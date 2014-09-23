ТОП-10 (23 сентября)

Еврокомиссия предлагает Украине и России подписать временный газовый контракт

ЕС на встрече в Берлине предложит России свою цену на газ

"Газпром" заявил, что не собирается снижать цену газа для Европы

СМИ: Италия арестовала активы друга Путина - миллиардера Ротенберга

В Нацбанке говорят, что пока не будут ограничивать выдачу депозитов украинцам

Гривня закрыла межбанк откатом к 14,90 за доллар

Украине не хватает на зиму 4-5 млрд кубов газа

Украина в следующем году может попросить у МВФ больше денег

Украина будет покупать уголь в России

Eurobank расторгает сделку по продаже дочернего «Универсал Банка» «Дельта Банку»

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Еврокомиссия предлагает Украине и России подписать временный газовый контракт

Европейская комиссия предлагает Украине и России подписать временный газовый контракт до окончательного решения Стокгольмского арбитража, для того, чтобы стабильно пройти зимний период 2014-2015 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Совета министров Энергетического сообщества в Киеве заявил вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

«Идея состоит в том, чтобы найти промежуточное решение (в газовом споре Украины и России — УНИАН)... заключить промежуточный контракт на определенные объемы газа, который должен быть поставлен «Газпромом» «Нафтогазу» по промежуточной цене», - сказал он.

По его словам, окончательное же решение по цене газа для Украины примет решение Стокгольмский арбитраж, куда «Нафтогаз» в июне текущего года подал иск к «Газпрому».

Также Эттингер добавил, что данное временное решение необходимо для того, чтобы стабильно пройти грядущий зимний период.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политические уступки со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.

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ЕС на встрече в Берлине предложит России свою цену на газ

Европейская комиссия подготовила промежуточное предложение для России по установлению справедливой рыночной цены на газ, что будет предметом трехсторонних газовых переговоров в формате Украина - Россия - ЕС в Берлине 26 сентября, заявил в ходе 12-го заседания Совета министров Энергетического сообщества вице-президент ЕК Гюнтер Эттингер.

"Сегодня мы подготовили предложения, и в пятницу (26 сентября - УНИАН) они будут обговорены. Мы вас проинформируем. Мы бы хотели прийти к промежуточному решению получить поставки газа от России по справедливой рыночной цене... Как внутри ЕС, так и за его пределами", - сказал Эттингер.

При этом он отметил, что предложение ЕК одинаково интересно всем участникам Энергосообщества, членом которого является и Украина.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.

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"Газпром" заявил, что не собирается снижать цену газа для Европы

Объемы экспорта российского газа в Европу, а также его цена в следующем году снижаться не будут, заявил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Александр Медведев, передает ПРАЙМ.

"В следующем году будет не хуже, чем в этом году," - сказал Медведев в интервью Reuters, отвечая на вопрос об ожидаемых объемах поставок в Европу и экспортной цене на газ в следующем году.

Ранее ряд европейских стран заявляли о намерении пересмотреть цены на российский газ в рамках долгосрочных контрактов. Условия договоров с "Газпромом" позволяют делать это раз в несколько лет.

"Газпром" планирует поставки газа в Европу в 2014 году на уровне 158,4 млрд куб метров. В 2013 году группа направила в Европу 161,5 млрд куб метров газа. Средняя цена поставки в Европу составила 387 долларов за 1 тыс куб метров.

Средняя экспортная цена газа для дальнего зарубежья в целом на текущий год планируется на уровне 350 долларов за тыс кубометров.

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СМИ: Италия арестовала активы друга Путина - миллиардера Ротенберга

Правительство Италии арестовало и опечатало имущество Аркадия Ротенберга на общую сумму €30 млн в связи с решением Евросоюза о санкциях против России.

Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera, передает ИТАР-ТАСС.

По данным газеты, аресту подверглись, в частности, виллы на острове Сардиния, фешенебельный отель в центре Рима, а также акции и банковские счета российского предпринимателя.

