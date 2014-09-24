В России хотят запретить звонки со Skype на мобильный

Депутаты Госдумы России предлагают внести в закон «О связи» поправки, фактически запрещающие звонки через сервисы IP-телефонии на номера абонентов российских операторов, пишут "Ведомости".

24 сентября Госдума рассмотрит их в первом чтении. Оператор, участвующий в установлении телефонного соединения, обязан передавать в неизменном виде информацию о номере абонента, инициирующего вызов, говорится в документе, представленном на рассмотрение Думы. Оператор, нарушивший это требование, может быть лишен лицензии.

Читайте такжеLe Figaro: Российские власти усиливают контроль над СМИАбоненты российских операторов используют интернет-сервисы наподобие Skype и сервисы IP-телефонии для междугородних и международных звонков из других городов и из-за границы на телефоны своих друзей и родственников. Такие звонки не бесплатны, но они, как правило, существенно дешевле, чем, например, с сотового телефона в роуминге. При этом при звонке через такой сервис телефонный номер звонящего отображается как местный номер, но перезвонить на него нельзя.

В пояснительной записке к поправкам депутаты указывают, что считают такую подмену номера «нелегальной». По экспертным оценкам, объем международного трафика, передаваемого в Россию по таким схемам, может достигать у различных операторов связи от 10 до 60%, указывают авторы поправок.