортными продажами", - сказал Петр Неймышев из банка "Открытие".

Котировки рубля к доллару США на торгах Московской биржи к 18.00 мск находились на уровне 38,59 рубля, американская валюта выросла на 17 копеек к пятничному закрытию.

Евро торговался вблизи отметки 49,55, дорожая на 9 копеек.

"Пока остаемся на текущих уровнях, если пробьем область 38,80-38,90 рубля за доллар, то можем сходить в 39,20-39,50 с последующей коррекцией. В октябре же может быть поспокойнее, поскольку резко снижается объем внешних выплат", - предположил Неймышев.

В сентябре объем брутто-выплат по внешними займам вместе с процентами составляет более $22 миллиардов, по данным ЦБ, в декабре же превысит $34,5 миллиарда, тогда как в октябре и ноябре эти значения составят $9,7 миллиарда и $10,4 миллиарда соответственно.

При этом ЕС и США уже закрыли крупнейшим российским госбанкам доступ на рынки среднесрочного и долгосрочного капитала, ввели ограничения против ряда нефтяных, в том числе Роснефти, и оборонных компаний.

Одновременно иссяк источник валюты от ЦБ - регулятор в августе отказался от интервенций внутри плавающего коридора бивалютной корзины, расширив его до 35,40-44,40, и теперь продает валюту только на верхней границе, хотя и в неограниченных объемах.

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ЕС назвал Украине условия для получения миллиарда евро

Представительство Европейского союза в Украине подчеркивает, что следующие транши макрофинансовой помощи поступят в Украину лишь в случае успешного выполнения Киевом ряда критериев.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение представительства ЕС.

Это правило будет действовать несмотря на то, что формальное решение о выделении такой помощи Киеву уже принято Брюсселем.

"Помощь от ЕС основывается на ряде условий, которые украинское правительство должно выполнить, чтобы получить деньги", - подчеркивают в представительстве.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что Евросоюз изучает возможность перечисления последующих траншей без выполнения условий. Аргумент в пользу этого – Россия ведет войну на украинской территории, в связи с чем правительству сложно достичь показателей финансовой стабильности.

Однако 22 сентября в представительстве подчеркнули в разговоре с ЕвроПравдой, что пока не рассматривают такой возможности.

Список требований ЕС, которые разблокируют линию макрофинансовой помощи объемом в 1 млрд евро, состоит из таких пунктов:

- Публикация планов действий в сфере государственных закупок

- Выполнение Бюджетного кодекса в части прозрачности бюджетного процесса (публикация проекта государственного бюджета и ежемесячных данных о ходе его выполнения)

- Имплементация антикоррупционного законодательства относительно декларирования имущества; законодательные предложения о независимом антикоррупционном органе

- Своевременное возмещение НДС в денежном виде (без механизма векселей)

- Повышение уровня прозрачности деятельности НАК "Нафтогаз Украины" путем введения ежегодной отчетности в соответствии со стандартами IFRS.

УНИАН