Издание уточняет, что власти Италии, как и требует процедура, уведомили о происходящем самого Ротенберга и его компании - Olpon Investment Limited, зарегистрированную на Кипре, и Aurora 31, которой принадлежит отель Berg Luxury в Риме.

Представитель Ротенберга в свою очередь заявил, что санкции в отношении активов Ротенберга в Италии нелегитимны и абсурдны. "Счетов у Аркадия Романовича в Италии нет, да и с количеством недвижимости не все точно", - заявил официальный представитель предпринимателя.

Вместе с тем гостиница Berg Luxury работает, сообщил портье корреспонденту ИТАР-ТАСС, добавив, что никого из дирекции на данный момент в отеле нет.

Аркадий Ротенберг попал в обновленный санкционный список Евросоюза 30 июля, а 27 августа - в новый санкционный список Швейцарии.

Ранее он был внесен в санкционные списки США против России, введенные в связи с событиями в Украине.

20 марта США объявили о введении санкций против 20 граждан РФ, в том числе четырех российских миллиардеров. В список были включены бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук, а также единственное юридическое лицо - банк "Россия", подконтрольный Юрию Ковальчуку. Санкции затронули также председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России Виктора Иванова, управделами президента РФ Владимира Кожина.

28 апреля премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил о введении новых санкций в отношении России. Братья Ротенберги были включены в список физических лиц, которым запретили въезд в Канаду.

19 июня вступили в силу санкции против 50 граждан России и Украины и 11 предприятий, введенные Австралией. Аркадий и Борис Ротенберги были включены в санкционный список страны.

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В Нацбанке говорят, что пока не будут ограничивать выдачу депозитов украинцам

Национальный банк Украины оценивает отток депозитов в банковской системе в 30%, но пока не планирует вводить ограничения по выдаче депозитов гражданам, заявила директор департамента денежно-кредитной политики Елена Щербакова на пресс-конференции в НБУ.

«104 млрд грн – отток депозитов из банков с 21 января. Это составляет порядка 30% банковской системы», - сказала Щербакова и сообщила, что вопрос стабилизации ситуации на депозитном рынке обсуждается с банками постоянно.

В то же время Щербакова отметила, что пока регулятор не планирует ограничивать выдачу депозитов гражданам. «Мы не готовили пока предложения на этот счет. Идут сложные дискуссии. С одной стороны, это связано с населением. С другой - мы понимаем, что банковской системе сложно… Если что-то будет, это не будет делаться втайне, мы соберем вас и уведомим», - добавила она.

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Гривня закрыла межбанк откатом к 14,90 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 14,7000/14,9500, к 12:00 цены повысились 14,8000/14,9700.

К закрытию торгов ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 14,8500/14,9000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3800/0,3869, к 12:00 цены поднялись 0,3835/0,3883. К закрытию торгов цены установились на следующих значениях 0,3832/0,3883. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 38,5700 (+0,0100), сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2830/1,2865. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 18,9005/19,2260, к 12:00 цены ушли вверх 19,0590/19,2820. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 19,1235/19,1915.

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Украине не хватает на зиму 4-5 млрд кубов газа

Объем газа в подземных газовых хранилищах Украины составляет порядка 16,5 млрд кубометров газа, однако, чтобы пройти осенне-зимний период, стране необходимо дополнительно 4-5 млрд кубометров газа, заявил в ходе заседания правительства министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«В подземных газовых хранилищах у нас порядка 16,5 млрд кубометров. Нам необходимо порядка 4-5 млрд кубометров», - сказал Продан.

Премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что в случае, если Украине не удастся закупить дополнительные объемы топлива в Российской Федерации, нам нужно будет существенно сокращать объемы потребления.

