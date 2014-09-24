ТОП-10 (24 сентября)

Газ для украинцев может подорожать сразу в 4 раза до конца года

Гривня укрепилась до обозначенного Нацбанком уровня 12,95 за доллар

Банкиры пообещали руководству государства продавать доллары не дороже 12,95 гривень

Украина договаривается с ЕС о дополнительных объемах газа на случай холодной зимы

Япония назвала попавшие под ее санкции пять российских госбанков

Бюджет России все больше зависит от нефти - Всемирный банк

Нацбанк повысил официальный курс гривни почти на 60 копеек

Украинцам разрешили регистрироваться на дачах

Украина в этом году сможет собрать 60 млн тонн зерновых

Американцы готовы помочь Украине достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС вместо россиян

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Газ для украинцев может подорожать сразу в 4 раза до конца года

Крупнейший энергетический госхолдинг «Нафтогаз Украины» не исключает установления уже в 2014 году единой цены на природный газ для всех потребителей Украины, что приведет к удорожанию топлива для нужд населения в 4 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил заместитель главы «Нафтогаза» Александр Тодийчук.

«Не исключается, что уже в этом году будут приняты решения о дальнейшем удорожании цены на газ. Есть даже такой вариант - я не хочу пугать, но и не хочу этого прятать - что будет установлена единая цена на газ и для промышленности, и для населения», - сказал Тодийчук.

По его словам, данная инициатива абсолютно поддерживается Министерством энергетики и угольной промышленности.

«Это очень тяжелый удар, его политики стараются избегать потому, что у нас этой осенью выборы, и недовольство населения в значительной мере может повлиять на этот процесс», - добавил он.

Также замглавы «Нафтогаза» отметил, что, согласно социологическим исследованиям, население в условиях войны готово платить в 4 раза большую цену за газ, но при условии, что эти деньги полностью пойдут на развитие отрасли.

«Тут уже вопрос прозрачности (распределения средств государством — УНИАН) выходит на первое место», - подчеркнул Тодийчук.

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Гривня укрепилась до обозначенного Нацбанком уровня 12,95 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,6000/14,9500 грн/долл. К 12:00 цены упали 13,8000/14,4000 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 12,9500/12,9500 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 18,7625/19,2155 грн/евро. К 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз 17,7280/18,5030 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 16,6195/16,6235 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3811/0,3902 грн/рубль. К 12:00 цены снизились 0,3595/0,3755 грн/рубль. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,3377/0,3381 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 38,2180 (-0,3520).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2830/1,2860.

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Банкиры пообещали руководству государства продавать доллары не дороже 12,95 гривень

Руководители крупнейших банков на закрытом совещании с руководством государства 23 сентября договорились продавать доллары по курсу не дороже 12,95 грн/долл., сообщил УНИАН руководитель одного из банков на правах анонимности.

«Договорились придерживаться продажи до 12,95 грн/долл., будем работать с клиентами – экспортерами и импортерами, объяснять ситуацию», - сказал собеседник агентства.

По его словам, дальнейшая девальвация может привести к плачевным последствиям в банковской системе и экономике страны, и банкиры это прекрасно понимают.

Банкир сообщил, что на совещании присутствовали президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Арсений Яценюк, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, а также руководители ряда крупнейших банков и бизнес-групп.

Собеседник агентства высказал сомнения, что продажа валюты по курсу 12,95 грн/долл. возможна на практике в ближайшее время, и сообщил, что детали работы валютного рынка еще будут обсуждаться на сегодняшнем совещании руководителей крупнейших банков в Национальном банке Украины.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов понизились до 14,8000/14,9700 грн/долл., преодолев очередной исторический минимум.

Нацбанк в ходе валютного аукциона 23 сентябряпродал банкам 111,9 млн долл., удовлетворив 38 заявок. Курс отсечения был установлен на уровне 13,75 грн/долл. Аукцион проходил по голландской системе, предполагающей старт торгов с наибольших значений.

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Украина договаривается с ЕС о дополнительных объемах газа на случай холодной зимы

Украина, которой с июня «Газпром» полностью перекрыл поставки российского газа, ведет переговоры с Европейским Союзом о предоставлении дополнительных объемов голубого топлива в случае чрезвычайно холодной зимы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил заместитель главы «Нафтогаза Украины» Александр Тодийчук.

«Реверсные схемы поставок газа работают. Они дадут нам в зимний период 5-6 млрд куб. м. Но есть сценарий чрезвычайной ситуации, когда будет чрезвычайно холодная зима, и наши коллеги из Евросоюза, имеем надежду и ведем переговоры о том, что поднимут в форс-мажорных условиях сверхконтрактные объемы газа, что даст возможность Украине пережить чрезвычайно холодный период, если он наступит этой зимой», - сказал Тодийчук.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан заявил, что объем газа в подземных газовых хранилищах Украины составляет порядка 16,5 млрд кубометров газа, однако, чтобы пройти осенне-зимний период, стране необходимо дополнительно 4-5 млрд кубометров газа.

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Япония назвала попавшие под ее санкции пять российских госбанков

Правительство Японии ввело ограничения на операции с ценными бумагами Сбербанка, Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка.

Список финансовых учреждений, которые попали под новые санкции в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине, распространил МИД Японии, сообщает Прайм.

"Решение о новом пакете санкций в отношении РФ в связи с ситуацией в Украине было принято на очередном заседании правительства, - сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. - Япония вместе со странами "семерки" намерена продолжить предпринимать усилия для установления мира в Украине и поиска дипломатического решения конфликта".

С марта 2014 года в отношении России было введено несколько пакетов санкций, сначала точечных, направленных против отдельных лиц, а затем и более широких, затрагивающих целые секторы экономики. 29 июля Минфин США объявил о введении санкций против Банка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка, а также Объединенной судостроительной корпорации РФ.

В качестве ответных мер Россия ограничила импорт продуктов из стран, присоединившихся к пакету санкций против нее. Под запрет попали говядина, свинина, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция и ряд других продуктов из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран ЕС.

12 сентября Евросоюзом был введен новый пакет санкций, куда вошли три топливно-энергетические компаний России - "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть". ЕС ввел запрет на торги облигациями этих компаний со сроком обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг. Также были приняты ограничения на на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков - Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ и Россельхозбанка.

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Бюджет России все больше зависит от нефти - Всемирный банк

Экономику России ожидает стагнация, поскольку рост в 2014-2016 годах не превысит 0,5 процента, сообщил Всемирный банк в среду.

Как передает Reuters, в базовом сценарии Всемирного банка говорится, что рост ВВП в этом году, вероятно, совпадет с прогнозом правительства в 0,5 процента.

Но в следующем году, по мнению банка, российская экономика расширится только на 0,3 процента, и на 0,4 процента - в 2016 году, что значительно ниже официальных оценок - 1,2 и 2,0 процента соответственно.

Банк также предупредил, что, если конфликт в Украине усилится, экономика может сократиться на 0,9 процента в 2015 году.

В марте, после аннексии Россией Крыма, Всемирный банк предупредил, что экономика может сократиться на 1,8 процента уже в этом году, но в основном сценарии он предполагал рост на 1,1 процента.

Новые базовые оценки банка основаны на том, что в отношении России не будут вводиться новые санкции за ее роль в украинском кризисе и Москва не будет принимать ответные меры.

Но влияние уже наложенных санкций проявится с опозданием, включая санкции, введенные Евросоюзом и США в начале сентября, которые снова ограничили нескольким крупным российским компаниям доступ к иностранному капиталу.

"Дополнительное ограничение доступа российских компаний и банков к внешнему финансированию, вероятно... приведет к откладыванию или сворачиванию инвестиционных программ", - говорится в докладе Всемирного банка.

"Мы ожидаем, что эта тенденция ухудшится в течение второй половины 2014 года и в 2015 году, когда влияние дополнительных санкций проявится и может привести к периоду, близкому к стагнации".

Но что еще хуже, предупреждает Всемирный банк, это высокая политическая неопределенность в России, связанная с геополитическим напряжением и общим направлением экономики, а также с отсутствием структурных реформ. Эти факторы, отмечает банк, остаются "решающими" для прогноза.

"Структурные реформы должны сосредоточиться на улучшении экономических институтов, чтобы обеспечить стабильность государственных финансов и хорошо управляемую экономическую волатильность" - полагает банк.

"Стабилизация, образование и конкуренция должны стать приоритетами реформ в следующие десятилетия".

Всемирный банк похвалил Центробанк России за настойчивость в переносе фокуса монетарной политики на таргетирование инфляции с контроля над рублем, но отметил, что Центробанк в сложном положении.

"Может быть сложно работать в обстановке высокой инфляции и рисков низкого роста", - указал банк в докладе.

Всемирный банк предсказывает потребительскую инфляцию в 2014 году в 8 процентов, тогда как Центробанк ожидает инфляцию до 7,5 процента.

Всемирный банк также предупредил, что недавнее решение России использовать часть ее резервов, собранных в двух нефтедолларовых фондах - Фонде национального благосостояния и Резервном фонде - рискованно.