«Ситуация крайне сложная, но все что необходимо, чтобы перезимовать, мы сделаем. В хранилищах - около 17 млрд кубометров газа. Но при применении плана «Ч» - в случае если мы не приобретем 5 млрд кубометров в Российской Федерации, поскольку Россия давила и будет дальше давить, нам нужно будет существенно сокращать объемы потребления, в первую очередь, - в химии, в промышленности, чтобы не дать замерзнуть стране», - сказал Яценюк.

Он отметил, что замещение 25 млрд кубометров, которые ранее Украина покупала в России, на 15 млрд кубометров от европейских компаний по реверсу является шагом вперед.

«Но этого не хватает», - отметил глава правительства.

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Украина в следующем году может попросить у МВФ больше денег

Министерство финансов Украины не исключает увеличения объема заимствований в 2015 году по сравнению с 2014 годом, в том числе, и за счет увеличения кредитных ассигнований по линии Международного валютного фонда, заявил перед заседанием правительства министр финансов Украины Александр Шлапак.

«На сегодня правительство спокойно справляется с обязательствами теми ресурсами, которые у нас есть. Нет смысла сейчас брать новые кредиты. Но на следующий год мы посмотрим, что будет с валютным балансом, и будем планировать 15 год, – сказал министр. – Возможно, будет увеличение (финансирования - УНИАН) программы (с МВФ - УНИАН), но лишние средства нам не нужны. Будем брать только то, что нужно», - сказал Шлапак.

Ранее министр отмечал, что Украина не намерена пересматривать программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Также, в МВФ прогнозировали, что в случае продолжения военных действий на востоке Украины, падение экономики Украины в 2015 году составит не менее 4,25% и незначительный рост экспорта не покроет финансовых разрывов, неизбежных из-за оттока капиталов и сокращения прямых иностранных инвестиций.

По данным аналитиков Фонда, дефицит платежного баланса в 2014 году вырастет до 7,5 млрд долл., а в 2015-м – до 11,5 млрд долл. В этой связи Украине до конца 2015 года потребуется не менее 19 млрд долл. внешних заимствований, чтобы покрыть потребности в финансировании, спрогнозировали в МВФ.

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Украина будет покупать уголь в России

Украина заключила договоры на импорт угля, до конца года планируется в целом поставить 5,6 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан во время расширенного заседания правительства.

"Мы приняли меры для того, чтобы компенсировать тот дефицит (уголь), который имеется. Мы заключили соответствующие договоры на поставку угля с территории Южно-Африканской Республики, это 1 млн тонн угля, до конца года должны быть поставлены. Мы заключили соответствующие договоры по поставкам угля с территории России этой марки, к сожалению, эта марка есть только в России и некоторых странах. Общий объем по тем договорам, которые мы имеем по поставкам угля до конца года, - 5,6 млн тонн", - сказал он.

Продан также сообщил, что Украина начала накапливать уголь.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный периодприступает к импорту энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальную - производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

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Eurobank расторгает сделку по продаже дочернего «Универсал Банка» «Дельта Банку»

Международная финансовая группа Eurobank приняла решение расторгнуть договор о продаже своей дочерней структуры в Украине «Универсал Банк» «Дельта Банку», сообщается на сайте Eurobank.

Eurobank отмечает, что не получил соответствующих разрешительных документов, в связи с чем сделка не может быть завершена, и группа приняла решение расторгнуть договор с «Дельта Банком».

Группа оценивает объем вложений в украинские активы, включая «Универсал Банк», с учетом их обесценивания в первой половине 2014 года, в 107 млн евро.

Как сообщал УНИАН, «Дельта Банк» подписал договор о покупке дочерней структуры финансовой группы Eurobank в Украине, «Универсал Банка», 14 августа, сумма сделки составила 95 млн евро, и ее завершение планировалось до конца 2014 года после получения всех необходимым разрешительных документов.

«Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 4,395 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2012 года его убыток составлял 272,600 млн грн.

«Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.

УНИАН