"Бюджетное положение России становится все более тесно связанным с нефтяными доходами и мировыми ценами на нефть", - указал банк.

Ненефтяной дефицит России, вероятно, останется высоким, выше 10 процентов ВВП, предупредил банк.

"Чтобы позволить Резервному фонду и Фонду национального благосостояния продолжать играть роли финансовых буферов и долгосрочных механизмов инвестирования, целесообразна осмотрительность в решениях о том, как использовать их самым эффективным способом", - утверждает банк.

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Нацбанк повысил официальный курс гривни почти на 60 копеек

Cогласно информации сайта Национального банка Украины, 24 сентября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1294.4226 грн (с 14:00 23 сентября – 1352.6129)

100 евро – 1668.7696 грн (с 14:00 23 сентября – 1737.4313)

10 российских рублей – 3.3476 грн (с 14:00 23 сентября – 3.5062).

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 14,6000/14,9500. К 12:00 цены упали до 13,8000/14,4000.

Желающие купить доллары в последнее время сталкиваются с их дефицитом. Гривня падает уже длительное время, оставаясь далеко от обещанного главой НБУ Валерией Гонтаревой курса 12,90.

Нацбанк, с целью укрепить гривню, сократил норму обязательной продажи поступлений в иностранной валюте до 75% со 100%, ограничил продажу валюты физлицу эквивалентом 3 тыс. грн в сутки и отменил обязательную конвертацию в гривню валютных переводов из-за рубежа в пользу физлиц без открытия счета. Также НБУ ограничил валютные расчеты в импортных операциях.

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Украинцам разрешили регистрироваться на дачах

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1673-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о переводе садовых и дачных домов в жилые дома и регистрации в них места проживания».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно закону, граждане имеют право на перевод дачных и садовых домов, которые соответствуют государственным строительным нормам, в жилые дома в порядке, определенном Кабинетом министров Украины. Решение о переводе принимается соответствующими органами местного самоуправления.

Законом определено, что местом проживания физического лица является жилье, в котором оно проживает постоянно или временно.

Временно, до проведения реформы административно-территориального устройства, дачные поселения и садоводческие общества в пригородных зонах учитываются за теми населенными пунктами, с которыми они связаны административно или территориально.

Соответствующие изменения внесены в Жилищный и Гражданский кодексы и Закон "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Данный закон Верховная Рада Украины приняла 2 сентября 2014 года.

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Украина в этом году сможет собрать 60 млн тонн зерновых

Украинские аграрии в 2014 году смогут собрать приблизительно 60 млн тонн зерновых против рекордных 63 млн тонн, которые страна получила в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.

«Мы сегодня стоим на уровне 60 млн тонн, плюс минус цифра отличается в границах 30-40 тыс. тонн», - сказал Швайка.

По его словам, эта цифра рассчитана с учетом потерь урожая из-за аннексии Россией Крыма и военных действий на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли также прогнозирует урожай зерновых в стране в этом году на уровне около 60 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре оценило валовой сбор зерна в Украине в 2014 году на уровне 60,3 млн тонн.

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Американцы готовы помочь Украине достроить энергоблоки Хмельницкой АЭС вместо россиян

Американско-японская компания Westinghouse может принять участие в достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, если такая просьба будет направлена с украинской стороны.

Об этом сообщил журналистам президент компании Westinghouse в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Ив Браше.

«Если нас попросят это сделать, и все будет соответствовать условиям безопасности, то почему бы и нет? Мы с удовольствием это сделаем», - сказал Броше, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН относительно плана по участию в достройке двух блоков Хмельницкой АЭС.

Он прокомментировал распространенную в прессе информацию о планах компании купить определенную часть акций оператора всех действующий АЭС Украины — госкомпании «Энергоатом» в случае ее акционирования.

Браше сообщил, что в стратегии Westinghouse нет планов по покупке доли какого-либо предприятия. Он уточнил, что компания покупает доли в некоторых предприятиях атомной промышленности только при участии в строительстве новых реакторов.

«Покупать акции «Энергоатома» для того, чтобы производить электроэнергию, то я думаю, нет. У нас просто не хватит для этого денег», - отметил Браше.

Читайте такжеУкраина отказывается от услуг России в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭСКак сообщал УНИАН, в августе президент оператора всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» Юрий Недашковский сообщил, что Украина отказывается от услуг российской компании «Росатом» в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС из-за отсутствия со стороны России каких-либо подвижек в реализации этого проекта.

По его словам, с 2005 года Украина приняла множество постановлений, распоряжений и других важных документов для реализации достройки энергоблоков ХАЭС, при этом никаких подвижек с российской стороны не наблюдалось.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.

Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

УНИАН